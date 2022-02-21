‘The Dr. Oz’ olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar

19 Ocak 2007’de suikast sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink cinayetiyle ilgili araştırmalarım Mahir Kaynak’ın, “Bir olay olduğunda faili kim olduğunu bulmak istiyorsanız, ‘olayın sonucu kimin işini yarıyor’ diye bakın. Kimin işine yarıyorsa fail odur” sözü yanında, “Kim delil karartıyor, sahte delil üreterek fail yaratıyorsa gerçek fail odur” sonucunu çıkarmama sebep olmuştu.

Hrant Dink bir suikast sonucu öldürülmüş, katil ve azmettirenler yakalanmış, devreye giren istihbaratçılar kamera kayıtları dahil delilleri karartmış, kurbanın çevresine girmiş, tutanaklar, ifadeler, raporlarla “olağan şüpheliler” anlatılmış, ellerine de “Ergenekon” diye bir örgüt şeması verilmiş ve ortalığa bırakılmıştı.

Hrant Dink’in hakkını savunduğunu söyleyen sözde gazeteciler dosyayı okuyup gerçeği yazmak yerine “ön yargılarını, ideoloji ve egolarını” okşayan istihbaratçıların oyuncağı olmuştu. İstihbaratçılar onlara “dünyanın en akıllı adamları” olduğunu hissettirdikçe gerçeklerden uzaklaştılar.

Oysa sadece basit bir gazetecilik merakı gerçeği ortaya çıkarmaya yeterdi.

DİNK VE YAZICIOĞLU DOSYASI

2007 yılından itibaren, suikastçıların yakalanmış olmasına rağmen bu cinayetin arkasında soruşturmayı yürüten FETÖ’cü istihbaratçıların olduğunu yazıp çizdim. Başıma ne geldiyse bundan sonra geldi. Ama zamanla yalanlar savrulup gitti, 15 yıl sonra bugün de kendini koruyan gerçek ortaya çıktı. Ve vardığım sonuç şu oldu: Suikast dosyasında kim delilleri karartıyor, yok ediyor ve değiştirip fail yaratıyorsa aslında gerçek fail odur.

FETÖ’cü istihbaratçılar faili oldukları dosyada delil karartıp fail yaratmıştı. Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu suikastı dosyasında da aynı durum ortaya çıktı.

Fail, soruşturmayı yürütürken delil karartan ve fail yaratan suikastları kamuoyu oluşturmak için Ergenekon dosyasına alıp sonra da çıkartan FETÖ mensubu yargı ve istihbarat personeliydi.

DELİL KARARTMA SORUŞTURMASI ÖNEMLİ