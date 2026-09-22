Elif’in zaferi Merz’in akıbeti

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Bir yandan da başkent Berlin’de Sol Parti’den başbakan adayı olan Türkiye kökenli Elif Eralp’in yerel seçimlerden zaferle çıkması ses getiriyor.

Ortaya çıkan tabloda Merz (70), Almanya Başbakanı olmaya devam edebilecek mi?

12 Eylül 1980 darbesi sonrası anne-babası Almanya’ya iltica eden Elif Eralp (45), Türkiye’den sonra Türklerin en yoğun olduğu Berlin’in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı ve belediye başkanı olmak için gerekli koalisyonu kurabilecek mi?

İLK İKAZ GELMİŞTİ

AVRUPA Birliği’nin motor ülkesi Almanya bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı, bir yandan otomotiv sektöründe yaşanan darboğaz, öte yandan göç tartışmaları ve yükselen aşırı sağ tehdidi altında kolay bir dönemden geçmiyor.

Gidişattan hoşnut olmayan seçmen, Merz liderliğindeki federal hükümete ilk sarı kartını 6 Eylül’de Saksonya Anhalt’ta yapılan eyalet seçimlerinde göstermişti. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 43.8 gibi ezici bir oy alırken, Merz’in CDU’su ancak ikinci parti çıkabilmişti.

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MERZ’E İKİNCİ SARI KART

PAZAR günü Baltık kıyısındaki Mecklenburg-Vorpommern (M-V) eyaletinde yapılan seçimler ise CDU açısından tarihi bir bozgun oldu. Sadece yüzde 4.9 oy alabilen CDU, ilk kez yüzde 5’lik seçim barajının altında kaldı. Aşırı sağcı AfD ise oylarını yüzde 21.4 oranında arttırarak yüzde 38.2 ile birinci parti oldu.

Berlin’deki eyalet seçimleri de CDU için pek parlak geçmedi. CDU, 2023 seçimlerine göre yüzde 9.4 puan kaybederek yüzde 18.8 ile Sol Parti’nin arkasından ancak ikinci çıktı. Bu da Friedrich Merz’in SPD ile koalisyon hükümetine ikinci bir sarı kart anlamına geliyor.

BASKI GİDEREK ARTAR

BAŞBAKAN Merz daha sonuçlar kesinleşmeden mağlubiyeti kabul ederek bunu bir ‘felaket’ olarak nitelendirdi, ancak ‘yola da devam’ mesajı verdi. CDU içinde Başbakan’a alenen bayrak açmış bir rakip görünmüyor. Ancak peş peşe yaşanan siyasi depremlerin yüksek artçı şoklar üretme kapasitesi de ihtimal dışı değil.

Almanya’nın etkili gazetelerinden Bild’in Genel Yayın Yönetmeni Marion Horn, Merz’i işaret ederek ‘partiyi giderek dibe sürüklerken aslında geride bırakmak istediği rakiplerinin de gayri ihtiyari destekçisi haline geldiğini’ söyleyerek sporda siyasette lider değişiklikleri olduğunu, bunun CDU için de iyi olabileceğini ima ediyor. Şunu da hatırlamak lazım, Bild, CDU’ya yakın duran bir yayın organı.

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Her halükarda yerel seçimler Merz’in liderliği konusundaki tartışmaları daha da büyüteceğe benziyor.

ERKEN SEÇİM OLUR MU

ALMANYA’da federal düzeyde Friedrich Merz’in CDU ve SPD’nin koalisyon hükümeti sözkonusu. Olası bir lider değişikliğinin koalisyonun geleceğini etkileme ve hatta 2029 ilkbaharı için öngörülen seçimleri erkene alma ihtimali bulunuyor.

Almanya şimdi ciddi bir yol ayrımında; ekonomiyi canlandırma, bürokrasiyi küçültme, vergileri azaltma, düzensiz göçle mücadele gibi reformları sürdürme sözü veren Merz için iki sarı kart, kırmızı kart anlamına gelir mi? Öte yanda ise anketlerde birinci parti çıkan AfD hazırda bekliyor.

Eralp’in başarısına dair...

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* Sol Partili Elif Eralp, Almanya’da tarihi bir başarıya imza atarak Berlin’in Hükümet Eden Başbakanı olmaya çok yaklaştı. Sol Parti, yüzde 25.3 gibi tarihi bir oyla birinci çıktı.



* Avukat Eralp’in eyalet başbakanı olabilmesi için öncelikle Sol Parti’nin parlamentoda salt çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Bu da SPD ile Yeşiller’in koalisyona ikna edilmesi gerektiği anlamına geliyor.



* Daha Eralp’in zaferi kesinleşmeye başlamadan Almanya gündeminde Sol Parti’nin aşırıcı olduğu, anti-semitik, yani Yahudi karşıtı olduğu gibi iddialar ortaya atıldı. Hatta Almanya Yahudi Merkez Konseyi, diğer partilere Sol Parti ile koalisyon kurmamaları çağrısı bile yaptı. Eralp ise İsrail’i yönelik eleştirilerle Yahudi karşıtlığının birbirinden ayrılması gerektiğini söyleyerek Yahudi karşıtı olmadığını, Berlin’de Yahudilerin de güvende olması için çalışacağını kaydetti.



* Eralp’in olası başbakanlığı yolunda bir diğer tartışma konusu kiraların düşürülmesi adına ev kiralayan gayrimenkul şirketlerinin kamulaştırılması konusu. Eralp ancak kamulaştırmayı kabul eden partilerle koalisyon kurmaya sıcak bakıyor.



* Mevzu bahis olan yaklaşık 220 bin konutun şirketlerden satın alınması, bu da yaklaşık 17 milyar ile 39 milyar Euro’luk bir maliyet olarak hesaplanıyor. Berlin’in yüzde 85’i kiracı. Yeşiller nispeten konuya ılımlı gibi, SPD ise şüpheli. Bir yandan da federal düzeyde, böyle bir kamulaştırma engellenebilir tartışması var.



* Dolayısıyla Eralp’in zaferinin, Berlin Belediye Başkanlığı ile taçlandırılıp taçlandırılmayacağı, kamulaştırma konusunda olası koalisyon ortaklarının ortak bir paydada bir araya gelip gelmeyeceğiyle de ilişkili olacak.