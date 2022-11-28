Terörün kiri artık üzerinizde: Madem yalan, terör bağlantılı 120 kişiyi neden işten çıkardınız?

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Yerel seçimlerde olduğu gibi 2023’te de sandığa giderken kendisini HDP’nin desteğine muhtaç hisseden CHP, her tavizi vermeye hazır. PKK Sözcüsü Demirtaş’ı savunmak, HDP’nin PKK ile ilişkisini görmezden gelmek, terörün adını ‘Kürt sorunu’ koymak derken, PKK ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin İBB’ye işe alınmasına kadar her şeyi yaptılar.

Atatürk’ün kurduğu partinin Kılıçdaroğlu ve adamları tarafından düşürüldüğü hal içler acısı.”

İBB’DEN SALTIK’IN BAŞINI YAKTILAR

Bu yazımdan sonra iki şey oldu; ağustos ayında PKK terör örgütü ile hiçbir ilgisi olmadığı halde sadece idari olarak sorumlu olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla “terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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TABLO DAHA VAHİM

İkincisi de hafta sonunda yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm partilerden 204 belediyede yürütülen “Özel Teftiş” sonuçlarını açıkladı.

Bakan Soylu, 2021 yılı aralık ayında İBB’de PKK, DHKP-C, FETÖ, MLKP, MKP gibi terör örgütü irtibatlı ve iltisaklı 557 kişinin işe alındığını söylemişti.

Hafta sonu açıkladığı bir yıllık “Özel Teftiş” sonuçlarına göre tablo daha vahim; SGK ve İBB verilerine göre, 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında İBB’ye 1.984, İSKİ’ye 454, İETT’ye 66 ve belediye iştiraki olan 30 şirkete 22 bin 857 kişi olmak üzere, toplam 25 bin 361 kişi ilk defa işe alındı.

21 BİN KİŞİ ÇIKARIP 25 BİN KİŞİ ALDILAR

Aynı dönem içerisinde belediye şirketlerinden 21 bin 356 kişi işten çıkarıldı. Tasarruf gerekçesiyle işten çıkarılanlardan 4 bin 5 kişi fazlası işe alındı.

1 Ocak 2019-31 Aralık 2021 arasında ilk defa işe alınan 25 bin 361 kişiden, 15 bin 125 kişi hakkında belediye tarafından hiçbir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talebinde bulunulmadı. Ayrıca mevzuata göre şirketlerde ilk defa işe alınanlar için değerlendirme komisyonu oluşturulması gerekirken bu da yapılmadı.

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E-DEVLET’TEN ADLİ SİCİL HÜLLESİ

Adli sicil belgeleri e-Devlet üzerinden alınırken, kamu/özel seçeneğinden “özel” seçeneği seçilerek alınan çıktılarla işe girişleri yapıldı. İncelemede bu kişilerin büyük çoğunluğuyla ilgili sadece özel şirketler için verilen adli sicil kaydının olduğu, arşiv kaydının ise bulunmadığı görüldü.

İBB yönetimi, İstanbul Valiliği’ne güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması taleplerini ise müfettiş incelemesi başladıktan sonra göndermeye başladı.

İBB KORKUDAN 120 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI

İBB yönetimi özel teftişin başlamasından sonra ise 120 civarında kişiyi güvenlik soruşturmaları nedeniyle işten çıkarttı. Emniyet ve UYAP verilerine göre; ilk defa işe alınan 25 bin 361 kişiden, 4 bin 227 kişi hakkında adli soruşturma ve kovuşturmanın bulunduğu tespit edildi. Bunlardan 147 kişi hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar “terör örgütleriyle bağlantılı veya anayasal düzene karşı işlenen suçlardan” yürütülüyor. Bunlardan 66 kişi hakkında “terör örgütleriyle bağlantılı veya anayasal düzene kaşı işlenen suçlardan” mahkûmiyet kararı mevcut.

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FETÖ, PKK, DHKP-C VE DİĞERLERİ

Ayrıca 709 kişinin kendisi hakkında ve 959 kişinin yakınları hakkında olmak üzere toplam 1.668 kişi hakkında terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kaydı bulunduğu tespit edildi. Söz konusu 1.668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyle: FETÖ: 875, PKK/KCK: 432, DHKP-C: 143, HTKP-C: 66, TKP/ML: 64, MLKP: 33, DEAŞ: 3, El Kaide: 1 ve diğer örgütler: 51.

MERSİN, SEYHAN ATAŞEHİR

Sadece İBB mi? CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde toplam 54 kişinin terör örgütleriyle irtibat/iltisaklı olduğu tespit edildi. Bunlardan 30 şahıs hakkında “PKK/KCK veya FETÖ terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından verilmiş mahkeme kararları var; bazılarının ise yargılamaları sürüyor.

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Adana Seyhan Belediyesi İmar İnşaat Kültür Sağlık Ticaret Anonim Şirketi’nde işe alınan 501 kişiden 234 kişi hakkında hiçbir şekilde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talebinde bulunulmadı. PKK terör örgütünün sözde bölge sorumlusu ve halen tutuklu olan terörist Mehmet Saruhan ile irtibatlı olduğu ve belediyeye sözde değer ailesi olarak eleman alan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk’un “teröre yardım ve yataklık” suçlamasıyla yargılamasının devam ettiği açıklandı.

Ataşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Atabel ve Ataper adlı şirketlerinde çalışanlardan toplam 125 kişinin silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, silahla yağmalamak, silahla yaralamak, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, tefecilik, cinsel taciz, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak ve kullanmak gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

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Tüm inceleme sonuçları Savcılıklarla ve ilgili kurumlarla paylaşılıyor. İBB Başkanı İmamoğlu ve CHP yönetimi ise yalanlama ve hakaret ile yaptıklarının üzerini örtmeye çalışıyor. Bir yıl önce yazdığımı bir adım ileri götüreyim; artık terörün kiri onların üzerine bulaştı. Bakalım nasıl temizlenecek?