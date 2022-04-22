Türkiye FETÖ’yü Balkanlar’daki operasyon merkezinde vuruyor

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FETÖ, 3 milyona yakın nüfuslu Arnavutluk’ta 1992’den itibaren örgütlenmeye başladı. Kurduğu 3 vakıf üzerinden aralarında 3 üniversitenin bulunduğu 20 eğitim kurumunu kontrol ediyor. Hem gelir elde ediyor hem de ülkenin siyasi ve bürokratik elitlerinin çocuklarını aldıkları için ülke yöneticileri ile yakın ilişkiler kuruyor.

TÜRK BAYRAĞINI KULLANMASI YASAKLANDI

FETÖ, Arnavutluk’ta başta Tiran olmak üzere, Durres, İşkodra, Elbasan ve Berat şehirlerinde anaokulundan üniversiteye kadar tüm kademelerde yaklaşık 5000 öğrenciye eğitim veriyor. FETÖ’cüler her yerde olduğu gibi Arnavutluk’ta da Türkiye’nin adından yararlandı. Ancak Tiran Büyükelçimiz Murat Ahmet Yörük’ün girişimleriyle Türk bayrağı kullanmaları yasaklandı.

EMNİYET VE İSTİHBARATA SIZDI

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Televizyon, internet siteleri ve yayınevi dahil 7 medya kuruluşu bulunan FETÖ, Arnavutluk’un siyasetiyle ve yönetimle yakından ilişkili. Ülkede yaygın olan rüşvet verme kolaylığı, işlerini rahat yürütmesini sağlıyor.

2005-2013 yılları arasındaki Sali Barişa iktidarı, FETÖ elemanlarının Arnavutluk devlet kurumlarına en rahat sızdığı dönem oldu. FETÖ okullarından yetişenler, polis, istihbarat ve yargıda görev aldı. Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın benzeri olan Arnavutluk Müslüman Topluluğu (KMSH) 2014 yılından itibaren FETÖ’nün kontrolüne geçti.

FETÖ, devlet kurumlarına olduğu gibi KMSH aracılığıyla 130’u Tiran’da toplam 970 cami üzerinden adeta Arnavutluk halkının kılcal damarlarına kadar sızıyor. Tüm bu faaliyetlerini de Arnavutluk devleti üzerinde büyük nüfuzu olan ABD ve Büyükelçi’sinin desteği ile gerçekleştiriyor. FETÖ, Arnavutluk üzerinden Makedonya, Bosna, Karadağ, Kosova’daki şebekesini yönetiyor.

MAARİF VAKFI OYUNU BOZUYOR

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkisi olmasına rağmen bugüne kadar bir tek FETÖ kurumunu kapatmadı ya da Türkiye’ye devretmedi. Türkiye Maarif Vakfı ise devredilmesini ya da kapatılmasını beklemeden Türkiye’yi temsil eden okullar açmayı sürdürüyor.

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Bu sayede, 15 Temmuz sonrası 20 ülkede 233 FETÖ okulunu devralan Maarif Vakfı, toplamda 49 ülkede 405 okula, bir üniversiteye, 21 eğitim merkezine sahip oldu.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Prof. Dr. Nevzat Şimşek ve Bölge Daire Başkanlığı’ndan Abdullah Gülçimen ve ülke sorumlusu Mesut Özbaysar ile başkent Tiran’daki Maarif Vakfı eğitim kurumlarına yaptığımız ziyaretle ilgili günübirlik izlenimlerimi ve aldığım bilgileri özetleyeyim... Vakıf 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Arnavutluk hükümetinden beklediği adımların atılmadığını görünce, 2017’den itibaren kolları sıvadı. 2002’de kurulan ülkenin ilk özel üniversitesi Tiran New York Üniversitesi ile aynı isimle faaliyet gösteren ilkokul, ortaokul ile lisesini satın aldı. Adını da Maarif Tiran New York Okulları olarak değiştirirken, Maarif Tiran Anaokulu’nu da kurdu.

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OXFORD’UN TEST MERKEZİ

Vakıf ayrıca, Elbasan şehrinde ilkokul, ortaokul ve lise açtı. Toplam 1.400 öğrenci Maarif Vakfı okullarında eğitim görüyor. Maarif Vakfı ülke sorumlusu Mesut Özbaysar’ın verdiği bilgiye göre, okullar gelirleriyle yüzde 80 oranında kendi kendilerini finanse ediyor.

Bunda, ülkenin en iyi eğitim kadrosuyla çalışma ve diğerlerine göre yüksek ücretine rağmen velilerin artan talebi rol oynuyor. Öyle ki Maarif Vakfı’nın Elbasan’daki okulu, İngiltere’nin Oxford Üniversitesi’ne girmeye kabul almak için gerekli testlerin yapıldığı merkez olarak seçilmiş. Bu arada FETÖ okullarında kalite düşüyor, hızla öğrenci kaybediyor. Türkiye FETÖ’yü Balkanlardaki üssünde vuruyor.