Bahislerde de Kamala öne geçti

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Birkaç ay öncesine kadar Cumhuriyetçi Donald Trump’ın (78) Beyaz Saray’a geri döneceğine neredeyse kesin gözüyle bakılırken yaşı ve zihinsel sağlığı nedeniyle eleştirilen Demokrat Joe Biden’ın (81) yarıştan çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in (59) sahaya çıkmasıyla dengelerin değişmeye başladığı anlaşılıyor.

Tüm bunlar da başkanlık seçimlerinin kıran kırana geçeceğini gösteriyor.

BAHİSLER YÜKSELDİ

SEÇİMLER öncesinde ABD’de anketler kadar seçim sonuçlarına dair bahislerdeki eğilimler de takip ediliyor. Her ne kadar ABD’de seçim sonuçlarıyla ilgili bahis oynamak yasak olsa da İngiltere ve off-shore bahisler, salı akşamki TV düellosu sonrasında Kamala Harris’in seçilme şansının arttığına işaret ediyor.

İngiliz Betfair bahis şirketi rakamlarına göre münazaranın başında Trump’ın seçilme olasılığı yüzde 51.8, Harris’in ise yüzde 46.3 olarak görülüyordu. Münazara sonunda ise Harris’in seçilme ihtimali yüzde 50.8’e yükselirken Trump’ın şansı yüzde 48.1’e düşüyor.

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TAYLOR’IN DESTEĞİ

MÜNAZARADAN birkaç dakika sonra ise kritik bir gelişme daha oluyor. Amerikalı şarkıcı Taylor Swift’in (34) Kamala Harris’e destek açıklamasıyla birlikte grafik yine Harris lehine yükseliyor.

Bu kez Kamala’nın seçilme olasılığı yüzde 51.3’e kadar yükseliyor, Trump ise yüzde 47.2’ye kadar geriliyor.

Conversation isimli kâr amacı gütmeyen haber sitesini kaynak gösteren USA Today gazetesine göre bahislerin favorisi 1866’dan beri sadece iki kez kaybetmiş.

SWIFTIE’LER NE YAPAR

EN son önceki akşam MTV töreninde ödülleri silip süpüren Taylor Swift, ABD’nin en güçlü bireysel markalarından biri. Instagram’da 284 milyon takipçisiyle peşine taktığı ‘Swifties’ diye anılan milyonlarca hayranına liberal ve eşitlikçi bir profil çizerek emsal olmaya çalışıyor.

“Onun düzgün, yetenekli bir lider olduğunu düşünüyorum ve kaosla değil sükunetle yönetilirsek bu ülkede çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum” diyen Taylor, Harris’e özellikle kürtaj, LGBT ve tüp bebek hakkına sahip çıkan yaklaşımı nedeniyle de destek açıkladığını söylüyor.

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Gençleri oy vermeye teşvik eden açıklamalar yapan Swift’in daha çok 35 yaş altı seçmen üzerinde etkili olabileceği konuşuluyor. Mesela Newsweek’in ocak ayında yapılan bir anketinde genç seçmenin yüzde 30’u Taylor’ın işaret edeceği bir adaya oy verebileceğini söylüyor.

KEDİLİ POZUN ŞİFRESİ

TAYLOR Swift’in Harris’e destek paylaşımını kedisi Benjamin Button ile çektirdiği bir fotoğraf ile yapması, altına da ‘çocuksuz kedili kadın’ diye imzalaması da ayrı bir mesaj taşıyor.

Bu aslında üç kedisi bulunan Swift’in Trump’ın Başkan Yardımcısı adayı JD Vance’e bir yanıt. Çünkü 2021 yılında Vance’in Harris dahil Demokrat Partili kadınları ‘çocuksuz kedili kadınlar’ diye eleştirdiği bir videonun yeniden ortaya çıkması büyük tepki çekmişti.

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Harris’in biyolojik çocuğu yok. Ancak eşi Craig Emhoff’un ilk evliliğinden iki yetişkin çocuğuyla yakın ilişki içinde olduğu biliniyor. Ayrıca evcil hayvanı olmadığı da biliniyor. Swift’e yanıt olarak açıklama yapan Vance ise onun toplumun gerçeklerinden kopuk bir milyarder olduğunu söyleyerek geçim sıkıntısı çeken orta direk Amerikalıyı etkilemeyeceğini savunuyor.

GÖÇMENLER KEDİ Mİ YİYOR

VANCE, aynı zamanda Trump’ın münazarada ortaya attığı aslı astarı olmayan ‘Springfield’de göçmenler, evcil kedi ve köpekleri kaçırıp yiyor’ iddiasını da gündeme getiren isimlerden biri.

Ohio eyaletinin Springfield kenti ABD basınına göre son yıllarda 15 ile 20 bin Haitili göçmen almış, bunların bir kısmı iş gücü olarak entegre edilmiş. Ancak geçen yıl okul otobüsüne araçla çarparak 11 yaşındaki bir çocuğun ölümüne yol açan kişinin Ohio ehliyeti olmayan Haitili bir göçmen çıkması üzerine Haitililere öfke ve nefret büyümeye başlamış.

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Sosyal medyada aşırı sağcı hesaplarda başlayan, ancak komplo teorisinin ötesine geçemeyen bu iddia önce Vance, oradan da Trump’a ulaşmış.

Ez cümle ABD’de değişik bir seçim kampanyası dönemi yaşanıyor.

Bir yanda yılların şovmeni eski Başkan Trump, öte yanda Biden’ın devamcısı olmaya aday Harris. Anketler de bahisler de çok yakın. Hesapları ona göre yapmalı.