Yüreğini ferah tutmak isteyenlere

Her gün, bir şeyleri berbat ediyor, bir şeyleri güzelleştiriyorum.”

Geçen gün bu cümleyi not etmişim. a

Demek her zamanki günlerdenmiş. Günler tenis maçı gibi.

Her yerden sürekli top geliyor. Sen karşılıyorsun.

Bazen harika vuruyorsun topa, “Bravo bana bu işi iyi kıvırdım” diyorsun.

Bazen de havalara dikiyorsun, ta dikenli tellerin ardına gidiyor top.

Patlıyor bile bazen.

“Aman”’ diyorsun, “niye böyle yaptım ki.”