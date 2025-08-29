‘Terörsüz Türkiye’den ‘Terörsüz Bölge’ye

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan o gün TBMM kürsüsünden şunları söylemişti: “‘Vaadedilmiş topraklar’ hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. Birileri ısrarla görmek istemese de Netanyahu hükümeti Anadolu’yu da içine alan bir ham hayal kurmakta, ütopya peşinde koşmakta, bu niyetlerini de çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir. 7 Ekim’den beri yaşanan her gelişme, bu tehdidin boyutunu biraz daha artırmaktadır. İsrail’in, Filistin ve Lübnan’daki saldırılarını çok yakından takip ederken, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde, bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle, nasıl birer küçük uydu yapı kurmak istediğini de çok net görüyoruz.”

İşbirlikçisi ABD’nin de desteğiyle İran’ı da kapsayan soykırımcı İsrail’in saldırganlığı ile bölgesel gelişmeler iki yıl sonra tam da bu aşamaya geldi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri üzerine 8 Ekim 2024’te TBMM’de yapılan kapalı toplantı sonrası İsrail’in tehdit olmadığını söyleyen CHP’li Özgür Özel, dört yıl sonra gündeme gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘santrafor’ arayışına girerken, Türkiye Cumhuriyeti devleti ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmalarına başladı. Takvim şöyle işledi:

22 Ekim 2024: Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın tecridinin kaldırılması ve örgütün lağvedildiğinin açıklanması durumunda TBMM’de konuşabileceğini, umut hakkından yararlanabileceğini söyledi. Ayrıca örgütün feshedilmesi çağrısı yaptı.

28 Aralık 2024: DEM Parti heyeti, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile görüştü.

29 Aralık 2024: Öcalan’ın süreci desteklediğini anlatan bir mektup okundu.

2 Ocak 2025: DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

22 Ocak 2025: DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı’da Abdullah Öcalan’la ikinci kez görüştü.

13 Şubat 2025: PKK yöneticilerinden Cemil Bayık, Abdullah Öcalan’dan bir mektup aldıklarını ancak içeriğini açıklamayacaklarını söyledi.

27 Şubat 2025: Yedi kişilik DEM Parti heyeti, İmralı Adası’na giderek Öcalan ile üçüncü kez görüştü. Yaklaşık üç saat süren görüşmenin ardından heyet tarafından, Öcalan’ın mesajı açıklandı.

10 Nisan 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti.

21 Nisan 2025: DEM Parti heyeti dördüncü kez İmralı’ya gitti.

8 Mayıs 2025: Öcalan’ın PKK’ya yeni bir mektup gönderdiği ve “Bir an önce fesih toplantısını yapın” dediği öğrenildi.

12 Mayıs 2025: PKK’nın fesih kararı kamuoyuna duyuruldu.

18 Mayıs 2025: DEM heyeti beşinci kez İmralı’ya gitti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM’de komisyon kurulması çağrısı yaptı.

24 Haziran 2025: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş komisyonla ilgili Meclis’teki siyasi partilerin grup yöneticileriyle buluştu.

6 Temmuz 2025: DEM heyeti altıncı kez İmralı’ya gitti.

9 Temmuz 2025: Abdullah Öcalan, videolu mesaj yayınladı.

11 Temmuz 2025: PKK’lı bir grup terörist sembolik olarak silah yakma gösterisi yaptı.

25 Temmuz 2025: DEM heyeti yedinci kez İmralı’ya gitti.

31 Temmuz 2025: Siyasi partiler, ‘Terörsüz Türkiye’ komisyonu için üyelerinin isimlerini TBMM’ye bildirdi.

5 Ağustos 2025: Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmaları kapsamında kurulan komisyon ilk toplantısını yaptı ve adı oybirliği ile ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ olarak belirlendi.

28 Ağustos 2025: DEM heyeti sekizinci kez İmralı’ya gitti.

Bakalım, Öcalan PKK’ya silahların teslimi ve “İsrail’in kontrolünde” olduğunu söylediği Suriye kolu PKK/PYD-SDG’ye yönelik çağrı yapacak mı?

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN İKİ AMACI

Terör örgütü ne yaparsa yapsın ‘Terörsüz Türkiye’ girişiminin iki temel amacı vardı; Birincisi terör örgütü PKK’nın kendisini feshetmesi ve kayıtsız şartsız silah bırakması, ikincisi ise DEM Parti’nin PKK vesayetinden çıkıp Türkiye partisi haline gelmesiydi.

Sürecin içindekiler bile ‘ihtiyatlı iyimserlikle’ yaklaşırken, devreye soykırımcı İsrail girdi. “PYD İsrail’in kontrolünde” diyen Öcalan’ın çağrısına uymayan PKK/PYD-SDG, merkezi yönetim ile birleşmek yerine İsrail’in desteğiyle Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırında ‘teröristan’ kurma hayaline kapıldı.

SURİYE’Yİ BÖLME PROJELERİ

İsrail sadece PKK terör örgütünü değil, ülkenin güneyindeki Dürzileri de Suriye’den koparmak için adımları attı. Önceki gün de Suriye’deki Aleviler; Lazkiye, Tartus, Humus, Sahl al Gab ve Hama’nın bazı bölgelerini kapsayan ‘Orta ve Batı Suriye Bölgesi Konseyi’ kurarak federasyon talebinde bulundular. Arkasında İsrail olan projeye göre, Suriye’nin kuzeyden PKK’lılar, orta ve batıdan Aleviler, güneyden ise Dürziler tarafından bölünmesi için adımlar atılmış oldu. Bu gidişle MOSSAD’ın suikastlarından MİT’in çabalarıyla kurtulan Şara yönetiminin elinde ise İsrail tarafından havadan sürekli bombalanan Şam dışında bir şey kalmayacak.

TÜRK KILICI

Suriye’nin etnik ve dini gruplar şeklinde parçalanması, sadece Suriye değil Irak, İran hatta Türkiye’yi de bölmeyi amaçlayan, İsrail ve işbirlikçisi ABD projesi olduğu ortada.

Ortadoğu’da soykırımcı İsrail ve emperyalist işbirlikçilerinin amaçları ne olursa olsun, Türkiye’nin tavrı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Malazgirt zaferinin 954’üncü yıldönümünde yaptığı konuşmada şöyle dile getirildi: “...Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak, kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak; kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise eninde sonunda kaybedecektir. Şunu da biliyoruz ki; kılıç kınından çıkarsa, kaleme ve kelama yer kalmaz.”

Bu sözlerin anlamı çok açık, Şara yönetimi ile askeri alanda çeşitli işbirliği yanında, Türkiye Esad döneminde olduğu gibi sınırları için güvenlik riski oluşturan terör örgütü ve işbirlikçilerine karşı uluslararası sözleşmelerden hakkını kullanarak, ‘Türk kılıcını’ kınından çekecek. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt’ten tüm dünyaya şu mesajı verdi: “Önce terörsüz Türkiye’yi, ardından da terörsüz bölgeyi elbirliğiyle gerçeğe dönüştüreceğiz.”

Türkiye’nin hedefi yalnızca sınır güvenliği için terörle mücadeleye yönelik operasyon değil, aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının açıklamasında olduğu gibi Suriye hükümetinin kendi birlik ve bütünlüğünü korumak için alacağı her türlü desteği kapsıyor.

‘Terörsüz Türkiye’ çalışması başladığından itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir vurgusu dikkat çekiyor: “Gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan çekinmeyeceğiz.”

Şimdi buna ‘Türk kılıcı’ eklendi. Yani ‘Terörsüz Türkiye’ için gerektiğinde ‘kadife eldiven içindeki demir yumruk’, terörsüz bölge için ‘Türk kılıcı’...