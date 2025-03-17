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‘Maria gibi bir problemi nasıl çözersin?’

Dün “Maria” filmini izlerken bunu düşündüm.

Maria Callas gibi kadınları düşündüm.

Kendimi kadınlık parantezinde düşündüm. Film, Maria Callas’ın son bir haftasına götürüyor bizi.

Bütün o La Scala geceleri, Viyana’da ayakta alkışlarla biten gösteriler, Paris’te herkesin ona baktığı partiler, flaşlar, alkışlar, tebrikler...

Hepsi geride kalmış. Unutulmuş bir Maria ne yapar? Sesi gitmiş bir Maria ne yapar? Spot ışığı takip etmediğinde nereye gidersin?

Çenesini hep yukarıda tutmak isteyen kadınlar, güzellik ve yetenek onları terk ettiğinde ne yöne bakar...

Gitgide gölgelenen geçmişlerine mi, arkalarında havai fişekli bir lunapark gibi parıldayan geçmişlerine mi, aynada gençliği her gün biraz daha solan yüzlerine mi?

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Çenesini hep yukarıda tutmak isteyen kadınlar, boynunu büküp kamburlaşan kadınlardan daha mı iyi yaparlar?

Evet bunu düşündüm. Piyanonun yerini her gün değiştirtip duruyor Maria evdeki yardımcılarına.

Bir o pencerenin önü, bir bu pencerenin önü.

Aslında bir türlü yerleştiremediği içindeki Maria La Callas.

Artık o sadece Maria. La Callas onu terk etmiş.

Tiyatroda sesim çıkar mı diye gittiği gizli provalarındaki piyanistin dediği gibi: Bugün sesinizde Maria’yı duydum, La Callas yoktu.

Maria’yı Maria yapan sesindeki o dramaydı en çok.

Sanki dağlardan özgürce boşalan bir nehir gibi, yeri geldiğinde kayalardan aşağı çağlayanlar gibi dökülüp, yeri geldiğinde incecik bir yatakta kırılgan, kurudu kuruyacak incecik bir çaya dönüşebilmek…

Bunu sese koyan ruhu merak ediyorum en çok. Bu dramayı sese koyabilmeyi.

Bunu dik duran bir çeneyle ya da zarif bir yürüyüşle açıklayamayız.

Bazı insanların gökten kuyruklu bir yıldız gibi dünyaya düşüşüyle açıklayabiliriz.

Kadınlıkla ilgili...

Erkeklerin cam bir vazoyu yere çarpar gibi, güçlü kollarıyla havaya kaldırıp yere vurduğu kadınlıkla ilgili düşündüm.

Aşk seni bir kedi gibi boynunun öyle bir yerinden yakalar ki, havada kıpırtısız kalırsın.

O kıpırtısızlığın nesini bu kadar seversin? Onu düşündüm Mariayı izlerken.

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Gidin izleyin, Maria gibi bir problemi belki siz çözer, bana anlatırsınız.