Trump’ın F-35 ile mesajı ve İsrail’in paniği: Ankara üzerinden dünya sahnesine dönen ABD

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NATO Zirvesi’nin düzenlendiği Ankara’ya gelmek için Washington’dan hareket etmeden önce KAAN savaş uçağı için gerekli F-110 jet motorlarının Türkiye’ye satışına onay vereceği beklentisi güçlendi. Uçağa bindiğinde ise ABD medyası, F-35 uçakları konusunda da görüşmeler yapacağını aktarıyordu.

7 Temmuz günü öğlen saatlerinde Ankara’ya ulaşan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanan Trump, KAAN uçağı motorları yanında F-35 uçaklarının satışını yapılabileceğini söylerken CAATSA yaptırımlarının da kaldırılacağını açıklayıverdi.

Trump bir, en fazla iki “hediye” beklenirken üçüncüyü de açıklamıştı.

Türkiye’de memnuniyet, soykırımcı İsrail ile son zamanlarda onunla işbirliği yapan Yunanistan’da şok dalgası yarattı.

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YAHUDİ, ERMENİ, YUNAN LOBİSİ DEVREDE

Washington’dan hareket ettiği günün sabahında Trump’ın izlediği Fox News’e çıkıp, “Türkiye’ye F-35 veya savaş uçakları için motorların verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu durum Ortadoğu’daki güç dengesini olumsuz etkileyecektir” diyen soykırımcı İsrail’in Başbakanı Netanyahu, Ankara’daki Trump’a tepkiyi ertesi gün yine ABD medyası aracılığı ile verdi.

Türkiye’yi Kuzey Kore’ye benzeten, Türkiye’nin İsrail gibi ABD’nin de dostu olmadığı şeklinde kamuoyunu provoke etmeye çalışan Netanyahu’nun hemen ardından Yahudi Lobisi, Ermeni Lobisi ile Rum/Yunan Lobisi, Trump ve Türkiye aleyhine kampanya başlattı.

SORUN ÜRETEN İSRAİL, SORUN ÇÖZEN TÜRKİYE

Netanyahu, Trump’ın üç konudaki açıklamasının Türkiye’nin savunma sanayisinin ihtiyaçlarının çok ötesinde bir anlamı olduğunu biliyordu.

ABD Başkanı, Ortadoğu’daki en önemli müttefiki olan ve bölgede kendisine sorun çıkarmaktan başka bir işe yaramayan İsrail’in yerine sorunların çözümünde rol oynayan Türkiye’yi öne çıkarıyordu.

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Türkiye’nin Filistin’de, Gazze’de, Suriye’de, Lübnan’da, Irak’ta, Körfez ülkelerinde hatta İran üzerindeki etkisi, Libya dahil Kuzey Afrika ülkelerinde, Somali’de, Sudan’da, Türkistan coğrafyası yanında Rusya ve Ukrayna ile ilişkisini biliyordu. Hatta bunun sonuçlarını gördü. Örneğin, Suriye’de yıllardır terör örgütü PKK/PYD’ye silah ve para veren ABD, Türkiye’yi karşısına alma pahasına geleceği olmayan dar çıkarlarının yerine, Türkiye’nin etkili olduğu Şara yönetimi ile ilişkilerini geliştirerek tüm ülke genelinde ve geleceği olan çıkarlarını tercih etti.

ABD DÜNYA SAHNESİNE DÖNDÜ

Trump, Gazze’de adıyla anılan ateşkesin imzalanmasında Türkiye’nin Hamas üzerinde etkisi olduğunu gördü. Azerbaycan ile Nahçıvan’ı birbirine bağlayan ve Trump koridoru adı verilen çalışmada Türkiye’nin rolünü biliyordu.

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Yani, sorun üreten İsrail’in yerine sorun çözen Türkiye ile daha yakın bir ilişkide olması ABD’nin menfaatineydi.

Beyaz Saray’ın sosyal medya hesabından, “Amerika dünya sahnesine geri döndü” şeklindeki paylaşım, İsrail ile yakın olmanın zararını gören Trump yönetiminin Ankara üzerinden yeniden itibar kazanma çabasından başka bir anlam taşımaz.

Trump, aynı zamanda Türkiye’nin “bölgesel bir güç” ve “küresel bir aktör” olarak gücünü Netanyahu’nun yayılmacı politikalarını sınırlamak için öne çıkarıyor.

İSRAİL’İN TRUMP’LA SÜRTÜŞMESİ

ABD’nin resmi ve açık politikasına dönüşmemiş olan Trump’ın bu tutumunu en iyi okuyan Netanyahu ve İsrail oldu. Nitekim, Netanyahu’nun tepkisinin ABD’de lobileri, Kongre üyelerini, medyayı harekete geçirmesinin arkasında da bu tablo yatıyor.

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Nitekim, İsrail medyasından Jerusalem Post gazetesinde 8 Temmuz’da yayımlanan “Trump’ın değişen güvenlik mesajı: İsrail, Türkiye F-35 anlaşması konusunda ABD ile sürtüşmelerle karşı karşıya” başlıklı analizinde, “İsrail için Trump’ın Türkiye ile F-35 anlaşması sadece bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda Amerikan politikasının bölgedeki başlangıç noktasının olası değişimidir” yorumu yapıldı.

Yazıda, Amerika’nın Ortadoğu politikasının merkezinde İsrail yerine Türkiye’nin yer almaya başlayacağına vurgusu ortaya çıkıyor.

TÜRKİYE’NİN ETRAFINDAKİ YENİ BÖLGESEL DÜZEN

İsrail gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın salı günü Ankara’da Türkiye’ye sadece F-35 satışına onay vereceğini söylerken aslında çok daha önemli bir şey yaptığını yazdı ve şu soruyu sordu: “Washing- ton’ın ve Trump’ın gözünde Erdoğan’ın Türkiye’si nedir?”

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Türkiye’nin jeopolitik konumu ile savunma sanayisindeki gelişimine vurgu yapılan yazıda, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesinin ABD’nin yararına olacağı üzerinde durulurken sorunun cevabı yazının sonunda şöyle verildi:

“F-35 anlaşması yakın zamanda tamamlanmasa bile Trump’ın Ankara’da verdiği mesaj açıktır. Yıllardır bölgedeki ileri teknoloji silah satışlarına ilişkin her Amerikan tartışmasının çıkış noktası, İsrail’in niteliksel askeri üstünlüğünün korunması gibi görünüyordu. Açıklamaları vurguda bir değişiklik olduğunu gösteriyor: İsrail yakın bir müttefik olmaya devam ediyor ancak artık tek dikkate alınan unsur o değil. Trump’a göre Türkiye de oyunun merkezine yeniden yerleştirilmesi gereken stratejik bir varlık. Bu yüzden F-35 konusundaki tartışma uçağın kendisinin ötesine geçiyor. ABD’nin Doğu Akdeniz’deki en önemli iki müttefiki arasındaki dengeye değiniyor. Trump, Türkiye’yi F-35 pistine geri döndürmeyi başarırsa bunun önemi başka bir silah anlaşmasıyla sınırlı kalmayacak. Yeni bölgesel düzenin Türkiye etrafında da inşa edileceği bir Amerikan deklarasyonu olacaktır. İsrail için bu durum sadece bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda Amerika’nın bölgedeki politikasının başlangıç noktasında olası bir değişiklik anlamına geliyor.”

Dünyada en nefret edilen ülke olan İsrail ile yan yana olmanın bedelini ödeyen ABD’nin güçlü ve dürüst bir küresel aktör ve bölgesel güç olan Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi en çok kendi menfaatine olacaktır. Elbette bu Trump’ın ülkesinde İsrail lobisine karşı mücadelesine bağlı.