Terörist PKK ile mücadelede dönüm noktası: TSK ‘girilemez’ denilen Zap’ta kilidi kapattı

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Türkiye’nin 40 yıllık PKK terörü ile mücadelesindeki en önemli başarılarından biri daha elde edildi; Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütünün “girilemez, ulaşılamaz” ilan ettiği Kuzey Irak’taki en önemli üslenme bölgesi olan Zap’ı kontrol altına alarak kilidi kapattı.

Bu önemli gelişmeyi dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıkladı; “Geçmişte yürütülen ‘sınırlı hedefli ve süreli’ operasyonların yerine, bugün terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile ‘sürekli ve kapsamlı’ operasyonlar gerçekleştirerek başta PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz. En son, kahraman Mehmetçik’in büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap’ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir” dedi. Böylece PKK terör örgütünün, Irak sınırındaki Şırnak’tan sonra Hakkâri ilimizin karşısında Türkiye’ye eleman ve silah soktuğu adeta kapı olarak kullandığı geçit kapatılmış oldu.

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IRAK’TAKİ BOŞLUK

Irak hükümetinin zayıflığı ve dağınıklığı, Barzani yönetiminin işbirliği, göz yumması ve güçsüzlüğünden kaynaklı Kuzey Irak’ta yaşanan otorite boşluğu nedeniyle Türkiye sınırındaki Hakurk, Metina, Zap, Gara, Avaşin-Basyan, Sinat-Haftanin, Kandil ve Asos bölgeleri yıllar içinde PKK/KCK’lı teröristler için personel temin, barınma, lojistik destek ve ülkemize eylem hazırlığı için kullanılan bir alan haline geldi. PKK bu bölgeyi terör saldırıları için Türkiye’ye sızma üssü olarak kullandı. Terör örgütü yöneticileri, coğrafi koşullarından dolayı bu bölgeleri “girilemez ve ulaşılamaz” olarak tanımlıyordu.

PENÇE OPERASYONLARI



Daha önce operasyon düzenlenen ve kontrol altına alınan Türkiye-Irak sınırı boyunca sözde Sinat-Haftanin, Metina, Gara, Avaşin Basyan bölgelerinin ortasında kalan Zap’ta kilidin kapatılarak sınırı boyunca bir güvenlik duvarı oluşturulması terör örgütü yöneticilerinin deyimiyle PKK’ya karşı “bitirici” bir darbe olacaktı.

Bu amaçla TSK, terörü kaynağında yok etmeyi esas alan güvenlik stratejisi çerçevesinde 27 Mayıs 2019 tarihinden itibaren PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak Kuzeyi’nden Pençe serisi operasyonlar başladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından Pençe operasyon serisi ve sonuçları hakkında verilen bilgiler şunlar:

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Pençe - 1:

27 Mayıs 2019

Pençe-1 operasyonu; sözde Hakurk bölgesinde gerçekleştirildi. Pençe-1 operasyonu ile sağlanmış olan sınır güvenliği Pençe-2 operasyonu ile genişletildi.

Pençe - 2:

12 Temmuz 2019

Pençe 1 ve 2 operasyonları ile toplam 270 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Pençe - 3:

23 Ağustos 2019

Pençe-3 operasyonu; sözde Sinat-Haftanin bölgesinde gerçekleştirilen Pençe-3 operasyonu ile sağlanmış olan sınır güvenliği Pençe-Kaplan operasyonu genişletildi.

Pençe-Kaplan:

16 Haziran 2020

Pençe 3 ve Kaplan operasyonları ile toplam 393 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3 ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde toplam 1.479 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, 2 bin 107 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi, toplam bin168 adet silah ve 494.721 adet mühimmat ele geçirildi.

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Pençe-Şimşek / Pençe-Yıldırım

23 Nisan 2021

Pençe-Şimşek operasyonu sözde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde Pençe-Yıldırım operasyonu ile eşzamanlı olarak başlatıldı. Pençe-Şimşek operasyonu ile toplam 199 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Operasyon bölgesinde toplam 225 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, 355 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi, toplam 69 adet silah ve 34 bin 688 adet mühimmat ele geçirildi. Pençe-Yıldırım operasyonu ile toplam 216 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Buna ilave olarak operasyon bölgesinde toplam 275 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, 579 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi, toplam 446 adet silah ve 115 bin 595 adet mühimmat ele geçirildi.

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Pençe-Kilit

17 Nisan 2022

Pençe serisinin sonuncusu olan Pençe-Kilit Operasyonu 17 Nisan 2022’da sözde Avaşin-Basyan ve Zap bölgesinde başlatılarak kilit kapatıldı ve Irak sınırının tamamının emniyeti sağlandı. Pençe-Kilit operasyonu ile bugüne kadar toplam bin 123 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Operasyon bölgesinde toplam 1.262 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, 2 bin 985 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi, toplam 2 bin 184 adet silah ve 898 bin 951 adet mühimmat ele geçirildi.



PKK VE DESTEKÇİLERİNE MESAJ



Irak’ın kuzeyinde 2019 yılında başlatılan Pençe serisi operasyonlar ile “girilemez” denilen yerlere girerek ve ulaşılamaz denen yerlere ulaşarak terör örgütü çöküş sürecine sokuldu. Bu operasyonlar sonucunda teröristlerin Türkiye’ye girişi engellenirken PKK ülke içinde bitme noktasına geldi. Pençe operasyon serisi ile toplam 2 bin 201 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Toplam 3 bin 241 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi. 6 bin 26 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edilirken, toplam 3 bin 867 adet silah ve 1 milyon 543 bin 955 bin mühimmat ele geçirildi.

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Şu ana kadar elde edilen sonuçlardan biri PKK terör örgütü üyeleri arasında artan korku ve panik oldu. Operasyon bölgesi üzerinden 2024 yılı içinde toplam 93 terörist Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim oldu.

PKK’lı teröristlere silah bırakma ve teslim olmaları çağrılarının tartışıldığı bugünlerde, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet ve Jandarma teşkilatının terörle mücadelede elde ettiği başarı PKK’lı teröristler ile arkasındaki ABD ve İsrail gibi destekçisi ülkelere önemli bir mesaj içeriyor.