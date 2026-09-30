Yolsuzluk ve rüşvet sanığı İmamoğlu fon vurguncusu Sayan’ı eleştirmiş: Rezalete bak!

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Öyle bir vurgun ki; para piyasalarında işini hakkıyla yapan finans kuruluşlarına, kamu kurumlarına, bürokrasiye, siyasete hatta devlete olan güveni sarsacak boyuta ulaştı.

Konu basit bir finansal dolandırıcılık olayından çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat kendisinin el koyduğu “devlet sorunu” haline geldi: “İster piyasa manipülasyonuyla ister borsa oyunlarıyla ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa, karşısında bizi bulur, devleti bulur. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar, titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar gerek hisse senetleri üzerinden oyun çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler, hukuk önünde, bunun hesabını verecektir. Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun; Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Sermaye piyasası kuralları içinde, hukuk devleti sınırları dahilinde, maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.”

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2.2 MİLYARLIK HAKSIZ KAZANÇ

Bu konudaki kararlılık, daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapmış olan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Fatma Betül Sayan Kaya’nın fon vurguncuları arasında olduğu ortaya çıktığında ortaya kondu.

Eşiyle birlikte 163 milyon lira yatıran ve kısa süre içinde kazancı 2.2 milyar TL’ye çıktığında en yüksekten satıp parasını çekerek adını fon vurguncuları listesine yazdıran Kaya, Parti görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Dün medyaya yansıyan bilgilere göre fon vurgunundan elde ettiği 2.2 milyarlık kazancını Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba geri ödedi. Eğer adı ortaya çıkmasaydı Kaya, hem kazancı saklayacak hem de görevlerine devam edecekti.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın adının ortaya çıkması diğer fon vurguncularının elde ettiği haksız kazancın da geri alınmasında etkili olabilir.

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Ortaya atılan iddialara göre, CHP’li Ensar Öğütçü’nün kardeşinin 3 milyar, şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi ve kayınpederinin 11 milyar lira çektiği yazılıp çiziliyor. Yine bir holdingin ortaklarının 50 milyar liranın üzerinde satış yaparak haksız kazanç elde ettiği belirtiliyor. 830 milyar TL dolayında zarar öncelikle, dolandırıcılık amacıyla fon kuranlardan sonra haksız kazanç elde edenlerden tahsil edilmeli.

HAKSIZ KAZANÇ LİSTELERİ AÇIKLANMALI

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin, Fatma Betül Sayan Kaya’nın adını açıklamasından sonra hem AK Parti yönetiminden hem de kamuoyu baskısı nedeniyle haksız elde ettiği kazancı Hazine’ye iade etmesi önemli bir gösterge. Dolayısıyla devletin ilgili kurumlarının skandal ortaya çıkmadan hemen önce fonlardan çıkış yapan vurguncuların isimlerini tek tek açıklaması haksız elde edilen kazancın iadesini de sağlayabilir. Nitekim, Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre dün, ellerinde çok daha fazla isimle ilgili bilgiler olduğunu belirterek, “Siz açıklayın bize bırakmayın” çağrısı yaptı. Böyle bir durumun Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvetini savunan Yeni Parti sözcüsü tarafından yapılması ayrı bir garabet olarak karşımızda duruyor.

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Hele hele, yolsuzluk ve rüşvet parasıyla CHP’yi ele geçirmekle kalmayıp, adeta maşa olarak kullandığı partinin bölünmesine yol açan İmamoğlu gibi birinin diline düşmek gibi daha büyük bir garabetle karşı karşıya kalınıyor.

RÜŞVETÇİ İMAMOĞLU’NUN SÖZLERİ

Usulsüz sahip olduğu üniversite diploması iptal edilen, yolsuzluk ve rüşvet yanında casusluk davasında da yargılanan Ekrem İmamoğlu dünkü duruşmada, fon soruşturmasında adı geçen 2.2 milyar TL’yi aşan hisse satışı yaptığı belirtilen Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili şunları söylemiş: “Benim babam burada, biz 35 yıldır ticaret yapıyoruz. Benden önce bir 30 yılı daha var. Ben, 35 yılda biriktiremediğimi, 3 bin 300 tane daire, villa, işyeri yapan bir insan olarak, bir tacir olarak biriktiremediğimi vatandaş karı-koca 4 ayda almış ya! 4 ayda almış ya! Rezalete bakar mısınız, binlerce insan çalışsın... Ve biz aile boyu, aile boyu hesapları blokaj altında, hayatı blokaj altında, tecrit altındayız.

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Anlatıyorlar ya bize ‘sistem sistem’ diye; kişi kendinden bilir işi misali onların zihniyeti, yarattıkları sistem denetleyeni denetlenenle aynı koltuğa oturtur. Soyanı korur, sorgulayanı hapseder. Ama aynı anda bu ülkede birilerinin fon soygununun failleri ko-ru-nu-yor!..”

TANIKLAR RÜŞVETİ ANLATIYOR

En yakın aile dostları müteahhitlerin, çalışma arkadaşlarının, hemen her gün bir tanığın nasıl rüşvet verdiğini anlattığı yolsuzluk ve rüşvet davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu, fon dolandırıcılığı için “rezalete bak” demiş. Gerçekten İmamoğlu ve suç ortaklarına hele hele onu savunan Özgür Özel başta, Yeni Partililere her baktığınızda “rezaleti” görmek mümkün.

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Fatma Betül Sayan Kaya’nın fonlar üzerinden haksız kazanç elde etmesinin ortaya çıkması gibi, Ekrem İmamoğlu’nun milyonlarca dolar tutarında rüşvet aldığı tanık ifadeleriyle MASAK raporlarıyla mahkeme sergileniyor. Hele hele çok yakın arkadaşı olan Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri tanıdığı işinsanı Ali Nuhoğlu’ndan piyasa değeri yaklaşık 50 milyon dolar olan, 1.5 milyar- 2 milyar TL tutarındaki iki villayı sadece rüşvet olarak 15 milyon TL’ye devralan Ekrem İmamoğlu’nun ahlak dersi vermeye kalkması en büyük garabeti oluşturuyor. Ama devlet bu konuda kararlı; verilen zarar ne fon dolandırıcılığı yapanların ne bundan haksız kazanç elde eden Fatma Betül Sayan Kaya gibilerin ne de yolsuzluk yapan ve rüşvet alan İmamoğlu gibilerin yanına kâr kalmayacak