×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarNil KARAİBRAHİMGİLBu sene zor başladı
Nil Karaibrahimgil
Nil Karaibrahimgil
Nil KaraibrahimgilYazarın Tüm Yazıları

Bu sene zor başladı

#Nil Karaibrahimgil#Nil Karaibrahimgil Kelebek#Nil Karaibrahimgil Gazete Yazıları

Bazen kendimi, bir tapınağın bahçe kapısının oraya bırakılmış, yanan bir mum gibi hissediyorum. Gelenim gidenim yok.

Haberin Devamı

Fırtınalar esiyor, söndü sönecek oluyorum.

Yağmurlar yağıyor, beni bitirecek o ağır çekim damlayı düşünüyorum. Sonra bir el hissediyorum, beni avuçluyor.

Bir el nasıl bir mum alevini canlı tutar şaşıyorum, ama oluyor.

Kimin eli bilmiyorum. Fırtına dinince gidiyor.

Ben yine aydınlatmaya devam ediyorum etrafı, çemberim kadar.

Geceleri büyüyor çember, ateşböcekleri geliyor yanıma iyice aydınlanıyoruz.

Onlara eli anlatıyorum, onlar bana kanatları anlatıyor.

Böyle yaşayıp gidiyoruz, aydınlığım, fırtınalar, el, ateşböcekleri bir döngüdeyiz sanki.

Bu sene zor başladı. Yangından sonraki geceler boyu uyumadım.

Anne oldum, odalardan çıkamadım. Baba oldum, kurtaramadım.

Çocuk oldum, koridorda yolumu kaybettim...

Hâlâ da geçmiş değil, ara ara görüntüler beliriyor, çığlıklar duyuyorum, arkada kalanların gözyaşları bir nehir gibi geçiyor önümden.

Haberin Devamı

Kızgınım, çok kızgınım. Üzgünüm çok üzgünüm. Ve çaresiz...

Sokakta kimi görsem, herkes mumunun alevini canlı tutmaya çalışarak, işine gücüne gidiyor.

Olanlar herkesin gücüne gidiyor.

Herkes bir yerinden yanık.

Biri konuyu açmaya görsün, dişçi koltuğunda dolu gözlerle birbirimize bakar buluyoruz kendimizi.

Yaralar konuştukça mı sarılır, sustukça mı bilmiyoruz.

Azcık konuşuyor, çokça susuyoruz.

İstanbul da halimize eşlik eder gibi, günlerdir bir sis paltosu giydi üzerine.

Yüzünü saklamak ister gibi. Yüzünü saklamak isteyenler gibi oldu.

Biz sabırla, yavaşlayan adımlarla oradan oraya yürüyor, işleri yoluna koymaya çalışıyoruz.

En azından iyi bir insan olabildiğimize şükrediyoruz.

Başkalarını kendimiz kadar düşünebildiğimize şükrediyoruz.

“Sen olsaydın yapmazdın biliyorum” kitabının sayfaları gibi uçuşuyoruz. 

 

 

#Nil Karaibrahimgil#Nil Karaibrahimgil Kelebek#Nil Karaibrahimgil Gazete Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Teğmenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için mi…

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Canavarca hisleri bile aşan bir canavarlık

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Londra Belediye Başkanından Türkiye'ye teşekkür

 ARDA SAYINER
ARDA SAYINER

İlk yarılar çöpe ikinci yarılar galibiyete

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE

Silah bırakma kararı ve sessizliğin anlamı

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE
TÜM YAZARLARIMIZ