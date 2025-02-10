Termometre misin yoksa termostat mı

Haberin Devamı



Çünkü hepimizin içi biraz ondan biraz bundan. Bazen öyle davranıyoruz bazen böyle.

Zenginlik dolu, çeşitlilik ve hayret doluyuz.

Ayrıca potansiyeller doluyuz, beynimizi eğip bükebiliyor, yeni yollar açıp, eski yollara uğramayabiliyoruz.

Yine de bayıldım ben bu termostat termometre ayrımına.

Var böyle insanlar. Kendilerini de hemen belli ederler.

Termometreler, odadaki ısıyı söyler.

Oda gerginse gergin, neşeliyse neşeli.

Odadakiler koşuyorsa koşuyor, yoksa duruyor.

Odaya göre şekil alır, ortama reaksiyon verirler.

Başkaları karar verir kendilerini nasıl hissedeceklerine.

Dolayısıyla günlerini, o günün havasına göre yaşarlar.

Hayat onlara nasıl davranırsa, o şekli alırlar.

Günleri böyle geçtiği için, hayatları da hava koşullarına uyum sağlamakla geçer.

Kısaca işleri şansa kalır.

Termostatlar, odaya ısıyı söyler.

Kendilerini o gün nasıl hissetmek istediklerini termostatı kurar gibi kurar ve ona göre yaşarlar.

Eğer ısıyı şükran ve neşeye kurmuşlarsa, hangi odada olurlarsa olsunlar o enerjiyi yayar, ortamın tonunu belirlerler.

Odaya girdiklerinde, odadaki ısıyı önemsemez, kendi ısılarını yayarlar.

Onlar belli bir hali seçer ve kararlarını ona göre verirler.

Ben bugünü

verimli geçireceğim, birilerine iyi geleceğim, iyilik yapacağım derler.

İyi olma haline kurulmuş giderler.

Etraflarındayken ister istemez bu kararlılık girdabına kapılır, yanlarında kalbinle gülüverirsin.

Önce şuna bakalım: Termostat mıyız yoksa termometre mi?

Sonra karar verelim: Termometre mi olsak daha iyi termostat mı?

Ondan sonra da termostat olmanın yollarına bakalım.

En başında

dediğim gibi,

ikiye ayırmak kaba saba bir hareket ama bazen kafamızı doğru yöne çevirmemizi sağlar. Bize bir yön gösterir.

Ben şahsen termostat olmayı isterim, termometre olursam hayat beni yaşar ben hayatı yaşamam.

Halbuki ben hayata kendimi yaşattırmak isteğindeyim.

Bilmem anlatabildim mi?

O halde haydi kuralım şu termostatı.