Utanmazlık abidesi Sarıgül, Özgür Özel’i tehdit mi etti

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İkisi de belediye başkanlığında yolsuzluktan zenginleşmiş, ikisi de rüşvetçi, ikisi de algı operatörü, ikisi de utanmaz...

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklandığında ne demişti: “Cumhurbaşkanı adayı olduğum için tutuklandım.”

Mustafa Sarıgül, yolsuzlukları, kara para aklama, cinsel saldırıları ortaya çıkınca ne diyor: “YENİ Parti’ye destek verdiğim için başıma bunlar geldi.”

Okuyana saçını başını yolduracak cinsten bir utanmazlık her ikisinin de ortak markasıdır.

ÖZEL’E 3 SEFERDE 600 BİN DOLAR

Hep söylediğim gibi gazetecilerle ilişkileri üzerinden her seferinde dört ayak üstüne düşen Mustafa Sarıgül, sırtüstü yuvarlanmış yerde debeleniyor ama kendisini koşuyor zannediyor. Hele hele oğlu Emir Sarıgül’ün tutuklandıktan sonra, 30 Kasım günü verdiği ek ifade sonrası tam da beklediğim gibi Sözcü’den Saygı Öztürk’ün köşesini algı operasyonu için kullanmış.

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Emir Sarıgül ek ifadesinde babası Mustafa Sarıgül’ün YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e üç seferde 600 bin dolar rüşvet verdiğini şöyle anlattı:

“Babam Mustafa Sarıgül tarafından YENİ Parti’ye verilmiş birtakım paralarla ilgili de bildiklerim vardır. Bunları da anlatmak istiyorum. Öncelikle YENİ Parti’nin kuruluş aşamasında partinin genel merkez binasının iç tefrişatının yapılması için 250.000 dolar parayı Ankara’da Ümitköy’de bulunan bir restoranın çıkışında Özgür Özel’e ait aracın içerisine bıraktığını biliyorum. O gün babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Ben milletvekillerinin isimlerini bilmiyorum. Restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250.000 dolar parayı Özgür Özel’e ait aracın arka kısmına bıraktı. Bunu bana doğrudan kendisi anlattı. Bunun dışında yine partiye ait bir otobüsün ses sisteminin yapımı ve otobüsün içinin özel olarak tasarlanması amacıyla yine 250.000 dolar ya da Euro cinsinden parayı Özgür Özel’e elden verdiğini bana söyledi. Bu paranın Silivri’de katıldıkları bir duruşmadan sonra gittikleri bir balıkçı restoranının çıkışında verildiğini bana söyledi. Bu olay son 2 ay içerisinde Büyükçekmece’de bir balıkçı çıkışında gerçekleşti. Son olarak geçtiğimiz 1 ay içerisinde Özgür Özel’e yine elden 100.000 dolar verildiğini bana Mustafa Sarıgül söyledi.

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Şöyle ki o tarihte babam, Özgür Özel’in Ankara’daki eve yemeğe geleceğini bana söylemişti. Bunun üzerine babam, bana Vakko’dan 2 adet atkı almamı söyledi. Ben de İstinye Park’taki Vakko’dan 2 adet atkı aldırdım. Sonrasında babam İstanbul’daki Ulus Platin Konutları’nda bulunan evde bu atkı paketinin içine 100.000 dolar para koydu, paraların yanında atkılarda duruyordu. Sonrasında biz bunu bir hediye paketi şekline getirdik. Babam da bu paketi alarak kendi aracıyla İstanbul Havalimanı’na gitti. Uçakla Ankara’ya gidip önce Meclis’e uğradı, ardından Ümitköy Angora Evleri’ndeki eve geçti. Akşamına da Özgür Bey yemeğe gelmiş, burada da bu para kendisine elden verilmiş. Paranın elden kendisine verildiğini de babam bana hemen ertesi söyledi.”

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Emir Sarıgül, anlattıklarından dolayı kendisi ve çocuklarının başına bir şey geleceğinden endişe ederek koruma talebinde de bulundu.

OĞLUNUN İDDİALARINA SESSİZ

Sözcü gazetesine konuşan Mustafa Sarıgül, oğlunun bu ifadesi hakkında tek bir cümle etmemiş, köşe yazarı Saygı Öztürk de bu iddialarla ilgili YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin sözlerine yer vermiş ama köşesini açtığı Sarıgül’e bu konuda tek bir soru sormamış anlaşılan. Ama ortaya çıkan rezalet ve skandalların YENİ Parti’ye verdiği destekten kaynaklandığı gibi bir yalanı o söylemiş, diğeri de sözlerini hiç sorgulamadan yayımlamış. Sarıgül şunları söylemiş: “Bunun başıma gelme nedeni bana göre YENİ Parti’ye verdiğimiz destekten başka bir şey değil. Bana farklı mesajlar geldi. Buna rağmen YENİ Parti’ye desteğe devam ettim. Bunun dışında bir şey yok. Çünkü bugüne kadar bizim herkesle ilişkimiz gayet iyiydi. Bir problem yoktu. Benim böyle agresif bir siyasi yanım yoktu. YENİ Parti’ye niye destek verdik? Bütün mesele bu. Başka bir şey değil.”

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Cümlesi öyle muğlak ki YENİ Parti’ye verdiği destekten kastı kurucu olarak siyasi mi yoksa Özgür Özel’e verdiği rüşvet nedeniyle maddi mi tam olarak anlaşılmıyor.

Öyle bir muğlak ifade ki destek verdiğini söylerken Özgür Özel’i “Her şeyi anlatırım” mesajıyla tehdit mi ediyor belli değil. Çünkü eninde sonunda TBMM’de dokunulmazlığının kaldırılması oylanacak, Özgür Özel ve YENİ Partililerin ne yapacağı önem kazanıyor. Özgür Özel ve ekibi, Sarıgül’ün hâkim karşısına çıkması halinde neler söyleyeceğini neler yapabileceğini tahmin bile edemez. O yüzden sözleri ben sizi destekledim siz de beni destekleyin mesajı içeriyor.

OĞLU BİLE KORUMA İSTEDİ

Mustafa Sarıgül’ün tıpkı İmamoğlu gibi, adeta sinirleri alınmış gibi her konuda ne kadar rahat yalan söyleyebildiğinin bir örneği de YENİ Parti’den istifasıyla ilgili. Daha önce parti üyeliğinin askıya alınmasını istediğini söyleyen Sarıgül şimdi, “Özellikle istifa ettim. Çünkü bunlarla partinin yıpranması istemedim. Ben, Özgür Bey’le konuştum. Özgür Bey’den bu iş bitene kadar affımı istedim. O da çok teşekkür etti. ‘Biz sana hiçbir şey diyemeyiz. Sen nasıl istiyorsan öyle hareket et’ dedi” şeklinde konuşuyor.

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Oysa Sarıgül, hakkındaki kara para, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının başlaması, eski eşi ve iki oğlunun tutuklanması değil, koruması B.Ö.D’nin ifadesinin 28 Ekim 2026 günü Hürriyet gazetesinde bu köşede yayımlanmasından sonra istifa etti.

Çünkü koruması ile cinsel içerikli görüntülerinin gerçek olduğunu Özgür Özel ve YENİ Partililer de biliyordu, yolsuzluk ve kara para neyse de bu konuda kendisini koruyamayacaklarını iyi biliyorlardı. O yüzden de istifasını istediler.

Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na ifade veren ve görüntülerin gerçek olduğunu hatta nasıl çekildiğini bile anlatan koruması ile ilişki yanında lise çağında kız çocuklarını tacizin üzerini örtmeye çalışıyor. Açıklama değil her yönüyle tam bir çarpıtma. Bir de soruyor: “Bugüne kadar neden şikâyetçi olmadılar?”

Bu sorunun cevabı için Mustafa Sarıgül aynaya, bir de geçmişine baksa yeterli olur. Oğlu bile Mustafa Sarıgül hakkında verdiği ifadeden sonra kendisi ve kızları için koruma talep ediyorsa; parasıyla, bürokrasiye, yargıya, emniyete, siyasete uzanan eliyle, suratındaki sahte gülüşle süslenmiş sahip olduğu kirli güç karşısında cinsel saldırıya uğrayan koruma, tacize uğrayan kız çocukları susmayıp da ne yapsın?

İyi ki Almanlarla karşı karşıya geldi, iyi ki kirli geçmişi ortaya döküldü.