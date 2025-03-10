×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarNil KARAİBRAHİMGİL5-4-3-2-1 yöntemi
Nil Karaibrahimgil
Nil Karaibrahimgil
Nil KaraibrahimgilYazarın Tüm Yazıları

5-4-3-2-1 yöntemi

#Nil Karaibrahimgil#Kelebek#Yazar

Bir şeye başlama başlamama kararsızlığında artık 5-4-3-2-1 yöntemini uyguluyorum.

Haberin Devamı

Düşüncenin, tereddütün fişini çekiveriyor. Hop o şeye dalıyorsunuz.
Halledilmeyen işler, bekleyen şeyler, sıradakiler, ertelenmekten pestil gibi olmuşlar, hepsine çare.
O sıradaki sisi hemen dağıtıyor, tavsiye ederim.
İçinizden beş, dört, üç, iki, bir diyor ve uzaya füzeyi yollar gibi o şeye atılıyorsunuz. Çok da zevkli.
Çok da çılgın. Soğuk duş gibi bir şey.
Artık şundan eminim.
İnsana kendisi dışında konuşan, izah eden, ikna eden, vazgeçiren biri yok.
İnsan kendisiyle monologda çoğu zaman.
Ha arada bir uyduları ayarlayıp, uzaydan ses almaya çalışan bir çocuk gibi, radyo vericisini sağa sola oynatarak bir şeyler duymaya ihtiyaç duyuyoruz.
Ben onların bile balinalarla konuşan insanlarınki kadar halden anlamaz diller olduğunu düşünüyorum.
Dinlemek çoğu insanın neredeyse hiçbir zaman beceremediği bir şey.
İnsanlar sürekli akıllarından ve beyinlerindeki hoparlörlerden kendi FM yayınlarını dinliyor.
Onlara aykırı, uymayan şeyler söyleyenlere de yer açmazlar. Ona yer açmak kas gerektirir.
Yürek gerektirir. Akıl gerektirir. Güven gerektirir.
Daha saymayayım. Bunlar bir arada zor bulunur insanlarda.
O yüzden buna karalar bağlamayalım da, bu iç konuşmaların bizi bir sürü şeyden caydıran cadaloz yapısını bozalım istiyorum.
5’ten geri geri sayarak mı yapacağız bunu demeyin.
Evet 5’ten geri geri sayarak işe koyulunca, bizi durduran bir sürü söylem susup oturuyor.
Hep yazmak istediğim o kitabı yazamıyorum.
5-4-3-2-1 başladın ilk satır! Şunu arayacaktım bak yine unuttum. 5-4-3-2-1 alo!
Doktora gidecektim , spora gidecektim, oraya uğrayacaktım, bunu unutuyorum, neden buna başlayamıyorum, cevap verecektim, okumaya başlayacaktım, alıp gelecektim, götürecektim...
Hepsi 5-4-3-2-1 yöntemi sayesinde nihayetine eriyor.
Bir şeyin en zor yanı başı, en başı. Başlaması. Gerisi gelir lafı çok doğru.
Gerisi sana doğru geliyor çoğu şeyin.
Hadi bu hafta üşenmeyip deneyelim. 5’ten geri sayıp füzeyi ateşleyelim.
Tek bir şeyi bile başlatsak, bu hafta yeter bize.

#Nil Karaibrahimgil#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Suriye’deki olaylar Rakka’daki gizli toplantıda organize…

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Anti-Erdoğan kampanyayla nereye kadar

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

ABD’nin meşhur Lahana Bey’i

 ATEŞ YALAZAN - ARŞİV BALIKÇISI
ATEŞ YALAZAN - ARŞİV BALIKÇISI

Centil'men'lik kadınlara daha çok yakıştı!

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Marmaris Körfezi’nde mühürlere rağmen süren dev beton otel…

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE
TÜM YAZARLARIMIZ