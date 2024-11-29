Lübnan’dan sonra Gazze de sevinse

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İnsanlar aylar sonra ilk kez ölüm korkusu yaşamadan sokağa çıkmanın rahatlığını yaşıyor.

BIDEN’IN TÜRKİYE VURGUSU

LÜBNAN’da ateş kesen İsrail ise Gazze’nin Lübnan’a komşu kuzey bölgesinde bombalarla dehşet saçmaya devam ediyor. Oysa çarşamba sabahı Lübnan’da yürürlüğe giren ateşkes Gazze Şeridi için de ister istemez bir beklenti yaratmış durumda.

Lübnan ateşkesini açıklarken ABD Başkanı Joe Biden’ın “Önümüzdeki günlerde ABD, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas iktidarda kalmadan savaşın sona ermesiyle Gazze’de ateşkes sağlanması için Türkiye, Mısır, Katar, İsrail ve diğer ülkelerle birlikte bir hamle daha yapacak” demesi beklentiyi daha da yükseltiyor.

NETANYAHU’YA BASKI ARTIYOR

AMERİKAN Axios haber sitesine göre Biden, çarşamba akşamı İsrail’de güvenlik kabinesinin Lübnan ile ateşkesi onaylaması sonrasında İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüşüyor. Gazze konusu açılıyor.

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Hamas’ın 7 Ekim 2023 baskınında kaçırdığı rehineleri gündeme getiriyor Biden, “Elimizde bir fırsat var. Rehineleri alalım” diyor. Hamas’ın elinde bir kısmı hayatını kaybetmiş yaklaşık 100 İsrailli rehine bulunduğu tahmin ediliyor. Filistinli örgütün niyeti hapisteki Filistinli mahkûmlarla rehineleri takas etmek. Netanyahu da Biden’ın teklifine olumlu yaklaşıyor.

TRUMP DA DESTEK VERİYOR

AMERİKAN Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre Lübnan ateşkesi, 20 Ocak’ta işbaşı yapacak Donald Trump ekibiyle işbirliği ve oluruyla da yürütülüyor. Çünkü Ukrayna cephesi kızışırken Trump iktidara gelmeden en azından bir cephede, Lübnan’da ateşkes sağlanmış oluyor.

WSJ, “Seçimi kazandığından beri Trump, Biden gibi, göreve başlamadan önce Gazze krizini sona erdirmenin faydalı olacağını anlamış görünüyor. Ancak bu kolay olmayacak” diyor.

HERZOG TALEP EDİYOR

AXIOS, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un iki hafta önce Washington’da yüz yüze görüştüğü Biden ve telefonla görüştüğü Trump’tan ateşkes için birlikte çalışmalarını gündeme getirdiğini yazıyor. Ve üç aydır askıya alınmış Gazze görüşmeleri hareketleniyor.

Bu arada ABD’nin talebi üzerine Katar’ın Hamas liderlerini ülkeden gitmeye zorladığı, Hamas’ın baş müzakerecisi Halil el Hayya’nın Türkiye’ye gittiği haberleri çıkıyor. Sonrasında da İsrail ve ABD basını, İsrail ve Türkiye istihbaratlarının görüştüğü iddialarını gündeme getiriyor. Biden’ın Türkiye’yi arabulucu olarak vurgulaması bu gelişmeler sonrasında oluyor.

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AŞIRICILAR İKNA OLUR MU

İSRAİL, Lübnan’da Hizbullah’a ciddi bir darbe indirerek Gazze Şeridi’nde Hamas’ı izole etmiş durumda. Lübnan ateşkesi sonrasında ise Hamas, Gazze’de ateşkese hazır olduğu mesajı veriyor. Lübnan ile ateşkese bile büyük tepki gösterirken Gazze Şeridi’nde İsrail yerleşimleri kurma, Batı Şeria’yı İsrail topraklarına katma hayali kuran fanatik İsrailliler ikna edilebilecek mi? Nitekim Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ateşkes olması halinde hükümeti düşürmekle tehdit ediyor.

Hükümetin düşmesi halinde Netanyahu, bir anda kendini yolsuzluk iddialarıyla yargıcın önünde bulabilir. Savaşı bitirmemesinin nedenlerinden biri de bu ihtimal işte.

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AKLI SELİM İSRAİLLİLER

ÖTE yandan aşırıcılar kadar İsrail’de bu savaşın bitmesini isteyenler de var. Nitekim Hamas’ın 7 Ekim saldırılarında hayatlarını kaybeden bazı İsrailli kurbanların yakınları Haaretz Gazetesi’nde ortak yayınladıkları makalede Netanyahu ve hükümetinin ‘sahte güvenlik vaatleri’nin savaş suçları, açlık ve etnik temizliğin yanı sıra Batı Şeria’daki yerleşimlerin genişletilmesini de içeren bir intikam kampanyasına dönüştüğünü, intikamın bir devlet politikası olamayacağını vurguluyor.

MISIR HEYETİ İSRAİL’DE

ABD’nin İsrail’e 680 milyon dolarlık yeni bir silah yardımı daha yapmaya hazırlandığı haberleri çıkarken dün Mısır’dan bir heyetin yeni bir ateşkes, rehine-mahkûm takası için Tel Aviv’e gittiği iddia edildi.

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Her ne kadar ABD’de iktidar değişikliği olmadan ateşkese çok şans verilmese bile...

Sel sularının bastığı çadırlarda yaşam savaşı veren Gazzeli yaşlılar...

Dondurucu soğukta bir kap yemek için bekleyen çaresiz anneler, babalar...

İlaç yokluğu nedeniyle tedavisi yarım kalmış hastalar, yaralılar...

En çok da küçücük yaşta savaşa mahkûm edilmiş Gazzeli çocuklar için umutlu olmak istiyorum.