Yazıcıoğlu suikastı öncesi FETÖ mahrem imamlarının toplantısı

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Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu’nun ifadesiyle “Dört dörtlük FETÖ suikastı” ile karşı karşıyayız. Bununla ilgili detayları, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın 2020 ve 2021 yıllarında yaptığı soruşturmaya dayalı olarak detaylarıyla bu köşede kaleme almıştım.

Ama bu soruşturma bir şekilde Ankara’dan Yazıcıoğlu suikastı dosyasının üzerinin kapatıldığı Kahramanmaraş savcılığına yollandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çabaları kapsamında dosya yetkisizlik kararı ile yeniden Ankara’ya döndü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Örücü koordinesinde yeniden başlayan soruşturma 6 yıl önce ortaya çıkan gerçekleri iyice görünür hale getirdi. Soruşturmayı derinleştiren savcı ekibi, yeni bulgulara da ulaşıyor.

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FETÖ ELEBAŞINDAN “ORTADAN KALDIRIN” TALİMATI

FETÖ’cü istihbaratçıların rol oynadığı 19 Ocak 2007’de Hrant Dink suikastının partisi BBP ile ilişkilendirilmesine “Bizim tarla sürülmüş” diyerek tepki gösteren Yazıcıoğlu’nun FETÖ’nün hedefi olduğu ortaya çıkıyor.

20 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde Adıyaman TEM Şube Müdürlüğü’ne kendiliğinden gelerek ifadeler veren ve daha önceden FETÖ içerisinde bulunmuş Yurt Müdür Yardımcısı Abuzer Dilekçi ifadelerinde, ABD’den gelen iki kişi aracılığıyla FETÖ elebaşının örgütün yanında olması teklifini Yazıcıoğlu’nun reddettiğini, bunun üzerine açığının aranmasını istediği, bulamayınca da “ortadan kaldırın” talimatı verdiğini söyledi.

SAVCILIĞIN SUİKAST İLE İLGİLİ TESPİTLERİ

Arama-kurtarma çalışmalarından olay yerinde delillerin karartılmasına, soruşturma ve yargılamalara kadar her aşamasında FETÖ’cülerin yer aldığı Yazıcıoğlu suikastının nasıl gerçekleştirildiği da ortaya çıkıyor.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın tespitlerine göre; helikopterin düşürüldüğü bölgede bulunan iki F-16 savaş uçağı Amasya 5. Ana Jet Üssü’nden, bir F-4 savaş uçağı ise Malatya Erhaç Askeri/Sivil Havalimanı’ndan kalktı.

Kayıtlara göre olay anında F-4 savaş uçağı belirli bir süre içerisinde radardan kayboldu. Savaş uçağının radardan kaybolmasının sebepleri şunlar: Radar kapatma, ani alçalıp yükselme ve alçak uçuş.

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Yani helikopterin uçuş güzergâhı üzerinde uçan ve radardan kaybolan F-4 savaş uçağı, bilinçli ya da bilinçsiz olarak helikopteri düşürdü. Nitekim daha önce hazırlanan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporunda da F-4 ya da F-16 gibi savaş uçaklarının alçak irtifa uçuşlarında helikopter için tehlike oluşturduğu, 1990’lı yıllarda da Eskişehir’de bir F-4 savaş uçağının helikopter yakınından geçmesi sebebiyle basınçla helikopteri düşürdüğü biliniyor.

Helikopterin düşmesine neden olduğu düşünülen savaş uçaklarından F-4 savaş uçağının pilotlarından Ali Armağan’ın, uçuş saatini tamamlamak amacıyla olaydan 5 gün önce, 20 Mart 2009 tarihinde Malatya’ya geldiği tespit edildi.

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FETÖ bağlantılı olan ve 2018-2023 yılları arası cezaevinde bulunan Ali Armağan’ın 2010 yılından itibaren örgütsel faaliyetlerinde operasyonel hat kullandığı ve Hava Kuvvetleri mahrem imamlarından Adil Öksüz ile yoğun irtibatının bulunduğu belirlendi. Dosyadaki tespitlere göre Adil Öksüz ile Ali Armağan arasında 152 kez iletişim tespit edildi.

Daha da ilginci Adil Öksüz’ün evinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen tarafından yazılan kitapta Ali Armağan’ın eşi Şerife Armağan’ın parmak izleri belirlendi.

SUİKAST ÖNCESİ MAHREM TOPLANTILAR

Suikastın üzerinin örtülmesinde olduğu gibi FETÖ’nün mahrem imamlarının toplantılar yaptığı ortaya çıktı. Muhsin Yazıcıoğlu suikastı öncesi İstanbul’da yaşayan FETÖ’nün Hava Kuvvetleri mahrem imamı Erol Sağlam, 21 Mart 2009 tarihinde, yani helikopterin düşmesinden 4 gün önce İstanbul’dan uçakla Diyarbakır’a oradan da akşam saatlerinde Malatya’ya geçti.

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FETÖ hava mahrem imamı Erol Sağlam, Malatya’ya ulaştığında FETÖ/PDY içerisinde Malatya Hava mahrem imamı olarak faaliyet gösteren Ali Cingitaş ile buluştu. FETÖ mahrem imamı, 22 Mart 2009 akşamı İstanbul’a döndü.

FETÖ imamları Erol Sağlam ve Ali Cingitaş’ın da söz konusu dönemde ortak irtibatı olduğu örgüt yöneticisi hava mahrem imamı Cağfer Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nde yakalanan hava mahrem imamı Harun Biniş ve Adil Öksüz ile birlikte 23 Mart 2009 tarihinde İstanbul’dan ABD’ye gittikleri belirlendi.

Malatya hava mahrem imamı Ali Cingitaş, 25 Mart 2209’de helikopterin düşürülmesi sonrası, 30 Mart 2009 günü İstanbul’a gitti. Cingitaş, İstanbul’da daha önce irtibatlı olmadığı Hava Kuvvetleri mahrem imamlarından 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Hava Üssü’nü yöneten sivil imamlardan Kemal Batmaz ile irtibat kurdu. Tespitlere göre; FETÖ mahrem imamları Erol Sağlam, Ali Cingitaş ve Kemal Batmazİstanbul’da buluştu. Ali Cingitaş ile Kemal Batmaz’ın geçmiş yıllarda irtibatlı olmadıkları, Muhsin Yazıcıoğlu’nun öldürülmesinden sonra irtibatlı olmaları ve İstanbul’da buluşma sağlamaları dikkat çekici bulundu.

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19 kişinin tutuklandığı Yazıcıoğlu suikastı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın operasyonlarını safhalara böldüğü anlaşılıyor. Suikastın planlanmasından yargı eliyle karartılmasına kadar birkaç aşamada yürütülen soruşturma derinleştikçe derinleşiyor.

17 yıl sonra kurbanların ailelerin umutları bu kez boşa çıkmayacak gibi görünüyor.

28 YIL ÖNCE 28 YIL SONRA

Muhsin Yazıcıoğlu ile ilk ve son kez 1998 yılında MÜSİAD’ın ekonomi muhabiri olarak verdiği ödül töreninde yan yana geldik. Ödülümü, törene katılan Muhsin Yazıcıoğlu vermişti. Aradan yıllar geçti, suikastını aydınlatmak, gerçekleri ortaya koymak amacıyla 2020-2021 yıllarında birçok yazı kaleme aldım, televizyonlarda programa katıldım. Ama yargı önümüze engel çıkardı. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasıyla başka bir aşamaya geçtik. Soruşturma kapsamında 19 kişinin tutuklandığı gün Sivas’ta, 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti’nin aynı suikastta hayatını kaybeden meslektaşımız İsmail Güneş adına verdiği ödülü aldım. 1998 yılında ödülü verirken Yazıcıoğlu’nun suikasta uğrayacağını, benim bunu yazacağımı, aynı suikastta hayatını kaybeden İsmail Güneş adına ödül alacağımı, bunu da BBP’nin şimdiki Genel Başkanı Mustafa Destici’nin elinden alacağımı söyleseler inanmazdım.

Ama öyle oldu, kendi kendime “kadere bak” diyorum.