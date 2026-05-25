Yolsuzluk ve rüşvetle İmamoğlu’nun kullandığı ‘hançer’ olarak şaibeyle geldi, polisle gitti

Haberin Devamı

Yolsuzluk parasıyla, rüşvetle ve şaibeyle oturtulduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğundan mahkeme kararı ile polis zoruyla kaldırıldı.

Oysa uzun süre orada oturmayı planlıyor hatta iktidar keyfi çıkarmayı amaçlıyordu. Ama tam da beklediğim gibi CHP Genel Başkanlığı koltuğunda en kısa süre oturan isim oldu.

Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 15 yıl 62 gün, İsmet İnönü 33 yıl 134 gün, Bülent Ecevit 8 yıl 169 gün, Deniz Baykal 15 yıl 253 gün, Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıl 170 gün CHP Genel Başkanlığı koltuğunda otururken, Özgür Özel 2 yıl 198 günlük görev süresi sonrası polis nezaretinde CHP binasından çıkarak tarihe geçti.

Haberin Devamı

Özgür Özel geçici dönemlerde görev yapan Altan Öymen ve Hikmet Çetin’den sonra en kısa süre genel başkanlık yapan isim oldu. Muhtemelen, mutlak butlan kararı ile genel başkan olduğu kurultayın tüm sonuçlarıyla iptal edildiği için Özgür Özel’in CHP genel başkanlık sıfatı da ortadan kalkacak. Yani hukuken eski CHP Genel Başkanı olarak da anılmayacak.

‘ÇIKMAYACAĞIZ’ DEDİ, ÇIKTI

Özgür Özel saat 14.26’da kendisine ait sosyal medya hesabından “Milletimize” başlığıyla son bir video paylaşıp “Bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız” dedikten yaklaşık 1 saat sonra 15.39’da sonra kapıda kısa bir açıklama yaparak, yanındakilerle işgal ettikleri CHP binasından ayrılıp TBMM’ye gitti. Çıkmadan önce sosyal medyadan yayınladığı son videosunda şunları söyledi:

“Suçumuz, 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Suçumuz, AK Parti’yi yenmek. Suçumuz, Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir parti içi yarışa girip, son seçimlerin kaybından sonra iktidar değişikliğine direnenlere karşı değişim deyip, o değişim iradesiyle gençlerle, kadınlarla ve değişimi isteyen herkesle birlikte partimizi birinci yapmak.”

Haberin Devamı

Şikayetçisi CHP’liler olan dava ile genel başkanlık koltuğunu kaybeden Özgür Özel, bir yandan iktidarı diğer yandan kendisinin tam göbeğinde bulunduğu 12 seçimin kaybedildiği Kılıçdaroğlu dönemini eleştirdi. Sadece yolsuzluk değil yüzsüzlük de almış başını gidiyor...

İMAMOĞLU’NUN HANÇERİ

2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun kaybedilmesinden saatler sonra 29 Mayıs 2023 günü “değişim” konulu videosunu çektiğinde bile Kemal Kılıçdaroğlu’nun hemen yanında olan Özgür Özel, CHP binasındaki son saatlerinde bile o günleri unutmuş gibi yaparak tam da kendisine yakışan algı operasyonuna girişti.

Oysa Özgür Özel, sadece Ekrem İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’na sapladığı “hançer” olmaktan öteye gidemedi. Yandaşları bile “lider İmamoğlu, Genel Başkan Özel” diyerek Özgür Özel’in İmamoğlu tarafından kullandığı bir alet olduğunu biliyordu.

Haberin Devamı

19 Mart 2025’te gözaltına alınmadan önce tek fonksiyonu İmamoğlu’nu CHP’nin cumhurbaşkanı adayı yapmak, tutuklandıktan sonra ise yolsuzluk ve rüşveti savunmak olan Özgür Özel’in “mutlak butlan” kararı ile yok sayılacak genel başkanlığı dönemi CHP tarihine kara bir leke olarak geçecek. Sadece İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’nun sırtına sapladığı “ihanet hançeri” olarak şaibeli kurultayla koltuğa oturmasıyla değil, yolsuzluk ve rüşvetçileri savunması, buna itiraz edenleri partiden atması, hukuka karşı hile yapması, işine gelen mahkeme kararlarını alkışlarken işine gelmeyenlere karşı şiddetle direnmesi, tıpkı İstanbul İl Başkanlığı’na geçici yönetim atanmasında olduğu gibi, mahkemenin mutlak butlan kararına karşı vandalca karşılık vermesiyle kara bir leke olarak anılacak.

Haberin Devamı

GÖRÜNTÜLERİN SEBEBİ ÖZEL

“Gelmek üzere ayrılıyoruz” dediği CHP Genel Merkez binasının içinden mahkeme kararına karşı barikat kuranlara karşı polisin vandallığa müdahale için CHP genel merkezine girmesiyle ortaya çıkan görüntülerin tek sorumlusu Özgür Özel’dir.

Mahkeme kararına karşı tutumu, beraber hareket ettiği İmamoğlu çıkar amaçlı suç yapılanmasının ne büyük bir suçun içinde olduğunu da gösteriyor.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibinin CHP’yi bırakmamak için çırpınmalarının arkasında, CHP’yi işledikleri suçlar için araç olarak kullandıktan sonra sonrasında o suçları savunmak içindi.

Ama artık dün itibarıyla bu da son buldu.

SON ÇIRPINIŞI

Hukuken CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu halde, kullandığı bu sıfatı mahkemenin kararı ile kaybeden Özgür Özel son bir hamle ile kendisini CHP Grup Başkanı seçtirdi. Böylece kavgaya giriştiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine karşı bir grup milletvekili ile TBMM’de partiyi temsil etmek gibi bir garabet duruma soktu.

Haberin Devamı

Tam da İmamoğlu ve Özgür Özel’den beklenecek adım.

“Garabet bir durum” dememin sebebi bu adımla Özgür Özel, “hain” ilan ettikleri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu temsil edecek, öyle mi...

SONU BELİRSİZ YOL

Partiyi şaibeyle ele geçirmişlerdi şimdi temsiliyetini usulsüzce kullanmaya çalışıyorlar.

3-4 Kasım 2023 kurultayında şaibeden şikayet eden delegeleri ve parti üyelerini ihraç ederek, mahkeme huzurunda şikayetlerini geçersiz bırakan, şaibeli kurultayın üzerine kurultaylar yaparak mahkemedeki davaları konusuz bırakmaya kalkışan; bunda da istinaf aşamasına kadar başarı elde eden Özgür Özel ve İmamoğlu’ndan başka bir şey de beklenmezdi. Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle CHP yönetimini fiilen ele alıp yolsuzluk ve rüşvete bulanmış isimlerden partiyi arındıracağını ilan etti ama önce genel başkan olarak parti yönetiminde disiplini sağlamak için Özgür Özel’le hareket edenlerin üyeliklerini gözden geçirmeli. Zaten çok kısa süre içinde onlar sonu nerede biteceği bilmeyen ayrı bir yola girip başka bir parti adı altına girecekler. Çünkü onların fiili patronu İmamoğlu öyle istiyor.