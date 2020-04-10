Dünya ne zaman normalleşecek

Dünyada herkesin aklından geçen sorular aynı. Salgın ne zaman bitecek? Dünya ne zaman normale dönecek?
Aslında kimsenin bu konuda net bir yanıtı yok. Öngörüler ise muğlak.
Ancak bir yandan da salgın sonrası için hazırlıklar başladı. Çünkü Türkiye’nin de ticaret ortağı olduğu ABD ve Avrupa’dan gelen ekonomik veriler iç açıcı değil.
Almanya ekonomisinde rekor küçülme öngörülüyor. Keza Fransa resesyona girdiğini açıkladı. Bu nedenle Avrupa Birliği, salgını kontrol etmek için getirilen kısıtlamaları kademeleri olarak kaldırmayı değerlendiriyor.
UMUT VEREN GELİŞMELER
Salgını nispeten kontrol altına almaya başlayan ülkeler kısıtlamaları gevşetmeye yönelik adımlar atmaya hazırlandıklarını duyurdu. Avusturya, Danimarka, Çekya gibi ülkelerin ardından İtalya’dan da yeni vakalarda azalma olduğuna dair haberler geliyor.
Avrupa’da en çok etkilenen ikinci ülke olan İspanya’nın Başbakanı Pedro Sanchez, ‘Ateşi kontrol altına almaya başladık’ diyerek salgın sonrasında ülkenin tüm kesimlerini yeni bir İspanya inşa etmeye davet etti.
Hıristiyan alemi bu hafta sonu Paskalya yortusunu kutlamaya hazırlanırken Almanya da bu dönemde kurallara uyulması halinde haftaya kısıtlamaların azaltılabileceğinin işaretini verdi.
‘ACELE ETMEYİN’ UYARISI
Korona krizinden kötü etkilenen Avrupa’dan gelen ‘olumlu verilere’ rağmen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ihtiyatlı olunmasını istiyor. DSÖ’nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, “Tedbirleri gevşetme zamanı değil” diyerek tüm ülkelere şu üç konuda çabalarını arttırma çağrısında bulunuyor.
* Sağlık çalışanlarını koruyun, gerekli eğitim ve destekleyici şartları sağlayın.
* Sağlıklı insanlarla şüpheli vakaları birbirinden ayırarak salgını durdurmaya ve yavaşlatmaya odaklanın.
* Yetkililer de toplum kesimleriyle sürekli iletişim halinde kalarak insanların tedbirlere adapte olmasını sağlamalı.
ÇİN KADEMELİ GEÇİYOR
DSÖ önlemlerden erken vazgeçilmesi halinde yeni bir salgından endişe duyuyor. Nitekim hastalığı kontrol ettiğini açıklayan Çin’de Hong Kong’da ikinci dalga endişesinin yaşandığına dair haberler geliyor.
Bu nedenle Çin normalleşmeye aşamalı geçiyor. Salgının çıkış yeri olan Çin’in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde bu hafta, 76 gündür süren seyahat yasağı da sona erdi. Vuhan’da kısıtlamalar kademeli bir şekilde kaldırılmıştı. Bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı sürerken, vakanın bulunmadığı mahallelerde yasaklar kalkmıştı.
Kentte birçok kısıtlama sona ermiş olsa da okulların bir süre daha kapalı kalması planlanıyor. Maske takma ve sosyal mesafe kuralları ise hem günlük hayatta, hem de işyerlerinde bir süre daha devam edeceğe benziyor.
KARA GÜN YARDIMLARI
COVID-19 salgını tüm dünyada milyarlarca insanı eve kapadı. Milyonlarca iş gücü evden çalışmaya geçti. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim almaya başladı.
Bulaşıcı hastalıkla mücadelede robotlar, hastanelerde sağlıkçılara destek için devreye alındı. İş dünyasının yavaşlamasıyla çevre kirliliğinin azaldığına dair veriler geliyor.
Salgını başta hafife alan ve kötü etkilenen ABD, tıbbi cihaz ve maske arayışına girerken Türkiye, yardım talep eden ülkelere tıbbi malzeme yollayarak kara günde elini uzattı.
Korona sonrasında dünya muhtemelen iş hayatından teknolojiye, sağlıktan eğitime yeni modellerin tartışıldığı bir döneme uyanacak.
Aşı ve tedavinin gecikmesi ise maskeli yaşam ve sosyal mesafe gibi kuralları bu dönemin normalleri haline getirebilir.
Ya da SARS, MERS salgınında olduğu gibi virüs birden hız keser ve hep birlikte rahat bir soluk alırız...
Dünya ne zaman normalleşecek
Dünyada herkesin aklından geçen sorular aynı. Salgın ne zaman bitecek? Dünya ne zaman normale dönecek?
Aslında kimsenin bu konuda net bir yanıtı yok. Öngörüler ise muğlak.
Ancak bir yandan da salgın sonrası için hazırlıklar başladı. Çünkü Türkiye’nin de ticaret ortağı olduğu ABD ve Avrupa’dan gelen ekonomik veriler iç açıcı değil.
Almanya ekonomisinde rekor küçülme öngörülüyor. Keza Fransa resesyona girdiğini açıkladı. Bu nedenle Avrupa Birliği, salgını kontrol etmek için getirilen kısıtlamaları kademeleri olarak kaldırmayı değerlendiriyor.
UMUT VEREN GELİŞMELER
Salgını nispeten kontrol altına almaya başlayan ülkeler kısıtlamaları gevşetmeye yönelik adımlar atmaya hazırlandıklarını duyurdu. Avusturya, Danimarka, Çekya gibi ülkelerin ardından İtalya’dan da yeni vakalarda azalma olduğuna dair haberler geliyor.
Avrupa’da en çok etkilenen ikinci ülke olan İspanya’nın Başbakanı Pedro Sanchez, ‘Ateşi kontrol altına almaya başladık’ diyerek salgın sonrasında ülkenin tüm kesimlerini yeni bir İspanya inşa etmeye davet etti.
Hıristiyan alemi bu hafta sonu Paskalya yortusunu kutlamaya hazırlanırken Almanya da bu dönemde kurallara uyulması halinde haftaya kısıtlamaların azaltılabileceğinin işaretini verdi.
‘ACELE ETMEYİN’ UYARISI
Korona krizinden kötü etkilenen Avrupa’dan gelen ‘olumlu verilere’ rağmen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ihtiyatlı olunmasını istiyor. DSÖ’nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, “Tedbirleri gevşetme zamanı değil” diyerek tüm ülkelere şu üç konuda çabalarını arttırma çağrısında bulunuyor.
* Sağlık çalışanlarını koruyun, gerekli eğitim ve destekleyici şartları sağlayın.
* Sağlıklı insanlarla şüpheli vakaları birbirinden ayırarak salgını durdurmaya ve yavaşlatmaya odaklanın.
* Yetkililer de toplum kesimleriyle sürekli iletişim halinde kalarak insanların tedbirlere adapte olmasını sağlamalı.
ÇİN KADEMELİ GEÇİYOR
DSÖ önlemlerden erken vazgeçilmesi halinde yeni bir salgından endişe duyuyor. Nitekim hastalığı kontrol ettiğini açıklayan Çin’de Hong Kong’da ikinci dalga endişesinin yaşandığına dair haberler geliyor.
Bu nedenle Çin normalleşmeye aşamalı geçiyor. Salgının çıkış yeri olan Çin’in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde bu hafta, 76 gündür süren seyahat yasağı da sona erdi. Vuhan’da kısıtlamalar kademeli bir şekilde kaldırılmıştı. Bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı sürerken, vakanın bulunmadığı mahallelerde yasaklar kalkmıştı.
Kentte birçok kısıtlama sona ermiş olsa da okulların bir süre daha kapalı kalması planlanıyor. Maske takma ve sosyal mesafe kuralları ise hem günlük hayatta, hem de işyerlerinde bir süre daha devam edeceğe benziyor.
KARA GÜN YARDIMLARI
COVID-19 salgını tüm dünyada milyarlarca insanı eve kapadı. Milyonlarca iş gücü evden çalışmaya geçti. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim almaya başladı.
Bulaşıcı hastalıkla mücadelede robotlar, hastanelerde sağlıkçılara destek için devreye alındı. İş dünyasının yavaşlamasıyla çevre kirliliğinin azaldığına dair veriler geliyor.
Salgını başta hafife alan ve kötü etkilenen ABD, tıbbi cihaz ve maske arayışına girerken Türkiye, yardım talep eden ülkelere tıbbi malzeme yollayarak kara günde elini uzattı.
Korona sonrasında dünya muhtemelen iş hayatından teknolojiye, sağlıktan eğitime yeni modellerin tartışıldığı bir döneme uyanacak.
Aşı ve tedavinin gecikmesi ise maskeli yaşam ve sosyal mesafe gibi kuralları bu dönemin normalleri haline getirebilir.
Ya da SARS, MERS salgınında olduğu gibi virüs birden hız keser ve hep birlikte rahat bir soluk alırız...