Terörist PKK ve mafyanın arabulucu gazetecileri

“FETÖ sıfırdan başlıyor” başlıklı son yazımda, örgütün taban oluşturmak için yeniden yapılandığını anlatmıştım. Devletin içinde, bürokraside, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, devletin medya kuruluşlarında, yargıda, açık-gizli hâlâ varlığını koruyan Fetullahçı Terör Örgütü, tabandaki varlığını kaybetmemek ve genişletmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

Ana hedeflerden birisi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınan ve tutuklanan 130 bin dolayındaki örgüt üyesini bir arada tutmak.

Bunun için yeni sözde “Mağdur Aileler yapılanması”, “Finansal yapılanma” ve “Talebe yapılanması” şeklinde Ankara, İzmir ve İstanbul merkezli yeni örgütlenmelere gitti.

YENİ YAPILANMAYA İLK OPERASYON

Hapisteki FETÖ’cülerin dışarıdaki aile üyelerine maddi yardım yapılırken, özellikle bu ailelerin çocuklarını da örgüte kazandırmak için “Talebe yapılanması” kurdular.

Böylece babalarını, annelerini örgütün amaçları için kullanan FETÖ, şimdi de çocuklara el atmış oldu. Nitekim, FETÖ’nün bu yapılanmasına yönelik cuma günü Çanakkale Başsavcılığı’nın koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) desteği ile Çanakkale Emniyet KOM ve İstihbarat Şubeleri tarafından yürütülen operasyonda, örgütün bu ildeki yeni yapılanması çökertildi.

Elbette bu FETÖ’nün vazgeçeceği anlamına gelmiyor ama şu an için Çanakkale’deki yapılanma deşifre edildi. Diğer illerde de devamı gelecek.

Çanakkale merkezli 14 ilde 84 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılan operasyonda, örgütün öğrenci yapılanması, esnaf yapılanması, aile yapılanması, mahrem il yapılanması ve finans ağı ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında, örgütün il imamı, bölge sorumlusu, ilçe imamları, öğrenci sorumluları olduğu gibi örgüt içinde üst kademede mahrem konumda yer alan kişiler de var. Örgütün bir yandan finansal yapılanma üzerinden ailelere yardım ettiği belirlenirken, diğer yandan örgüt üyelerinin yurtdışına firarlarını da organize ettiği ortaya çıktı.