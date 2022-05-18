Türkiye’ye düşen küresel rol

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Rusya’nın, Ukrayna’nın NATO üyesi olma kararına karşı tutumu ortada. Sonuç, savaş ile yıkılmış bir ülke ve milyonlarca insanın yurtlarından ayrılması, binlerce insanın ölümü.

ABD’NİN HEGEMONYA PLANI

Tüm bunların arkasında ise Amerika Birleşik Devletleri’nin, küresel hegemonyasını genişletme amacı var. İngiltere ise en büyük işbirlikçisi.

Almanya başta, bazı bazı Avrupa Birliği ülkelerinin zorla da olsa desteğini aldılar. NATO’nun etki alanını genişletip Rusya’yı çatışmanın içine çekerek zayıflatmayı amaçlıyorlar. İşte bunun için Ukrayna’dan sonra Finlandiya ve İsveç kartını öne sürdüler; bugüne kadar uluslararası alanda tarafsızlığı ile bilinen iki ülkenin NATO’ya üye olmasını istiyorlar.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI YORUMLARI

Bunun Rusya açısından anlamı açık; İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyesi olmasının askeri sonuçlar doğuracağını söylüyor. İşte tüm bu gelişmeler, uzmanları “Üçüncü Dünya Savaşı” yorumlarına itiyor. Peki bu tehlikeli gidişe hangi ülke “Dur” diyebilir. Elbette Türkiye.

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Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine “Hayır” deyip veto ederse başta İsveç ve Finlandiya olmak üzere tüm dünya için önemli bir adım atmış olur.

İki ülkenin NATO üyeliğinin engellenmesi, Rusya’yı da kışkırtarak büyük bir çatışma peşinde olan Amerika’nın oyununun da bozulması anlamına gelecektir.

Böylece coğrafi konumunun verdiği avantaj ve izlediği dengeli dış politikayla “bölgesel güç” etkisine sahip Türkiye, Üçüncü Dünya Savaşı olasılığını veya bu konuda yapılan tartışmaları sona erdirecek “küresel bir aktör” olarak rol oynayabilir.

TERÖRE DESTEK VEREN NATO ÜYELERİ

TÜRKİYE, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itiraz gerekçesini daha çok, PKK ve FETÖ başta terör örgütlerine verdikleri desteklere bağlıyor. Türkiye bu konuda haklı ama terör örgütlerine destek veren ülkeler İsveç ve Finlandiya ile sınırlı değil.

Hatta, Türkiye düşmanı terör örgütlerine en büyük desteği NATO’da müttefik sıfatı taşıyan ülkeler veriyor.

Amerika Birleşik Devletleri: Suriye’de desteklediği SDG’nin, terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı olduğunu bile bile hem para hem silah hem de eğitim desteği veriyor.

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AVRUPALI TERÖRİST DESTEKÇİLERİ

Almanya: PKK, FETÖ, DHKP-C’li teröristlere hem maddi destek veriyor hem de sığınma hakkı tanıyor. PKK bu ülkede haraç topluyor, terörist devşiriyor, insan kaçakçılığı, milyarlarca Euro değerinde uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor. Almanya, FETÖ’cülerin Avrupa’daki merkezi konumunda. Şirketleri, örgüt üyeleri, medya kuruluşları buradan yönetiliyor. 15 Temmuz darbe girişimine katılmış FETÖ mensupları burada korunuyor.

Belçika, Danimarka, Hollanda: PKK, FETÖ ve DHKP-C’li teröristlere siyasi sığınma tanıyor.

YUNANİSTAN’DA KAMPLARI VAR

Yunanistan: PKK, FETÖ ve DHKP-C’li teröristler için adeta bir geçiş kapısı. Bunun yanında topraklarında teröristler için kamplar kurmuş vaziyette. Öyle ki Türkiye’de gerçekleşen bazı terör saldırılarının talimatı bu ülkedeki örgüt yöneticileri tarafından verildi.

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Fransa: Avrupa ülkeleri arasında en fazla PKK’lı terörist barındıran ülkelerden birisi.

İngiltere: Özellikle FETÖ’cüleri himaye etmesiyle biliniyor. Ayrıca PKK’lılar da bu ülkede rahatlıkla propaganda yapıyor.

Avusturya: PKK ve FETÖ mensupları tarafından da güvenli bir sığınak.

TERÖR DESTEKÇİSİ İSVEÇ VE FİNLANDİYA

PKK, İsveç’te yasadışı para topluyor, örgüt adına etkinlik düzenliyor, hırsızlık, silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve haraç toplama yoluyla önemli miktarda gelir elde ediyor.

KCDK-E bünyesinde İsveç’te faaliyet gösteren başta NCDK (İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi) olmak üzere, birçok Avrupa şehrinde ofisleri bulunuyor. İsveç’te Kurdiska Röde Halvmanen ismini kullanan Almanya merkezli Heyva Sor a Kurdistan (Kürt Kızılayı) ve CIK (Kürdistan İslam Toplumu Federasyonu) isimli oluşumlar bağış ve aidat toplama gibi gelir temini yöntemlerinde öne çıkan kuruluşlardan. PKK/PYD/YPG’nin Stokholm’de bir de ofisi bulunuyor. İsveçli bakanların PKK/YPG’lilerle görüştüğü, maddi yardımda bulunduğu basında yer aldı.

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VETO GEREKÇESİ İYİ ANLATILMALI

Terör örgütü PKK’nın Finlandiya’da da önemli sayıda sempatizan kitlesi bulunuyor. Finlandiya’da yapılan protesto gösterileri daha çok Irak ve Suriye kökenlilerin çoğunlukta olduğu Finlandiya Kürtleri Derneği (Suomen Kurdien Kulturikeskus) veya Kürt Dernekleri Birliği tarafından organize ediliyor. Bu gösterilerde PKK elebaşı Öcalan’ın posterleri ile PKK/YPG/PYD flamaları taşınıyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, PYD/YPG terör örgütünün sözde Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulkerim Ömer’i 30 Ocak 2020 tarihinde Helsinki’de kabul etti ve Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin fotoğrafları resmi Twitter hesabından yayınladı. Finlandiya devlet televizyonu YLE tarafından 7 milyon Euro harcanarak PKK/PYD/YPG terör örgütünün görüşlerini destekleyen ve Türkiye topraklarının bir bölümünü içerecek şekilde Kürt devleti kurulmasını konu alan “Arabulucu” adlı bir dizi hazırlandı. Diziye AB kurumlarından da destek sağlandı.

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Bu özetleri yapmamın nedeni Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini veto etse de NATO üyesi ülkelerin PKK, FETÖ ve DHKP-C’li teröristlere desteği ortadan kalkmayacak. O yüzden veto gerekçesinin dünya barışı için önemini anlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum.