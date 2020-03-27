Dünya ‘korona pozitif’ çıktı

TÜM dünya bir anda kendini korona karşısında bir ‘survivor’ mücadelesinin ortasında buldu. İnsanlar bir yandan hayatta kalma, öte yanda da hayatı devam ettirme mücadelesinde. Çünkü belki de varoluşsal bir tehlikeyle karşı karşıyayız.
Ve dünyanın hep birlikte girdiği bu krizden hep birlikte de bir çıkış yolu bulması gerekiyor. Kimse, hiçbir ülke bu krizden muaf değil. O nedenle de hastalığın kontrol edilmesi, belki de ortadan kaldırılması için kolektif bir yol haritası ve çözüm gerekiyor.
HAYATTA KALMAK
KORONA ile mücadele edebilmek için öncelikle hayatta kalmak gerekiyor. Hali hazırda dünya üzerinde 3 milyardan fazla insana çeşitli düzeyde tecrit ve sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Böylece hastanelere aşırı yüklenmenin önüne geçilmesi, vakaların kontrollü bir şekilde ortaya çıkması hedefleniyor. Bulaştırma zinciri kırıldığında, tehdidin de azalacağı öngörülüyor.
Bu nedenle evde kalmak, dışarı çıkmak zorunda kaldığımızda ise 1-2 metre diye telaffuz edilen ‘sosyal mesafe’yi korumak çok önemli. Aynı şekilde çalışmak zorunda olan insanların güvenliği için azami tedbirlerin alınması da bir o kadar önemli.
BM’NİN UYARISI
İNSANLARIN evlere kapandığı bir dönemde dünya ekonomisi de neredeyse durma noktasına geldi. İşte dün video konferans ile yapılan G-20 zirvesinin ana konusu da buydu; koronaya karşı işbirliği ve ekonomileri ayakta tutmak. Çünkü aynı risk bütün dünyayı tehdit ediyor.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirve öncesinde “COVID-19 tüm insanlığı tehdit ediyor. Küresel eylem ve dayanışma çok önemli” diyerek ülkelerin tek başlarına aldıkları kararların yeterli olmayacağı uyarısında bulunuyordu.
GEREKSİZ ATIŞMA
İŞBİRLİĞİNİN öne çıkması gerektiği dönemde Çin ile ABD arasında komplo teorilerine karşı atışma yaşanıyor. ABD illa COVID-19’a neden olan koronavirüsü ‘Çin virüsü’ ya da ‘Vuhan virüsü’ diye adlandırmak istiyor.
Çinliler ise bunun yapay bir virüs olduğunu, ABD’liler tarafından Çin’e getirildiği komplolarını gündeme getiriyor. ABD’de yapılan bir araştırmada ise virüsün doğal geliştiği saptaması yapıldı. Oysa tam da krizin ortasındayken dünyanın bu tür hesaplaşmalar yerine çözüme odaklanmasının zamanı.
GARANTİSİ YOK
KORONAVİRÜSÜN çıkış yeri olan Çin’in Vuhan kentinde ocak ayı sonundan beri sokağa çıkma yasağı vardı. Çok katı tedbirlerle hastalığın kontrol altına alınmasının ardından bu hafta hem Vuhan’da hem de Vuhan’ın bağlı olduğu Hubey eyaletinde kısıtlamalar önemli derecede azaltıldı.
Ancak şimdi Avrupa ve Amerika hastalıkla kırılırken Çin’e salgının geri dönmeyeceğinin de garantisi yok. Belki dünyada kısa dönemde koronayı sıfırlamak da mümkün olmayacak. Belki korona ile hayatı sürdürme modelleri geliştirilmek zorunda kalınacak.
BİLİMİN ÖNEMİ
BİLİM dünyası harıl harıl koronayı anlamaya, aşı ve tedavi geliştirmeye çalışıyor. Dün bir makale vardı koronavirüs geçiren insanlarda 1-2 yıl sürecek bağışıklık oluştuğuna dair. Aynı virüse tekrar yakalansa da hastalığı daha hafif geçirebileceği söyleniyordu.
Ayrıca ABD’de ve başka ülkelerde bilmeden korona geçirenleri belirlemek üzere testler geliştiriliyor. Çünkü nüfusun yüzde 80’nin koronayı hafif geçirdiği, kimilerinin ise belirti göstermediği söyleniyor. Koronaya bağışıklık kazanan bu kişilerin tespit edilmesi halinde iş hayatına dönüp aşı bulunana kadar çarkı döndürebilecekleri de konuşuluyor.
Bugün size korona testi pozitif çıkan dünyadan bir özet geçtim. Kafalar çok karışık. Ancak mücadele için daha fazlasına ihtiyaç var.
Dünya ‘korona pozitif’ çıktı
TÜM dünya bir anda kendini korona karşısında bir ‘survivor’ mücadelesinin ortasında buldu. İnsanlar bir yandan hayatta kalma, öte yanda da hayatı devam ettirme mücadelesinde. Çünkü belki de varoluşsal bir tehlikeyle karşı karşıyayız.
Ve dünyanın hep birlikte girdiği bu krizden hep birlikte de bir çıkış yolu bulması gerekiyor. Kimse, hiçbir ülke bu krizden muaf değil. O nedenle de hastalığın kontrol edilmesi, belki de ortadan kaldırılması için kolektif bir yol haritası ve çözüm gerekiyor.
HAYATTA KALMAK
KORONA ile mücadele edebilmek için öncelikle hayatta kalmak gerekiyor. Hali hazırda dünya üzerinde 3 milyardan fazla insana çeşitli düzeyde tecrit ve sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Böylece hastanelere aşırı yüklenmenin önüne geçilmesi, vakaların kontrollü bir şekilde ortaya çıkması hedefleniyor. Bulaştırma zinciri kırıldığında, tehdidin de azalacağı öngörülüyor.
Bu nedenle evde kalmak, dışarı çıkmak zorunda kaldığımızda ise 1-2 metre diye telaffuz edilen ‘sosyal mesafe’yi korumak çok önemli. Aynı şekilde çalışmak zorunda olan insanların güvenliği için azami tedbirlerin alınması da bir o kadar önemli.
BM’NİN UYARISI
İNSANLARIN evlere kapandığı bir dönemde dünya ekonomisi de neredeyse durma noktasına geldi. İşte dün video konferans ile yapılan G-20 zirvesinin ana konusu da buydu; koronaya karşı işbirliği ve ekonomileri ayakta tutmak. Çünkü aynı risk bütün dünyayı tehdit ediyor.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirve öncesinde “COVID-19 tüm insanlığı tehdit ediyor. Küresel eylem ve dayanışma çok önemli” diyerek ülkelerin tek başlarına aldıkları kararların yeterli olmayacağı uyarısında bulunuyordu.
GEREKSİZ ATIŞMA
İŞBİRLİĞİNİN öne çıkması gerektiği dönemde Çin ile ABD arasında komplo teorilerine karşı atışma yaşanıyor. ABD illa COVID-19’a neden olan koronavirüsü ‘Çin virüsü’ ya da ‘Vuhan virüsü’ diye adlandırmak istiyor.
Çinliler ise bunun yapay bir virüs olduğunu, ABD’liler tarafından Çin’e getirildiği komplolarını gündeme getiriyor. ABD’de yapılan bir araştırmada ise virüsün doğal geliştiği saptaması yapıldı. Oysa tam da krizin ortasındayken dünyanın bu tür hesaplaşmalar yerine çözüme odaklanmasının zamanı.
GARANTİSİ YOK
KORONAVİRÜSÜN çıkış yeri olan Çin’in Vuhan kentinde ocak ayı sonundan beri sokağa çıkma yasağı vardı. Çok katı tedbirlerle hastalığın kontrol altına alınmasının ardından bu hafta hem Vuhan’da hem de Vuhan’ın bağlı olduğu Hubey eyaletinde kısıtlamalar önemli derecede azaltıldı.
Ancak şimdi Avrupa ve Amerika hastalıkla kırılırken Çin’e salgının geri dönmeyeceğinin de garantisi yok. Belki dünyada kısa dönemde koronayı sıfırlamak da mümkün olmayacak. Belki korona ile hayatı sürdürme modelleri geliştirilmek zorunda kalınacak.
BİLİMİN ÖNEMİ
BİLİM dünyası harıl harıl koronayı anlamaya, aşı ve tedavi geliştirmeye çalışıyor. Dün bir makale vardı koronavirüs geçiren insanlarda 1-2 yıl sürecek bağışıklık oluştuğuna dair. Aynı virüse tekrar yakalansa da hastalığı daha hafif geçirebileceği söyleniyordu.
Ayrıca ABD’de ve başka ülkelerde bilmeden korona geçirenleri belirlemek üzere testler geliştiriliyor. Çünkü nüfusun yüzde 80’nin koronayı hafif geçirdiği, kimilerinin ise belirti göstermediği söyleniyor. Koronaya bağışıklık kazanan bu kişilerin tespit edilmesi halinde iş hayatına dönüp aşı bulunana kadar çarkı döndürebilecekleri de konuşuluyor.
Bugün size korona testi pozitif çıkan dünyadan bir özet geçtim. Kafalar çok karışık. Ancak mücadele için daha fazlasına ihtiyaç var.