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New York Times gazetesi, önceki günkü haberine “Türkiye NATO için yıkıcı müttefik” başlığını atmış. Terör örgütü PKK’nın yaptıklarından ve NATO ülkelerinin terör örgütü PKK’ya verdikleri desteklerden söz edilmeyen yazıda, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında şu üç cümle kurulmuş:

“Fikir birliğiyle faaliyet gösteren bir ittifakta Türk diktatör bir tür eşkıya olarak görülmeye başlandı.”

“Şimdilerde Türk lider engelleyici rolüne geri döndü ve İsveç ve Finlandiya’yı Kürt militanlara sempati göstermekle suçlayarak bir kez daha Kürtleri hatırlatıyor.”

“Ancak Erdoğan yönetimi altında Türkiye giderek idare etmesi zor bir sorun haline geldi...”





ÖNCÜ ATIŞLAR, DEVAMI GELECEK

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Görüldüğü gibi, “Batı cephesinde değişen bir şey yok”.

Yazının ana fikri daha doğrusu Amerika ve bazı NATO üyelerinin Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bakışı eskiden de buydu şimdi de aynı.

Oysa gerçek şudur; ABD başta olmak üzere NATO üyesi ülkelerin, terörist PKK ile onun Suriye Kolu YPG’ye verdikleri destek, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerini himaye etmesiyle Türkiye için yıkıcı ittifak haline geliyor.

Bu gazetelerin yazıları ABD’nin kurulu düzeninin “öncü atışları”...

Devamı gelecek.

AMERİKA’NIN KANLI GERİ DÖNÜŞÜ

BATI medyasının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bakışta neden 14 Haziran 2021 öncesine döndüğünü anlatayım. Hatırlayacaksınız, 14 Haziran 2021 günü Brüksel’de NATO liderler zirvesi gerçekleşti. Bu, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi en önemli toplantıydı.

Oturum öncesi ABD Başkanı Biden, belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bile beklemediği şekilde ayağına kadar gelip gülümseyen ifade ile elini sıkmıştı.

O günden sonra, ABD ve Avrupa basınında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine yazılar yazılmaz oldu.

Biden’ın kafasında, NATO üyeliği vaadiyle Ukrayna’yı Rusya’nın önünde yem etmek varmış. Ama bu, planın küçük bir parçasıymış...

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ABD Başkanı Biden, başkanlık koltuğuna oturduktan bir ay sonra 19 Şubat 2021 günü katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’nda mesajını vermişti ama o zaman ne demek istediği anlaşılmadı:

“... Bugün kısa bir süre önce başladığım görevde, ABD’nin başkanı olarak konuşuyorum ve tüm dünyaya çok açık bir mesaj gönderiyorum. Amerika geri döndü. Transatlantik İttifak geri döndü. Ve geriye bakmayacağız” ifadelerini kullanmış, NATO üzerinden Rusya’ya meydan okumuştu.

NATO’YU İSTEDİĞİ GİBİ DİZAYN ETTİ

ABD’nin, Ukrayna’yı NATO üyesi yapmaya yönelik söylem ve adımları Rusya’yı harekete geçirdi. Rusya 24 Şubat 2022 günü Ukrayna’yı işgal operasyonu başlattı.

ABD, Rus-Ukrayna Savaşı ile birinci hedefine ulaştı. Başta isteksiz görünen Almanya gibi NATO üyelerini de yanına çekerek, Rusya’yı ekonomik olarak çökertecek tüm adımları attı. Bunun bedeli bir ülkenin yıkılması, milyonlarca insanın evini terk etmesi, on binlerce insanın hayatını kaybetmesi oldu.

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Türkiye, NATO üyeleri arasında tarafsız politikasıyla öylesine dikkat çekti ki her gün Türkiye’ye yönelik saldırgan açıklamalar yapan Yunanistan yetkilileri bile geri adım attı.

Yunan Parlamentosu’nun Savunma ve Dış Politika Komisyonu’nda konuşan Savunma Bakanı Panayiotopulos, “Gelişmeler NATO içinde pek çok müttefikin Türkiye’ye bakışını değiştirdi. Bu dönem, NATO’da Türkiye aleyhine konuşmak için en iyi zaman değil. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, müttefikler Türkiye’nin NATO’ya bağlılığını teminat altına almak istiyor” dedi.

PKK’YI TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARABİLİRLER

TÜM bunların, Amerika’nın planının parçası olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Çünkü, ABD, Rusya ve daha sonra Çin’e karşı izleyeceği politikayı uygulamak için Türkiye’yi yanına çekmek istedi. Ama Türkiye tarafsız kalmayı başardı. Şimdi sıra geldi Amerika’nın ikinci büyük adımına; İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyesi yapılmasını istiyor.

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Türkiye, ABD’nin bu planına direndiği için ABD ve Avrupa basınının hakaretlerine hedef oluyor. Türkiye PKK ve Suriye kolu PYD/YPG’ye desteğin kesilmesini istiyor. ABD gibi, İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler ise PKK’dan farklı olarak PYD/YPG’yi terör örgütü olarak görmediklerini söylüyorlar. Peki, İsveç ve Finlandiya’nın girmek istediği NATO belgeleri PYD/YPG için ne diyor?

NATO BELGELERİNDE PKK/PYD/YPG

Oysa, NATO Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nin (CEO-DAT), 2016 Terörizmle Mücadele Yıllığı’nda yer alan KCK/PKK Mevcut Organizasyon Şeması’na dikkatli bakın. NATO belgesine göre Türkiye’de siyasi olarak PKK, operasyonel olarak HPG, taktiksel olarak HPG olarak örgütlenen KCK’nın İran’da PJAK, YRK ve YRK/HPJ olarak faaliyet yürüttüğü anlatılıyor. NATO’ya göre, terör örgütü KCK/PKK Suriye’de siyasi alanda PYD, operasyonel olarak YPG ve taktik olarak da YPG/YPG olarak örgütlenmiş durumda.

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Yani PKK ile YPD ve YPG arasında fark olmadığı gibi, terör örgütüne destek veren ABD, Almanya, Belçika, İngiltere, Fransa, Avusturya, Hollanda gibi ülkelerle aday ülkeler İsveç ile Finlandiya arasında da fark yoktur.

O yüzden şimdiden “yıkıcı müttefik” diye Türkiye’nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak istiyorlar, sonraki adımları PKK’yı terör örgütü listesinden çıkarmak olursa şaşırmayın.