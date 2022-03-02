Tuz ruhuna karşı CAZ RUHU...

TAM, ‘...bari düğünlere de kiraya verin AASSM’yi...’ diye başlık atmaya, ‘Sanatta İtibar Yönetimi’nden bu kadar mı habersizsiniz?
Kent Konseyi Genel Kurulu’na kadar kullanıma açtığınız, ülkenin akustiği ve ses sistemi ile sayılı müzik mabetlerinden biri olan bu ödüllü mekanın, mahalle aralarındaki çok amaçlı kültür merkezlerine dönmesini, hangi gusto sahibi akıl etti?’ diye ısrar etmeye ve (devamını siz getirin...) Hayyam’ın dizeleriyle, ‘Cennet-i alâ meyhane midir?’ diye sormaya hazırlanıyordum ki, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) Basın Danışmanlığı’ndan gelen bülten; yüreğime hiç değilse 1 aylığına su serpti... Benden duymuş olmayın; 29. İzmir Avrupa Caz Festivali 03 Mart – 02 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. Geleneksel partnerlerinin işbirliğiyle düzenlenen festivalde ‘Caz Ruhu’nun doyumsuz geceleriyle, çeşitli atölyeler ve söyleşilerde buluşacağız.
Caz Festivali’nin açılışını kaçırmayanlar, muhtemelen yıllarca konuşulacak bir performansa tanıklık edecek... Genç neslin en parlak müzisyenlerinden Eylül Ergül ve caz dünyasının büyük ustası Önder Focan Grup, “Nat King Cole Project” ile yarın 20.00 de AASSM’de sahne alacak. Kontrbasta Ozan Musluoğlu ve davulda Burak Durman’ı dinleyeceğiz.
Nat King Cole, bir kuşağın Sezen Cumhur Önal’ın sesinden, ‘çikolata renkli, kadife sesli şarkıcı’ anonsuyla hatırladığı, müziğe caz piyanisti olarak başlayıp, trio ve kuarteti ile çok başarılı çalışmalar yaparken, olağanüstü sesi ile iz bırakmış bir efsane biliyorsunuz... İşte onun şarkıları yankılanacak İzmir’de... Bütün programı, bir köşe sığdırmak hem mümkün değil, hem de anlamsız. Nasıl olsa, sizler küçük bir web turu ile, hepsini avucunuzun içine getirebiliyorsunuz. Ben sadece, birkaç ‘atipik’ etkinliğin altını çizmek istiyorum.
29. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında 4 Mart 2022 Cuma günü özellikle gazetecilik öğrencilerine yönelik, caz yazarlığını ve eleştirisini konu alan “Write Stuff” atölyesi düzenlenecek. Atölyeyi, Türkiye’de bu işin en iyilerinden Ümit Tuncağ ve gazeteci Sirel Ekşi yürütecek. İlgi duyanlar atölyeye ücretsiz katılabilecek. 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 20.00’de AASSM’de yapılacak “Italian Metamorphosis” konseri, flügelhorn (kornet) ve piyano birlikteliğini sergileyecek. Dario Doronzo ve Pietro Gallo’dan (piyano) oluşan Re- Imagine Duo, klasik eserleri melodik, armonik, tınısal ve ritmik düzeyde değişiklik ve çeşitlemelerle demonte edip, yeniden bir araya getirerek, dinleyiciyi bestelerin gerçek değerini tam anlamıyla keşfetmeye sevk edecek. Şair, küratör, gezgin, hikaye anlatıcısı ve @ayzeradant galeri sanat yönetmeni olan Nihat Özdal, 11 Mart 2022 Cuma günü 18.30’da İKSEV’de sıra dışı bir atölye yapacak. ‘Edebiyatın Cazı, Cazın Edebiyatı’ konulu atölyede Özdal, kendi yazdığı metinleri paylaşacak ve genç müzisyenler metnin üzerine doğaçlama yapacak. İlgi duyanlar, bu atölyeye de ücretsiz katılabilecek.
Caz ruhu kaçmadan, “emek verilse, dünyada ismiyle kendine yer bulabilecek AASSM” salonlarında, sanat düzeyi gözetilmeden boy gösteren etkinlikler, can yakıcı, azap verici tuz ruhuna dönüşmeden; şaka bir yana araba kabak olmadan, 29. İzmir Avrupa Caz Festivali’nin tadını çıkartın derim. Şu pandemi günlerinde, ‘caz ruhu’nu içinize çekin, ‘tuz ruhu’ndan maske bile korumuyor…
Tuz ruhuna karşı CAZ RUHU...
TAM, ‘...bari düğünlere de kiraya verin AASSM’yi...’ diye başlık atmaya, ‘Sanatta İtibar Yönetimi’nden bu kadar mı habersizsiniz?
Kent Konseyi Genel Kurulu’na kadar kullanıma açtığınız, ülkenin akustiği ve ses sistemi ile sayılı müzik mabetlerinden biri olan bu ödüllü mekanın, mahalle aralarındaki çok amaçlı kültür merkezlerine dönmesini, hangi gusto sahibi akıl etti?’ diye ısrar etmeye ve (devamını siz getirin...) Hayyam’ın dizeleriyle, ‘Cennet-i alâ meyhane midir?’ diye sormaya hazırlanıyordum ki, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) Basın Danışmanlığı’ndan gelen bülten; yüreğime hiç değilse 1 aylığına su serpti... Benden duymuş olmayın; 29. İzmir Avrupa Caz Festivali 03 Mart – 02 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. Geleneksel partnerlerinin işbirliğiyle düzenlenen festivalde ‘Caz Ruhu’nun doyumsuz geceleriyle, çeşitli atölyeler ve söyleşilerde buluşacağız.
Caz Festivali’nin açılışını kaçırmayanlar, muhtemelen yıllarca konuşulacak bir performansa tanıklık edecek... Genç neslin en parlak müzisyenlerinden Eylül Ergül ve caz dünyasının büyük ustası Önder Focan Grup, “Nat King Cole Project” ile yarın 20.00 de AASSM’de sahne alacak. Kontrbasta Ozan Musluoğlu ve davulda Burak Durman’ı dinleyeceğiz.
Nat King Cole, bir kuşağın Sezen Cumhur Önal’ın sesinden, ‘çikolata renkli, kadife sesli şarkıcı’ anonsuyla hatırladığı, müziğe caz piyanisti olarak başlayıp, trio ve kuarteti ile çok başarılı çalışmalar yaparken, olağanüstü sesi ile iz bırakmış bir efsane biliyorsunuz... İşte onun şarkıları yankılanacak İzmir’de... Bütün programı, bir köşe sığdırmak hem mümkün değil, hem de anlamsız. Nasıl olsa, sizler küçük bir web turu ile, hepsini avucunuzun içine getirebiliyorsunuz. Ben sadece, birkaç ‘atipik’ etkinliğin altını çizmek istiyorum.
29. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında 4 Mart 2022 Cuma günü özellikle gazetecilik öğrencilerine yönelik, caz yazarlığını ve eleştirisini konu alan “Write Stuff” atölyesi düzenlenecek. Atölyeyi, Türkiye’de bu işin en iyilerinden Ümit Tuncağ ve gazeteci Sirel Ekşi yürütecek. İlgi duyanlar atölyeye ücretsiz katılabilecek. 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 20.00’de AASSM’de yapılacak “Italian Metamorphosis” konseri, flügelhorn (kornet) ve piyano birlikteliğini sergileyecek. Dario Doronzo ve Pietro Gallo’dan (piyano) oluşan Re- Imagine Duo, klasik eserleri melodik, armonik, tınısal ve ritmik düzeyde değişiklik ve çeşitlemelerle demonte edip, yeniden bir araya getirerek, dinleyiciyi bestelerin gerçek değerini tam anlamıyla keşfetmeye sevk edecek. Şair, küratör, gezgin, hikaye anlatıcısı ve @ayzeradant galeri sanat yönetmeni olan Nihat Özdal, 11 Mart 2022 Cuma günü 18.30’da İKSEV’de sıra dışı bir atölye yapacak. ‘Edebiyatın Cazı, Cazın Edebiyatı’ konulu atölyede Özdal, kendi yazdığı metinleri paylaşacak ve genç müzisyenler metnin üzerine doğaçlama yapacak. İlgi duyanlar, bu atölyeye de ücretsiz katılabilecek.
Caz ruhu kaçmadan, “emek verilse, dünyada ismiyle kendine yer bulabilecek AASSM” salonlarında, sanat düzeyi gözetilmeden boy gösteren etkinlikler, can yakıcı, azap verici tuz ruhuna dönüşmeden; şaka bir yana araba kabak olmadan, 29. İzmir Avrupa Caz Festivali’nin tadını çıkartın derim. Şu pandemi günlerinde, ‘caz ruhu’nu içinize çekin, ‘tuz ruhu’ndan maske bile korumuyor…