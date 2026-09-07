Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge’den rahatsız iki ülke: İsrail ve İran

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Yazımın devamı bugün yaşadığımız gelişmelere şöyle ışık tutuyordu: Söz konusu Türkiye düşmanlığı olduğunda, soykırımcı Siyonist İsrail ile İran yönetiminin ortak özelliği ortaya çıkmıştır. Bu ortak özellik; İsrail’in Türkiye’ye karşı Suriye kolu PKK/YPG’yi, İran’ın PKK/PJAK’ı kullanıyor olmasıdır. Ama bugün şartlar değişti ve İsrail, Suriye’de PKK/YPG’yi kullandığı gibi İran’da da yönetime karşı başlayan ayaklanmada PKK/PJAK yanında diğer ayrılıkçı terörist gruplarını destekliyor.

Bir zamanlar İran’ın Türkiye’ye karşı kullandığı PKK/PJAK da MOSSAD üzerinden İsrail’in bu ilgisine kayıtsız kalmıyor. Yani İran’ın Türkiye’ye karşı kullandığı terör silahı şimdi kendisini vuruyor.

Bakan Güler’in uyarısı

Öyle ki, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2 Mayıs 2024 tarihinde CNN Türk yayınında İran’ın ülkedeki PKK yapılanmasına yönelik yaklaşımını şöyle özetlemişti:

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‘İranlı dostlarımızla konuşuyoruz ‘Bak kardeşim şu noktadan karşıya geçtiler, şuraya gittiler takip ediyoruz. İHA’dan, SİHA’dan bakıyoruz. İranlı dostlarımız cevap veriyor ‘Biz oraya baktık orada hiç kimse yok’. Bu hoş bir yaklaşım değil. Tabii ki rahatsızız.’

Yani Türkiye, PKK’lıları bulundukları yerlerde tespit edip İranlı yetkililere bildirdiklerinde operasyon yapacaklarına, yer değiştirmeleri için imkân tanıyordu.

Lübnan’da Hizbullah’a yönelik operasyonlar, Esad yönetiminin Suriye’de devrilmesi, MOSSAD’ın ülke içinde gerçekleştirdiği suikastlar ve ABD ile İsrail’in nükleer tesislere saldırıları sonrası İran’ın Türkiye’ye maşa olarak kullandığı PKK/PJAK’a bakışı da değişti.

“Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge” süreci ile 8 Aralık 2024 devrimi sonrası İran’ın nüfuz alanını kaybetmesi tüm denklemi değiştirdi.

Bu değişimi yine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 19 Aralık 2025 günü yaptığı basın toplantısında şöyle anlattı: “Özellikle İsrail-İran savaşı esnasında İran’daki PJAK’lı teröristler, bu savaşı İran’ın kaybedeceğini ve hatta İran’da yönetimin değişeceğini düşünüyorlardı. Bu minvalde açıklamalar yaptılar ve gerçek yüzleri bir günde ortaya çıktı. İsrail-İran arasındaki çatışma istedikleri şekilde sonuçlanmadı ve İran PJAK’a operasyon yaparak ağır zayiat verdirdi.

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Terör örgütü PKK, silah bırakma açıklamasının ardından Irak’ın kuzeyinden birçok terörist ve silah-mühimmatı İran’a aktarmaya çalıştı. Biz bunları her gün İran’a bildirdik. Onlar da fırsat buldukça operasyonlar icra ediyorlar. İran da bu vesileyle terör örgütü PJAK’ın gerçek yüzünü daha iyi görmüş oldu.

PKK elebaşı Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı “PKK’nın tüm grupları ile fesih kararı alması” çağrısına uymayacaklarını ilk açıklayan grup terör örgütünün İran yapılanması PKK/PJAK oldu.”



SURİYE’DE PKK/SDG LAĞVEDİLDİ



Evet, İran yönetimi PJAK’ın bu yüzünü gördü ama hala faaliyetlerini sonlandırması için Türkiye’ye destek olmuyor. Oysa Suriye’de Şara yönetimi, terör örgütü SDG’nin entegrasyon girişimini örgütün lağvedilmesine kadar götürdü.

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“Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge” sürecinde fesih kararı alan terör örgütü PKK’nın tasfiyesiyle ilgili yasanın çıkartılmasıyla birlikte örgütün Suriye kolu PYD/YPG sadece silah bırakma değil, çatı yapılanması olan SDG’nin de lağvedildiğini açıkladı.

ABD’nin verdiği desteği durdurması ve askerlerini geri çekmesi sonrası yalnız kalan SDG Suriye devletiyle entegrasyon anlaşmasını uygulamaya başladı. PYD/YPG, elindeki ağır silahları da Suriye Ordusu’na teslim ediyor.

Suriye ordusunun, söz konusu kentte YPG’den aldığı ağır silahlar arasında, çeşitli zırhlı araçlar, tank, havan, ağır makineli tüfekler ile uçaksavarlar yer alıyor. Suriye hükümeti, geçen aylarda, örgütün işgalindeki Haseke iline girerek, valilik, adliye, emniyet merkezi gibi devlet kurumlarını teslim aldı.



İRAN’DA PKK/PJAK: SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ



Ama, PKK’nın İran kolu PJAK, tam da 9 ay önce belirttiğim gibi silah bırakma ve kendini feshetmeyeceğini tekrar ediyor. Hatta terör örgütü PKK/PJAK eşbaşkanı Emir Kerimi, hala ABD ve İsrail’in saldırısı altındaki İran’da rejim değişikliği için fırsat kolladıklarını şu sözlerle ifade ediyor. “Eğer İran’ı ele geçirebilirsek, halkların kardeşliğini esas alan öz yönetim ilan edeceğiz” diyor. PKK’nın İran kolu PJAK ısrarla silah bırakmayacağını açıklarken İsrail’in etkisiyle ABD’nin bir kara harekatı başlatmasının kendileri için bir fırsat olacağını umuyor.

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İSRAİL’İN MAŞASI İRAN’IN ÇELİŞKİSİ

PJAK bu yönüyle özellikle bölgede yayılmacı politika izleyen İsrail açısından da hala kullanışlı bir maşa olarak görülüyor. Ancak PJAK konusundaki asıl çelişki İran’ın tutumunda; İran yönetimi, bir yandan ABD ve İsrail maşası haline dönüşen PJAK’a karşı operasyonlar yapıyor diğer yandan operasyonlarını sınırlı tutularak örgütün ayakta kalmasına izin veriyor.

Bu, İran’a karşı İsrail’in maşası olan PJAK’ın gün gelip İran tarafından da Türkiye’ye karşı kullanılması amacından kaynaklanıyor.

Tıpkı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in açıklamalarının satır aralarında yer aldığı gibi, İran PJAK terör örgütünü Türkiye’ye karşı kullanmak için elinin altında tutmak istiyor.

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Elbette, ABD ve İsrail’in PJAK ve diğer bölücü örgütlere verdiği destekten rahatsız ama kontrol edebildiği bir PJAK’ı tercih ediyor.

Irak’ta ve Suriye’de Esad yönetimi döneminde de görüldüğü gibi İran, vekil güç kullanarak ya da terör örgütleri ile işbirliği yaparak bölgede tıpkı İsrail gibi yayılmacı politikalarından vazgeçmiyor. Bu da PJAK’ı İran açısından kullanışlı hale getiriyor.

Bölünmüş bir Suriye’yi en çok kim istiyor ve bunun için çalışıyordu: İsrail ve İran değil mi..

Milli birliğini sağlamış, toprak bütünlüğünü sağlamış, tek bir milli ordusu olan, etnik ve dini bölünme riski azalmış bir Suriye bu iki düşman ülkenin işine gelmiyor. Çünkü Türkiye’nin büyük mücadelesiyle ortaya çıkan bu tablo her iki ülkenin yayılmacı politikalarının bitmesi anlamına geliyor.

O yüzden, “Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge” sürecinin en büyük kaybedeninin sadece İsrail değil aynı zamanda İran olduğu açık.