Trump’ın kadrosuyla ‘İsrail Türkiye için tehdit değil’ diyen siyasetçi tehdidin kendisidir

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu konudaki soruya, “Evet, İsrail Türkiye’ye saldırabilir. Bu ihtimal çok yüksek” cevabını verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de 8 Ekim’deki kapalı oturum sonrası olduğu gibi İsrail’in Türkiye için tehdit olmadığını şu sözlerle tekrarladı; “Türkiye’ye saldırmaz, saldıracak asgari gücü de yok. Siyasi gücü de yok.”

Türkiye’nin çevresindeki gelişmeler o kadar çarpıcı, açık ve tehlikeli ki bunu görmemek ancak üç kelime ile izah edilebilir; gaflet, dalalet ya da ihanet...

Marco Rubio, Mike Waltz, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsie Gabbard

Gazze’de soykırımdan sonra Lübnan’a saldıran, Suriye ve İran’ı hedef alan İsrail’in siyonist Dışişleri Bakanlığı’na atanan Gideon Sa’ar Türkiye’yi de içine alan bir tehlikeyi tarif ediyor; “Kürtler siyasi bağımsızlığa sahip olmayan milletlerden biridir. Onlar bizim doğal müttefikimizdir. (Kürtlere) Ulaşmalı ve bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Bunun hem siyasi hem de güvenlik yönleri var. Bölgedeki azınlıkların birleşmesi gerekiyor” açıklaması yapıyor. Kısaca soykırımcı İsrail tıpkı PKK gibi Irak, İran, Suriye ve Türkiye topraklarından kopartılacak parçalarla oluşturulacak “teröristan” hedefini artık gizlemiyor.

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Bunu da ABD desteği olmadan yapamaz. İşte ABD seçimleri tam da İsrail’in istediği desteği yarattı. Trump öyle bir kadro oluşturuyor ki; sadece her koşulda soykırımcı siyonist İsrail dostu değil aynı şiddette Türkiye ve Müslüman düşmanı isimler bakanlık ve güvenlik bürokrasisinde yer alıyor.

TRUMP’IN HASTALIKLI KADROSU

Trump, Ortadoğu’ya yönelik nasıl bir politika izleyeceğinin işaretini başkanlık geçiş ekibinin başına Yahudi milyarder Howard Lutnick’i getirmesiyle gösterdi. Lutnick, “İsrail yanlısı savaşçı” olarak tanımlanıyor. 4 bin kişilik Trump kadrosunu belirleyecek olan Lutnick İsrail yanlısı olmak bir yana azılı bir Müslüman ve özel olarak da Türk düşmanlarından güvenlik ve Dışişleri kadrosu belirliyor. Birkaç isme bakalım...

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Pete Hegseth

Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığı için “işgal”, PKK/YPG’li teröristler için, “Ortadoğu’da İsrail’den sonraki en iyi müttefiklerimiz”, ABD’nin Suriye’den çekilmesi fikrine “stratejik hata” diyen, PKK/YPG’li teröristlere özel ABD vizesi için çağrı yapan birisi.

Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Türkiye için “IŞİD’li ve El Kaideci cihatçıları destekliyor”, Cumhurbaşkanı için “Erdoğan bizim dostumuz değil. O, dünyadaki en tehlikeli diktatörlerden biri” diyen, Türkiye’ye F-16 ve her türlü savunma sanayi satışına karşı olan, Türkiye ve Müslüman coğrafyasından habersiz cahil bir kişilik.

ABD Savunma Bakanı yani Pentagon’un başına atanacak olan Pete Hegseth, 2018’de Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın yakılarak Yahudi Tapınağı yapılmasını savunmuş, vücudunda Kudüs Haçı ve Haçlıların katliamlarını meşrulaştırmak için kullandıkları “Tanrı böyle istiyor” yazılı dövmeleri bulunan sosyal medyada kutu ile silah mermisi satışı yapan tuhaf bir kişilik.

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Dışişleri Bakanı Florida Senatörü Marco Rubio azılı bir Türk ve Müslüman düşmanı.

FETÖ DESTEKÇİSİ BAKAN

Türkiye’deki FETÖ’cüleri siyasi tutsak olarak gören FETÖ’cü Enes Kanter’le görüşen, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasına karşı çıkıp yaptırım kararına katılan, ABD’nin Suriye’den ayrılmasına karşı çıkan, PKK/YPG’yi destekleyen tipik bir ABD’li siyasetçi. Azılı bir İsrail yanlısı olduğu kadar azılı bir Filistinli düşmanı. İsrail’in soykırımlarını kayıtsız şartsız destekleyen Rubio, “ateşkes” fikrine bile karşı. Gazze’deki soykırımın yoğun olduğu günlerde “Ölen sivillerden yüzde 100 Hamas’ı suçluyorum. İsrail’in eline geçirdiği Hamas’ın her unsurunu yok etmelerini istiyorum. Bu insanlar vahşi suçlar işleyen hayvanlardır” dedi.

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Mike Huckabee

Trump’ın İsrail Büyükelçiliği için belirlediği isim Evanjelist vaiz Mike Huckabee, Filistinli diye bir halkın olmadığına inanıyor.

Tanrı tarafından bu toprakların İsrail’e verildiğini düşünüyor. Batı Şeria’nın ilhakına sıcak bakıyor, iki devletli çözüm için “aptalca bir fikir”, İran için “öldürülmesi gereken bir yılan” diyor.

Kısacası, yaşanan gelişmelere, İsrail’in açıklamalarına, Trump’ın kadrosuna bakıp “İsrail Türkiye için tehdit değildir” diyen siyasi lider bana göre Türkiye için en büyük tehdittir. Çünkü ya gaflet ya dalalet ya da onlarla işbirliği peşinde ve ihanet içindedir.