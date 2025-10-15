Trump, Siyonistlerin bağışı karşılığı Kudüs’ü başkent olarak tanımış

Haberin Devamı

738 gün süren katliamda bilinen rakamlara göre 68 bin Filistinli’nin hayatını kaybettiği, 170 binden fazlasının yaralandığı saldırılarda Gazze’nin yüzde 90’ı yerle bir oldu.

Ve bunu yapan Siyonist İsrail ile işbirlikçisi Amerika Birleşik Devletleri, tüm dünyanın gözünün içine baka baka barış güvercini rolü oynadılar. Hatta adının duvarlara, gazete manşetlerine yazılması yetmedi Netanyahu, Trump’a altın bir güvercin heykeli bile hediye etti.

Konuşmasında, ABD’nin dünyanın en iyi silahlarını ürettiğini ve bunların büyük miktarda bulunduğunu söyleyen Trump, “Doğrusunu söylemek gerekirse bunların birçoğunu İsrail’e de verdik” açıklamasında bulundu. Trump, Netanyahu ile silah talepleri konusunda sık sık görüştüklerini anlatarak, “Bibi (Netanyahu), bana defalarca telefon etti: ‘Bana şu silahı verebilir misin?’ Bazılarını daha önce hiç duymamıştım. ‘Bibi, onları ben yaptım zaten’ dedim. ‘Onlar en iyileri’” diye konuştu. İsrail’in bu silahları etkin kullandığını söyleyen Trump, “Bunu bilmek ve kullanmak da önemli. Ve siz açıkça onları çok iyi kullandınız. İşte bu sayede İsrail güçlü ve kudretli hale geldi ve bu da sonunda barışı getirdi. Barışı getiren şey buydu. Ortadoğu’nun ve İsrail’in üzerinden büyük bir kara bulutu kaldırdık. Buna yardımcı olmak benim için bir onurdu” dedi.

Trump barışın güçle geldiğini söyleyince Beyaz Saray hesaplarından ve Siyonist soykırımcı İsrail’e ait resmi hesaplardan “Güçle gelen barış” mesajı paylaşıldı.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Henüz barıştan söz etmek için çok ama çok erken, ama sağlanan ateşkes konusunda Türkiye ve Katar başta olmak üzere birkaç ülkenin rolünden söz edilebilir. İsrail ve ABD ise Gazze başta olmak üzere Ortadoğu’da yaşanan yıkımın suç ortaklarıdır. Nitekim Trump bir yandan İsrail’e ne tür yıkıcı silahlar verdiğini anlatırken, yüzlerce savaş uçağı ile İran’ı nasıl bombaladıklarını ballandıra ballandıra anlattı.

Ateşkesi getiren ise sadece ve sadece ABD’nin verdiği ve İsrail’in masum Filistinlilerin üzerine attığı bombalarla geldi.

O yüzden Trump’ın İsrail meclisindeki konuşması, barış konuşmasından çok suç ortaklığının itirafı gibiydi.

ABD’DEKİ SİYONİST LOBİ

Siyonist İsrail ile Gazze’deki soykırımın suç ortağı ABD’nin Başkanı Trump’ın İsrail meclisinde yaptığı konuşmadaki bazı detaylar, Yahudi lobisinin Beyaz Saray dahil ABD siyasetini para ile nasıl satın aldığını ortaya koydu.

AIPAC gibi Yahudi lobisi kuruluşların seçimlerde adaylara yaptığı bağışları biliyorduk ama zengin Yahudilerin ABD Başkanı üzerindeki etkisini ve İsrail adına ABD dış politikasını nasıl yönlendirebildiklerini kulaklarımızla duyduk, gözlerimizle izledik.

İsrail meclisi Knesset’te, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni tek taraflı açıklamayla İsrail’e ait olduğunu ilan eden, diğer ABD başkanlarından farklı olarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyıp büyükelçiliği taşıdığından bahseden Trump, izleyiciler arasında tuhaf görünümlü bir ABD vatandaşını parmağıyla işaret ederek, “ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıdığıyla övünüyordu. Öyle mi değil mi Miriam?” dedi.

TRUMP’TAN İTİRAF VE İFŞA

Trump, bu hareketi ile değme komplo teorilerini yabana atacak bir gerçeği dünyanın gözü önünde ifşa etti. Meğer, Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğu açıklamasını ve Kudüs’ün başkent ilan edilmesini kumarhane sahibi Yahudi Sheldon Adelson ve eşi Miriam Adelson istemiş.

Daha önce ABD basınında bağış karşılığında Kudüs’ü başkent olarak tanıdığına dair haberler yapılan Trump, gülümsemesine rağmen rahatsızlığını dişlerini sıkarak belli eden Miriam Adelson’na işaret ederek şöyle anlattı: “Miriam ve Sheldon Adelson ofise gelirdi, beni ararlardı. Sanırım Beyaz Saray’a aklıma gelebilecek herkesten daha fazla gezi yaptılar. Orada o kadar masum bir şekilde oturan (Miriam Adelson’u gösteriyor) ona bakın ki, bankada 60 milyar dolar var... ve İsrail’i seviyor.

Bununla başını belaya sokacağım, ama aslında ona bir keresinde sordum, ‘Yani, Miriam, İsrail’i sevdiğini biliyorum. Neyi daha çok seviyorsun? İsrail. Amerika Birleşik Devletleri mi yoksa İsrail mi?’ cevap vermeyi reddetti. Bu İsrail anlamına gelebilir.

Kocası çok agresif bir adamdı ama ben onu sevdim, beni çok destekledi. Ve seslenirdi, ‘Gelip seni görebilir miyim?’ diyorum ki, ‘Sheldon, ben Amerika Birleşik Devletleri başkanıyım, bu şekilde çalışmıyor. Yine de içeri girip iyilik yapardı. Ancak Golan Tepelerini düşünmemi sağlamak da dahil olmak üzere pek çok şeyden çok sorumluydular.“

600 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

ABD medyasına yansıyan haberlere göre Miriam Adelson, Trump’ın en yakın bağışçılarından birisi ve 2016’da Trump’a bağış yapıp büyükelçiliği Kudüs’e taşımasını istemiş. Öncesinde 20 milyon dolar Trump’ın ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararı aldıktan sonra da 90 milyon dolar daha verdiler. Yine medyada yer alan haberlere göre, 2024’te 100 milyon dolar bağış yapmış. Zengin Siyonist Adelson’ların talepleri arasında henüz kabul edilmeyen Batı Şeria’nın ilhakının tanınması da varmış.

Adelson’lar Trump’ın 2016 başkanlık kampanyası ve Cumhuriyetçi Parti kongre kampanyalarına toplam 133 milyon dolar yatırım yaptıktan sonra Trump, 2018’de Miriam’a Özgürlük Başkanlık Madalyası’nı elleriyle taktı.

Siyonistler olarak ve ABD’deki sağcı kuruluş ve kişilerle bağlantıları olan Adelson’lar, 2010’larda Cumhuriyetçi en büyük bağışçılar haline geldiler. Trump’ın üç başkanlık kampanyasını desteklemek ve 2015’ten bu yana diğer Cumhuriyetçi adayları desteklemek için 600 milyon dolardan fazla bağış yaptılar.

Karşılığını da Kudüs’ün başkent ilan edilmesi ve Suriye’ye ait Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğunun ilanı olarak aldılar. Sayfalar dolusu kitap, saatlerce belgesel çekilse ABD Başkanı’nın İsrail meclisinde itirafları kadar etkili olmazdı.