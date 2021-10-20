Vazgeçmeyen kahramanlardan: Özdemir Bayraktar

Le Figaro’nun saçmalıkları bununla sınırlı değil, yazıda aynen şu ifadeler yer aldı:
“(...) Sevr Antlaşması, özellikle özerk bir Kürdistan’ın yaratılmasını amaçlıyordu. Antlaşma Boğazlar’ın Osmanlı askerinden arındırılmasını dayatıyordu. Sevr Antlaşması hiçbir zaman uygulanamadı. Kemal (Mustafa Kemal Atatürk) daha sonra padişahı devirmek, müttefik ordularını kovmak, antlaşmayı çiğnemek ve Yunan ordusuyla savaşmak için Türk ordusunun başına geçti ve Sevr Antlaşması’nı 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması ile değiştirdi. Lozan’ın imzalanmasıyla Türkiye’nin Hıristiyanlardan, özellikle de Rumlardan arındırılması tamamlanmış oldu.
NATO müttefiki olan Fransa ve Türkiye arasında Akdeniz’de devriye gezisi sırasında meydana gelen ciddi olay, zehirli bir jeopolitik aktör olan Türkiye’ye karşı çıkmak için Sevr Antlaşması’nın bazı hükümlerine geri dönülmesinin ne kadar acil olduğunu göstermektedir. Ülkemiz Fransa’nın onuru tehlikededir.”
MAKALE DEĞİL, PLAN
Bu yalnızca bir gazetenin makalesi değil, Fransa’nın görüşü de olduğuna kısa süre önce şahit olduk. NATO üyesi olan Yunanistan ve Fransa, ekim ayı başında savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğine yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı. Taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin yardım etmesini düzenleyen anlaşmanın Türkiye’ye tehdit olduğu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in “Kimin kimi ‘Casus belli’ ile tehdit ettiğini biliyoruz.” ifadesi ile ortaya çıktı.
Yunanistan’ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarmasını Türkiye’nin savaş sebebi saymasına atıfta bulunan Yunan Başbakan’ı Ege’de savaşa sebep olabilecek niyetini de açık etmiş oldu.
Ardından da,
HDP Milletvekili İmam Taşçıer ise sadece muhatabı değil, çözümü de tarif etti: “Anayasa’nın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir. Bu sorunun muhatabı Abdullah Öcalan’dır.”
HDP, CHP’ye de verdiği 11 maddelik Tutum Belgesi’nin dördüncü maddesinde “Başta anadili hakkı olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının tanınması”nı öneriyor.
ANLAŞTIKLARI SADECE ADI
Bunun tek anlamı var; Türkiye’nin üniter yapısının yok edilmesi ve bölünmesi.
Kılıçdaroğlu’nun “muhatabı HDP”, Anayasa’nın ilk dört maddesinde değişiklik istiyor.
Kılıçdaroğlu, buna karşı görünüyor. Önceki gün muhtarlarla bir araya geldiğinde şunu söyledi: “İlk 4 madde, zaten değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddeler, bunlar da tartışılıyor son günlerde ama o tartışmaların tamamı yapay. Hiç kimse ilk dört maddeye dokunamaz. İlk dört maddenin teminatı, Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli vatandaşlarıdır. Bunu herkesin bilmesini istiyorum.”
CHP ile HDP sadece “Kürt sorunu” başlığında anlaşıyor. Muhataplık konusunda bile HDP, terörist başı Öcalan’ı adres gösterirken, Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilmesini istiyor. “Kürt sorunu” dediği şeyin ne olduğunu ve “çözüm önerisi” getirmeyen Kılıçdaroğlu “muhatabı” HDP’nin Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi önerisine karşı.
Peki biz neyi tartışıyoruz?
Aradan beş buçuk yıl geçti, 8 Ekim 2021 günü yaptığı bir konuşmada ise, “Gerilimden kaçınmak lazım” diyerek yaptığı açıklama ile gerilimi artırdı. 13 Mart 2016’daki sözlerini neredeyse tekrar ederek, “iktidarın siyasi cinayetler işleyebileceğini” şöyle ifade etti:
“Karşı taraf gerilimi tırmandıracaktır. Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz, onun arayışına girecektir ama ben şundan eminim, eğer iş belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezse, bir gerilim olmaz. Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye’de yaşanmaz. Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan ‘Dur bakalım başınıza daha neler gelecek’ diyor. Açıkça tehdit ediyor. Kaygılarım var. Yani Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir. İşin Türkçesi bu. Gitmemek için her yolu deneyecektir. Çünkü iktidardan gitmenin kendisi için maliyetinin ne kadar ağır olduğunu görüyor.”
‘TÜRKİYE’DE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOK’ DEMİŞTİ
Kılıçdaroğlu beş buçuk yıl önce olduğu gibi bugün de AKP’nin iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler işleyebileceğini tekrarlıyor.
Kılıçdaroğlu’nun yıllardır gerek yurtiçinde gerek yurtdışında yaptığı açıklamalarda tekrar ettiği bir cümlesi de “Türkiye’de kimsenin mal ve can güvenliği yok” ifadesidir.
10 Ağustos 2017’de, “Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok” dedi.
17 Kasım 2019
GAZETECİ Hrant Dink’in 19 Ocak 2007 günü İstanbul Şişli’de sahibi olduğu gazetenin önünde öldürülmesiyle ilgili süreç, Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’in Ermeni kökenli yetim bir kız olduğuna dair haberin ‘Agos’un 6 Şubat 2004 tarihli sayısında “Sabiha Hatun’un Sırrı” başlığıyla yayınlanmasıyla başladı.
Aynı haber, Agos gazetesi kaynak gösterilerek, Hrant Dink’in de görüşüne yer verilerek, Hürriyet muhabiri Ersin Kalkan tarafından 21 Şubat 2004’te “Sabiha Gökçen’in 80 yıllık sırrı” başlığıyla çıkınca Orgeneral Hilmi Özkök’ün başında olduğu Genelkurmay tarafından çok ağır bir basın bildirisi yayınlandı.
GENELKURMAY BİLDİRİSİ
22 Şubat 2004 Pazar günü Genelkurmay internet sitesinden yayınlanan bildiride, “Böyle bir sembolü amacı ne olursa olsun tartışmaya açmak, milli bütünlüğe ve toplumsal barışa karşı bir cürümdür” diyerek tepki gösterildi.
Ertesi gün Hrant Dink İstanbul Valiliği’nden bir telefon aldı ve elindeki belgelerle görüşmeye çağrıldı. Vali yardımcısının yanında iki MİT görevlisi vardı ve Dink’in deyimiyle, “ayağını denk alması” isteniyordu.
Sonra, sokaklar harekete geçti, Levent Temiz’in başlarında olduğu bir grup ırkçı Agos gazetesinin önüne gelip “Hrant Dink bundan sonra nefretimizin hedefidir, hedefimizsin” ve “Bir gece ansızın gelebiliriz” şeklinde tehditler savuruyordu. Dink’e yönelik tehditler Agos gazetesinin e-posta adresini doldurmuştu.
EMNİYET KORUMADI
Bakan Soylu, “Bugüne kadar bir kez terörü lanetlemeyen, terör örgütüyle kol kola gezen, elimizde PKK terör örgütünün HDP’ye 15 gün önce gönderdiği belge var. Nasıl davranacağını, hangi adımları atacağını, siyaseti nasıl yapacağını, PKK’ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni. Yukarıdan aşağı yazmışlar talimat metnini. Kılıçdaroğlu, Akşener, siz belki kendi koltuğunuz uğruna, sizi kandırdıkları, pişpişledikleri koltuğunuz uğruna bu milletin özgürlüğünü ve hürriyetini bir kenara bırakırsınız ama şehitlerimiz, sizin yakanızı ve bu millet sizin yakanızı bırakmaz.”dedi.
İSTİHBARAT, TESPİT ETTİ
Güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından ele geçirilen belgede, HDP’nin CHP ve İyi Parti ile ilişkisinin de nasıl olması gerektiği anlatılıyor. PKK’nın HDP’ye direktifinde, sözde “direniş” adını verdikleri, PKK’nın terör faaliyetlerinin parçası olarak ülke içerisinde, HDP merkezli bir sözde direnişin yürütüldüğü, bunun başarılı olması için ortaya çıkan avantajlı durumların iyi değerlendirilmesi gerektiği fakat yeterli çabanın gösterilmediği belirtiliyor.
AYAKLANMA FIRSATI KAÇTI
Örnek olarak da İzmir’de HDP’li Deniz Poyraz’ın öldürülmesi gösteriliyor. Toplumun çeşitli kesimlerinin Deniz Poyraz’ın öldürülmesi olayına üst düzey tepki gösterdiğini, buna karşı HDP teşkilatlarının bu konuda oldukça yetersiz kaldığı, yaşanan olay sonrası bir ayaklanma çıkarılma fırsatının olduğu ama HDP’nin bunun yerine bir iki etkinlik yapmakla yetindiği anlatılıyor.
Deniz Poyraz’ın öldürülmesi olayının, “HDP’nin kapatılması gündemi” sırasında ortaya çıktığı ve bu konunun çok iyi değerlendirilmesi, “HDP’yi Savun” konulu etkinliklerin büyük kitlelerin katılacağı eylemlere dönüştürülmesi gerekirken bunun gerçekleşmediği ifade ediliyor.
Belgede, bununla ilgili “çok iyi bir zemin” oluştuğu, hatta CHP’nin TV kanallarında bile bu mitinglerin duyuru ve reklamının yapıldığı hatırlatılıyor.
HDP, ‘Ben olmadan kazanamazsınız’ desin
ABD’nin uluslararası operasyon çeken sosyal medya şirketlerinin faaliyetleri hakkında da şu örnekleri vermiştim:
Venezuela’da muhalif siyasetçiyi destekleyip seçilmiş Maduro hükümetini devirmek için örtülü darbe planlayan ABD, Başkan Trump’ın Venezuela muhalefet liderini ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdığını duyurmasının ardından Facebook ve Instagram, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kişisel hesabındaki onay ibaresini kaldırmıştı.
Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından sonra Twitter da İran dini lideri Ayetullah Hamaney’in de resmi hesapları kapatılmıştı.
Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtuluşu sırasında Twitter, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un hesabını kapattı. Hesap üzerinde “Hesap kapatılmıştır. Twitter, kurallara uymayan hesapları kapatır” ibaresi vardı ama gerçek sebebin ne olduğunu kimse öğrenemedi.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın yaydığı yalanlara ses çıkarmayan Twitter, Bayramov’un hesabını sabah saatlerine doğru yeniden aktifleştirdi. İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için savaşan Azerbaycan’ın Dışişleri Bakanı’nın hesabının kapatılmasından ulusal güvenliğini düşünen tüm ülkeler gereken sonucu çıkarmalı.
Twitter Bayramov’un hesabını neden kapattı, neden açtı, belli değil. Aslında nedeni önemli de değil. Önemli olan ifade özgürlüğü diye ortaya çıkanların kurdukları sosyal medya düzenini “sosyal operasyon medya düzenine” çevirmiş olması.
ABD BAŞKANINA BİLE SANSÜR
Sonrasında çok ilginç bir gelişme yaşandı, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını sonrasında, Facebook Gözetim Kurulu, 7 Ocak 2021’den itibaren ABD eski Başkanı
2017 yılında bir FETÖ mahrem imamının itiraflarıyla tespit edilen yönteme göre örgüt “mahrem yapı” adını verdiği, Türk Silahlı Kuvvetleri, Yargı, Emniyet Müdürlüğü, MİT, TÜBİTAK gibi kurumlardaki kripto elemanlarıyla, ankesörlü hatlar üzerinden irtibat kurdu. FETÖ, bu irtibat yöntemi kısmen 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra da devam ettirdi.
11 BİN HAT BELİRLENDİ
FETÖ mahrem imamlarının devlet kurumlarındaki örgüt üyeleri ile irtibat kurduğu 11 bin “büfe, bakkal, market, şans oyunları bayisi ve ankesörlü hatlara” ait telefon numarası tespit edildi. Yargıtay tarafından da onanmış olan, ardışık arama, konuşma süresi, görüşme sıklığı gibi “arama kriterlerine” uyan 25 bini aşan FETÖ mensubu tespit edildi.
Bunlara yönelik yapılan operasyonlarda ise 29 Eylül 2021 itibarıyla 24 bin 277’si TSK, 306’sı Emniyet mensubu, 309’u hâkim ve savcı, 37’si akademisyen, 124’ü TÜBİTAK, 8’i maliye çalışanı olmak üzere toplam 25 bin 61 FETÖ üyesi tespit edilerek operasyon yapıldı.
YÜZDE 40’I İTİRAFÇI OLDU
Bunlardan 22 bin 296’sı gözaltına alındı. 12 bini hakkında adli kontrol kararı alındı, 2 bin 218’i serbest bırakıldı. 8 bin 475’i tutuklanırken, 2 bin 92’si ise firari.
Gözaltına alınan TSK mensuplarından yüzde 37’si, Emniyet mensubu ve akademisyenlerin yüzde 40’ı, hâkim ve savcıların yüzde 76’sı etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.
Uluslararası hukuku tanımaz, kafasına göre kanun uygular “hukuk raporu” yayınlar.
Ülkeleri işgal eder “özgürlükler raporu” yayınlar, herkese not verir.
Katliam yapar, paralı askerleri cinayet işler, istihbarat örgütü CIA işkence hapishaneleri kurar, havada uçakları bile işkencehaneye çevirir “insan hakları raporu” yayınlar.
Terör örgütleriyle işbirliği yapar onları destekler, koruyup kollar “Terörle mücadele raporu” yayınlar.
Amerika Birleşik Devletleri, evrensel her kavramı kendi çıkarları için kullanan, gücünü dünyanın her bölgesine kabul ettirmeye çalışan ikiyüzlü ve haydut bir devlet profiline sahip.
ÜLKÜ OCAKLARINA ARAŞTIRMA
ABD Temsilciler Meclisi şimdi de, Ülkü Ocakları’nın bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını da öngören 2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasasının kabul etti.
Türkiye’de, cinayet işleyen, yargı komploları kuran, darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı
Kılıçdaroğlu hâlâ “Kürt sorunu nedir, hangi maddeleri içerir?” gibi basit bir soruya cevap vermezken, HDP kanadı taleplerini gündeme getiriyor.
Önceki eşbaşkanlardan Sezai Temelli, “Asıl muhatap İmralı” diyerek PKK elebaşı Öcalan’ı adres gösterirken, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer de Kılıçdaroğlu’nun “Kürt sorunu” dediği şeyin kendileri açısından neyi içerdiğini terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP’ye yakın ajansa şöyle açıkladı:
“Sayın Kılıçdaroğlu, eğer bireysel haklar temelinde Kürt sorununu çözme konusunda bir düşüncesi varsa, eğer Anayasa’nın ilk dört maddesi değiştirilmezse, Anayasa’nın 40’ıncı maddesinin (Temel hak ve hürriyetler), 41’inci maddesinin (Ailenin korunması ve çocuk hakları) değiştirilmesi, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa Kürt sorununun çözülmesi tartışılamaz da.”
HDP’NİN TAKTİĞİ
Kılıçdaroğlu, “Kürt sorunu” deyip kenara çekilirken, HDP’liler konunu altını her gün bir açıklamayla dolduruyor. Ama onlar bunu yaparken ilginç bir taktik izliyor; Mithat Sancar, CHP’ye yakın ve seçmen tabanının izlediği medya ve televizyon kanallarında, Atatürkçü, ulusalcı, milliyetçi tabanı ürkütmeyecek açıklamalar yapıyor, bazen de sert ifadeleri yumuşakların yanında ambalajlayarak kabul edilebilir hale getiriyor. Ama yine aynı partiden başka isimler, HDP’nin gerçek düşüncesini ve arkasındaki terör örgütünün asıl niyeti gösteren cümleler kurarak süreci yönetiyor.
HDP’lilerin açıklamalarını ve sosyal medyasını ile PKK’ya yakın medyayı takip etmeyen CHP tabanı ise Sancar’ın, “Bana sorarsanız İmralı’nın rolü tartışması çoktan aşılmış olması gereken bir meseledir. İmralı’nın da bu konuda bir rolü olacaktır.” sözlerini duymuyor. HDP’nin açıkladığı 11 maddelik tutum belgesindeki “Başta anadili hakkı olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının tanınması için gerekli düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır” ifadesinin ne anlama geldiğine dikkat etmiyor.
CHP YÖNETİMİ HAZIR
HDP, CHP yönetiminin 2023 seçimlerinde hedeflediği siyasi amacı uğruna herkesle ve her koşulda işbirliği yapacak durumda olduğunu biliyor.
Tüm bunlar olurken, geçen hafta Birleşmiş Milletler toplantısı için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CBS televizyonuna verdiği röportajda ve dönüşte yaptığı açıklamalarda Amerika’nın terör örgütü PKK/YPG’ye destek vermemesi gerektiğini ve Amerika’nın Suriye’den çıkması gerektiğini söyledi.
TERÖRİST DESTEKÇİSİ ABD!
Erdoğan, “ABD, NATO ülkesidir. Biz, NATO ülkesiyiz. NATO’da dayanışma içerisinde olmamız gerekirken terör örgütleri buralardan bu tür destekleri almamalı. Amerika, bölgedeki PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleriyle beraber mi hareket edecek yoksa NATO’da beraber olduğu dostuyla, Türkiye’yle mi hareket edecek? Bunun kararını vermesi lazım” dedi.
Evet, böyle dedi ama Amerika Birleşik Devletleri, terör örgütü PKK/YPG’ye destekten vazgeçmeyeceğini gösterdi.
MİT tarafından öldürülen PKK’lı terörist Engin Karaaslan
170 MİLYON DOLAR YARDIM
Gelen haberlere göre, Amerikan yönetiminin PKK/YPG terör örgütüne 170 milyon dolar yardım kararı aldığı açıklandı. Ayrıca, PKK’nın kontrolündeki Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Eş Başkanı
“İşte” dedim, “İşte, Türkiye nihayet farkına vardı, herkes yargıda ortaya çıkarılan bin yeni Fetullahçı Terör Örgütü üyesi hâkim ve savcıyı konuşuyor” diye düşündüm.
“Millet ne yazıyor?” diye baktığımda ne göreyim, bir televizyon kanalında yeni başlayan diziden söz ediliyormuş.
‘Yargı’ adını taşıyan bir dizi gün boyu TT listesindeydi, meğer avukatların rekabetini konu alan bir yapımmış. Benim beklentimle tek ortak yönü de dizinin kısmen yargı konusuna değinmesi ve kısmen Adliye’de geçmesi.
Bir dizinin TT listesinde bu kadar yer almasına rağmen, yargıda bin FETÖ’cü hâkim ve savcının gündemde bir kez bile yer tutmaması yalnız bana mı tuhaf geliyor?
Mesela, “Almanya yargısında bin neo-nazi sempatizanı tespit edildi” ya da “Neo-Nazilerle irtibatlı bin hâkim ve savcı ortaya çıkarıldı” veya “Almanya’da bin hâkim ve savcının bir terör örgütü ile ilişkisi belirlendi” diye bir haber çıksa bırakın Avrupa’yı Amerika’yı, tüm dünya bunu konuşurdu.
Öyle ki, insanlar böyle bir şeye inanmakta güçlük çekerdi değil mi?
Ama bunların hepsi Türkiye’de yaşanıyor ve hiç kimsenin umurunda değil.
YARGI’NIN YÜZDE 30’U FETÖ’CÜYDÜ
Daha doğrusu desteğini istediği HDP’liler tarafından köşeye sıkıştırılıyor. “Kürt sorununun çözümünde meşru muhatabın HDP olduğunu” söyleyen Kılıçdaroğlu, “İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz” dedi. HDP’nin eski eş başkanlarından Sezai Temelli, Twitter’da yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine “Demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır” yanıtını verince Selahattin Demirtaş devreye girdi; “HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır” dedi.
SANCAR DA ‘İMRALI’ DEDİ
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Temelli’nin açıklaması için, “Sezai arkadaşımızın açıklamaları kişisel görüşüdür.” dese de kendisi yine İmralı’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken terör örgütü elebaşı Öcalan’ı adres göstermeye devam etti. Sancar, “Kürt sorunundaki aktörlerin tümünü hesaba katmak gerekir. Bu aktörleri göz ardı ederek bütünlüklü bir yöntem oluşturmak gerçekçi bir yaklaşım değildir. Esasında Türkiye bu durumu geçmişte, mesela 2009’da 2013-2015 arasında deneyimledi. Bana sorarsanız İmralı’nın rolü tartışması çoktan aşılmış olması gereken bir meseledir. İmralı’nın da bu konuda önemli rolü vardır ve olacaktır. İmralı ile HDP’nin rolünü karşı karşıya getirmek, Kürt sorununa bütünlüklü yaklaşımı zorlaştırıyor.” dedi.
YÜRÜYÜŞ ARKADAŞI KONUŞTU
Kılıçdaroğlu, ilk açıklamasından sonra konu hakkında sessizliğe bürünse de HDP kanadı açıklama üstüne açıklama yapıyor. Ankara’dan İstanbul’a “Adalet Yürüyüşü”nde beraber olan Ahmet Türk, “Kürt sorunu” denilen tartışmanın adını net olarak koymuş: “Kürtler bir halktır, dilleri vardır, ‘kendi bölgelerini kendileri yönetebilecek bir hakka sahip olmaları gerekir’ anlayışı ortaya çıktığı zaman bu sorun çözülür veya bir muhataptan söz edilir.”
Yani anadil ve PKK’nın da talepleri arasında olan özerklik/özyönetimden söz ediyor.
Ahmet Türk, “yürüyüş arkadaşı” Kılıçdaroğlu’na bir uyarıda bulunuyor: “Biz yerel seçimlerde destekledik, 10-11 ilde bizim desteğimiz olmasaydı seçimi alamazlardı. Ancak ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı, Kürtlerin beklentisi de budur, ‘Yarın için ne yapacak?’ Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez.”
Ahmet Türk
Konuyu bilmediği için çözümü de gerçekçi olmuyor.
15 Temmuz FETÖ darbe girişimine, FETÖ’cülerle ağız birliği yaparak “kontrollü darbe” dedikten sonra, bu yalanı desteklemek için yine FETÖ’cüler tarafından hazırlanan sahte dokümanlarla mahrem imam Adil Öksüz’ün MİT elemanı olduğu iddiasını dillendirmesi gibi.
PKK’nın siyasi kolu YPG için “Vatanını kurtarmaya çalışan bir oluşum” demesi, askerlerimizi şehit eden YPG’li teröristler için, “Ne beka sorunu, bize mi saldıracaklar” demesi gibi.
Daha birçok örnek verebilirim ama bugünkü konu, terör örgütü PKK ve onun siyasi kolu HDP ile ilişkileri.
‘SEVİYELİ BİRLİKTELİK’
Kılıçdaroğlu, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP oylarını almak için magazin diliyle “seviyeli” bir beraberlik götürmeye çalışıyor.
HDP kanadı da, ilişkinin açık olması gerektiği konusunda ısrarlı.
Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu’na göre, Türkiye’nin dış politikası, “bölgeye”, “Avrupa’ya” ve “insanımıza” zarar veriyormuş.
O zaman şu sorulara cevap arayalım:
1) Türkiye’nin, kendi topraklarında bitme noktasına getirdiği terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG’ye karşı Suriye’de verdiği mücadelenin bizim insanımıza ne zararı var?
2) Türkiye’nin, Amerika’nın parasıyla satmaya yanaşmadığı orta menzilli füze savunma sistemini, Rusya’dan S400 olarak karşılamasının bizim insanımıza ne zararı var?
3) Türkiye’nin, meşru Libya hükümeti ile anlaşarak denizlerdeki haklarını koruyan anlaşma yapmasının bizim insanımıza ne zararı var?
4) Türkiye’nin, Ermenistan tarafından işgal edilen Karabağ’ın kurtuluşu için uluslararası hukuk çerçevesinde Azerbaycan’ın yanında olmasının bizim insanımıza ne zararı var?
5) Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama çalışmalarının bizim insanımıza ne zararı var?
6) Türkiye’nin Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz’de ekonomik haklarını koruyan Mavi Vatan projesinin bizim insanımıza ne zararı var?
Şöyle demiş Bekaroğlu; “Nedim Şener utanmadan yalan söylüyor, algı operasyonu yapıyor. Gazeteci değil, sanki ideolojik savaş elemanı! Sayın Kılıçdaroğlu, hiçbir zaman suç işleyen/suçu mahkeme kararı ile sabit olan KHK’lılar için ‘Hepsini işine iade edeceğim’ demedi.”
Kılıçdaroğlu’nun ne dediğine geleceğim ama önce tweet’inin gülünç kısmını yazayım, “Nedim Şener utanmadan yalan söylüyor” demiş. Siyasi hayatı sağ muhafazakâr siyaset üzerine kurulu, Refah, Fazilet, Saadet ve Has Parti derken, hiçbir siyasi paydaşlığı olmayan “Atatürk’ün kurduğu” Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapan birisinin utanma duygusundan bahsetmesi gerçekten gülünç. Hele hele 2007 yılında CHP’nin Sosyalist Enternasyonal’den çıkarılması için imza vermiş birisinin, o partinin önünden bile geçmemesi lazım ama bunun için önce utanma duygusu olacak.
FETÖ KUMPASLARININ ŞAKŞAKÇISI
FETÖ’nün Ergenekon kumpasının şakşakçısı
Ahmet A.: 695 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ihraç.
Ahmet A.: Hacettepe Üniversitesi’nden 672 sayılı KHK ile ihraç.
Ahmet Ö.: Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen, 672 sayılı KHK ile ihraç.
Adem O.: 675 sayılı KHK ile ihraç öğretmen.
Behçet D.: Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen, 675 sayılı KHK ile ihraç.
Bülent K.: Doktor, 675 sayılı KHK ile ihraç.
Cavit P.: Halen Melikşah Üniversitesi’nde okutman.
Durmuş A.: Doktor, 675 sayılı KHK ile ihraç.
Konuşma konusunu böyle seçmemin sebebi, artık herkesin elindeki telefon aracılığı ile her türlü dezenformasyona, algı operasyonuna, yalana açık hale gelmesi.
FETÖ’cülerin en aktif oldukları sosyal medya üzerinden, yalanlarla kandırdıkları sıradan insanların hukuk önünde başını belaya sokmaları.
İnsanların bilgi paylaşması ve tartışma yapması için önemli bir araç olan sosyal medya, başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri tarafından tam bir yalan bataklığına, hakaret ve iftira çukuruna dönüştü.
YALAN, FETÖ’NÜN SİLAHI
Halka ve devlete karşı savaşı neredeyse, yalanı silah gibi kullandıkları sosyal medya üzerinden veriyorlar. Yalnız bugünü değil, geleceği de ilgilendirdiği için konuşmamı bu konuya ayırdım. İstanbul Üniversitesi’nin duvarları arasında kalmasın diye burada da bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.
Hatırlayacaksınız, bu sene çıkan orman yangınları sırasında benim “sosyal medya kundakçıları” dediğim gruplarla ilgili bir rakam paylaşmıştım.
Emniyet Siber Suçlar Mücadele Dairesi’nin tespitine göre, yangınlar sırasında sosyal medya üzerinde sistemli bir şekilde dezenformatif, manipülatif ve propaganda amaçlı hashtag ve paylaşımların yüzde 32’sinin FETÖ, yüzde 23’ünün marjinal sol, yüzde 18’inin PKK, yüzde 12’sinin DHKP-C ve yüzde 15’inin de genel kullanıcılar tarafından paylaşıldığını yazmıştım.
FETÖ’CÜLER ATATÜRKÇÜ KİMLİĞİNE BÜRÜNÜYOR
Irak’ta işkence, tecavüz ve infazlar, Suriye’de işgal ve teröre destek, Afganistan’da salkım, fosfor bombaları ve sivil katliamları...
Televizyon haberlerindeki anonslar gibi oldu biliyorum ama Avrupa ve Amerika’nın Ortadoğu’da işlediği insanlık suçlarına dikkat çekmek için bu cümle ile giriş yapmak istedim.
Kendine “medeni” diyen Avrupa ve Amerika’nın işlediği suçlar kadar, Ortadoğu’da bu suçlardan zarar görenlerin elinden bir şey gelmeden olup biteni seyretmesi artık olağan hale geldi.
Buna bir de ifade özgürlüğü hakkında atıp tutan Avrupa basınının düştüğü hal eklendi. Gerçi bizler Batı basınının, yalan haberlerle emperyalist ülkelerin işgali öncesi gerekçeler ürettiğini biliyoruz. Ama Fransa’da ortaya çıkan skandala karşı sessizlik tam bir ikiyüzlülük.
Anadolu Ajansı, dikkatli ve titiz bir araştırmayla Fransız Lafarge çimento şirketinin 2014 yılında terör örgütü DEAŞ’a finansman sağladığına ve bunu yaparken de Fransız istihbaratının tüm olup bitenlerden haberdar olduğuna dair belgelere ulaştı.
Dünya kamuoyu, 2016 yılında, Fransız çimento şirketi Lafarge’ın Suriye’deki iç savaş sırasında haraç vererek terör örgütü DEAŞ’ı finanse ettiğine dair haberleri okumuştu.
Şirketin ayrıca DEAŞ’a ödemeler yaparken örgütten malzeme ve akaryakıt temin ettiği de biliniyordu.
Hele de benzetilen kişi Fatih Sultan Mehmet, övülmek için ismi yan yana getirilen kişi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu olunca.
Sebebine geleceğim...
Konumuz İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in benzetmeleri. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İsrail’in eski Başbakanı Netanyahu’ya benzetmesiyle tepki toplayan Akşener bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu “Fatih Sultan Mehmet” ile eş tuttu. Bir hafta geçmesine rağmen tartışması da bitmedi.
FATİH-BİZANS BENZETMESİ
30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenikapı’daki kutlamalarına Ekrem İmamoğlu ile birlikte sahneye çıktığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nu, bir çağı açıp birini kapatan, 1453’te İstanbul’u fetheden Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’e şu sözlerle benzetti. “Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki: ‘Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u alırım.’ Bizans’a rağmen, Avrupa’ya rağmen, Haçlılara rağmen ‘Ya İstanbul’u alırım ya İstanbul beni alır.’ İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İstikbalimiz dedi, ikinci istikbal fethidir” dedi.
Elbette, Akşener’in bu benzetmesinde derin siyasi anlamlar var.
Hele ki sahneye, onu İBB Başkan adayı olarak belirleyen
Vazgeçmeyen kahramanlardan: Özdemir Bayraktar
Özdemir Bayraktar, gece gündüz çalışma, emek, özveri, tevazu, toplumsal sorumluluk, vatan sevgisi ile geçen 72 yıllık ömrünü tamamlayarak hakkın rahmetine kavuştu.
1967 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne girdiği andan itibaren milli sanayi için çalışan Özdemir Bayraktar, son 20 yılını Türk insanının isterse neler yapabileceğini göstererek geçirdi. Yalnızca Türk Savunma Sanayii’nin ihtiyacı olan insansız hava araçlarının fikir babası olarak bir şirketi değil, Selçuk, Haluk ve Ahmet gibi evlatları ile geleceği de inşa etti.
DÜNYA ONDAN SÖZ ETTİ
Özellikle 15 Temmuz sonrası belirginleşen milli savunma sanayii konusunda tüm dünyada adından söz ettirdi.
Türkiye içinde, sınır ötesinde terörle mücadelede etkinlik sağlanıyorsa, Türkiye’nin Libya operasyonundaki başarısından söz edilebiliyorsa, Azerbaycan toprağı olan Karabağ, Ermenistan işgalinden kurtulduysa Türk savunma sanayiinin ve özellikle Bayraktar grubunun rolü tartışılmaz önemdedir.
Bugün, Ortadoğu’da, Türk Cumhuriyetleri’nde, Akdeniz’de, Ege’de emperyalist Batılı ülkelerin oyunları bozuluyorsa Özdemir Bayraktar’ın ve evlatlarının vizyonu hayati öneme sahiptir.
ÖNCÜLÜK ETTİ
Bugün yabancı istihbarat örgütlerinin, yabancı basının, başta Bayraktar grubu, Türk savunma sanayiini hedef alması boşuna değil. Türkiye, bölgesinde “oyun bozucu” bir bölgesel aktör olmuşsa bu hep 20 yıllık geceli gündüzlü çalışmanın sonucudur.
Özdemir Bayraktar, Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA için Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara öncülük etti. Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA’nın özgün tasarımlarını da gerçekleştirdi.
FETÖ’NÜN SALDIRISINA UĞRADI
Fetulahçı Terör Örgütü’nün kumpas operasyonlarında tutuklanan subaylar linç edilirken, herkesin kapıları kapattığı o karanlık dönemlerde, duruşundan hiç taviz vermeden onları cezaevinde ziyaret edecek kadar şahsiyet sahibi bir insandı.
Elbette asıl önemli değişimi; yıllardır içimize işlenmiş olan “Bizden bir şey olmaz, biz yapamayız” düşüncesini yok etmiş olmasıyla başardı.
20 yıl içinde, Amerika başta olmak üzere emperyalist ülkelerin taşeronluğunu yapan Fetullahçı Terör Örgütü’nün saldırılarına uğradı.
Ailece operasyonlara maruz kaldılar.
Ama Özdemir Bayraktar ve oğulları hiç vazgeçmediler: İnsansız Hava Araçları’nı, Silahlı İnsansız Hava Araçları’nı, Taaruzi İnsansız Hava Araçları’nı ürettiler.
DIŞARIDAN İÇERİDEN HEDEF OLDU
Yalnızca yabancı kaynaklı değil, içimizdeki hainler hâlâ Bayraktar grubuna saldırıyorsa arkasında uşaklık yaptıkları emperyalist ülkeler olduğu içindir.
Özdemir Bayraktar ve ailesi başardıkları ile yalnız bugünü şekillendirmedi, geçmişin intikamını da aldı.
İlk uçağı üreten ama içimizden yediği darbelerle yıkılan Vecihi Hürkuş’un, ilk uçak bombalarını üreten Şakir Zümre’nin, uçak fabrikası kuran Nuri Demirağ’ın, yerli tabanca ve silah üreten Nuri Killigil’in, Devrim otomobilini üreten mühendislerin ruhlarını şad etti.
Her biri içeriden ve dışarıdan yaşadığı engellemelerle milli sanayi geçmişimizin hazin sayfalarında isimleri yer alan bu kahramanların hikâyeleri Özdemir Bayraktar’ın başardıklarıyla değişti.
Bugün yüzde 20’lerde olan Türk Savunma Sanayii’nin kendisine yeterlilik oranı yüzde 70’i geçmişse, hazin hikâyeleri ile hatırladığımız bu öncü isimlerin açtığı yolda vazgeçmeden çalışan Özdemir Bayraktar, oğulları ve beraber emek verdikleri genç Türk mühendisleri sayesindedir.
Çünkü gelecek yalnızca hedefleri olanlarındır ve ancak vazgeçmeyenler kahraman kazanır...