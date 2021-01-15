Yazıcıoğlu dosyasının her tarafından FETÖ’cü fışkırıyor

Aralarında Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Mersin, Osmaniye, Batman, Siirt, Diyarbakır, Şırnak, Elazığ gibi şehirlerin bulunduğu ve FETÖ’nün “Gaziantep büyük bölge” diye adlandırdığı 19 ilden sorumlu mahrem imam olan Kamil Bakum, 150 sayfalık ifadesinde örgütün hukuk yapılanmasını anlatarak 300’den fazla ismi tek tek verdi. Savcılıkta da etkin pişmanlıktan yararlanarak ifadesini tekrar eden Bakum, mahkemede de FETÖ’nün iç yüzünü anlattı.
FETÖ Elazığ avukatlar imamı Abdullah Önder, 8 Mayıs 2018’de verdiği ifadede Malatya’dan Kahramanmaraş’a gelen Yazıcıoğlu dosyasında 17 Nisan 2014’te gizlilik kararının kalkmasıyla, FETÖ mensubu Mustafa Atalar’ın, helikopterden cihazları söken FETÖ’cü askerler Davut Uçum ile Aydın Özsıcak’ın avukatlığını yaptığının ortaya çıktığını söyledi.
Bunun ortaya çıkmasıyla paniğe kapılan FETÖ örgütünün hukuk yapılanmasından birçok isimle bir araya gelerek toplantılar yaptıklarını anlatan Önder, şu isimleri vermişti: Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu, FETÖ’cü avukat Ahmet Atilla Kavuran, büyük bölge imamı Sezai Çetin, Gaziantep bölgesi avukat dernekleri imamı Turan Canpolat, Malatya dar bölge sorumlusu Halil Kayış.
Abdullah Önder’in ismini verdiği FETÖ’cülerden birisi de Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden 19 kentin bağlı olduğu “Gaziantep büyük bölge imamı” Kamil Bakum’du.
Abdullah Önder, ifadesinde Yazıcıoğlu dosyasının üstünün kapatılmasında Bakum’un rolünü şu sözlerle anlatmıştı: “Bu görüşme sonrası Mehmet Durakoğlu Elazığ’a döndüğünde kendisine neler konuşulduğunu sordum. Mehmet Kocatürk ile beraber Kamil Bakum ile de görüştüğünü, ayrıca Gaziantep ilinde örgütün ‘hâkim ve savcı sorumlusu’ ile de görüştüğünü söyledi. O dönem Muhsin Yazıcıoğlu dosyasına bakan soruşturma savcısı olan ve halen Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı olan Habip Korkmaz’ın yabancı biri olmadığını, bizim abilerimizden biri olduğunu, kendisine örgütün ‘Gaziantep hâkim-savcı bölge sorumlusunun’ ilettiğini söyledi.”
Bu hüküm, 1789 Fransız İhtilali sonrası İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi’nin etkisinde yazılmıştır. Tüm dünyayı etkileyen beyannamenin 11’inci maddesi hem ifade ve basın özgürlüğünü hem de sınırlarını şöyle belirlemiştir: “Düşüncelerin ve inançların serbestçe dışavurumu en değerli insan haklarından bir tanesidir. Her bir yurttaş yasaların belirlediği durumlarda bu özgürlüklerin kötüye kullanımından sorumlu olmak şartı ile bu ifadelerini özgürce konuşabilir, yazabilir ve yayınlayabilir.”
Amerika ve Avrupa ülkeleri dünyada ifade özgürlüğünün savunuculuğunu yaparken hep bu tarihsel metinlere atıf yaparlar. Bu konuda başka ülkelerde yapılan araştırma, yazılan kitap ya da tezlerde hep aynı atıfları görürsünüz.
BEYİNLERDE İNŞA EDİLEN KALE
Böylece beyinlerde, düşüncelerde Batı ülkelerinden “yıkılmaz bir ifade özgürlüğü kalesi” inşa edildi. Batı yalnız “ifade örgütlüğü kalesi” değil “demokrasi kalesi” olarak da görüldü.
Elbette insan haklarının gelişimi konusunda zaman zaman örnek olma özelliğinin öne çıktığı dönemler de oldu. Ancak bu rollerini öyle abarttılar ki Amerika ve Avrupa dünyanın geri kalanına hazırladıkları raporlarla, ülkeleri okul öğrencilerine not verir gibi karneye bağladılar, zaman içinde kendi içine düştükleri durumu göremediler.
20’nci yüzyıl onların yol açtığı dünya savaşları, yokluk, işgal, katliam ve soykırımlarla geçti. Bunları yaparken, demokrasi, özgürlük gibi kelimeler ağızlarından hiç düşmedi. 21’inci yüzyılın başında Irak’ın sahte gerekçelerle işgal edilmesinde emperyalizmin suç ortağı da çok övündükleri “özgür basın” oldu. Yine demokrasi götürüyorlardı ama geride 1 milyon ölü ve parçalanmış bir ülke bıraktılar. Bugün Suriye’de olduğu gibi...
EMPERYALİZMİN KESKİN DİŞLERİ
Tıpkı ortaçağ şatolarındaki soylular, ruhbanlar, şövalyeler gibi, kendi içlerinde
İlke olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyaya egemen olmaya çalıştığı ve bu amaç uğruna her türlü yola başvurduğunu anlamak yeterlidir.
Bu anlaşıldıktan sonra Washington’un uyguladığı politikada görünürdeki tüm karmaşa, karşıtlık ve belirsizlik ortadan kalkar.
Bu egemenlik çabasını rakamlara dökmek gerekirse, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Amerika Birleşik Devletleri;
- Başka ülkelerde demokratik yollardan başa gelen 50’den fazla hükümeti devirmeye çalışmıştır.
- En az 30 ülkede demokratik seçimlere büyük çapta müdahale etmiştir.
- 50’den fazla yabancı lideri öldürmeye çalışmıştır.
- 30’dan fazla ülke halkının üstüne bomba yağdırmıştır.
20 ülkede halkçı ya da ulusalcı hareketleri bastırmaya çalışmıştır.
“Bu görüşme sonrası Mehmet Durakoğlu, Elazığ’a döndüğünde kendisine neler konuşulduğunu sordum. Mehmet Kocatürk ile beraber Kamil Bakum ile de görüştüğünü, ayrıca Gaziantep ilinde örgütün ‘hâkim ve savcı sorumlusu’ ile de görüştüğünü söyledi. O dönem Muhsin Yazıcıoğlu dosyasına bakan soruşturma savcısı olan ve halen Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı olan Habip Korkmaz’ın yabancı biri olmadığını, bizim abilerimizden biri olduğunu, kendisine örgütün ‘Gaziantep hâkim-savcı bölge sorumlusunun’ ilettiğini söyledi.”
Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığı 27 Temmuz 2020’de, Kahramanmaraş Savcılığı ise 24 Kasım 2020’de Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na gerekli incelemenin yapılması için başvuruda bulunmuştu. Şu anda Kocaeli Başsavcısı olan Habip Korkmaz, gerekli incelemenin sonunda gerçeğin ortaya çıkacağını belirtirken, süreç ile ilgili şu yazılı açıklamayı yaptı:
“Başsavcı’nın açıklaması
25/03/2009 tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındakilerin ölümüne neden olan helikopter düşmesi olayının soruşturması 02/03/2011 tarihine kadar yaklaşık 2 yıl Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı Uğur Koç tarafından yürütülmüş, müşteki vekillerinin talepleri üzerine hazırlanan fezlekeyle eylemin Ergenekonvari bir örgüt tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği düşüncesiyle evrak Malatya (Özel Yetkili) Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiş olup şüpheliler arasında NTV Spikeri Mirgün CABAS ile 7 kişi bulunmaktadır.
FETÖ üyeliğinden daha sonra ihraç edilen Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özden DOĞAN ve Cumhuriyet Savcısı Şeref GÜRKAN soruşturmayı birlikte yürütmüşler, özel yetkili savcılıkların ve mahkemelerin kaldırılması üzerine dosya 21/03/2014 tarihinde yetkisizlik ile Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na geri gönderilmiştir. Yaklaşık 3 yıl soruşturma yürüten bu iki savcının 13 klasör olan soruşturma evrakını ilgisiz alakasız bilgi ve belgelerle 133 klasöre çıkardıkları, helikopterden parça söken askerleri gözaltına alıp tutuklanmışlar ise de kısa süre sonra serbest bırakılmışlardır.
Usulsüz dinlemelerle şüpheli sayısını 132’ye çıkarttıkları, getirttikleri delil torbalarını açmadan 2 yıl beklettikleri ve dosyada delilleri tamam olan iddialar yönünden hiç bir karar vermedikleri görülmüştür.
YARGI 5 YIL KARAR VERMEDİ
Terör ve Örgütlü Suçlar Kahramanmaraş Savcısı olarak tarafıma tevdii edilen dosyaya tayinimin çıkması nedeniyle görevden ayrıldığım 23/06/2014 tarihine kadar 3 ay süreyle tarafımdan bakılmış, dosyanın tümünün tasnifi, inceleme ve tespitlerimin dosya inceleme tutanağıyla UYAP’a kaydedilmesi, kapalı torbalarda bulunan ve 2 yıldır el vurulmayan delillerin açılıp incelenmesi bizzat şahsım tarafından yapılmıştır.
Oysa tüm kaynağım üst düzey kamu görevlilerinin yargılandığı Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne savcılık tarafından sunulan 221 sayfalık ana, 81 sayfalık ek mütalaa ile Kahramanmaraş Savcılığı’nın hazırladığı Yazıcıoğlu’nun ölümü ile ilgili hazırladığı 96 sayfalık iddianameydi. Yani beni yönlendiren, tıpkı 2007’de Hrant Dink cinayeti dosyası araştırmasında olduğu gibi yalnızca Yazıcıoğlu dosyalardaki bilgi ve belgelerdir. Her iki dosyanın ortak özellikleri, soruşturmanın eksik ve bütünlükten uzak yapılmasıydı.
DİNK VE YAZICIOĞLU’NUN BENZER AKIBETLERİ
Ne ilginçtir ki Hrant Dink de Yazıcıoğlu da öldürülmeden önce FETÖ’cülerin kontrolündeki Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nda FETÖ’cü istihbaratçı Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek’in yasadışı biçimde 2006 yılı Haziran ayında kurdukları C5 isimli büro tarafından takip edilmiş. FETÖ’cülerin BBP içine yerleştirdikleri ajan Erhan Tuncel’in yönlendirmesiyle 19 Ocak 2007’de Dink öldürülünce, Yazıcıoğlu ve partisi neredeyse cinayetin zanlısı ilan edilecekti.
Bu cinayetten sonra “Bizim tarla çoktan sürülmüş” diyen Yazıcıoğlu da 25 Mart 2009’da düşen helikopterde hayatını kaybetti. Daha sonra her iki cinayet de FETÖ’cüler tarafından ‘Ergenekon kumpasına’ eklenmek istendi.
Yapamadılar, çünkü böyle bir durumda failin FETÖ olduğu ortaya çıkacaktı.
Yalnız kendileri değil, Dink ve Yazıcıoğlu dosyaları da benzer akıbeti yaşadı.
2007’de Dink dosyasını okuduğumda aynı yılın nisan ayında çıkmış olan iddianamede en önemli ifadelerin ve resmi belgelerin değerlendirilmediğini görmüştüm. Bazı konular dosyadan koparılmış, Trabzon’a soruşturma yapılması için gönderilmişti. Tıpkı önceden ve şimdi Yazıcıoğlu dosyasında olduğu gibi.
Ben 2007’de
Yıl yeni ama sorunlar eski, dolayısıyla bu sene de bunları ve yenilerini konuşacağız. 2020’deki son yazımın başlığı ‘Muhsin Yazıcıoğlu’na yargı suikastı’ idi.
11 yıldır süren ve halen devam eden soruşturma ve dava dosyalarındaki karmaşa, bir arpa boyu yol alınamamasına yol açıyor.
Yaşadıklarıma rağmen okuduklarım beni hâlâ şaşırtabiliyor, tıpkı 2007’da katledilen Hrant Dink cinayetini araştırmanın başlangıcında gibi hissediyorum kendimi.
2021’in ilk yazısında da Yazıcıoğlu dosyasına devam edeceğim. Çünkü 25 Mart 2009 günü kendisini taşıyan helikopterin düşmesi, iddialara göre düşürülmesi sonucu yanındaki beş kişiyle hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında 11 yıl sonra yeni bir boyuta geçildi. Üst düzey bazı kamu görevlilerinin sanık olduğu Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ndeki yargılamada savcılık 221 sayfalık ana, 81 sayfalık ek mütalaasını verdi. Öte yandan Kahramanmaraş Savcılığı da 10 Aralık 2020 tarihli 96 sayfalık yeni bir iddianame hazırladı.
İTİRAFÇI FETÖ’CÜ HER ŞEYİ ANLATTI
Her iki kurumun çalışmaları, Yazıcıoğlu’nun ölümü öncesi gelişmelerde, ölümü ve ölümü sonrası soruşturmaların karartılmasında Fetullahçı Terör Örgütü’nün istihbarat ve yargıdaki uzantılarının rollerini ortaya koyuyor.
Bu konudaki en önemli gelişme, FETÖ’nün Elazığ il avukatlar sorumlusu
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yalnızca kendisi değil, olayın ilk saatlerinde karartılmaya çalışılan ancak daha sonra ortaya konan ve dosyaya giren delillere rağmen 11 yıldır aydınlatılamayan davası da resmen ‘yargı suikastına’ uğramış.
Maalesef bugün de hâlâ durum pek iç açıcı değil.
25 Mart 2009 günü yanındaki beş kişi ile birlikte, düşen ya da düşürüldüğü iddia edilen helikopterde hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu’nun dosyasına önce Malatya özel yetkili savcıları olan FETÖ’cü Şeref Gürkan ve Özden Doğan baktı. Yalancı tanıklar, sahte belge ve gizli tanıklarla Yazıcıoğlu dosyasını önce Ergenekon kumpasına bağlamaya çalıştılar.
ERDOĞAN VE FİDAN’A YIKACAKLARDI
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 10 Aralık 2020 tarihinde hazırladığı son iddianameyle ilgili olarak 25 Aralık 2020’de yaptığı açıklamada belirtildiği gibi, eğer 17-25 Aralık 2013 operasyonları ve 15 Temmuz 2016 darbesi başarılı olsaydı, Yazıcıoğlu dosyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın yargılanacağı bir kumpasa dönüştürülecekti.
17-25 Aralık operasyonları sonrası FETÖ’nün kontrolündeki özel yetkili mahkemeler kaldırılınca, Yazıcıoğlu dosyası 13 Mart 2014 tarihinde Kahramanmaraş Savcılığı’na gönderildi. Bu kez Kahramanmaraş Savcısı Habip Korkmaz, Malatya’dan gelen Yazıcıoğlu dosyası hakkında 13 Mayıs 2014 tarihinde takipsizlik kararı verdi. Yazıcıoğlu ailesinin avukatları bu karar itiraz etti. Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi 17 Haziran 2014 tarihinde takipsizlik kararını kaldırıldı.
Soruşturma yeniden açıldı. Kahramanmaraş Savcısı Necati Kazak, 20 Haziran 2016 tarihinde 132 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verdi. 13 Temmuz 2016’da itirazda bulunuldu. Ancak bu kez takipsizlik kararının kalkması iki yılı buldu. Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Mahkemesi 10 Nisan 2018’de, 112 kişi hakkında takipsizlik kararını kabul ederken, FETÖ’den haklarında soruşturma olan 20 kişi hakkında takipsizliği kaldırdı.
DAVALAR VAR, ADALET YOK
Terör örgütü PKK’nın onlara bıraktığı alanda siyaset yapan ve teröristlerin sözcülüğünden öteye geçemeyen HDP de taleplerinin kabul edilmeyeceğini biliyor ama tek başlarına bir anlam ifade etmedikleri için koz ve tehdit aracı olarak ellerinde tuttukları oy gücünü kullanarak ittifaka tutunmaya çalışıyor.
AÇILIM SÜRECİ FELAKETİ
Bu nedenle karşılıklı olarak ‘Kürt sorunu’ lafı da ağızlarından düşürmüyorlar. 2013-2015 arasında yaşanan ve PKK’nın çukur ve hendekler açarak HDP’liler aracılığıyla özerklik ilanları sonrası yapılan operasyonlarla sona eren açılım sürecinin, Türkiye’yi nasıl bir felakete götürdüğü ortaya çıktı.
Saldırılarına sözü edilen süreç içinde de devam eden PKK, 2015 yılı Temmuz ayında iki polisi şehit ederek kanlı eylem sürecini yeniden başlattı.
Böylece sorunun ‘Kürt sorunu’ değil, Amerika’nın paralı uşağı haline gelen PKK terör örgütü sorunu olduğu anlaşıldı.
PKK ETKİSİNİ KAYBETTİ
Bu tarihten sonra terör örgütü PKK’ya karşı verilen mücadelenin sonuçları son dört yılda ortaya çıktı.
Yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarla PKK’nın alan hâkimiyetini ve bölge halkı üzerindeki baskısını kaybetmesi, olumlu sonuçlarını verdi.
‘DİNK’İN ÖLDÜRÜLMESİNE GÖZ YUMDULAR’
Mütalaada, Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas operasyonlarını yürüten FETÖ’cü istihbaratçı Ali Fuat Yılmazer’in, diğer örgüt üyeleriyle birlikte Hrant Dink cinayetine kasıtlı olarak göz yumduğu şu satırlarla anlatıldı:
“Sanık Ali Fuat Yılmazer’in Emniyet içinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılanmasını gerçekleştirerek, sonradan kumpas oldukları anlaşılan Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaları başlatmayı amaç edinen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yöneticilerinden olduğu, bu amaçla söz konusu yapılanmanın gerçekleştirilmesi için Hrant DİNK cinayetinin araç suç niteliğinde olduğu, sanığın yöneticisi olduğu Silahlı Terör örgütünce, Hrant Dink’in mutlak suretle öldürüleceği, bunun için hazırlıklar yapıldığı, 13.10.2005 tarihinden itibaren bilinmesine rağmen amaç suçun gerçekleşmesi için araç suç olan Hrant Dink cinayetinin gerçekleşmesinin beklendiği...”
‘YASADIŞI C5 ŞUBESİ KURDULAR’
Mütalaada, Ali Fuat Yılmazer’in, 12 Haziran 2007’de başlayan Ergenekon operasyonlarından tam bir yıl önce, Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı C Şube Müdürlüğü içinde yasadışı şekilde ‘C5’ isimli bir büro kurduğu da şöyle hatırlatıldı:
“Sanık Ali Fuat Yılmazer tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürlüğü içerisinde oluşturulan C-5 isimli gizli birimde, Hrant Dink, Rahip Santora ve Zirve Yayınevi cinayetleri, Ergenekon, Balyoz gibi geniş kapsamlı soruşturmalara bu büronun baktığı, büronun başında sanık Yılmaz Angın’ın bulunduğu, sanık tarafından söz konusu büronun 2006 yılı Haziran ayında C-2 büro içerisinde böyle bir büro kurulduğu ikrar edilmiş ise de İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 49184388.2152.13-100-0013 sayılı yazısında, C-5 Bürosu’nun 23.05.2012 tarihinde İçişleri Bakanı oluru ile kurularak yasal mevzuata bağlı olarak çalışmaya başladığı belirtilmiş, sanığın yasal mevzuat dışında söz konusu büroyu kurarak FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün amaçları doğrultusunda hareket etmiştir.”
Mütalaada da belirtildiği gibi, FETÖ’cü istihbaratçılar Emniyet İstihbarat Dairesi içinde, henüz adı bile olmayan ve 12 Haziran 2007’de başlayacak olan Ergenekon operasyonlarının altyapısını oluşturmak amacıyla 2006 yılı Haziran ayında
FETÖ’nün son dönemde yaşadığı sağlık problemlerinin artması ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının kale gibi korunan Pensilvanya’daki çiftliğin duvarlarını da aşması, örgüt içinde “Gülen ağır hasta veya öldü” düşüncesinin yayılmasına yol açtı.
Salgına rağmen Gülen’in örgüt üyeleri ile görüşmelere ara vermemesi bu tartışmaların nedeniydi.
Örgüt üzerindeki kontrolünü kaybetmekten korkan ve en yakınındakilerle bile güven problemi yaşayan FETÖ elebaşı, kendisine bilgi vermek amacıyla gelenlerle bizzat görüşmeyi kesmediği biliniyor. Hatta bu durum, FETÖ elebaşına en yakın isimlerden birisi olan ve örgütün en üst yönetim birimi ‘Baş Yüceler Şurâsı’ üyesi olarak bilinen İsmail Büyükçelebi tarafından sosyal medyada eleştirilmişti.
ÖRGÜT ÜYELERİ TARTIŞIYOR
İsmail Büyükçelebi, Twitter hesabından, “Yaşadığımız şartlar içerisinde hiç kimse kendisine bulaşmadığından emin olamaz. Hatır gönül deyip misafir kabul edenleri de aklım almıyor. Ciddi bir ikaz... Cemaat içerisinde bu kadar yayılmasına rağmen maskesiz insanlarla görüşenleri aklım almıyor” diye konuyu gündeme getirdi.
Tüm bu gelişmeler, örgüt içinde FETÖ elebaşının koronavirüse yakalandığı iddialarını güçlendirdi ve yurtdışı gibi Türkiye’deki örgüt üyeleri tarafından da tartışılmaya başlandı.
Konu FETÖ elebaşının ölümü sonrası,
10 Haziran 2009 tarihli Milliyet gazetesi, açılan davayı ‘Sen misin ihmali yazan’ diye manşet yapmıştı. Haberde ‘Cinayete 20, kitabına 28 yıl istendi’ başlığı vardı.
O gazetede birçok haberim manşet olmuştu ama o gün manşet olan bendim.
‘Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları’ kitabım nedeniyle Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek, İstanbul İstihbarat Müdürü Ali Fuat Yılmazer, istihbaratçı müdür Faruk Sarı, İstihbaratçı polis memuru Muhittin Zenit bana dava açmıştı. Sebebi, gazete haberlerimde olduğu gibi FETÖ’cülerin Hrant Dink cinayetindeki rollerini yazmamdı.
En güçlü zamanlarıydı; Ergenekon’dan Balyoz’a kumpas üzerine kumpas operasyonları yapıyorlardı. FETÖ’cü polislerin kurduğu kumpası, FETÖ’cü savcılar dosya haline getiriyor, FETÖ’cü hâkimler tutuklayarak cezaevine gönderiyor, FETÖ’cü gazeteciler de sahte dokümanlarla algı operasyonu yapıyorlardı.
Bu işin başını da Hrant Dink cinayetinde sorumlu olduğunu yazdığım “Ergenekon operasyonlarının beyni” olarak bilinen istihbaratçı Ali Fuat Yılmazer çekiyordu.
Dolayısıyla hakkımdaki şikâyeti anında davaya dönüştü. 2009 yılı Nisan ayında Ramazan Akyürek, Faruk Sarı ve Muhittin Zenit’in şikâyetleriyle birleştirildi ve bir anda 20 yıl hapis istemiyle İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan “sanık” durumuna geldim. Yetmedi, 8 yıl hapis istemiyle bir başka dava daha açıldı. FETÖ’cü istihbaratçıların Hrant Dink cinayetinde sorumlu olduğunu yazdığım için toplam 28 yıl hapis istemiyle yargılanırken, Hrant Dink’i öldüren katil Ogün Samast 20 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu. İşte Milliyet o manşeti bu garip durum için atmıştı.
‘YOK’ DENİLEN ÖRGÜT FETÖ İDİ
2017’de ABD Kongresi tarafından onaylanan CAATSA, esas itibarıyla “hasım” olarak görülen Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore’ye karşı uygulandı.
Ancak bir NATO ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri “hasımları” için çıkardığı bu yasa kapsamındaki yaptırımları ilk kez bir başka NATO ülkesi olan Türkiye’ye karşı uyguluyor.
5 MADDELİK YAPTIRIM
Yaptırımlar Amerika’nın gözünde “müttefik” dediği Türkiye’nin resmen “hasım” yani düşman olarak görüldüğünün ilanıdır.
Yasada yer alan 12 yaptırım kararından şu 5’i uygulamaya sokuldu:
1- Savunma Sanayisi Başkanlığı’na (SSB) her türlü ihracat lisansının yasaklanması,
2- SSB’ye ABD finans kurumları tarafından 10 milyon dolar üstü kredilerin 12 ay süreyle yasaklanması,
3- SSB’ye ABD Export-Import Bank desteklerinin yasaklanması,
Bugün Rusya Federasyonu olarak bilinen ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) başını çektiği, arasında Doğu Avrupa ülkelerinin de yer aldığı Varşova Paktı ülkelerinin işgalinden korkan NATO üyesi ülkelerde, olası işgali direnişi başlatmak amacıyla bir yapılanmaya gidildiği ortaya çıktı. Sorun yapılanma değil, yapılanmanın işlediği suçlardı.
İtalya’da NATO tarafından gizli olarak örgütlenen kontrgerilla operasyonunun kod adı ‘Gladio’ idi. Latince “kılıç” anlamına gelen Gladio, Amerikan ve İngiliz kontrgerilla örgütlenmesi Stay Behind tarafından 1952 yılında kuruldu. CIA tarafından yönetilen ve finanse edilen örgüt, 1956 yılında ABD ile işbirliği içinde, casusluk ve gerilla savaşı yapmak üzere örgütlendi.
ABD, NATO, GLADIO
Örgütlenmenin benzerleri, diğer NATO ülkelerinde de oluşturuldu. İtalya’da “Gladio” adını alan örgüt, Türkiye’de “Kontrgerilla” veya “Özel Harp Dairesi” olarak anıldı. Yunanistan’da B-8 veya SheepSkin, Belçika’da SDRA-8, Hollanda’da NATO Command, Batı Almanya’da Gehlen örgütü, Stay Behind ya da Sword, Avusturya’da Schwert, Fransa’da Rüzgâr Gülü, İspanya’da Anti-Terör Kurtarma Grubu (GAL), İngiltere’de ise Secret British Network olarak biliniyordu.
Soğuk Savaş döneminin bitmesiyle, Gladio’nun düşman ülkelerden çok NATO ülkelerinde suikast ve sabotaj dahil suçlara karıştığı ortaya çıktı. 2000’li yıllar gelmeden bu yapılar tasfiye edildi.
Konuyu araştıran Avrupa Parlamentosu, sorunla ilgili karar tasarısında, “Avrupa Topluluğu’na üye pek çok ülkede gizli, paralel istihbarat ve silahlı operasyon örgütlerinin 40 yıldır var olduğu Avrupa hükümetleri tarafından ortaya çıkarılmıştır. Kırk yıldır bu örgütlerin demokratik kontrolden çıktığı ve NATO ile işbirliği halinde ABD gizli servislerince yönetildiği anlaşılmıştır” denildi.
El Kaide terör örgütünün 11 Eylül 2001 saldırısı, ABD’nin Afganistan ve Irak saldırısı, doğrudan işgal dönemini de başlattı. Ama bunun yarattığı insani ve ekonomik maliyet ve meşruiyet sorunu, doğrudan çatışma içinde olmak yerine
33 dakikalık konuşması koronavirüs salgını, öldüğü iddialarına cevap ve sonunda, “mağaraya çekilmek” mesajıyla bitti.
Konuşmaya gelirken, duvarı boydan boya LED ekran olan bir odadan geçiyor. Ekranda İstanbul manzarası olduğu görünüyor.
Normal koşullarda her sohbet öncesi yapılan kayıtlarda etrafında örgüt üyeleri olan FETÖ elebaşı, konuşma yapacağı salona yürümekte zorlanarak ve tek başına geliyor.
Konuşmasını dinleyen tüm örgüt üyelerinin FETÖ elebaşına hiç yaklaşmadığı ve hepsinin maskeli oldukları görülüyor. Tek maske takmayan ise FETÖ elebaşı Gülen. Maske takmayarak örgüt tabanına mesaj veriyor.
Konuşması boyunca zor nefes aldığı görülen FETÖ elebaşının, konuşmasının nefes almada yaşadığı zorluktan dolayı defalarca kesildiği ve montajla 33 dakikalık kayıt haline getirildiği görülüyor.
Hatta ölümü konusundaki iddialara cevap verdiği bölümde, başının sol yanına düşmüş olduğu, konuya da yanındakilerin uyarısıyla girdiği dikkat çekiyor.
FETÖ elebaşı
Bu tespitimin “Batı düşmanlığından” değil bizzat onların söylem ve tutumlarından kaynaklandığını, olgulara dayandığını belirtmek isterim.
Çünkü Batı “hak” kavramından bihaber, “çıkar” kavramı ile olaylara yaklaşıyor.
Türkiye’nin herhangi bir konuda “hak sahibi”, “haklı” olması onlar için bir şey ifade etmiyor. Onlar için sadece “çıkarları” var.
“Hukuk, insan hakları, demokrasi” kelimeleri de “çıkarlarını” en üst seviyede tutmak için kullandıkları birer araç.
PKK VE FETÖ DESTEKÇİSİ BATI
Hemen bir örnek vereyim:
Binlerce insanı katleden PKK, 1990’lı yılların başından beri hem Amerika hem de Avrupa Birliği tarafından bir terör örgütü olarak tanınıyor.
Buna rağmen Amerika, PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’ye silah ve para yardımı yapıyor. Avrupa ülkeleri de bu hukuksuzluğa hatta teröre yardıma sessiz kalıyor. Çünkü kendileri de PKK’yı koruyup kolluyor. PKK’nın Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı yapmasına, eleman sağlamasına, para toplamasına göz yumuyorlar.
Yazıcıoğlu dosyasının her tarafından FETÖ’cü fışkırıyor
Hatırlayacaksınız, yılbaşı öncesi Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 6 kişinin ölümüyle ilgili yazdığım yazıda ‘Muhsin Yazıcıoğlu’na yargı suikastı’ başlığını kullanmıştım.
Çünkü 25 Mart 2009 tarihinde helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma 12 yıldır yargının elinde parçalara ayrılmış, ilgili ilgisiz kişilerin soruşturmalara dahil edilmesiyle kumpas ve komplolara alet edilmeye kalkışılmış, içinden çıkılmaz hale gelmişti.
Şimdi yeni bir süreçteyiz ve bütün yük yine yargının üzerinde. Ama bu kez sadece Yazıcıoğlu için adalet konusuna odaklanmalı ve daha fazla suiistimallere izin vermemeliyiz.
Bu nedenle Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde üst düzey kamu görevlilerinin yargılandığı davada verilen 221 sayfalık ana, 81 sayfalık ek mütalaa şu anda soruşturmayı yürüten Kahramanmaraş Başsavcılığı’na da yol gösterecek nitelikte.
İDDİANAMEDEKİ EKSİKLİK
Buna karşın Kahramanmaraş Savcılığı, 11 Aralık 2020 tarihli son iddianamesi, FETÖ vurgusu yaparken birçok yönden de eksikliği barındırıyor. İddianamede,daha önce hakkında dava açılan ve açılmayan sınırlı sayıda FETÖ mensubu yanında, tanık ve gizli tanık olanlar da sanık yapılmış. Bunların ayrıntılarına daha önceki yazılarımda değinmiştim. Şu anda Yazıcıoğlu ve yanındakilerin ölümüyle ilgili açılan birçok dava mevcut.
İKİ İTİRAFÇI HER ŞEYİ ANLATTI
Bunların dışında Yargıtay’da üst düzey kamu görevlilerinin yargılandığı dava ve Jandarma ile ilgili dava karar için gün sayıyor. En önemli dava ise 11 Aralık 2020 tarihli iddianameyle Kahramanmaraş’ta açıldı. Ancak baştan da söylediğim gibi, bu iddianamede itirafçı Abdullah Önder’in dosyaya müdahale konusunda girişimde bulunan FETÖ mensuplarının bulunmaması büyük eksiklik. Savcılık iddianamenin en altına bir not düşerek Önder’in ifadesinin adı geçen FETÖ’cülerin yargılandığı dosyalara yollanacağını belirtmiş. Oysa onların yargılanması gereken yer bu dava olmalıydı. Öte yandan HTS kayıtları ve ByLock yazışmalarıyla verdiği bilgiler teyit edilen Önder’in ifadesini doğrulayan bir başka gelişme, geçen hafta İstanbul’da yakalanan, 19 ilden sorumlu FETÖ mahrem imamı Kamil Bakum’un 150 sayfalık ifadesi oldu. Önder’in verdiği tüm bilgileri, isimleri doğrulayan, ek isimler de veren Bakum’un ifadesi Kahramanmaraş’taki Yazıcıoğlu davasında yeni boyutlar katacak nitelikte.
İSİM İSİM FETÖ’CÜ LİSTESİ
Onlardan 50’den fazla ismi ben vereyim. Hepsi hakkında adli makamlarda FETÖ kaydı bulunan bu isimlerin listesi, inceleme yapıldıkça genişleyecektir. Bunların yarısı değişik tarihlerde ve değişik nedenlerle tutuklandı. Ortak özellikleri ise Yazıcıoğlu’nun ölümü ile ilgili dosyalarda adlarının geçmesi. İşte o isimler:
1- Cemalettin Demircioğlu: Olayı yöneten dönemin Göksun Kaymakamı
2- Davut Uçum: Helikopterden cihazı söken kara pilot yüzbaşı
3- Aydın Özsıcak: Helikopterden cihazı söken astsubay
4- Recep Ercan: Helikopter kaza kırım heyet üyesi başçavuş
5- Nusret Memiş: Helikopterden cihazın sökülme görüntülerindeki astsubay
6- Ali Armağan: Helikopterin düşmesine neden olan HH721 iz No’lu F4 Jet silahçısı
7- Savaş Baysal: Arama-kurtarmada görevli yüzbaşı
8- Alparslan Nazioğlu: Çağrı adı Şart 41 olan arama-kurtarmaya giden helikopter mürettebatı
9- Mustafa Acar: Çağrı adı Melek 16 isimli helikopterle giden arama kurtarma mürettebatı (pilot)
10- Fatih Gümüşyaka: Çağrı adı Melek 16 isimli helikopterle giden arama-kurtarma mürettebatı
11- Tolga Soyalkın: Çağrı adı Melek 16 isimli helikopterle giden arama-kurtarma mürettebatı
12- Murat Uçur: Çağrı Şark 44 helikopterle giden arama-kurtarma mürettebatı
13- Mehmet Sağlam: 12309 No’lu helikopter mürettebatı pilot
14- Selim Hakan Taş: 12309 No’lu helikopter mürettebatı arama-kurtarma ekibinden
15- Umut Taşçı: 14302 No’lu helikopter uçuş teknisyeni mürettebatı
16- Halil Gül: 29 Mart 2009’da arama-kurtarma ekibinde pilot
17- Yaşar Kalkan: TİB’deki Jandarma temsilcisi binbaşı
18- Dursun Özmen: Kaza sonrası yer tespiti konusunda kirli bilgi yayan Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü’ndeki Emniyet Amiri
19- İsmail Duman: Kirli bilgi yayılmasında istişare yapılan Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü
20- Ali Poyraz: Kaza sonrası istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda şube müdürü
21- Tamer Bülent Demirel: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda şube müdürü
22- Mehmet Karatekin: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan Ankara İstihbarat Şube Müdürü
23- Ali Kırcılı: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan Kahramanmaraş İstihbarat Şube’de komiser yardımcısı
24- Bahtiyar Peşter: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan Yozgat İstihbarat Şube Müdürü
25- Ahmet Ümit Seçgin: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda Emniyet Amiri
26- Ramazan Akyürek: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanı
27- Recep Güven: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı
28- Gürsel Aktepe: Bilgi notu hazırlanmasında istişare yapılan İstihbarat Daire Başkanlığı’nda S Şube Müdürü
29- Hüseyin Keskinkılıç: TİB Emniyet temsilcisi, baz tespiti koordinatlarını veren Emniyet Amiri
30- Abdullah Önder: Yazıcıoğlu dosyasının üstünün kapatılmasında itiraflarda bulunan FETÖ’cü imam
31- Mehmet Durakoğlu: Yazıcıoğlu dosyasının üstünün kapatılmasında rol oynayan il imamı
32- Ali Eryılmaz: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi
33- İsmail Güneç: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi
34- Murat Güler: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi
35- Abdulvahap Yüzgeç: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi
36- Mehmet Şahin Çelik: Dosyanın üstünün örtülmesi konusunda toplantılara katılan örgüt üyesi
37- Mehmet Kocatürk: Olayla ilgili toplantılara katılan örgütün Gaziantep bölge sorumlusu
38- Barbaros Kocakurt: Dosyanın üstünün kapatılması konusunda toplantılara katılan Türkiye imamı
39- Turan Canpolat: Toplantılara katılan Gaziantep hukuk dernekleri sorumlusu
40- Mustafa Atalar: örgüt üyesi olan helikopterden cihazları söken Davut Uçum ve Aydın Özsıcak’ın avukatı
41- Kamil Bakum: Toplantılara katılan 19 ilin bağlı olduğu örgütün ‘Gaziantep büyük bölge’ sorumlusu
42- Halil Kayış: Toplantılara katılan Malatya bölge avukat sorumlusu
43- Bayram Çetin: Dosyanın üzerinin kapatılması sonrası toplantılara katılan örgüt üyesi
44- Onur İnce: Helikopterin radarı ile ilgili rapor hazırlayan TÜBİTAK personeli
45- Ahmet Tiftik: Radarla ilgili bilirkişi raporu hazırlayan kişilerden
46- Şeref Gürkan: Malatya’da Yazıcıoğlu dosyasına bakan örgüt üyesi savcı
47- Özden Doğan: Malatya’da Yazıcıoğlu dosyasına bakan örgüt üyesi savcı
48- S.Y. : Adı FETÖ’cü olarak ifadede geçen, hakkında takipsizlik kararı verilen, Kahramanmaraş’ta Yazıcıoğlu ile ilgili hazırlanan son iddianamenin soruşturmasını yürüten savcı
49- İbrahim Tatlı: Kahramanmaraş otopsi heyeti zabıt kâtibi
50- Ramazan Karanfil: Kahramanmaraş otopsi heyeti Adli Tıp uzmanı
51- Ahmet Sadi Çağdır: İstanbul Adli Tıp uzmanı
Bu liste bile, halen param parça edilen Yazıcıoğlu dosyasına bütünlüklü bakmak ve bugüne kadar yapılan tüm soruşturma ve araştırmalardan yararlanmak gerektiğini gösteriyor. Eğer gerçekten Yazıcıoğlu için adalet istiyorsak...
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