Ya Brütüs ya ‘tavşan aday’

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O ise “Kaptan olarak gemiyi sağlam limana götüreceğim” diyerek aslında bireysel kurtuluşunu amaçlayan, “gemisini kurtaran kaptan” rolünü oynamaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nu en zorlayan ise içi boş bir “değişim” çağrısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İmamoğlu “geminin dümenini” almaya hazırlanırken, CHP’li Özgür Özel kendisini ortaya atarak çıktı, “Genel Başkanlığa adayım, hazırım” dedi.

İlginç olanı ise İmamoğlu’nun ortaya attığı “değişim” kavramına da sahip çıkarak, “Değişime ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım. Değişimin sadece şahıslar üzerinden okunması doğru değil...” açıklaması yaptı.

Özgür Özel’in “Değişime ihtiyaç var” dedikten sonra kendisini CHP Genel Başkanlığı için aday olarak ilan etmesi iki şeyi akıllara getirdi: Bugüne kadar CHP’deki tüm başarısızlıkların ortağı olan Özgür Özel ya liderini arkadan hançerleyen Brütüs ya da ‘tavşan aday’...









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SEZAR’I HANÇERLEYEN BRÜTÜS

Önce, “Özgür Özel Brütüs mü?” ona bakalım.

“Brütüs” siyasi tarihe ihanet ile geçmiş bir Romalı askerdir. Milattan önce (M.Ö.) 85 ve 42 yıllarında yaşayan Marcus Junius Brütüs Roma Cumhuriyeti diktatörü Julius Sezar’ın oğludur. Roma Senatosu’nda M.Ö. 44’te Sezar’a karşı yapılan suikasta bizzat katılır ve öz babasının sırtına kılıcını saplar. Sezar’ın, diğer senatörlerin yanında kendisini arkadan vuran oğlunu görünce, “Sen de mi Brütüs?” dediği rivayet edilir.

Özgür Özel, söylediği gibi tabandan gelen değişim taleplerine cevap vermek amacıyla CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu söylüyorsa tam olarak liderini satan ve onu arkasından bıçaklayan Brütüs’tür.

Çünkü, siyasi kariyeri boyunca Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanından ayrılmayan, kaybettiği tüm seçimlerde yanında olan ve başarısızlıkların baş sorumlularından birisi olan Özgür Özel şimdi çıkmış “değişim” diyerek, adaylığını ilan ederek hem liderini satıyor hem de gerçekten değişim isteyen parti teşkilatı ve seçmenleriyle adeta dalga geçiyor.

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‘TAVŞAN ADAY’ ONURSUZLUKTUR

Ancak işin bir başka yönü ise Özgür Özel’in “tavşan aday” olması ihtimali.

Bunu da CHP eski milletvekili Mustafa Balbay, Cumhuriyet gazetesindeki yazısında dile getirdi.

Önce “Tavşan aday nedir” onu aktarayım: Siyaset arenasında yarışta bir makam için adaylığını açıklayan “tavşan adayın” amacı kendi adına oy topladıktan sonra beraber çalıştığı kişi adına seçimden çekilmesidir. Tavşan aday aslında kendisinin değil, önceden anlaşma yaptığı başka bir adayın kazanmasını sağlamaya çalışır.

2020 yılındaki Kurultay’da Kılıçdaroğlu’nun karşısında rakip olan CHP’li Aytuğ Atıcı’ya da “Tavşan aday mısınız?” diye sorulduğunda “Tavşan aday olmak, proje aday olmak bana yakışmaz. Bu onursuzluktur, haysiyetsizliktir” demişti.



Bazı gazetecilere “Değişim şart” deyip aday olduğunu açıklayan Özgür Özel’in salı günü yapılan CHP Grup Toplantısı’nda rakip gibi değil de koltuğuna talip olduğu Kılıçdaroğlu’nun yanında gülücüklerle dolaşması elbette birçok kişinin aklına, “Özgür Özel’in adaylığı göstermelik mi, Kılıçdaroğlu ile bir senaryo mu yazıyorlar?” sorusunu getirdi.

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‘BİR PLAN MI VAR?’



CHP eski milletvekili Mustafa Balbay da, dün Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kaptan” (15 Haziran 2023) başlıklı yazısında Özgür Özel’in “tavşan aday” olup olmadığını şu satırlarla soruyor: “Ekrem İmamoğlu ‘Değişim... Mutlaka değişim’ diye bastırıp genel başkanlığa aday olabileceğinin işaretini verince grup başkanlığını devrettiğiniz Özgür Özel, ‘Ben de varım. Elimi taşın altına sokarım, özveriye de fedakârlığa da varım’ dedi. İmamoğlu’nun attığı adıma göre Özel’in de adım atması, ilginç bir tablo oluşturdu.

Yine arta kalan hoşgörünüze sığınarak sormadan edemiyoruz:

Özel’i bir tavşan aday olarak öne sürüp... Öteki aday adaylarını onunla etkisizleştirip... Özel hayli yol alıp öne geçince... Özel’in, ‘Ben uğruna gözyaşı döktüğüm Genel Başkan’ım Kemal Kılıçdaroğlu adına fedakârlık yapıyorum’ demesi gibi bir plan mı var?”

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ÜÇÜNCÜ SEÇENEK YOK

Evet önümüzde zaman var; Özgür Özel, yıllardır yol yürüdüğü, siyasi kariyerini borçlu olduğu ve her başarısızlıkta ortağı olduğu Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkadan hançerleyen bir Brütüs mü, yoksa Kılıçdaroğlu ile anlaşmalı şekilde adaylığını açıklayan “Tavşan aday” mı zamanla ortaya çıkar. Üçüncü bir seçenek yok, Özgür Özel ya Brütüs ya da “tavşan aday”.

Hangisi çıkarsa çıksın kimsenin şaşıracağını sanmıyorum.