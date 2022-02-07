Her gün yatmadan kendini birazcık ütüle

Ne yalan söyleyeyim, şu an 17 yaşımda olmak istemezdim.

Hem bu korku filmi gibi geçen maskeli iki yıl, hem iklim krizi, hem ülkedeki umutsuz ve huzursuz hava beni boğardı.

O yaşlar zaten boğucu. Kafayı suyun üstünde tutmak için çok ayak çırpman gereken yaşlar.

Üzerine bir de bütün bu saydıklarım geldiğinde, kalın bir battaniyenin altında kalmış gibi olurdum.

Şu an bile böyle hissediyorsam, o yaşta bin keresini yaşardım kesin.

‘Gençliğime sevgilerimle’ yazısını yazdığımda sene 2015’miş.

2020’de oturdum, 17 yaşındaki Nil’le tekrar konuştum.

Demek aradaki 7 yılda öğrendiklerimi de duysun istedim.

Aslında sadece Nil değil, İdil de, Defne de, Hakan da, Murat da duysun istedim. İhtiyaçları olabilir.