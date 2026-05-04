Yolsuzluk, rüşvet, taciz, belinde havlu ile CHP’nin ahlaki üstünlüğüne mafyacılık da eklendi

Haberin Devamı

Bu sözler belediye başkanlarının içine düştükleri yolsuzluk ve rüşvet çukuruna karşı parti genel başkanı olarak yaşadığı çaresizliğin ifadesi.

İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla Ankara’da, pavyon köşelerinde kurulan delege pazarları ve şaibeli kurultayla oturduğu koltuğu korumasının tek yolu belediye başkanları ve çevresinin içine düştüğü çürümüşlüğü savunmak.

Önceden parti üyeleri, delegeler, parti yönetimi, genel başkandan oluşan sistem Özgür Özel yönetimiyle belediye bakanlarının yolsuzluk, rüşvet ve her türlü kirli ilişkileri üzerine inşa edilmiş. En tepesinde de Özgür Özel oturmuş, olan biteni savunuyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN PANİĞİ

İpin ucu Özgür Özel’e doğru gittikçe bir panik havası seziliyor. Belediye başkanlıkları için rüşvet verilmesi, belinde havlu ile Ankara’da gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı’nın otelinde ağırlanmalar, makam aracının iç dizaynının Uşak Belediyesi’ne yaptırılması gibi birçok iddia Özgür Özel’i panikletmiş görünüyor.

Haberin Devamı

Nitekim, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın şoförünün ifadesinin kamuoyuna yansıması ve yine İzmir Konak Belediyesi’nde yeni bir skandalın ortaya çıktığı gün CHP yönetimi acil bir toplantı yaparak Özkan Yalım’ı partiden ihraç kararı almış.

Oysa ihraç ile ilgili kararın 11 Mayıs günü yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınacağı açıklanmıştı.

Belli ki Özkan Yalım hakkında ihraç kararı alınarak Özgür Özel’in adının geçtiği diğer konuların gündemden düşürülmesi amaçlanmış.

Böylece, CHP yönetiminin Uşak Belediyesi’ndeki yolsuzluk, rüşvet ve kirli ilişkilere sessiz kalmadığı algı çalışması yapılmış oldu. 11 Mayıs’ta çıkması beklenen ihraç kararının 2 Mayıs’ta çıkmasının başka bir izahı olamaz.

ÖZGÜR ÖZEL BİLİYORDU

Elbette bu karar Özgür Özel ve mevcut CHP yönetiminin elini temizlemeye yetmez.

Çünkü, istifa eden önceki CHP İl yöneticileri, CHP Genel Merkezi’ni rapor ve birebir görüşmelerle defalarca uyarmış. Bu uyarıları yapanlardan biri olan ancak çareyi istifa etmekte bulan CHP eski Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen’in şu sözleri Özkan Yalım ile yolsuzluk, usulsüzlük ve kirli ilişkilerini kimin koruduğunu açıkça gösteriyor: “Uşak’ta çare bulamadığımız için genel merkeze gittik, ‘Uşak’ta kanayan bir yara var. Gelin bunu çözün, yoksa sonu çok kötü olacak’ diye uyardık. Ama nedense genel merkez Özkan Bey’in yanında durmayı tercih etti. Uşak Belediyesi’ne yapılan operasyonun siyasi olduğunu düşünmüyorum. Konuşulan iddialarının hepsini biz zaten öncesinde duymuştuk. Eğer zamanında genel merkez tarafından müdahale edilseydi olay buralara kadar gelmezdi.”

Haberin Devamı

UŞAK’TA SOKAĞA ÇIKAMIYORLAR

Yani Özgür Özel, Uşak’ta olan bitenden başından beri haberdardı ve hiçbir önlem almadığı gibi kullandığı VIP minibüsün iç dizaynını da Uşak Belediyesi bütçesinden yaptırdı. Parti içini saran kokuşma öyle bir seviyeye geldi ki 30 Nisan’da yapılan Parti Meclisi toplantısına katılan üyeler, “Uşak’ta sokağa çıkamıyoruz” diyecek hale geldi. Belli ki artık Özkan Yalım’ın belindeki havlu gerçeği örtmeye yetmiyor olsa gerek; gözaltına alındıktan 38 gün sonra CHP’den ihraç edildi.

CHP’DEN CHP’LİYE MAFYATİK YÖNTEM



İhraç kararının CHP’li Konak Belediyesi’nde mafyatik yöntemlerin karıştığı yolsuzluk iddialarının medyaya yansıdığı gün alınması ise tesadüf değil, tam bir algı çalışması gibi duruyor.

Haberin Devamı

Çünkü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/24902 sayılı soruşturma dosyasındaki iddialara göre; CHP’li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı’nın görev yapan bazı CHP’li meclis üyelerine yönelik “tehdit”, “darp”, “silahla yaralamaya teşebbüs” ve “azmettirmekten” şüpheli olduğu ortaya çıktı. Dosyadaki bilgilere ve verilen ifadelere bakıldığında imar rantı için CHP’liler birbirine karşı mafyatik yöntemleri kullanmışlar.

İzmir Konak’ta 11 dönümlük arsada yapılacak imar değişikliği sürecinde yaşanan rant kavgası, CHP’li belediyeyi sarsan “10 milyonluk infaz listesi” iddiasına dönüşmüş. Savcılık dosyasına giren ifadelerde CHP’li belediye yönetiminin yine CHP’li meclis üyelerinin dövdürülmesi, bir meclis üyesinin silahla vurulması, sosyal medya hesabının ele geçirilmesi, 10 milyon TL para ve belediyede iş vaadi gibi kan donduran suçlamalar yer aldı. Dosyaya giren ses kayıtları ve “Başkan senden medet umuyor” sözleri ise skandalın belediye yönetimine uzandığı iddialarını daha da büyütüyor.



SES KAYITLARI SAVCILIKTA



Soruşturmanın en çarpıcı kısmı da tetikçi olarak anlaşma yapılan Yusuf Aydoğdu’nun ifadesi oldu. Aydoğdu, CHP’li Meclis Üyesi Melda Erbaykent’in kendisinden üç CHP’li belediye meclis üyesini hedef almasını istediğini beyan etti. İddiaya göre Aydoğdu’dan Cem Eren ve Cemal Küpeli’nin darp edilmesi, Alaaddin Kurt’un silahla vurulması ve Cemal Küpeli’nin Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan kızının sosyal medya hesabının ele geçirilmesi talep edildi.

Haberin Devamı

Aydoğdu, bu talepleri reddetmesi sonrası kendisine 10 milyon TL para ve 5-6 arkadaşının belediyede işe alınması vaadinde bulunulduğunu anlattı. Aydoğdu, ayrıca Aralık 2025’te borç olarak istediği 500 bin TL’nin tanımadığı iki kişi tarafından poşet içinde kendisine ulaştırıldığını, ancak herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini beyan etti.

İlginç olan ayrıntı ise Yusuf Aydoğdu’nun konuyla ilgili yaptığı görüşmelere ait ses kayıtlarını savcılığa teslim etmiş olması. Dosyada dikkat çeken bir başka iddia ise Yusuf Aydoğdu’nun sosyal medya paylaşımına yansıdı. Aydoğdu paylaşımında, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Melda Erbaykent’in kendisine, “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in eşi bu arsanın satılmasını istiyormuş” dediğini öne sürdü.

Haberin Devamı

Konak Tepecik’te özel bir hastanenin yanındaki 11 dönümlük arsanın imara açılması ve kat artışıyla yüksek rant getirecek rant savaşı, buna karşı çıkan CHP’li meclis üyelerini hedef haline getirmiş. Aydoğdu’nun ifadesinde geçen “Melda bana, ‘Başkan senden medet umuyor’ dedi” sözleri ise soruşturmanın en kritik noktalarından biri oldu. Bu ifade, talimatların doğrudan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya uzandığı yönündeki şüpheleri güçlendiriyor. Soruşturma kapsamında hedef seçilen CHP’li Meclis Üyeleri Alaattin Kurt, Cemal Küpeli ve Cem Eren’in, yine CHP’li Meclis Üyesi Melda Erbaykent ile Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’dan şikâyetçi olması her şeyi anlatıyor aslında.