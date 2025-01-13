Ya Siyonizme uşaklık ya onurlu yurttaşlık

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“Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı vardır; Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız-şartsız teslim edilmesi. Örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla bir Türkiye Partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya, bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi...

Ezcümle, yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması; tüm boyutları ve unsurlarıyla ebediyen tarihe gömülmesidir. Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki; bu, sadece ve sadece, büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önündeki en son engellerden birinin devreden çıkartılmasıdır. Bu, Kürt kardeşlerimizle ilgili bir konu da değildir. Sadece terör örgütünün tasfiye edilmesiyle sınırlı bir husustur.”

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Yani ortada bir “pazarlık” yok, şu ana kadar yaşananlardan bir “açılım” çıkmayacağı açık.

SİYONİSTLERE KUL KÖLE OLMA

Tek hedef terör örgütünün kendini feshetmesi ve PKK/DEM üzerindeki vesayetin kalkması ve aldığı oyları temsil eder hale gelmesi. Elbette terör örgütü elebaşı Öcalan çağrı yapsa da PKK’nın silah bırakmayacağı hesap ediliyor. PKK’lı teröristlerin yaptıkları açıklamalar yanında, yıllardır ABD ile “müttefik” olan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün İngiltere, Fransa, İran, Rusya hatta soykırımcı İsrail’e yanaşmaya çalışması da bunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda Diyarbakır’daki konuşmasında çok hassas bir cümle kurdu: “Sıkıştıkları için gidip Gazze’de soykırım yapan, Gazze’de bebek katleden, Gazze’de insanlığı, Gazze’de İslam’ı boğmak isteyen Siyonistlere adeta yalvarıyorlar. Selahattin Eyyubi’nin evlatlarını hiç kimse Siyonistlerin kapısında kul, köle yapamaz.”

Bu cümlenin üzerinde önemle durmak gerekiyor. Çünkü artık biz Kürt sorunundan söz etmiyoruz. Ya da PKK teröründen bahsetmiyoruz. Yani Türkiye’nin karşı karşıya olacağı yapı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG değil onu araç olarak kullanmak isteyen soykırımcı siyonist İsrail’in bizzat kendisidir. İşte Erdoğan, PKK’nın siyonistlerin aparatı olduğunu söyledikten sonra, “Selahattin Eyyubi’nin evlatlarını hiç kimse Siyonistlerin kapısında kul, köle yapamaz” diyerek hassas biçimde PKK’nın peşinde gidenlerin de siyonistlerin kulu kölesi olacağını söylüyor. Gazze’deki soykırımın başından itibaren zaman zaman dikkat çekmeye çalıştığımız risk kasım ayı başından itibaren ete kemiğe büründü.



PKK ARTIK İSRAİL’İN MALIDIR



Türkiye’nin, Gazze’deki soykırımına gösterdiği tepki üzerine zaman zaman PKK terör örgütüne destek açıklamaları yapan İsrail, Esad rejiminin yıkılmasından sonra PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile artık açık işbirliğine girişti. PKK, İsrail’in malı oldu. İsrail, PKK/PYD terör örgütüne iki önemli sebepten destek veriyor. Birincisi önceden Rusya’nın sonra şimdilerde ise başta ABD ile Fransa, Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak için kullandığı PKK’yı şimdi de İsrail kullanmayı amaçlıyor. Bu nedenle PKK/PYD’lilerin talebi üzerine ABD ile görüşen İsrail yönetimi terör örgütünün Suriye topraklarında varlığını korumasını sağlamaya yoğunlaşmış durumda. Sadece varlığını değil aynı zamanda Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’ye sınır bölgelerinde işgal ettiği alanlarda da statü elde etmesi için gerek ABD gerekse Avrupa’daki tüm lobi ve yaptırım gücünü kullanıyor. Bunu yapmasının en önemli nedeni ise Arz-ı Mevud denilen Türkiye’den bazı illeri de içine alan “Vaat edilmiş toprakları” kapsayan “Büyük İsrail” için PKK/PYD’nin elinde tutuğu alanları atlama taşı olarak görmesinden. Çünkü eğer PKK/PYD elindeki alanları koruyamazsa “Vaat edilmiş Topraklar” planı tamamen tarihin çöp sepetine gidecek.

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TÜRKİYE PKK’YI BİTİRMEDE KARARLI

Bu nedenle İsrail hem büyük korku yaşadığı Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak hem de “vaat edilmiş topraklar” planını uygulamak için PKK/PYD terör örgütü gibi bir aparata ihtiyacı var. Nitekim, ABD üzerindeki tüm lobisini ve gücünü kullanarak PKK/PYD’nin işgal ettiği alanlarda varlığını korumasını hatta statü elde etmesi için uğraşıyor.

ABD Dışişleri Müsteşar Vekili John Bass’ın Ankara’da iki gün süren görüşmelerinin içeriği de Türkiye’nin ikna edilmesi çabasından başka bir şey değildi. Ancak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın cuma günü basın toplantısında, Suriye topraklarında PKK/PYD terör örgütünün yok edileceğine dair açıklaması Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Aynı gün ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de, PKK/PYD’ye verdikleri destekte bir değişiklik olmadığını şu sözlerle açıkladı: “Ankara’nın Suriye konusundaki güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse bunlar geçersiz kaygılar değil. Ama aynı zamanda onların (Türkiye’nin) ya da bir başkasının Suriye’de özellikle de kuzeydeki durumu şu an olduğundan daha istikrarsız hale getirecek bir şey yaptığını görmek de istemiyoruz.”

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Belli ki Biden yönetimi, krizi bir hafta sonra 20 Ocak’ta yönetimi devralacak Trump yönetimine bırakacak.



TRUMP ASKER ÇEKMEYECEKTİR



Daha önce Suriye’den asker çekeceğini açıklamış olan Trump şimdilerde aynı yöndeki soruya “Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum” diyor. Şurası açık, Trump gerek birinci başkanlık döneminde fiilen, Gazze’den başlayan soykırımına ise sözlü olarak en güçlü desteği verdi. Şimdi de, yeniden ABD Başkanı olarak İsrail’in soykırımına, işgaline ve PKK/PYD terör örgütüne destek vermesi kimseyi şaşırtmayacaktır. Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan Trump için İsrail denilince akan sular durur.

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Dolayısıyla Türkiye, Suriye’deki PKK/PYD tehdidini bertaraf etmezse, sorunun sadece terör örgütü PKK değil arkasına ABD’yi almış soykırımcı Siyonist İsrail sorunu olduğunu göreceğiz. Bu nedenle PKK’nın siyasi kolu PKK/DEM ve PKK destekçileri şu seçimi yapacak; ya siyonistlere uşaklık ya onurlu yurttaşlık.