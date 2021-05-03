Bir tek annem olsun bana bir şey olmaz

Kendime bakmıyordum aslında genel anlamda.
Bir kamera düşünün, dünyayı çekiyor, tanışıyor öğreniyor zoom’luyor bazı şeyleri, ama hiç o cep telefonunun yaptığı gibi kamerayı kendine çevirmemiş. Selfie çekmemiş yani.
Öyleydim ben.
Bedenimle de aklımla da ayrı bir ilişkim yoktu.
Onlar bendi zaten, ben de onlardım.
Sonra anne olunca, sanki kendimin aksini gördüm suda.
Dediğim sözler geri dönüp kulağımdan içeri girmeye başladı.
Eskiden duymazdım dediğimi, derdim sadece.
Kalabalık sokaklarda kendi halinde yürümek.
İçinde keşif duygusuyla seyahat etmek.
Bir restoranda arkadaşlarınla yemek yemek.
Yan yana yoga yapmak.
Bir dükkana girip çıkmak.
Arabaya doluşup bir yere gitmek.
Bir konsere gitmek.
Köylülere yatacak yer ve yemekleri olup olmadığını sormuş.
Köylüler de “beyim biz fakiriz” deyip, Şakir’in çiftliğini göstermişler. Şakir bir sürü sığırları olan zengin bir adammış.
Dervişi misafir etmiş.
Derviş güzelce yemiş, içmiş, dinlenmiş.
Giderken de Şakir’e “Zenginliğinin kıymetini bil” demiş.
Şakir de, “Bu dünyada her şey geçici, hiç belli olmaz, bu da geçer” demiş.
Aradan bir zaman geçmiş ve dervişin yolu yine bu köye düşmüş.
Biz canım oğullarımızı ne kadar sevsek de, onlara sevgimizi ölümle anlatmak zorunda değiliz.
Paşam, aslanım, koçum...
Böyle büyüteçlerle büyütünce, hayatta kendilerini aciz hissettikleri ilk anda devleşmeye çalışıyorlar.
Yakıp yıkıyor, mahvediyor, canavarlaşıyor, empati yoksunu duygularından kopuk insanlar oluyorlar.
Kabloları hâlâ annelerinin kurban olurum cümlesine bağlı, sürekli kısa devre yapan makinelere dönüşüyorlar.
Neyin onları sürekli alaşağı ettiğini bilmeden, sağa sola yumruk savurarak yaşamaya çalışıyorlar.
Biz anneler, dilimizi, yaklaşımımızı değiştirip gerçek, hisli, güvenli, kendini tam hisseden erkekler yetiştirebiliriz.
Ve ne yazık ki, bugün hâlâ, “kadına şiddetin cezası çok ağır olmalı” diye çığlık atıyoruz.
Bir kız çocuğunu, bir kadını korumak, kollamak, yanında olmak bu kadar zor olmamalı.
İşte 6 seneki önceki o yazım:
Bu topraklarda kanayan bir yara var.
Kız çocuklarının yarası bu.
Onların bedenlerinden yerlere akan kan, onların gözlerinden düşen damlalarla karışıp toprağa bir koku bırakıyor.
Biz şehirliler bu kokuyu bazen çok keskin olarak alıyoruz.
Sert bir rüzgar onu, burnumuzun direklerine çarpıyor ve yüreğimiz burkuluyor.
Nasıl oldu biz de anlamadık / birden evlerimize kapandık / dünyayı bir virüs mü ne sarmış / öldürürmüş hiç şakası yokmuş.
özlüyorum arkadaşlarımı / annemi babamı özlüyorum / sokaktan geçen yabancılara / omuzumla çarpmayı özlüyorum.
nereye kadar bu karantina / sen biliyor musun Valentina? / çiçekler açıyorlar dışarda / baharın da hiç haberi yokmuş
geçecek bu günler de geçecek / her şey gibi anısı kalacak / herkesin bir yanı güçlenecek / herkesin bir yanı solacak...
Özlüyorum...
Nasıl oldu anlamadan, özleyerek, İtalyan Valentina’yla aynı şeyleri yaşayarak tam bir sene geçmiş.
Şimdi yine habersiz, bahçemde açtı erik ağacı ve ötüyor kuşları.
Sanki hayatın altyazısı varmış gibi, her şeyi onunla okuyoruz.
Bu sesi ciddiye almamız ve onu evcilleştirmenin yollarını bulmamız gerek.
Başıboş bıraktığımızda bize geçmiş pişmanlıkları, gelecek korkularını pişirip pişirip sunarak, kabak tadı verebilir.
Ağzımızda kabak tadı varken de her yer kabağa döner.
Dünyanın en uzun plajına bile gitsek, en yeşil ormana bile dalsak, o tattan kaçış olmaz.
O zaman ne yapalım diyorduk.
Geçen iki yazıda, hem okuduğum hem de kendimde uyguladığım birkaç yol yazmıştım.
Şimdi devam. Bugünkü yöntemimiz: Duvardaki sinek bakış açısı.
Yollardan biri, hayalimizde 10 sene sonraya ışınlanmak ve oradan şu anki sefil halimize bakmaktı.
Mesela pandemiden örnek verelim. (Yok koza demeyeceğim:)
Bugün yaşadığımız bu zor zamanlar, ileride hayretle anacağımız ve anlatacağımız uzak bir tatsızlık olacak.
10 sene sonra, bir arkadaşımızın bahçesinde yağmur başlayacak ve biz ıslanmamak için içeri yürürken diyeceğiz ki; “Hatırlıyor musun korona zamanını? Ne zordu, maskeler, mesafeler ve dezenfektanlarla yaşamak. Birbirimizden uzak, çocuklar online...”
İçimizdeki dırdırın başımızın etini yememesi için bir başka yöntem de, ‘kendimize sen demek’miş.
Ya da kendimize adımızla hitap etmek.
İçimizdeki ben öznesini, ‘sen’le değiştirdiğimizde, kendimize bir nevi arkadaşlık ediyor oluyoruz.
Dertsiz baş yok. Dertlere yaklaşan yollar var.
Bunu düşünürken aklıma gelmişti bu hendek meselesi.
Hani Orta Çağ şatolarında, prensesi koruyan ejderhalar olur.
Onlar şatonun kapısının önündeki hendekte bekler.
Bu görüntü vardı kafamda. İnsan derdiyle arasına, anakaradan kopmuş giden buz kütlesi gibi bir mesafe koyabilir mi diye bakıyordum.
Bazen başarıyordum, bazen derdin buzu yapışıyordu kımıldamıyordu.
Bu hafta “Chatter” (Gevezelik) diye bir kitap okudum. Ethan Kross yazmış.
Kafamızdan dakikada geçen dört bin kelimeye bakmış önce.
Korkuların, kayıpların, endişelerin üzerine sünger çekmek ister gibi yağdı.
Çocuk gibi sevinemiyorduk kaç zamandır, ondan yağdı belki.
Griyi bembeyaz yaptı.
Hayatını kaybederken, nice insana hayat hediye eden Fethi Bey’in üzerine yağdı kar.
Bir meleğin üstünü örter gibi...
İyi insanlar çıktı bu defa sokağa. Şakalaşmayı hatırladık.
Üzerime yağsın biraz diye yürüyordum dün gece, bir kadın yolun kenarından “Affedersiniz eldivenimin teki orada, alabilir misiniz” dedi, alıp verdim.
Konuşurken bana dedi ki: “Evliliklerin en büyük imtihanı, her iki tarafın da sürekli değişiyor olması. Karşındaki yeni değişmiş insanı, yeniden eş olarak seçiyor musun? O senin değişmiş halinle bugün karşılaşsa, yine seni seçiyor mu? Bu farklı insanı, farklı halinle sevmeye devam ediyor musun?”
Düşündüm bunu uzun süre.
Her ilişkide geçerli bir imtihan.
Çocuklarımızdan arkadaşlarımıza, sevgilimizden okulumuza kadar.
Değişim gerçeğiyle her an baş başayız hayatta.
Halbuki ne çok isterdik bazı şeyler aynı kalsın.
Bir marka benden, değişimle ilgili bir şarkı isteyince aklıma yıllar önceki bu konuşma geldi.
Yaptığımız her şey hayatımızdan izler taşıyor.
İncelenmemiş hayat, bayatlar bence de.
Dün sordum, “Bugün ne öğrendin” diye... “İguanaların suda nefeslerini yarım saat tutabildiğini” dedi.
Sonra pat diye bana sordu: Bugün sen benden ne öğrendin...
Kalakaldım, bugün ne öğrendin dese, düşünür bulurdum bir şey ama ‘benden’i de koydu araya.
Aslına bakarsanız son 7 yıldır, en çok şeyi ondan ve onunla öğreniyorum o yüzden de zorlanmadım.
Çok sevdim bu soruyu.
Dedim ki, “Ormanda başka yollara sapmaktan korkmamayı öğrendim bugün senden.”
“İçten referanslı” ve “dıştan referanslı” diye.
Genellikle, insanları öyle kasap gibi ikiye üçe ayırıp düşünmeyi sevmem ama bu hoşuma gitti.
Etrafımdakilerin net bir şekilde, bu ikisinden birine ait olup olmadığını ayırt edebildim.
Dıştan referanslılar, başkalarının hakkında ne düşündüğünü hayatının merkezine koyanlar.
Başkalarının gözündeki imajları onlar için en önemli şey.
Başkalarının onları beğenip beğenmemesi tek kriter.
Nasıl görünüyorum, yaptığım bu hareket ‘dışarıdan’ nasıl algılanıyor?
Dıştan yanmalı diyorum ben bu insanlara.
Gerçekten de altın bir rüzgara benziyordu. Biz ona kısaca “Misha” demeye karar verdik.
Kısa zamanda, sanki hep evdeymiş gibi tanıdık geldi.
Hatta ilk gördüğüm an bile tanıdık geldi. Olur ya. Sanki eski hayatımda kızımmış gibi.
Ve işte böylece ilk kez bir köpeğim oldu benim.
Ankara’da hayvanlardan uzak bir evde büyüdüm. Her görülen örümcek, böcek ve sineğin kafasına terlik patlatılan bir evde.
Hayvanlara uzaktan bakıp yakından kaçarak. Kedi tırmalar, arı sokar, köpek ısırır.
Tüylü bir şeye elimi değsem, gidip yıkardım çünkü belki mikrop kapardım.
Dünya zaten zor nefes alıyordu. Hakkından gelmiştik.
Bunların hepsi peş peşe ve hep beraber oldu. Şaştık kaldık.
Evlerimize kapandık çoğunlukla. Çocuklar okula gitmedi. Parka gitmedi. Arkadaşsız kaldı.
Biz de annemizi babamızı göremedik uzun zaman.
Bir süre sonra alıştık, daha fazla dizi izledik, daha fazla yemek pişirdik, daha fazla telefona baktık, kedi aldık eve.
Ne kadar süreceğini bilmezken, aşı geldi.
Bir kısım ben hemen olurum dedi, bir kısım ben bakarım etkilerine öyle olurum dedi.
Hormonlar yetmiyormuş gibi, bir de üstüne zorbalık gördük.
Ne yaparsan yap giydiklerin yanlış, söylediklerin saçma, yüzün çirkin.
Bu senenin en iyi albümü listelerinde baş sırada olan, çok da sevdiğim, Fiona Apple’in “Fetch the Bolt Cutters” (Cıvata Kesiciyi Getirin) albümünde bir şarkı, ortaokul üçte başına gelen bir şeyi, aslında bir cümleyi anlatıyor.
Şarkının adı, Shameika.
Şarkının nakaratında söyle diyor: Shameika bende potansiyel olduğunu söyledi...
Fiona Apple, okulda öğle yemeğinde havalı kızların yanına oturmayı isteyince, kızlar onunla dalga geçiyor.
O sırada Shameika bunu görüyor ve ona moral vermek için, “sende potansiyel var” diyor. Hepsi bu.
Bir reklam ve bir klip çekiyorduk aynı anda. Serdar’la çok şey çektik ama yönetmenim olduğu ilk reklamım bu olacak.
Onun heyecanı da vardı. Korkular heyecanları dansa kaldırıyordu kalbimde.
Korona zamanlarında bu kadar kalabalık, kapalı bir ortama maskesiz girmek çok zordu benim için. Alışık değilim.
Bir yıldır hiç konser vermedim.
Kapalı hiçbir alışveriş merkezine, restorana girmedim.
Onun yerine ormanlara, kuş seslerine, yağmurdaki su birikintilerine daldım.
Sanki dünyanın sonu gelmiş ve biz de elimizdekilerle yaşamalıyız gibi bir ruh halindeydim.
Artık aşı umuduyla geçiyor o hal tabii. Kötü de değildi, kendi içinde onun da berrak bir suyu vardı.
Aklıma şarkılar, fikirler, anlatacak, yazacak şeyler geliyor birdenbire.
Sanki yazın bir kertenkele gibi güneşlenip, kuruyorum da sonbaharla birlikte bereketli yağmurlar başlıyor.
Bu sabah uyandığımda, kulaklarımda çalan yeni bir şarkı, karnımda yarın ve öbür gün Serdar’la çekeceğimiz reklamın heyecanı, kalbimde sürpriz bir müzikale, hayaller hakkında şarkı yazma işinin heyecanı birleşti.
Çalışmak, yapabildiğini yapmak ne güzel şeymiş.
Koronayla başlayan ve yazın tüm hızıyla devam eden ‘donup bakakalma’ sürecim yerini kımıltılara bıraktı.
Hani bazen başka yoldan gelirken eve, fark etmediğin şeyler görürsün ya, onun gibi oluyor bazen bu süreç.
Hayat devamlılığı başka yollara saparak sürdüğü için, ne bileyim evde kalarak, bir yere gidemeyerek, maskesiz dolaşmayarak, sevdiklerini kollayarak...
“Kesecek misiniz?” diyorlar “Yok” diyoruz, “Verecek misiniz?” diyorlar “Yok” diyoruz.
Onları yemek artık benim için yan komşuyu yemek kadar delice bir fikir zaten.
Bu aralar, ‘amaçsız aktiviteler’ hakkında düşünüyorum.
İngilizcesi ‘idle’ olan bu kelime çok ilgimi çekmeye başladı.
Başıboş, eylemsiz, atıl demek.
Hani her yaptığımızın bir amacı ve nihayeti var ya, bunun yok.
Hiçbir şeye katkısı yok, bir şeye doğru gitmiyor, sonunda bir şey olmayacak şeyler...
Konuyu koyuna bağlayacağım.
Bir tek annem olsun bana bir şey olmaz
Annedir yüreği fazla dayanamaz
Herkes bıksa benden annem bana doymaz
Öper koklar beni büyütür kalbinde
Bir tek annem olsun bana bir şey olmaz
***
Her gün bakar bana kusurumu görmez
Günler gece olsa, o ışığı sönmez
Ellerim büyüdü avuçlarında
Bir tek annem olsun bana bir şey olmaz
***
Bu şarkıyı yıllar önce yazmıştım.
O zamanlar daha anne değildim.
Annenin ne demek olduğunu, içimde en derin yerde bir çapa olduğunu, bu şarkıyı yazınca anladım.
İnsanın annesi yanında olunca, ona bir şey olmuyor.
Sonra anne olunca gördüm, yemeyip yedirdiğin, içmeyip içirdiğin, onun nefesiyle hayat bulduğun biri geliyor hayatına.
Ne kadar küçük olsa da senden büyük biri.
Kalbine sığdıramadığın ve sonunda da ‘tamam taşsın o zaman gözlerimden, dudaklarımdan’ dediğin küçüğün, hayatının güneşi oluveriyor.
Aşk da çılgın bir fırtına ama bu sevginin yanında şımarık bir ısrar gibi.
Bir masal var, aç susuz ve yorgun üç derviş bir kasabaya giriyor ve bir tas yemek için kapı kapı dolaşıyorlar.
Kimse kapıyı açmıyor onlara.
Onlar da taş çorbası yapıyorlar.
Ne zaman annemi düşünsem aklıma bu masal geliyor.
Anne kapıyı hep açan olur.
Onun kapısı sana hep açıktır, ne olursa olsun...
Yorgun da olsan, bulaşıcı hastalığın bile olsa, onunla yıllardır dargın da olsan, kalbini kırmış da olsan, o kapıyı her defasında açar.
Annelik 24 saatlik iş ama bu karantina zamanları gün bazen
42 saat, bazen 56 saat sürdü.
Yuvasın, okulsun, arkadaşsın.
Bu dönemin anneleri, babaları daha da kahraman gözümde.
Kendi merkezimizde bile değilken, her şeyi bir arada tutmak kolay değildi.
Elimizden geleni yaptık.
Anneler ninnisinde yazdığım gibi: Olduğumuz yeter.
Haftaya Anneler Günü.
Hepimizin günü kutlu olsun.
Yarınımız bugünden güzel olsun.