Korona İtalya’da nasıl patladı

İTALYA, Çin’den sonra koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olmuşa benziyor.
Tüm ülkeyi karantinaya alan İtalya’nın nasıl olup da hastalığı kontrol altına almakta zorlandığı ise merak konusu. Bazı teoriler söz konusu olsa da şimdilik kesin bir yanıtı yok.
NASIL YAYILDI
ASLINDA İtalya, hastalığın ortaya çıktığı Çin ile hava trafiğini kesen ilk ülke. Ocak ayının sonunda ikisi Çinli turist, üç kişide vaka tespit ediliyor. Hastalar Roma’da karantinaya alınıyor. 31 Ocak’ta Başbakan Giuseppe Conte, Avrupa’nın en sert tedbirlerini aldıklarını söylüyor. Fakat şimdi anlaşılıyor ki, bu sırada ülkenin kuzeyinde virüs sinsi bir şekilde kol geziyor. Şubat ortalarında 38 yaşındaki bir İtalyan, ülkenin kuzeyinde grip benzeri şikayetlerle sağlık merkezine başvuruyor. Ancak Çin ile herhangi bir bağlantısı gözükmediğinden ilkten koronavirüs testi uygulanmıyor. Birkaç gün sonra korona testi yapıldığında ise virüsü taşıdığı ortaya çıkıyor. Hastalığın geç teşhis edildiği bu şahıs, koronavirüsün birçok kişiye yayılmasına aracı oluyor.
KARANTİNA BAŞLIYOR
İTALYA’da önce hastalığın çıktığı 10 ayrı yerleşim, sonra 16 milyon kişinin yaşadığı kuzey bölgesi, sonra da 60 milyonluk ülkenin tamamı karantinaya alındı. Ancak karantinanın ilan edileceğinin önceden belli olması ve kademeli olarak gelmesinin ülkede paniği ve dolayısıyla hastalığın yayılmasını hızlandırdığı öne sürülüyor. İtalya’da okullar kapalı, işyerleri mümkünse uzaktan çalışıyor. Önceki gün itibariyle restoran ve kafeler de kapatıldı. Sadece market, eczane, telekom şirketleri ve evcil hayvanlara yönelik satış yapan dükkanların açık kalmasına izin var. Normalde turistten geçilmeyen meydanlar bomboş, ortalığa korona sessizliği sarmış.
TSUNAMİ GİBİ GELDİ
İNSANLARA bir yandan önlem almaları, öte yandan panik yapmamaları tavsiye edilirken ülkenin kuzeyinde vakalar bir anda patlamış. Yerel doktorlar, vakaların ‘Tsunami gibi bir anda geldiğini’, birden bütün testlerin ‘pozitif’ çıkmaya başladığını söylüyor. Buna da gerekçe olarak hastalığı hafif geçirenlerin sağlık sistemi radarına girmeden virüsü risk gruplarına bulaştırmasına bağlıyorlar. Şimdi İtalya’da sağlık sistemi gece gündüz çalışıyor. Ülkenin kuzeyinde bazı hastanelerin yüzde 200 kapasite ile çalıştığı, akut vakalar dışında hasta kabul edilmediği aktarılıyor.
CAN KAYBI NİYE YÜKSEK
ÇİN’de koronadan can kaybı yüzde 2 gibi bir oranda seyrederken İtalya’da bu oran yüzde 6’lara kadar çıkıyor. Bu da İtalya’nın Avrupa’nın en yaşlı nüfusuna sahip olmasına bağlanıyor. İtalya’da ortalama yaş 46.3. Koronavirüsün de daha çok 50 yaş sonrasında riski artırdığı, ayrıca kalp, diyabet, tansiyon hastaları için risk oluşturduğuna işaret ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus diğer ülkelerin deneyimlerinden yararlanılmasını öneriyor. “Alarm zillerini çaldık. Her vakayı bulun, izole edin, test edin, tedavi edin. Hastanelerinizi hazır edin. Sağlık personelinizi koruyun ve eğitin” diyor.
PANİK YOK, ÖNLEM ALIN
KORONAVİRÜS ile mücadelede ana kaygılardan biri aynı anda çok sayıda vakanın hastanelere gelmesiyle sistemin çökmesi. Bu nedenle alınan tedbirlerle vakaların daha geniş bir zamana yayılması, mümkünse aşı bulunana kadar zaman kazanılması hedefleniyor. Dün itibariyle dünyada vaka sayısı 129 bini, can kaybı 4750’yi geçti. Enfekte olanların yüzde 80’i hastalığı hafif ya da orta ölçekte geçiriyor. 37 yaşındaki Amerikalı biyomühendislik uzmanı Elizabeth Schneider onlardan biri. “Paniklemeyin, riskli insanları düşünün, hastalık boyunca evden çıkmayın” diyor.
Korona İtalya’da nasıl patladı
İTALYA, Çin’den sonra koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olmuşa benziyor.
Tüm ülkeyi karantinaya alan İtalya’nın nasıl olup da hastalığı kontrol altına almakta zorlandığı ise merak konusu. Bazı teoriler söz konusu olsa da şimdilik kesin bir yanıtı yok.
NASIL YAYILDI
ASLINDA İtalya, hastalığın ortaya çıktığı Çin ile hava trafiğini kesen ilk ülke. Ocak ayının sonunda ikisi Çinli turist, üç kişide vaka tespit ediliyor. Hastalar Roma’da karantinaya alınıyor. 31 Ocak’ta Başbakan Giuseppe Conte, Avrupa’nın en sert tedbirlerini aldıklarını söylüyor. Fakat şimdi anlaşılıyor ki, bu sırada ülkenin kuzeyinde virüs sinsi bir şekilde kol geziyor. Şubat ortalarında 38 yaşındaki bir İtalyan, ülkenin kuzeyinde grip benzeri şikayetlerle sağlık merkezine başvuruyor. Ancak Çin ile herhangi bir bağlantısı gözükmediğinden ilkten koronavirüs testi uygulanmıyor. Birkaç gün sonra korona testi yapıldığında ise virüsü taşıdığı ortaya çıkıyor. Hastalığın geç teşhis edildiği bu şahıs, koronavirüsün birçok kişiye yayılmasına aracı oluyor.
KARANTİNA BAŞLIYOR
İTALYA’da önce hastalığın çıktığı 10 ayrı yerleşim, sonra 16 milyon kişinin yaşadığı kuzey bölgesi, sonra da 60 milyonluk ülkenin tamamı karantinaya alındı. Ancak karantinanın ilan edileceğinin önceden belli olması ve kademeli olarak gelmesinin ülkede paniği ve dolayısıyla hastalığın yayılmasını hızlandırdığı öne sürülüyor. İtalya’da okullar kapalı, işyerleri mümkünse uzaktan çalışıyor. Önceki gün itibariyle restoran ve kafeler de kapatıldı. Sadece market, eczane, telekom şirketleri ve evcil hayvanlara yönelik satış yapan dükkanların açık kalmasına izin var. Normalde turistten geçilmeyen meydanlar bomboş, ortalığa korona sessizliği sarmış.
TSUNAMİ GİBİ GELDİ
İNSANLARA bir yandan önlem almaları, öte yandan panik yapmamaları tavsiye edilirken ülkenin kuzeyinde vakalar bir anda patlamış. Yerel doktorlar, vakaların ‘Tsunami gibi bir anda geldiğini’, birden bütün testlerin ‘pozitif’ çıkmaya başladığını söylüyor. Buna da gerekçe olarak hastalığı hafif geçirenlerin sağlık sistemi radarına girmeden virüsü risk gruplarına bulaştırmasına bağlıyorlar. Şimdi İtalya’da sağlık sistemi gece gündüz çalışıyor. Ülkenin kuzeyinde bazı hastanelerin yüzde 200 kapasite ile çalıştığı, akut vakalar dışında hasta kabul edilmediği aktarılıyor.
CAN KAYBI NİYE YÜKSEK
ÇİN’de koronadan can kaybı yüzde 2 gibi bir oranda seyrederken İtalya’da bu oran yüzde 6’lara kadar çıkıyor. Bu da İtalya’nın Avrupa’nın en yaşlı nüfusuna sahip olmasına bağlanıyor. İtalya’da ortalama yaş 46.3. Koronavirüsün de daha çok 50 yaş sonrasında riski artırdığı, ayrıca kalp, diyabet, tansiyon hastaları için risk oluşturduğuna işaret ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus diğer ülkelerin deneyimlerinden yararlanılmasını öneriyor. “Alarm zillerini çaldık. Her vakayı bulun, izole edin, test edin, tedavi edin. Hastanelerinizi hazır edin. Sağlık personelinizi koruyun ve eğitin” diyor.
PANİK YOK, ÖNLEM ALIN
KORONAVİRÜS ile mücadelede ana kaygılardan biri aynı anda çok sayıda vakanın hastanelere gelmesiyle sistemin çökmesi. Bu nedenle alınan tedbirlerle vakaların daha geniş bir zamana yayılması, mümkünse aşı bulunana kadar zaman kazanılması hedefleniyor. Dün itibariyle dünyada vaka sayısı 129 bini, can kaybı 4750’yi geçti. Enfekte olanların yüzde 80’i hastalığı hafif ya da orta ölçekte geçiriyor. 37 yaşındaki Amerikalı biyomühendislik uzmanı Elizabeth Schneider onlardan biri. “Paniklemeyin, riskli insanları düşünün, hastalık boyunca evden çıkmayın” diyor.