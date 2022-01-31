Terörle mücadelede zayıf halka: Siyaset

Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilince bahar havası hızla yaza dönüştü. Ancak iki ay sonra 17 Ağustos günü yağan yağmurla oluşan sel, erken yaz havasını sonbahara çevirdi. Şehri su basmış, altgeçitler dolmuş, evsiz bir yurttaş hayatını kaybetmişti.

Doğal olarak gözler İmamoğlu’nu arıyordu. Ama o ailesiyle Bodrum’da tatildeydi. Meteoroloji’nin uyarısına rağmen önlem alınmaması bir yana, tatilde olan İmamoğlu’nun bir gün için İstanbul’a geldikten sonra Bodrum’a tatile dönmesi eleştiri konusu oldu. Ama o, yandaş kalemlerinin savunmasıyla bunu savuşturmayı başardı.

ELAZIĞ’DA DEPREM ŞOV

Bundan birkaç ay sonra 24 Ocak 2020 günü Elazığ ve Malatya’da 6.8 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. 41 kişi hayatını kaybetti 1.607 kişi de yaralandı.

İmamoğlu 25 Ocak 2020 günü Elazığ’daydı. Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Depremle sarsılan Elazığ’dayız. Arama kurtarma ve destek ekiplerimiz tam koordinasyon ile çalışıyorlar. Bütün İstanbul’un kalbi burada atıyor ve her türlü desteğe hazırız.”

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken deprem bölgesinde birkaç saat geçiren İmamoğlu 26 Ocak 2020 günü Tunceli Belediyesi ziyaretinde, ertesi gün ise Erzurum’da kayak tatili yapan ailesinin yanında görüntülendi.

Anlaşıldı ki Erzurum’a kayak tatiline giderken Elazığ’a uğramıştı...

İMAMOĞLU’NUN TARZI BU, ALIŞACAKSINIZ!