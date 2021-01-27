Yargıda üç renk FETÖ: Dün Vefa, Ay Yıldız, Sosyal Demokrat, ya bugün?

Geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesine ağır hakaret eden ahlak yoksunu bir kişi hakkında mahkemenin verdiği “denetimli serbestlik” kararı etrafında yargı tartışması yine gündemdeydi.

Nitekim Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kararlara yönelik yine hukuk yolunu işaret etse de “kaynar su ile kadın yakanı serbest bırakan, süt banyosu yapanı tutuklayan” mahkeme kararlarına yönelik eleştirisini dile getirdi.

Şikâyet eden de muhatabı da bakan olunca ortada bir sorun olduğu ama adının tam konamadığı açıktı.

Çünkü bunun için yargı sistemi içinde halen varlığını koruyan, “renklendirme” taktiği ile başka grup ve cemaatlerden olduğu görüntüsünü veren FETÖ’cü kripto unsurlara eğilmek gerekiyor. O yüzden ben Soylu’nun mesajındaki “provokasyon” kelimesine atıf yaparak ‘Yargıda provokasyona dikkat’ başlığıyla bir yazı kaleme aldım. Aldığım mesajlar, yargıda hâkim güç olmak isteyen FETÖ ve başka yapıların yarattığı sorunların büyüklüğünü de gösteriyor.

‘KAMİKAZE KARARLARA’ DİKKAT

evet, biliyorum, birileri 15 Temmuz’a kadar 13 bin hâkim ve savcının 4 bin 500’ünün FETÖ mensubu olduğunu unuttu. Hâlâ sistem içinde yüzlerce kripto unsur olduğunu duymak bile istemiyor. Bunu yazdığım için kimilerine can sıkıcı geldiğimi de biliyorum. Ama can sıkıntısı, bir gün kripto FETÖ’cü veya benzeri bir savcının ya da hâkimin “kamikaze kararıyla” operasyonunu yemekten iyidir.

Sadece geçen hafta yaşananlar örnek olmalı: Hâkimler ve Savcılar Kurulu, perşembe günü dokuz hâkim ve savcıyı ihraç etti, dört hâkim ve savcıyı açığa aldı. 22 FETÖ’cü hâkim ve savcının ihraç kararının iptal edilerek, mesleğe dönme talebini reddetti. Ankara Cumhuriyet Savcılığı da 44 FETÖ’cü hâkim ve savcıya operasyon yaparak gözaltına aldı. Ekim ayında ihraç edilen 11 hâkim ve savcının 6’sının 15 Temmuz darbe girişiminden sonra mesleğe girdiği gerçeği, bize FETÖ’nün yargı içindeki kripto unsurlarını korurken, hâlâ sisteme sızma amacının var olduğunu da gösteriyor.

‘VEFA GRUBU’ ADINI VERDİLER

Evet, yine biliyorum, rakamlar bazen yaşadığımız tehlikeyi soyutlaştırıyor. Ben size somut bir örnek vermek istiyorum. 2017 yılı Şubat ayına kadar Savcılık ve Adalet Bakanlığı’nda tetkik hâkimi olarak görev yapan