Yağmur yağıyor ben

Dünya yuvarlak. (Bkz. Ay tutulmasının gölgesi.)
Varılacak yer yok.
Sadece yolculuk var.
Kelimelerin içi boş, dışı süslü.
Sadece gözler ve davranışlar gerçek.
Bazı çiçekler pembe, bazıları beyaz, bazıları dikenli.
Herkes bir yerinde güzel.
Herkes her şeyi yapmaya muktedir.
1’den 100’e, bir çarkıfelek çevirerek tırmanıyorsun.
0’dan başlıyorsun, mesela çevirdin 5 çıktı, pıt pıt beş kare ilerliyorsun.
Sonra sıra sana geldiğinde, yine çevirdin 3 geldi diyelim, 3 kare daha gidiyorsun 8’e geliyorsun. 100’e ilk varan kazanıyor.
Fakat oyunda çok ilginç bir sürpriz var.
Bazı sayılar arasında merdivenler, bazının arasındaysa oluklar var.
Mesela 23’te bir merdiven var, hooop seni 87’ye kadar çıkarıyor. Çok seviniyorsun, uçuyorsun ama 90’da bir oluk var, denk gelirsen seni hoop 11’e indiriyor mesela.
Oyunu oynarken hayata benzetmemek mümkün değil.
Ya aplikler var, ya kütüphane, ya da resim asılı. Bulacağım ama bir yer muhakkak.
Olmadı oğlumun odasında yatağının oraya asarım.
“Çok önemli mutlaka asman lazım” dedi babam: Dünyada küçücük olduğunu hatırlaman lazım.
Küçükken de hep duvarıma insanın kendini dev gibi hissetmesine yardımcı olan posterler, kartpostallar asardı.
Ortaköyden ikinci el Nietzsche de aldı, “İçindeki devi uyandır”ı da aldı, “Laurel ve Hardy” de aldı.
Belki okumayı sevdiğimi bildiğinden, bana hep kitaplar taşıdı babam. Peki şimdi neden bu dünya atlasında ısrar ediyor?
Söyleyeyim.
Size tuhaf gelecek ama hayata bize yol gösteren ve elbet bir şekilde tanışacağımız gizli meleklerimizle geldiğimize inanıyorum.
Hepsi, hayatın önemli yol ayrımlarında, iniş ve çıkışlarında, dört yol ağızlarında bizi bekleyip, kulağımıza duymamız gereken şeyi fısıldıyor.
Bazen duyup dinlemeyebiliriz, bazen dinleyip şükran duyabiliriz, o bize kalmış.
Fısıldaması onlardan. Dinleyip dinlememesi bizden.
Annelik benim için büyük ve keskin bir yol ayrımıydı.
İlk günlerinde, bebeğimi emzirmeyi bile tek başıma beceremezken büyük panikler yaşamış, hastaneleri arayıp hemşire göndermeleri için yalvarmıştım.
Bu kadar minik bir canlıyı hangi akılla bana teslim etmişti hayat?
Çatıya vurma sesini en çok severim.
Yaprağa çarptığı sesi de çok severim.
Yağmur dünyanın banyo saati gibi. Sonrasında ferahlarsın.
Başını bir yastığa koysan uyursun.
Tülü de çeker gökyüzündeki.
Rengini değiştirir hayatın. Şu an yağmur güzel ama salı günü yağmasını istemiyorum.
Dilerim salı günü yağmaz.
Doğum günlerimiz, ormanda yürürken işaretli ağaçlar gibi, yolun bir bölümünü daha tamamladığımızı hatırlatıyor ister istemez.
Başını çevirip bir bakıyorsun geçmiş senene. Bazen daha da geriye, çok geriye...
Ta çocukluğa kadar. Ben de bir iki gündür, aynadaki yüzümle konuşurken buluyorum kendimi.
En başta hepimiz, kendimizi kutlamalıyız.
Hayatta kalmak bile büyük başarı bu yolculukta.
Sağlıklı olmak, sevdiklerinle olmak, bir şeyler yapmış olmak muhteşem bir başarı.
Madalyalar hak eden durumlar bunlar.
Yeterince söylemiyoruz. Hatırlamıyoruz. Kendimizi neredeyse hiç, bunlardan dolayı kutlamıyoruz.
Ne gitarıma dokunmuşum, ne tek bi satır yazmışım ne de (bari) biraz kitap okumuşum.
Bakmışım, koklamışım, dinlemişim, tatmışım, iki cümle etmişim, erkenden uyumuşum.
Eskiden böyle günler benim için vicdan azabıyla dolu olurdu.
Kendimi dünyada, elimde bir kalemle (yaz Nil) ve içimde şarkılarla (çal Nil) bulduğumdan beri, yazmadığım ve çalmadığım günlerde, koca bir ziyafeti çöpe atar gibi hissediyordum. (Ziyafet lafın gelişi, yoksa onlar başkalarına yavan gelebilir elbet).
Bir dikiş makinesi düşünün, kimsenin bir şey dikmediği ya da bir tren gibi, istasyondan hiç ayrılmayan.
Öyle bir his otururdu içime. Görevimi yerine getirmeyen bir kaçak gibi hissederdim çoğu zaman.
Sonra, şarkılarını ve sesini çok sevdiğim Erykah Badu’nun bir röportajında şöyle dediğini duydum: Çalışmadığım zamanlarda, çalışmıyor değilim, o zamanlarda ‘indiriyorum’. (downloading dedi.)
Şu an evlerimizde misafir ettiğimiz ve bize ait olmadıklarını bir türlü kabul edemediğimiz çocuklarımız, şu an anavatanlarını yaşıyor.
Hayata aitler. Dünyadaki canlılığa aitler.
Sadece iki yüz bin yıldır bu gezegende yaşayan insanlığa aitler.
Yalnız bugün, çocukluk anavatanı tehdit eden şeyler var. Dünyanın havasındaki değişim. “Ne varmış canım, dünya bir ısınır bir soğur, bazı yıl sıcak geçiverir” dönemlerini geçtik.
Yangınla, sellerle, fırtınalarla boğuşuyoruz. Susuzluk kapıda. Dünya ısınıyor.
Devletlerin, şirketlerin, bizlerin havaya saldığımız karbondioksit gazı dünyayı boğuyor.
Öksürmeye tıksırmaya, ateşlenmeye, canlılığını yitirmeye başladı dünya.
Herkes şu andaki gibi davranmaya devam ederse de pek yakında, ne elma kalacak, ne de su.
İlk buluşma, zoom’da, 23 Eylül’deydi. İkincisi 30 Eylül, diğerleri de 7-14 Ekim’de olacak.
İlk buluşmanın sonunda, ben de yarım saat, bir anne olarak çocuğuma bu konuyu nasıl anlatabileceğimi ve neler yapabileceğimizi konuştum.
İnsanlık olarak dünyayı bozduk ve şimdi yine insanlık olarak düzelteceğiz.
Bunu çocuklarımız, büyüdüklerinde nefes alabilsinler, su bulabilsinler, bir şeyler yiyebilsinler diye yapacağız.
Durum ciddi ve ne yazık ki acil bir çözüm gerektiriyor.
‘Nasıl kuracağım ki kafamdaki düşüncelere istasyon?’ diye sorarsın. (İlla ki herkes bir ara bu soruyu sorar.)
Cevabına meditasyon derler, mindfullness derler, farkındalık derler, derin nefes al ver kuruluyor derler. Doğrudur da.
Şöyle bir dikkat verdiğinde trenlere, kendilerine gelirler. Mola veren olur.
‘Ben artık eskidim hurdaya gideyim’ diyen olur.
‘Yahu ben nereye gidiyorum, sürekli aynı dairede dönüp duruyorum’ diyen olur.
‘Ben biraz yoruldum bir istasyonda dumanlar çıkararak durmak ve hararetimi atmak istiyorum’ diyen olur.
Bu trenler sen bakmazken çuf çuflar ve seni oradan oraya götürür ama sen baktığında, hizaya girerler.
İstasyon kurmazsan, soluklanmadan düşünüp durman gerekir. Sonra kafan yanar.
Bir şeylerin peşinde. Paranın, ünün, bazen merakın. Bazen birisinin peşinde.
Bazen bir şeylerden kaçar adım, bazen bir şeye doğru koşar adım.
Yanımızda biri var elimizi tutan bazen. (Hayret adımları bizimle aynı.) Bazen de yalnızız. (Onun adımları aynı değil artık, ya da yönü değişti bilmiyorum.)
Yokuş bazen çok dik, bazen de kırlar, ovalar, vadiler.
İçime çekesim geliyor bütün yolu öyle zamanlarda. İşte ömür, aşağı yukarı böyle bir şey.
İçinde sinema salonu, kapalı havuz, 22 oda, 26 mürettebat ve kim bilir neler vardı.
Denize iskeleyle açılan salonlarını ve tepesinde helikopter sahasını görebiliyorduk.
Teknelerin ismini internete girdiğinizde bazen, kime ait olduklarını ve tekneyle ilgili teknik bilgileri alabiliyorsunuz.
Avustralyalı bir kumarhane sahibininmiş tekne.
Bir süre sonra tekneden, bizim olduğumuz sahile, kocaman bir bot geldi.
İçinden birkaç koruma, iki kız çocuğu, anneleri ve bakıcıları indi.
Biz de o sahile gidip piknik yapmayı, taşlar toplamayı ve kayalara tırmanmayı çok seviyoruz.
“Çocukların varsa, o tekneden de inip oynamak istiyorsun demek ki” diye düşündüm. İnsan insandır.
Ama asıl yapmamız gereken, düşünmeden önce düşünmek.
Ne demek peki, düşünmeden önce düşünmek?
Düşüneceğin şeye karar vermek, hepsinden ama hepsinden önemli.
Bütün gün, düşüncelerin bizi götürdüğü duygulara takılıp takılıp düşerek geçiyor zaman.
Rüyalarda bile günün oltasına takılanları ayıklayıp duruyoruz.
Peki ne düşündüğümüz üzerimize esen rüzgar gibi, gözümüze giren güneş gibi başımıza mı geliyor?
Yoksa biz mi başımıza üşüştürüyoruz onca şeyi?
Bir buçuk sene geçti ve şimdi bütün Akdeniz yanıyor, seller alıp götürüyor Karadeniz’i.
Bu küresel krizin etkilerini ve ilerleyişini yavaşlatmak için, hayatımızda neleri değiştireceğimize ve nelerin değişmesini talep edeceğimize karar vermenin vakti geldi de geçiyor.
Ağaçlarla çevrili bir yere taşınınca fark ettim ki, onları pek tanımıyorum.
Her sabah sincabın büyük bir aceleyle tırmandığı- gerçi o her şeyi büyük bir aceleyle yapıyor- ağaç meşe mi, kayın mı, diş budak mı?
Ağaçları anlatan bir çocuk kitabı aldım.
Her şeyi, felsefeyi bile, sanat tarihini bile çocuk kitaplarından öğreniyorum artık. Hem basit anlatıyorlar, hem eğlenceli, oyunlu.
Ağaçların sadece kendi türlerine yardım ettiklerini duyunca şaşırdım.
Ben ormanı kardeşcesine sanırdım, hani şu meşhur şiirde dediği gibi.
Kriz anında nasıl hayatımıza olduğu gibi devam edemiyorsak, şimdi de edemeyiz. Alarma geçmeliyiz. Yeniden güzel dünyamızda huzurla nefes alabilmek için, hepimizin hayatında değişiklikler yapması gerekiyor.
Bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçerek, yeni alışkanlıklar edinerek, bu konuyu her gün gündemimizde tutarak, çocuklarımıza öğreterek ve asıl yuvamızın dünya olduğunu unutmayarak yeni bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor.
Kıvılcım Kocabıyık’la, isim annesi de olduğum Yuvam Dünya Derneği’ni kurarken, en başta çocuklar için bir şey yapabilecek olmanın heyecanını taşıdık.
Ve mecburiyetini. Ve acilliğini.
Bütününü hiçbir zaman, ufkuna baktığımız zaman bile, hissedemediğimiz kocaman güzel mavi yuvamız dünya, bizi silkeleyip üzerinden atmak istiyor artık. Daha önce de bir kaç kez olduğu gibi, üzerinde yaşayan canlılar yok olabilir.
Bize nefes olan atmosferine virüsler koyarak, havanın ısınmasına ve artık bu sabah Bodrum’da sabah 7’de 39 derece olmasına kayıtsız kalarak yaşamaya devam edersek, yanar bu dünya.
Yüzü gençleştirici kremler varsa, ruhu da gençleştirici aktiviteler var.
Seni, katılaşıp kendine kabul ettirmediğin bir önceki bölümüne geri götüren şeyler.
Nil bunu yapmaz, sevmez, yorulur, onluk değil dediğin şeyler.
Hani herkes bize, sonra da biz kendimize şöylesin, böylesin demeden önceki ilk sayfaları hayatın.
Her şey mümkün, her şey denensin, her şey olur.
O zamanlar. Sonra biliyoruz ki, beyinde budama başlıyor ve senin o geniş ve çoklu yolların, gidip gidip geldiğin patikalara dönüyor.
Hatta ne patikası, otoyol.
İşte bu yüzden dilerim herkesin hayatında, onu kendinden dışarı basmaya davet eden biri olsun.
Cuma günü çıkan yeni şarkım “Diskotek”in sözleri bunlar.
Odamda gitarımla, dım tıs dım tıs diyerek kendi diskomu yaratmaya çalışırken, Ezgi Özkan’la beraber şarkı hiç tahmin etmediğim yerlere gitti.
Birisiyle el ele vermeyi bu yüzden seviyorum.
Sen onu bir yere çekiştiriyorsun, sonra o seni bir yere çekiştiriyor ve sonra hiçbirinizin tek başına gidemeyeceği bir yere varıyorsunuz.
Manzaraya hayran hayran bakarken de biliyorsunuz, birlikteliklerle varılan yerler bambaşka.
Bir artı birin üç etmesi bu.
Şarkı çıktıktan sonraysa, senin değil artık.
Eskiden bir terapistin sorduğu soru geldi aklıma: Cenazende, insanlar hakkında ne desinler istersin?
Tuhaf bir soruydu. Ölünce de mi bunu düşüneyim yani? Zaten yaşarken hep bu soru var havada.
Konu komşu ne düşünür?
Amcanlar ne düşünür?
Şu yan şezlongdaki aile ne düşünür?
Babam ne düşünür?
Sınıftakiler ne düşünür?
Benim içimde de var bir çocuk. Ben büyüdükçe küçüldü.
Sonra ben onunla sohbete başladım.
Dediklerini yapmaya başladım.
Arkadaş buldum ona.
İçinde capcanlı çocuklar taşıyan insanlara rastladım. Yanlarında hep uzun uzun kalmak istedim onların.
Maceraya vardır onlar. Kendileriyle ilgili şakaları kaldırırlar. Yetişkinlere saçma gelen şeyleri kolaylıkla kabul ederler.
Hele bir de sanatçılarsa, hemen anlarım onları.
Silvio Rodriguez gibi, “Dün mavi unicorn’umu kaybettim, bulana on binler, hatta milyonlar veririm” diye şarkı söyleyebilirler 74 yaşında.
Yağmur yağıyor ben
Parlak çocuk: 8 yaşında radyo sanatçısı. Çalışkan: Okulda üniversite birincisi. Yazar: Üç kitabı var. Müzisyen: Hem besteliyor hem söylüyor. Sezen Aksu hayranı. Çevreci: Kedisi Miko’dan pek çekiniyor. Obur: Mantı, balık, sütlü tatlı, Allah ne verdiyse. Feminist: Estetik baskısına karşı çıkıyor. Sadece biraz kocası köylü: Lafı dönüp dolaştırıp eşine getiriyor. İkilemli soruları bu hafta şarkıcı Aydilge yanıtlıyor.
◊ “Kalemimin Ucundaki Düşler”, “Bulimia Sokağı”, “Altın Aşk Vuruşu” kitaplarının yazarısın. Kartvizitinde tek bir hakkın olsa... Müzisyeni mi, yazarı mı kullanırdın?
- Müzisyen. Net.
◊ TRT Ankara Radyosu’nda Türkiye’nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı oldun. Sonra Başkent Üniversitesi’ni birincilikle bitirdin. Altın çocuk musun, hırs küpü mü?
- Bende hırs pek yok, ama altına benzetilmek de istemem. Ne zaman düşüp yükseleceğin belli olmaz çünkü.
◊ Şimdi bakınca, müzik için New York State University bursunu reddetmek... Pişmanlık mı, doğru karar mı?
- Doğru karar tabii ki. Paralel evrende edebiyat profesörü, Amerika’da daha prestijli ve zengin koşullarda yaşayan bir Aydilge vardır belki ama ben daha mutluyum ondan.
◊ Kariyerinde hangisi daha önemli: “Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcısı” seçildiğin ilk albümün “Küçük Şarkı Evreni” mi, “Kiralık Aşk” dizisine yazdığın “Sen misin İlacım” şarkısı mı?
- Şöyle söyleyeyim, ikisinin de üzen ve sevindiren kısımları var...
◊ Hangisini söylemek daha zevkli: Kendi şarkıların mı, cover’lar mı?
- E kendi şarkılarımı.
Söz ve beste yazabildiğim için şükrediyorum ve müzik bana akmaya devam etsin diye, kalbimi temiz tutmaya çalışıyorum.
◊ Şöyle sorayım: “Takıntı” mı, “Sorma Ne Haldeyim” mi?
- “Sorma” efsane bir şarkı. Cover’ladığım için de çok gururluyum. Ama cevabım “Takıntı”.
◊ Sahnede hangi dekoltene daha çok güvenirsin: Göğüs mü, bacak mı?
- Olmayan göğüslerime güvenmem ne kadar akıllıca olurdu bilmiyorum. (Gülüyor)
Ama zaten bedenimden çok sesimi çıplak bırakmayı önemsiyorum.
◊ Hayatın bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- Evlenmeden önce melankolik bir arthouse filmi olurdu.
Eşimden sonra romantik komedi.
◊ Peki kim çekerdi: Hayranı olduğun Kurt Cobain mi, kemancı eşin Utku Barış Andaç mı?
- Utku başrolde olur! (Gülüyor) Ama çok sevdiğim Barış Yöş çekerse harika olur. “Kiralık Aşk”ın da yönetmeniydi.
◊ Greenpeace ile yaptığın çevre projeleriyle biliniyorsun. Tabiat ana bize... Kırgın mı, kızgın mı?
- Bence ikisi de değil. Çünkü biz ne yapıyorsak kendimize yapıyoruz. Yok olup gidecek olan biziz. Doğa her zaman yaşamaya devam edecek. İnsan nesli silinse de o hep var olacak.
KÜÇÜK KEYİFLER
Alkol kullanmıyorum: Kola-balık-Ayvalık
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydın: Kırmızı et mi, deniz mahsülleri mi?
- Kırmızı et yemiyorum zaten. Oh bak, çok kolay vazgeçtim (Gülüyor).
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Denizi de ormanı da çok seviyorum. Ama kumsalda saatlerce güneşlenmek, beach’lerde, cuppa cuppa diye inleyen bir müzik eşliğinde kendini tavuk çevirme gibi kızartmak bana çok acayip geliyor.
◊ Güneş mi, ay mı?
- Aydilge isimli birine sorulacak soru mu şimdi ah bu? (Gülüyor) Tabii ki ay.
◊ Hangi üçlü seninki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- Alkol kullanmıyorum. Ama balık çok severim. O yüzden kola-balık-Ayvalık desem... Kabul mü? (Gülüyor)
◊ Kedi mi, köpek mi?
- Hepsini çok seviyorum ama evdeki canımız Miko, kedi olduğu için şimdi ben kedi demezsem trip atar.
◊ Tekir mi, sarman mı?
- Miko tekir. O yüzden tekir. Dedim ya, trip...
ÖZEL MESELELER
Utangaç insanları çok severim
◊ 25 Haziran, Yengeç kadını... Nesi daha zor: Sık sık melankolik haller mi, zaman zaman güvenme güçlüğü mü?
- Melankolik hallerim zor. (Gülüyor) Ama hayatımdaki problemleri beni hiç umursamayan gökcisimlerine suç atarak çözmeye çalışmadığım için vallahi bilmiyorum Yengeç kadını nasıl bir şeydir.
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik: İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- İlkbahar-yaz.
◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- Göz kaçırmak. Utangaç insanları çok severim.
Eşimle ilk bir araya geldiğimizde de heyecanımızın yoğunluğundan sürekli gözlerimizi kaçırıyorduk. Sanki çok bakarsak, aşkın içine gömülüp çıkamayacakmışız gibi.
◊ Aşkta alıcı kuş musun, çantada keklik mi?
- İlk görüşte aşkım ben.
◊ Hangisinden daha çok korkarsın: Yalandan mı, yılandan mı?
- Yılan durduk yere sokmaz. Ama biliyor musun, yalan her zaman sokar...
◊ Minyonluğundan dolayı yapılan yorumlardan hangisi daha çok hoşuna gidiyor: Çıtıpıtı mı, çitlenbik mi?
- Çıtıpıtı galiba... (Gülüyor)
◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- Tabii ki Sezen Aksu. Yorumcu olmanın ötesinde söz yazarı ve besteci de olduğu için Sezen’in yeri daha özel. Sadece yorumlamıyor, daha önce ortada olmayan bir eser de yaratıyor. Kendime örnek aldığım en önemli isimlerden.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkının kötü bitmesi mi?
- Eskiden olsa, ne olursa olsun bir duyguyu yaşamış olmak, deneyimdir ve yaşanmamış bir hayattan daha iyidir derdim. Ama bazı aşklar seri katil gibi peşini bırakmıyor. Üstelik her defasında yine gelip seni öldürüyor.
◊ Hangisini tercih edersin: Tek başına ağlamak mı, birinin omzunda ağlamak mı?
- Değişiyor o. Bazen tek başına, bazen omuz omuza...
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Affetmek.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
- Kayıtsızlık.
Gelecek zaten gelecek aceleye hiiiç gerek yok
◊ Zorla güzellik olur mu, olmaz mı?
- Zorla güzellik değil, ancak zorbalık olur. Hatta sırf başkalarının güzel kalıbına uymak için takıntılı halde estetik ameliyat yaptırmak zorunda hissettirilen kadınlara yapılan da psikolojik zorbalık.
◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Para seni harcamaya başlarsa getirmez. O yüzden etrafta bir sürü zengin ama aynı zamanda beş paralık insan var.
◊ Sence hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?
- Zenginsen, fiziksel çirkinliğini bile parayla dönüştürebilirsin. Ama ruhundaki çirkinliğe nasıl estetik yaptıracaksın, bence asıl onu düşünmek lazım.
◊ Zaman makinesi icat ettin, nereye giderdin: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Gelecek zaten gelecek. Acele etmeye hiiiç gerek yok.
◊ Az tanıdığın birine... Telefon açmak mı, mesaj atmak mı?
- Telefonda konuşmayı hiç sevmiyorum. Hep sesli ya da yazılı mesaj atsak keşke.
◊ Önemli bir şeyi... Gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Hiç fark etmez.
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Yenir ama kimin hatrı için olduğu çok önemli...
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Ben de oburum. Ama boş konuşan insanlara karnım tok.
◊ 25 yaşına geri dönmek mi, Dolmabahçe Sarayı mı?
- 25 yaşına dönersem eşim yanımda olmaz ki...
POPÜLER ŞEYLER
Külkedisi’yle Pamuk Prenses’e sinirliyim
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdin: Hayranı olduğun Dolores O’Riordan mı, Shirley Manson mı?
- Dolores benim en sevdiğim seslerden biri. Shirley Manson’dan çok daha fazla severim. Öldüğü zaman da çok kötü hissettim. Ama Shirley Manson, güçlü bir karakter olduğu için komşu olarak daha iyi ve yardımcı olurdu sanki.
◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?
- İkisine de çok sinirliyim. Beyaz atlı prensi bekleyip, edilgen bir şekilde kurtulmayı bekledikleri için... Artık biz kadınların bu ezik figürlere karnı tok.
◊ Kiminle düet güzel olurdu: Tina Turner mı, PJ Harvey mi?
- İkisi de şahane ama Tina Turner bir başka tabii.
◊ Türkiye’de rock’ın kralı kim: Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Cem Karaca. Çok seviyorum ya.
◊ Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi?
- Kıvanç Tatlıtuğ.
◊ Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?
- Ben buna Elçin Sangu desem...
◊ Hangisine daha çok gülersin: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Cem Yılmaz diyeceğim ama genel olarak stand up’a çok gülemiyorum.
◊ Peki Zeki Alasya mı, Metin Akpınar mı?
- Aaa, Metin Akpınar...
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Nâzım Hikmet Ran mı, Orhan Veli Kanık mı?
- Orhan Veli.
◊ Tavla mı, satranç mı?
- Satranç.
◊ Çaycı mısın, kahveci mi?
- Kolacı.
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- İçgüdü.
◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?
- Gemi.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Gündoğumu.
◊ Bodrum mu, Çeşme mi?
- Kapadokya!
◊ Biraz yoldan çıkmak istedin: Mantı mı, iskender mi?
- Mantı.
◊ Sütlü tatlı mı, şerbetli mi?
- Off! Kesinlikle sütlü!