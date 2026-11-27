Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalet Bakanlığı’na milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke yollanan Mustafa Sarıgül’ün günah listesi uzuyor. Sarıgül’ün, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanlığı yaptığı dönemde genel başkan yardımcılığı önerdiği parti üyesi bir kadına daha tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Yaşadıkları nedeniyle uzun süre sessiz kalan bir çocuk annesi G.K., İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nda verdiği ifadede Mustafa Sarıgül’den şikâyetçi oldu. Böylece Mustafa Sarıgül’ün cinsel saldırı ve tacizi mağduru sayısı 2’si erkek 3’ü kadın olmak üzere 5’e yükseldi.

G.K.’nın ifadesini alan savcılık ek bir yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yolladı.

Haberin Devamı

DOKUNULMAZLIK FEZLEKESİ

Hatırlanacağı gibi eski eşi Aylin Kotil, büyük oğlu Emir Sarıgül, küçük oğlu Ömer Sarıgül’ün tutuklanmasıyla genişleyen soruşturmada toplanan deliller ve şikâyetçi ile tanık ifadelerini içeren dosya, Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yollanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adalet Bakanlığı’na gönderdiği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekede “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, haksız mal edinme” suçlamaları yer almıştı.

CİNSEL SALDIRI LİSTESİ

Fezlekede cinsel saldırı, sarkıntılık ve çocuğun cinsel istismarı ile ilgili suç dönemleri ise şöyle sıralanmıştı: 2021-2024 yılları arası (B.Ö.D.’ye yönelik eylemleri nedeniyle), 2011 yılı ve öncesi (G.B.’ye yönelik eylemleri nedeniyle), 2014 yılı ve öncesi (M.G.’ye yönelik eylemleri nedeniyle), 2005-2006 yılları arası (C. D.’ye yönelik eylemleri nedeniyle).

Bu listeye şimdi de 2020-2021 döneminde G.K.’ya yönelik eylemleri nedeniyle işlediği taciz suçlaması eklenmiş oldu.

Haberin Devamı

YENİ ŞİKÂYETÇİ G.K.’NIN İFADESİ

Soruşturma kapsamında gizli tanığın ifadesinde adı geçen G.K.’nın İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından “şüpheli” sıfatıyla ifadesi alındı. G.K., 24 Kasım 2026 günü verdiği ifadede şunları anlattı: “Üzerime atılı suçlamayı anladım. 2020-2021 yılları arasında Mustafa Sarıgül isimli kişiyle tanıştım. Mustafa Sarıgül isimli kişi Değişim Partisi’nde bana genel başkan yardımcılığı teklifinde bulundu. Ancak bir dönem Mustafa Sarıgül’ün yanında kaldıktan sonra, bu kişinin yanından ayrıldım. Mustafa Sarıgül’ün partisine girdikten sonra kendisini bir büyük olarak gördük. Siyasi olarak da güçlü bir figür olduğu için kendisine inandık.

Haberin Devamı

KIZIMLA ZOR DURUMDAYDIK

Türkiye için güzel düşüncelerinin olduğunu anlatırdı, ancak bir süre geçtikten sonra Mustafa Sarıgül’ün kızımla zor durumda olmamızdan yararlanıp bana karşı cinsel istekleri olmaya başladı. Ben de kendisinden korktuğum için aradan geçen yaklaşık 5 yılda şikâyetçi olamadım. Mustafa Sarıgül siyasi anlamda güçlü bir figür olduğundan ve aktif milletvekili olmasından dolayı şikâyetten çekindim.

2021 yılının bahar mevsiminde Ankara’da bulunan Türkiye Değişim Partisi il binasında bu kişi odasında ve Ankara’daki evinde korkumdan faydalanarak benimle cinsel birliktelik yaşamak istedi, ne yazık ki kızımla tek yaşadığımız için korkudan dolayı bir kez kendisine masaj yaptım. ...Bu cinsel saldırısından sonra içinden çıkılamayacak bir psikolojik çöküntüye girdim.

Haberin Devamı

ANKARA’DA DA YAPTI

Daha sonradan Ankara’daki ikametine giderek partisinden ayrılacağımı, vicdan azabı yaşadığımı ve korktuğumu söyledim.

Burada da korkumdan faydalanarak kendisine masaj yapmamı istedi, ne yazık ki masaj yaptım ve sonradan Mustafa Sarıgül’den kurtulabildim. Partisinden de basın açıklaması yaparak ayrıldım. Bakmakla yükümlü olduğum kız çocuğum mevcuttur. Ayrıca annem ve babamın da bakımını ben yapmaktayım. Mustafa Sarıgül’den dolayı hayatım pişmanlık içerisindedir. Bu olaylardan dolayı kendisinden şikâyetçiyim.”

MAĞDUR SAYISI 5’E YÜKSELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, G.K.’nın ifadesini “cinsel saldırı” suçlamasıyla soruşturma yapılarak fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Böylece koruma B.Ö.D, kız kardeşler G.B. ve M.G., belediye çalışanı C.D.’den sonra TDP’nin kız çocuğu olan kadın üyesi G.K. ile 5’e yükselen mağdurlar ifadelerinde, Mustafa Sarıgül’ün siyasi kimliği ve gücünden korktukları için sessiz kaldıklarını anlattılar. Mustafa Sarıgül’ün 2’si erkek, 3’ü kadın olmak üzere 5’e yükselen cinsel saldırı mağdurunun ortak özelliği korkup yıllarca susmak zorunda kalmaları.

Haberin Devamı

MAĞDURLARI ETKİLEMEYE ÇALIŞIYOR

Öte yandan Mustafa Sarıgül cinsel saldırıda bulunduğu, taciz, istismarı nedeniyle mağdur olan ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturması kapsamında şikâyetçi olanlar gerek para yardımı gerek avukat göndererek ya da arayarak baskı altına almaya ve şikâyetlerini geri çektirmeye uğraşıyor. Ama korku duvarı aşıldı ne mağdurlar korkuyor ne de Mustafa Sarıgül girişimlerinden sonuç alabiliyor. Çünkü soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, yeni deliller ışığında süreci yakından takip ediyor.

MASA, TÜP, KARPUZ TOKATLAMAYA BENZEMEZ

O yüzden vaktini bana sosyal medya üzerinden hakaret ederek geçiren Mustafa Sarıgül, verilen ifadeler ışığında yeni sürprizlere hazır olmalı.

Mustafa Sarıgül’e son bir not: Yaptığı sadece mağdurların ifadelerini, konuyla ilgili fezlekeyi yazmak olan bana hakaret edeceğine cinsel saldırıda bulunduğuna dair ifadeler veren mağdurlara, hatta yolsuzluk ve rüşvetlerin listesini isim isim savcılığa veren öz oğlun Emir Sarıgül’e hakaret etsene. Hatta madem bu mağdurların ifadeleri iftira, haklarında şikâyetçi olsana. Biliyorum dokunulmazlığının kaldırılmasını talep edecek cesaretten yoksunsun -zaten o treni de kaçırdın- bari hakkında ifade verenlere dava aç boyunu görelim. Çünkü o iş masa, tüp, karpuz tokatlamaya benzemez değil mi?