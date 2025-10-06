Trump’ın Netanyahu’ya karşı operasyonunda Türkiye’nin rolü

Haberin Devamı

Siyonist soykırımcı İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı dün itibarıyla 66 bin 288’e, yaralıların 169 bin 165’e yükseldi.



İki yıl içinde her gün 90 Filistinli öldürüldü, 231 Filistinli yaralandı.

Yani iki yıldır her gün 321 Filistinli, İsrail tarafından öldürüldü ve yaralandı.

Bilanço elbette resmi kayıtlara yansıyanlardan oluşuyor, tahminler can kaybı ve yaralı sayısının iki üç katı olduğu yönünde.

Soykırımın üçüncü yılına çok tartışılan bir barış planı ile giriyoruz. ABD Başkanı Trump ile soykırımcı Netanyahu’nun 29 Eylül 2025 günü Washington’da açıkladığı 20 maddelik tek taraflı Gazze Barış Planı’na Hamas’ın ‘evet’ diyeceğini kimse beklemiyordu.

Hamas’ın Gazze yönetiminde görev almayacağını ilan etmesi, tünellerin yıkılması, silah bırakılması yanında Gazze’nin yönetiminin Tony Blair’in içinde bir “Barış Kurulu’na devredilmesi, güvenliğin ise ABD, İsrail, Mısır gibi devletlerden oluşan Uluslararası İstikrar Gücü’ne (ISF) bırakılması yanında İsrail’in işgal ettiği alanları nasıl terk edeceğinin belli olmaması ve İsrail askeri tarafından “Güvenlik Koridoru” adı altında Gazze’yi dış dünyaya tamamen kapatacak girişiminin Hamas tarafından kabul edilmesi intihar olarak görülüyordu. Nitekim Hamas kaynakları ilk açıklamalarında plana olumlu cevap vermekten hayli uzaktı. Netanyahu, ABD’nin sınırsız desteğini alarak yeni soykırım dalgısı için ellerini ovuşturuyordu.

4 MADDEDE 3 KEZ TRUMP

Nitekim Trump, cuma günü bir açıklama yaptı ve 6 Ekim’e kadar süre tanıyarak Hamas’ın olumlu yanıt vermemesi halinde Netanyahu’ya Gazze’ye yönelik yapacağı saldırıda her türlü desteği vereceğini yineledi.

Ne olduysa saatler içerisinde oldu ve Hamas tüm dünyayı şaşırtan bir cevap verdi. Dört maddelik cevabında 3 kez Trump’ın adını zikrederek yapılan açıklamada öncelikle ellerindeki tüm rehinelerin teslim edileceğini ilan ederken, “İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze’ye yönelik savaşın durdurulması, esir değişimi, insani yardımların derhal girişine izin verilmesi, Gazze’nin işgalinin reddedilmesi ve halkımızın zorla göç ettirilmesinin önlenmesi yönünde yürütülen Arap, İslam ve uluslararası çabaları, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimini takdir etmektedir” denildi.

Asıl önemlisi, 20 maddelik planda Barış Kurulu formülü dışlanarak yeni bir öneri getirilmesiydi. Trump planında Barış Kurulu şöyle formüle edilmişti:



“Gazze halkına günlük kamu hizmetlerini ve belediye hizmetlerini sunmaktan sorumlu, teknokrat ve apolitik bir Filistin komitesinin geçici yönetimi altında yönetilecek. Bu komite, nitelikli Filistinliler ve uluslararası uzmanlardan oluşacak ve yeni bir uluslararası geçiş organı olan ‘Barış Kurulu’ tarafından denetlenecek ve gözetim altına alınacak. Barış Kurulu, Trump, Tony Blair ve adı daha sonra açıklanacak başka üyeler ve devlet başkanları tarafından yönetilecek.”

HAMAS’IN ÖNERİSİ

Hamas ise Gazze’nin yönetimi için şu formülü önerdi: “Ayrıca hareket (Hamas), Filistin ulusal mutabakatına dayanarak ve Arap ile İslam dünyasının desteğiyle, Gazze Şeridi’nin idaresinin bağımsız bir Filistinli heyete (teknokratlar) devredilmesine onay verdiğini bir kez daha ifade eder.”

Bu farklara rağmen Trump dakikalar içerisinde sayılacak bir zaman aralığında Hamas’ın açıklamasını destekleyerek, “Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde çıkarabilmemiz için Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı. Bu yalnızca Gazze ile ilgili değil, uzun zamandır aranan Ortadoğu barışı ile ilgilidir” değerlendirmesini yaptı.

Hamas’ın barış planını revize ederek müzakerelere açık olduğunu söyleyerek kabul etmesi gibi, Trump’ın bu değişikliklerin üzerinde durmadan Hamas’ın cevabını olumlu karşılaması herkesi şaşırttı. En çok şaşıran da 20 maddelik planı Hamas’ın reddedeceği şekle sokan soykırımcı Netanyahu yaşadı.

Çünkü Netanyahu tüm umudunu Hamas’ın planı reddetmesi ve 7 Ekim yıldönümü gerekçesiyle arkasına aldığı sınırsız ABD desteğiyle Gazze’de yeni bir soykırım dalgası başlatmaya bağlamıştı.



TÜRKİYE’NİN ROLÜ



Ama bunu kursağında bırakan Türkiye’nin çabaları olduğu ortaya çıkıyor. İstihbarat kaynaklarına yakın Amerikan haber sitesi Axios’a açıklamalarda bulunan Trump, “Erdoğan çok yardım eti. Sert bir adam ama benim dostum ve harikaydı” dedi. Axios’a konuşan ABD’li bir yetkili ise Trump ile Erdoğan’ın cuma akşamı Hamas’ın yanıtından önce gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin içeriği konusunda bilgi verdi. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, bu görüşmede Trump, Erdoğan’dan Hamas’ın plana olumsuz yanıt vermemesini sağlamasını rica etti. ABD’li yetkili, “Başkan Trump, Erdoğan’a ‘Ben senin için çok şey yaptım, şimdi de senin bunu yapmana ihtiyacım var’ dedi” ifadesini kullandı.

Nitekim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, cuma akşamı saat 18.00’de sosyal medya hesabından Hamas’ın plana olumlu cevap vermesi konusunda girişimlerine işareti sayılacak şu açıklamayı yaptı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’la karşı tarafın talebi üzerine bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükûnun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.”

Şu açık ki Netanyahu memnun olmasa da Trump’ın Hamas’ın açıklamasını destekleyen tavrında Türkiye’nin rolü tarihi önemde.

Hamas’ın verdiği cevabı kabul etmemesini istemesine rağmen Trump, açıklamasıyla Netahyahu’ya onu şaşırtan bir operasyona imza attı.

Elbette bunda Türkiye’nin rolünü ileride tarih çok daha açık yazacaktır.