Yolsuzluğu savunanlar Rolex saati savcıya iade eden kadar bile utanmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Belediyesi’ndeki yolsuzluk ve rüşvet çarkı bunlardan sadece birkaçı.

ANTALYA’DA 87 GÖZALTI

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in ardından oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in de tutuklanmasıyla genişleyen yolsuzluk operasyonu ilginç bir hal aldı.

5 Temmuz günü Muhittin Böcek’in gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan operasyonda bugüne kadar 87 kişi gözaltına alındı. 21 kişi adli kontrol kararı ile 17 kişi de emniyet ve savcılık tarafından serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 30 kişi tutuklu bulunuyor. Operasyon kapsamında 11 kişi etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Bunların 7’si soruşturma kapsamında verdiği bilgilerin yararlı olması nedeniyle tahliye edilirken, 4’ünün tutukluluğu devam ediyor. Verilen ifadelerden yola çıkarak yeni operasyonların yapılabileceği de bildiriliyor.

NASIL BAŞLADI

2019 yılından beri Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ihaleler alan Yusuf Yadoğlu’nun 2024 yerel seçimler öncesi Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in baskısı ve hak edişlerini alamaması sebebiyle seçim çalışmaları için 8.5 milyon TL, ardından da boşanma aşamasındaki eşine 30 milyon TL değerinde ev almak zorunda bırakıldığını bildirmesi üzerine 5 Temmuz’da başlayan operasyon çok ilginç bir hal aldı. Yavuz Selim Savranoğlu ifadesinde inşaatlarının iskân izinlerini alabilmek için KONTEV (Konyaaltı Kültür Turizm ve Eğitim Vakfı) isimli vakfa bağış yapmak zorunda olduklarını, bunu yapmamaları durumunda izinlerin çıkmadığı, bağış adı altında rüşvet alındığını bildirmesi üzerine 22 Temmuz 2025 günü yapılan planlı operasyon ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ve İmar Müdürü Tuncay Kaya hakkında tutuklama kararı verildi.

Yine Antalya Büyükşehir Belediyesi ihalelerine katılan şüphelilerden Bülent Çeken, Belediye Başkanı’nın oğlu olan Mustafa Gökhan Böcek’e 80 milyon TL ödeme yaptığını anlatması sonrası Mustafa Gökhan Böcek’in eşi olan Zuhal Böcek de tutuklandı. Mustafa Gökhan Böcek’in illegal paraları Finike Döviz üzerinden altın veya döviz alım/satımı olarak göstererek sisteme soktuğu anlaşıldı. Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi operasyonlar kapsamında tutuklandı. Çok fazla detay var, onu da yakında çıkacak iddianamede okuruz.

TAM BİR ÇÜRÜMÜŞLÜK

Ancak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “siyasi kumpas” dediği ve Muhittin Böcek ve aile üyeleri ile sevgilisinin içinde bulunduğu Antalya’daki yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında Melek Kurukama’nın itirafları ve tutumu nasıl bir çürümüşlük içinde olduğunu göstermesi bakımından ibretlik.

Muhittin Böcek’in sevgilisi olan dosyanın şüphelilerinden Melek Kurukama da emniyet ifadesi sonrası savcının talimatıyla serbest bırakılanlardan. Hakkında yapılan ihbar sonrası ifadeye alınan Kurukama, oturduğu Akkuyu Mahallesi’ndeki dairenin kendisine değil Muhittin Böcek’e ait olduğunu söyleyerek başladığı ifadesinde şunları anlattı:

“Bu dairenin nasıl, ne şekilde, ne kadara alındığını bilmiyorum. Ben bu dairede yaklaşık iki yıldır oturmaktayım. Herhangi bir kira ve aidat ödememekteyim. Muhittin Böcek ile aramızda gönül ilişkisi bulunmaktadır. Ben normalde Konyaaltı’nda kız kardeşim ve annemle yaşamaktayım. Muhittin Böcek bana yaklaşık iki sene önce böyle bir teklifte bulunduğu için ben de kabul ettim ve daireye taşındım.

EV VE ARABAYI MUHİTTİN BÖCEK ALDI

2013 yılından 2019 yılına kadar Konyaaltı Belediyesi Özel Kalem’de çalıştım. 2015 yılında Muhittin Böcek’le gönül ilişkimiz başlamıştı. 2019 yerel seçimlerinde Muhittin Böcek ilk defa Büyükşehir Belediyesi’ne aday olacaktı. Bu sebeple biz Özel Kalem’de çalışan taşeron işçiler, yerine Konyaaltı Belediyesi’ne gelecek başkanla çalışmamızın etik olmayacağı düşüncesiyle istifa ettik. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerini kazanması üzerine benimle birlikte istifa eden arkadaşlarımı yanına tekrar aldı. Ancak bizim aramızda olan gönül ilişkisi ve ileride evlenmemiz durumunda çok laf söz olur düşüncesiyle ben Büyükşehir Belediyesi’ne gitmek istemedim. Bu sebeple Muhittin Böcek bana, ‘Sen KONTEV’e işe gir. Orada çalış hem maaşını al hem de dedikodulardan uzak oluruz’ dedi. Sonrasında hem diğer arkadaşlarıma göre maaşımın düşük kalması, birçok arkadaşımın kadroya geçmesi sebebiyle ben de buradan ayrılıp Büyükşehir Belediyesi’ne geçmek istedim. 2023 yılında Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nde eğitmen kadrosunda sözleşmeli olarak işe başladım. Belediye aracını makam aracı olarak değil, görevlerde kullanıyordum. Muhittin Böcek geçen yıl, aramızda uzun yıllardır süregelen gönül ilişkisi nedeniyle kendisinin kullandığı Audi A4 aracı hediye etti.”

ROLEX SAATİ SAVCILIĞA TESLİM ETTİ

Kurukama ifadesiyle ihbar içeriğindeki bilgileri doğrularken, Muhittin Böcek’in kendisine aldığı binlerce dolar değerindeki Rolex marka saati savcılığa teslim etti. Her yerde liyakat diye bağıran CHP’liler, Böcek’in sevgilisini Özel Kalem’e almasına altına ev ve araba çekmesine sessiz. Boğazına kadar battıkları rüşvetlerin üzerini “siyasi kumpas” diye örtmeye çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere yolsuzlukları savunanlarda ise rüşvet parasıyla alınan Rolex saati savcıya iade eden Muhittin Böcek’in sevgilisi Melek Kurukama kadar bile utanma kalmamış anlaşılan.