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Nil’in 2025 duası

#Nil Karaibrahimgil#Nil Karaibrahimgil Kelebek#Nil Karaibrahimgil Kelebek Yazıları

Bu yeni zamanda...

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Sevdiğim kim varsa, kendim de dahil, sağlığı iyi olsun.

Kalbi ritmini çalsın.

Yanakları kiraz pembesi, dudakları bal olsun.

Teni sıcak kalsın, enerjisi dışına taşsın.

Ciğerlerinden nefes, bacaklarından güç eksik olmasın.

Sevdikleriyle yan yana olsun.

Kolu kollarına değsin, gözü gözlerinin içine baksın.

Lafları birbirleriyle başlasın.

Nesi varsa, bölüşecek biri olsun.

Nesi yoksa, bulup getirecek biri olsun. Bu birileri az ama öz olsun.

Bazıları dünyada tek olsun.

Sevgisinin tamamını harcasın.

Harcasın ki, ona büyük bir miras kalsın.

Sevmekten bıkıp usanmayacağı biri olsun.

Onun yeri ayrı olsun.

Onu soysun, başucuna koysun ama yalan uydurmasın.

O her şeyine, her haline tek tanık olsun.

Bir hareketiyle güldüren, bir hareketiyle ağlatan olsun.

Duyguların hepsi onda olsun.

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Kalbi buna teslim olsun. Bütün şarkılar onu anlatsın.

Âşık olsun, sırılsıklam âşık. Kurumasın.

Yapmaktan bıkıp usanmayacağı bir işi olsun.

Başarının gerçek adının bir sevgili meşgale olduğunu unutmasın.

İbadet eder gibi, bu keşfini her gün yeniden kutlar gibi, onu yapıp dursun.

Yaptıkça daha iyi yaptığını görsün.

Daha iyi yaptıkça bunu başkaları da görsün.

O başkalarının bunu gördüğünü, dış gözüyle görsün, iç gözüyle işine baksın.

Neşesi bol olsun.

Kendini mutlu etsin, durduk yere neşelenmek nedir bilsin.

İçinde bir şey durup durup zıplasın.

Duydukları, gördükleri onu gıdıklasın, kahkaha attırsın.

Çocukluğunu da içinde taşısın, dışına taşırsın.

Değiştirmek istedikleri değişsin.

İçte ve dışta, iyi günde ve kötü günde tadilat yapsın.

Eskilerini atsın, ruhunu havalandırsın.

Bileği, bütün alışkanlıklarıyla, bağımlılıklarıyla güreşsin.

Bir şey ona sürpriz olsun.

Günlerinden bir günü, bir pakete sarılı olsun.

Açılınca, içinden hiç beklemediği güzel bir haber çıksın.

Öylesine bir pazartesi, arkaya kavuşturduğu ellerinde, unutulmaz bir salı saklasın.

Bir hayali gerçek olsun.

Bir hayale gözünü yumsun. Peşinden koşup, onu sobelesin.

Hayallerini kendinden saklamasın.

Bir çizgi filmde olduğunu, her şeyin mümkün olduğunu unutmasın.

Bu duayı okusun. Kendi sesiyle duysun.

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Duası gerçek olsun.

Amin.

 

 

 

 

#Nil Karaibrahimgil#Nil Karaibrahimgil Kelebek#Nil Karaibrahimgil Kelebek Yazıları
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