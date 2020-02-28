Yazıcıoğlu suikastında kirli manşetler

Takvimler 25 Mart 2020’yi gösterdiğinde, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun öldürülmesinin 11’inci yılı dolacak.
Bu 11 yılda Fetullahçı Terör Örgütü’nün polis, jandarma, TİB, savcılık ve medya ayağı ile cinayetteki rolünün üzerinin örtülmesinden başka bir şey yapılmadı. Oysa her ayağının tek tek incelenmesi lazım. Suikastın içindeki FETÖ parmağı ortaya çıktıkça, mahrem imamlar itiraf ettikçe bu örgütün cinayetin her yerinde olduğu görülüyor. Medyanın nasıl bir sınav verdiği ise “Nasıl tetikçilik ve kötü gazetecilik yapılır?” dersine konu olacak düzeydeydi.
Cinayetin planlanmasından işlenmesine, ardından delillerin karartılmasından savcılıktaki soruşturmanın üzerinin kapatılmasına ve medyadaki algı operasyonlarına kadar Yazıcıoğlu suikastının her alanında FETÖ ortaya çıkıyor.
Suikastın hemen ardından algı operasyonuna başlayan FETÖ medyası, önce “Yazıcıoğlu’nun Ergenekon soruşturmasında gizli tanık olacağı için bu örgüt tarafından öldürüldüğünü” yazmaya başladı.
Bir süre geçtikten sonra, FETÖ tarafından finanse edilen kumpas operasyonları için yayınlanmaya başlayan ve başında Ahmet Altan ile Yasemin Çongar’ın bulunduğu Taraf isimli gazetede, Mehmet Baransu akla ziyan bir haberi manşet yapmıştı. Belki birçoğu hatırlamıyordur ama benim unutamadığım haberlerden birisi: “Ölüm helikopterinde 139 kez arandı” manşetini taşıyordu.
ZEHİRLİ DÜRÜM İDDİASI
Habere göre Yazıcıoğlu’nun telefonu NTV televizyonu tarafından 139 kez aranmış, üst üste aramalarla yaratılan manyetik alanla helikopter düşürülmüştü.
Ne teknik, ne bilim ne de akılla izah edilemeyen bu iddiayı NTV yalanladı ve aramaların helikopter düştükten sonra gerçekleştiğini kanıtlarıyla açıkladı.
Hakkında Yazıcıoğlu’nun helikopterini düşürmek gibi korkunç bir iddiayı ortaya atan tetikçi tarafın gazetecileri, adı geçen Mirgün Cabas’ı arama zahmetine bile girmemişlerdi.
Peki bu haber yapıldı, manşet unutuldu mu? Hafızalarda belki ama yargı unutmadı. Cabas ve NTV’den Mustafa Hoş hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma dosyasında birbirinden ilginç iddialar vardı. Bunlardan birisi de Muhsin Yazıcıoğlu’nun zehirli dürüm ile öldürülmüş olabileceğiydi. Cabas ve Hoş, bundan ancak 2.5 yıl önce takipsizlik kararı alabildiler.
Tıpkı Hrant Dink cinayetinde olduğu gibi, başta FETÖ gazetesi Taraf ve örgütün yayın organları Muhsin Yazıcıoğlu suikastında da hiçbir zaman gerçeğin peşinde olmadılar. Birçok kumpas davasında olduğu gibi FETÖ’nün karıştığı cinayetlerde bile algı operasyonları yaptılar. Ve bugün orada yöneticilik yapanlar, yazanlar kendilerini hâlâ gazeteci olarak pazarlıyorlar. Ne utanma ne de özeleştiri var. Ama ben onlara kendilerini hatırlatacağım her zaman...
FETÖ’DEN TUTUKLU İMAMLARA YAZICIOĞLU SUİKASTINDAN DA TUTUKLAMA
BU köşede iki gündür Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili yayınladığım belgeler üzerine, Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, Kahramanmaraş Savcılığı’na adı geçen FETÖ imamları ile ilgili tutuklama talebinde bulundu. Ben de başından beri adı geçen FETÖ’cülerin nerede olduğunu merak ediyorum. Öğrendim ki, çoğu daha önce FETÖ’cülükten tutuklanmış, haklarında davalar açılmış, bazıları ceza da almış. Detay vereyim: FETÖ’nün Elazığ avukatlar sorumlusu Abdullah Önder’in ifadesinde adı geçen suikast dosyasının üzerinin örtülmesi konusunda Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu, 12 ilin bağlı olduğu Gaziantep bölgesi hâkim ve savcı dernekleri sorumlusu Turan Canpolat ve Yazıcıoğlu’nun bindiği helikopterin düşmesi sonrası olay yerine gelip cihazları söken iki FETÖ’cü askerin avukatlığını yapan Mustafa Atalar daha önce FETÖ’den tutuklanmış. Edindiğim bilgiye göre Atalar ve Durakoğlu Elazığ’da, Canpolat Kahramanmaraş’ta cezaevinde.
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı, Hürriyet’teki haberlere dayanarak bu üç kişinin yanında FETÖ’nün Gaziantep bölge sorumlusu Mehmet Kocatürk, FETÖ tepe yöneticisi Barbaros Kocakurt, FETÖ üyesi Ömer Hakan Kısıkkaya, avukat Ahmet Atilla Kavuran hakkında da Yazıcıoğlu suikastından tutuklama istedi. Konuyu ve gelişmeleri takip edeceğim, bakalım daha önce yargıda üstü örtülen dosya bu kez ne olacak...
Yazıcıoğlu suikastında kirli manşetler
Takvimler 25 Mart 2020’yi gösterdiğinde, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun öldürülmesinin 11’inci yılı dolacak.
Bu 11 yılda Fetullahçı Terör Örgütü’nün polis, jandarma, TİB, savcılık ve medya ayağı ile cinayetteki rolünün üzerinin örtülmesinden başka bir şey yapılmadı. Oysa her ayağının tek tek incelenmesi lazım. Suikastın içindeki FETÖ parmağı ortaya çıktıkça, mahrem imamlar itiraf ettikçe bu örgütün cinayetin her yerinde olduğu görülüyor. Medyanın nasıl bir sınav verdiği ise “Nasıl tetikçilik ve kötü gazetecilik yapılır?” dersine konu olacak düzeydeydi.
Cinayetin planlanmasından işlenmesine, ardından delillerin karartılmasından savcılıktaki soruşturmanın üzerinin kapatılmasına ve medyadaki algı operasyonlarına kadar Yazıcıoğlu suikastının her alanında FETÖ ortaya çıkıyor.
Suikastın hemen ardından algı operasyonuna başlayan FETÖ medyası, önce “Yazıcıoğlu’nun Ergenekon soruşturmasında gizli tanık olacağı için bu örgüt tarafından öldürüldüğünü” yazmaya başladı.
Bir süre geçtikten sonra, FETÖ tarafından finanse edilen kumpas operasyonları için yayınlanmaya başlayan ve başında Ahmet Altan ile Yasemin Çongar’ın bulunduğu Taraf isimli gazetede, Mehmet Baransu akla ziyan bir haberi manşet yapmıştı. Belki birçoğu hatırlamıyordur ama benim unutamadığım haberlerden birisi: “Ölüm helikopterinde 139 kez arandı” manşetini taşıyordu.
ZEHİRLİ DÜRÜM İDDİASI
Habere göre Yazıcıoğlu’nun telefonu NTV televizyonu tarafından 139 kez aranmış, üst üste aramalarla yaratılan manyetik alanla helikopter düşürülmüştü.
Ne teknik, ne bilim ne de akılla izah edilemeyen bu iddiayı NTV yalanladı ve aramaların helikopter düştükten sonra gerçekleştiğini kanıtlarıyla açıkladı.
Hakkında Yazıcıoğlu’nun helikopterini düşürmek gibi korkunç bir iddiayı ortaya atan tetikçi tarafın gazetecileri, adı geçen Mirgün Cabas’ı arama zahmetine bile girmemişlerdi.
Peki bu haber yapıldı, manşet unutuldu mu? Hafızalarda belki ama yargı unutmadı. Cabas ve NTV’den Mustafa Hoş hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma dosyasında birbirinden ilginç iddialar vardı. Bunlardan birisi de Muhsin Yazıcıoğlu’nun zehirli dürüm ile öldürülmüş olabileceğiydi. Cabas ve Hoş, bundan ancak 2.5 yıl önce takipsizlik kararı alabildiler.
Tıpkı Hrant Dink cinayetinde olduğu gibi, başta FETÖ gazetesi Taraf ve örgütün yayın organları Muhsin Yazıcıoğlu suikastında da hiçbir zaman gerçeğin peşinde olmadılar. Birçok kumpas davasında olduğu gibi FETÖ’nün karıştığı cinayetlerde bile algı operasyonları yaptılar. Ve bugün orada yöneticilik yapanlar, yazanlar kendilerini hâlâ gazeteci olarak pazarlıyorlar. Ne utanma ne de özeleştiri var. Ama ben onlara kendilerini hatırlatacağım her zaman...
FETÖ’DEN TUTUKLU İMAMLARA YAZICIOĞLU SUİKASTINDAN DA TUTUKLAMA
BU köşede iki gündür Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili yayınladığım belgeler üzerine, Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, Kahramanmaraş Savcılığı’na adı geçen FETÖ imamları ile ilgili tutuklama talebinde bulundu. Ben de başından beri adı geçen FETÖ’cülerin nerede olduğunu merak ediyorum. Öğrendim ki, çoğu daha önce FETÖ’cülükten tutuklanmış, haklarında davalar açılmış, bazıları ceza da almış. Detay vereyim: FETÖ’nün Elazığ avukatlar sorumlusu Abdullah Önder’in ifadesinde adı geçen suikast dosyasının üzerinin örtülmesi konusunda Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu, 12 ilin bağlı olduğu Gaziantep bölgesi hâkim ve savcı dernekleri sorumlusu Turan Canpolat ve Yazıcıoğlu’nun bindiği helikopterin düşmesi sonrası olay yerine gelip cihazları söken iki FETÖ’cü askerin avukatlığını yapan Mustafa Atalar daha önce FETÖ’den tutuklanmış. Edindiğim bilgiye göre Atalar ve Durakoğlu Elazığ’da, Canpolat Kahramanmaraş’ta cezaevinde.
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı, Hürriyet’teki haberlere dayanarak bu üç kişinin yanında FETÖ’nün Gaziantep bölge sorumlusu Mehmet Kocatürk, FETÖ tepe yöneticisi Barbaros Kocakurt, FETÖ üyesi Ömer Hakan Kısıkkaya, avukat Ahmet Atilla Kavuran hakkında da Yazıcıoğlu suikastından tutuklama istedi. Konuyu ve gelişmeleri takip edeceğim, bakalım daha önce yargıda üstü örtülen dosya bu kez ne olacak...