Üç yıllık soykırımın arkasındaki gerçek; Siyonist Netanyahu 7 Ekim’i biliyordu soykırım için engellemedi

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75 bin kişinin katledildiği, yüzde 90’ından fazlasının yerle bir edildiği Gazze’de 2 milyon insan hala devam eden İsrail saldırıları altında evsiz, gıdasız yaşam savaşı veriyor. Üç yıldır devam eden soykırımın başlangıcıyla ilgili detaylar zaman geçtikçe ortaya çıkıyor.

İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesi 8 Eylül 2026 günü, Netanyahu’nun saldırıyı önceden haber aldığını; engellemek için istihbarat kuruluşlarıyla, Genelkurmay’ı bilgilendirmek yerine Gazze’de soykırıma girişmek için, kendi vatandaşlarının öldürüldüğü eyleme göz yumduğunu yazdı.

HAMAS İSRAİL GÖRÜŞMELERİ

Gazetenin haberine göre, 2023 yılının başından itibaren Hamas ile İsrail arasında Gazze’deki ablukanın hafifletilmesi konusunda başlayan geçici ateşkes görüşmeleri yaz aylarında yoğunlaşmıştı.

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Netanyahu’nun bilgisi dahilinde başlayan görüşmelere İsrail tarafında Şin Bet’in rehine ve kayıplardan sorumlu yetkilisi Adi Rotem, Hamas adına görüşmelere siyasi büro üyesi Gazi Hamad katılıyordu. Görüşmelerde Gazze üzerindeki ablukanın kademeli olarak hafifletilmesi, Gazze’ye daha fazla gıda ve ham madde girişi, İsrail ve Mısır sınırlarında ticaret bölgelerinin kurulması, binlerce Gazzeliye iş sağlanması ve Gazze açıklarındaki doğalgaz sahasının kullanılması gibi başlıklar vardı. 2023 yazına gelindiğinde ekonomik konularda ilerleme sağlanırken, rehin İsrail vatandaşlarının iadesi, askerlerinin cenazelerinin iadesi tartışması devam ediyordu. Buna karşılık Hamas liderlerinden Yahya Sinvar, başlangıçta 500 Hamas mensubunun serbest bırakılmasını istiyordu. Sayı daha sonra 250’ye, ardından 50’ye kadar düştü. İsrail tarafı ise 20’si müebbet hapis cezası alan toplam 30 Filistinli mahkûmun serbest bırakılmasına sıcak bakıyordu. Başta şartları kabul etmiş gibi görünen Netanyahu, koalisyon ortakları ve kamuoyu tepkisinden çekinerek anlaşmaya yanaşmadı. Anlaşmanın ağırdan alınmasından dolayı Sinvar, Eylül 2023 başında İsrail’le yürütülen bu temasları aniden durdurdu.

SİNVAR “DEPREM” DEDİ

Tam bu sırada “zilzal”, yani “deprem” mesajları, aracı üzerinden İsrail ve BAE’ye ulaşacaktı. Hamas ile İsrail arasında 2023 yılında aylar boyunca süren dolaylı temaslarda yer alan Filistinli eski bir El Fetih yetkilisi, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed’e eylül ayının sonuna doğru; Yahya Sinvar’ın, İsraillilerin müzakerelerde ilerleme sağlamaması halinde “büyük bir sürpriz” hazırladığını söylediğini ifade ederek, saldırı planından bahsetti. Sinvar, saldırı için “İsraillilere söyleyin, bir zilzal, bir deprem hazırlıyorum” diyordu. Sinvar’ın sözlerini önce BAE’de yaşayan ve bin Zayed’e yakın çalışan Filistinli bir danışmana iletti.

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Bin Zayed başlangıçta mesajın yanlış yorumlanmış olabileceğinden endişe ettiği için İsrail’i hemen uyarmadı. Ancak Sinvar’ın birkaç gün sonra aynı aracıyla yeniden görüşerek bu kez “tüm sürprizlerin anasını”, “korkunç ve olağanüstü bir operasyonu” hazırladığını söylemesi üzerine BAE yönetimi tehdidin ciddi olduğuna kanaat getirdi.

Habere göre 15 Eylül 2023’te Sinvar’ın mesajı İsrail iç istihbarat kuruluşu Şin Bet’e iletildi. Dönemin Şin Bet Başkanı Ronen Bar bunun üzerine Netanyahu’yla acil bir telefon görüşmesi yaptı ve Sinvar’ın “deprem” tehdidini aktardı. İki gün sonra, 17 Eylül’de Savunma Bakanı Yoav Gallant ve askeri istihbarat yetkililerinin de katıldığı bir güvenlik toplantısı düzenlendi.

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Şin Bet Başkanı Bar’ın toplantıda durumun ciddiye alınması gerektiğini, İsrail’in “çatışma rotasında” bulunduğunu ve Gazze ile Batı Şeria’da güçlü savunma önlemleri alınması gerektiğini söylediği belirtildi. Bazı yetkililer ise Hamas liderinin gerçek bir savaş hazırlığından ziyade rehine pazarlığında elini güçlendirmeye veya İsrail’in hazırlık seviyesini test etmeye çalışmış olabileceğini düşündü.

BAE ŞEYHİ ZAYED NETANYAHU’YU ARADI

Haaretz’e göre BAE Devlet Başkanı bin Zayed, İsrail’in bu uyarılara yeterince güçlü karşılık vermediğini görünce Netanyahu’yu doğrudan aramaya karar verdi. Eylül ayının son günlerinde yapılan ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmede bin Zayed, Sinvar’ın büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu Netanyahu’ya açık biçimde söyledi.

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Üç üst düzey yabancı kaynağın konuşmanın içeriğini doğruladığı habere göre;bin Zayed’in Netanyahu’ya İsrail’in saldırıya karşı hazırlıklı olması gerektiğini söylediği, aynı zamanda Gazze’de ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve Batı Şeria’daki gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunduğu aktarıldı. Netanyahu’nun ise tehdidin Gazze’den büyük bir saldırı biçiminde gelmesini beklemediği belirtildi.

Habere göre Netanyahu, Hamas’ın muhtemel operasyonunun Batı Şeria’ya yönelik olduğunu düşündüğünü ve İsrail’in her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi.

NETANYAHU İSTİHBARATI SAKLADI

İsrail gazetesi Haaretz’e göre; bin Zayed’in Netanyahu’ya doğrudan yaptığı bu uyarıdan iç istihbarat kuruluşu Şin Bet, dış istihbarat kuruluşu Mossad ve İsrail Genelkurmay Başkanlığı haberdar edilmedi. Nitekim, eski Şin Bet Başkanı Ronen Bar ve eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de Haaretz’e, bin Zayed’in uyarısının kendilerine iletilmediğini söyledi. Netanyahu’ya benzer bir uyarı aynı günlerde Mısır’dan da yapılmıştı. Tıpkı BAE Şeyhi bin Zayed gibi Mısır istihbaratının başındaki Abbas Kamel’in Netanyahu’ya Hamas’ın “alışılmadık, korkutucu bir operasyon” hazırlığında olduğu mesajını vermişti. Netanyahu da Kamel’e de Gazze’de durumun kontrol altında olduğunu, asıl güvenlik probleminin Batı Şeria’da bulunduğu yönünde cevap vermişti. Netanyahu, İsrail istihbarat ve Genelkurmay’ı ile paylaşmayarak adeta Hamas’ın eylemine yol vermiş, yıllardır kafasında olan Gazze’deki soykırım planını uygulamaya başlamıştı.

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BAŞTAN BERİ AMACI SOYKIRIMDI

Netanyahu Haaretz’in haberini yalanlasa da ABD gazetesi New York Times da 5 İsrailli yetkiliye dayanarak iddiaların doğru olduğunu yazdı. Dahası Netanyahu, ziyaret ettiği BAE Şeyhi bin Zayed’den iddiaları yalanlamasını istediyse de sonuç alamadı. Bin Zayed iddiaları yalanlamadı.

Uluslararası camianın gözünde soykırım ve savaş suçlusu olan Netanyahu’nun, sırf Gazze’de işgal ve soykırım için kendi ülkesinde İsrail vatandaşlarının hedef alınmasına göz yuman bir katil olduğu ortaya çıkmıştı. Nitekim, Hamas eyleminin ilk saatlerinde müdahale gecikmiş, sonrasında birçok İsraillinin kendi silahlı kuvvetlerinin açtığı ateşle hayatını yitirdiği ortaya çıkmıştı.

Ama asıl ağır bedeli Gazze’de yaşayan Filistinliler ödedi. İsrail’in Siyonist hedefleri için yerle bir edilen ve yüzde 90’ından fazlası yıkılan Gazze’de resmi rakamlara göre 75 bin insan soykırıma uğradı. Yüzde 70’i kadın ve çocuklardan oluşan kurbanların sayısının gayri resmi rakamlara göre yüz binlerle ifade ediliyor.

Yaptığı soykırım belgelenmesine ve hakkında Uluslararası

Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkartılmasına rağmen Netanyahu isimli katilin başında olduğu İsrail hükümeti ve devleti üçüncü yılında soykırıma devam ediyor.