‘Tek suçu düşünmek’ dediğiniz tıp öğrencisi terörist çıkarsa

Ya da, doğalgaz ya da su sayacını okumak için gelen kişinin PKK’lı ve DHKP-C ile ilişkili bulunmasının nelere sebep olabileceğini tahmin edebiliyor musunuz?
İstanbul’da yaşayanların belediyede bulunan tüm bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçmesinin nasıl bir tehlike doğuracağını düşündünüz mü?
Ekrem İmamoğlu ve ekibi ateşle oynadığının farkında mı acaba?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “İstanbul’a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı; 455’inin PKK ve KCK kaydı var, 80’inin DHKP-C kaydı var, 20’sinin MLKP kaydı var, 2’sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim” açıklaması herkesin uykusunu kaçırmalı. En başta da Ekrem İmamoğlu’nun sorumlu bir kişi olarak, “Değil 557 kişi, bir kişi bile terör örgütleriyle ilişkili olsun hemen gereğini yaparım, eğer bu personel alımında ihmal ve kusur varsa ilgili personel hakkında da işlem başlatırım” demesini beklerdim.
13 BİN KİŞİ ÇIKARIP 33 BİN KİŞİ ALMIŞ
Ama o siyasi polemiği, basın sözcüsü de savunuculuğu seçti. İmamoğlu’nun boyunu çok aşan “liyakat” gibi kelimeleri geçtim, “tasarruf” deyip eski yönetimden kalan 13 bin kişiyi çıkarıp 33 bin kişiyi almasındaki hesapsızlığı da önemsemiyorum ama terör örgütlerinin belediyeyi mekân tutmasına göz yumması herkes için çok tehlikeli.
Hele hele, basın sözcüsü Ongun’un “‘İBB’de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var’ dendi. Havuz medyası bugün sayıyı 7’ye indirdi. İncelemede 3’ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı” açıklaması, ciddiyetten iyice uzaklaştıklarını gösteriyor.
İŞTE O İSİMLER
Geçmişte benzerlerini bol bol yaşadığımız için bugün TBMM’deki yumruklaşmalar, edilen küfürler, el kol hareketleri beni hiç şaşırtmıyor. Hele hele, TBMM’de yumruklaşma sonucu bir milletvekilinin öldüğünü bilen bizim kuşak için yaşananlar hafif bile sayılır!
‘BİR ADIM YOL GİDEMEDİK’
Evet, tarih tekerrürden ibarettir. Ama gerekli ders çıkarılırsa tekrar tekrar yaşanan olayların olumsuz etkilerinden kurtulduğumuz gibi, gelişmek için adım atmış oluruz.
Bu nedenle, yaşanan hakaret, küfür hatta el hareketleri hakkındaki son yazımda, TBMM Başkanı iken, 2013 yılında Cemil Çiçek tarafından hazırlanan ve tüm parti yönetimlerine ulaştırılan, “24. Dönem TBMM Genel Kurul Görüşmelerinde, ‘Kaba ve Yaralayıcı’ Sözler” başlıklı 111 sayfalık raporu hatırlatmıştım.
Bugün TBMM çatısı altında edilen küfürleri ilk kez duyanlar için 8 yıl önce milletvekillerinin birbirlerine hitap şekillerinden bazı örnekler vermiştim: Terbiyesiz-Şerefsiz-Yağcı-Fitneci-Utanmaz-Yalancı-Eşkıya-Dangalak-Çüş-Ahlaksız-Haydut-Sahtekâr-Hayvan-Kalpazan-Onursuz-Densiz-Adi-Terörist-Namert-Çapsız-Dansöz...”
Gördüğünüz gibi, bugün edilen hitaplardan farkı var mı?
İSİMLER AYRI, KÜFÜRLER AYNI
Ne yazık ki bu sadece sözlerine değil, hareketlerine de yansımaya başladı.
İP Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir şehit yakınına, “Senin bacını s...m” diye küfür etmesinden sonra, İP Genel Başkanı Meral Akşener’in bir kadın olarak partisinin meclis grup toplantısındaki kürsüden “yavşak yavşak...” diye kelimeler kullanması oldukça şaşırtıcıydı.
Asıl şaşırtıcı olan ise, “Asla yapmaz” diye düşünülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden yaptığı el hareketi oldu.
TBMM KÜFÜR TARİHİNDE İLKLER
Sadece yapılan el hareketi değil, yapan da şaşırtıcıydı. TBMM çatısı altında ağza alınmayacak küfürlerin edildiği, yumruklaşmaların olduğu olaylar yaşanmıştır. Ama bir genel başkanın, halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlatırken, el hareketi yaptığı görülmemişti.
Tıpkı, bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan üstüne üstlük bir kadın olarak “yavşak” kelimesini kullanması gibi, TBMM küfür tarihinde ilkler arasına girdi.
Şaşırdınız değil mi, evet TBMM’nin bir küfür tarihi vardır hatta bu yine TBMM Başkanlığı tarafından da raporlaştırılmıştır.
Yargıtay Başsavcılığı’nın iddianamesinin kabul edilmesinden sonra HDP ön savunma verdi. Geçen hafta da Yargıtay Başsavcılığı, iddianamede olduğu gibi esas hakkındaki mütalaasında da HDP’nin kapatılmasını talep etti.
Somut olaylara ve delillere dayandırılan iddianameye karşı HDP’lilerin ön savunmaları gerçekten traji-komik olmaya başladı.
Bunlara değineceğim ama önce iki gülünç açıklamayı aktarayım.
Selahattin Demirtaş, kendisinin dahi inanmadığı bir yalanı dünyanın gözüne baka baka söyledi: “Ne benim ne de partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı veya ilişkisi var” dedi. Bu açıklamayı yabancı bir haber sitesine yapmasının nedeni, kapatma davasına karşı uluslararası destek arayışıydı.
Eski AKP Milletvekili Nureddin Nebati’nin, 2013 yılında bir grup AKP ve CHP milletvekili ile FETÖ’cülerin Amerika daveti sırasında, Pensilvanya’da ziyaret ettikleri FETÖ elebaşı Gülen ile grup halinde çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
Nureddin Nebati üzerinden de olsa tartışma bir anda tekrar “FETÖ’nün siyasi ayağı” konusuna geri döndü.
SİYASİ AYAĞI FETÖ’CÜLER AÇIKLASIN!
FETÖ’nün siyasi ayağı konusunda yeri göğü inletenlerin, nedense yargıda 1000 dolayında hâkim ve savcının, 20 bin dolayında TSK’daki FETÖ mensubu var denildiğinde ağızlarını açmıyorlar.
Çünkü somut olguları konuşmak için bilgi gerekir ama sığ bir tartışmanın bilgiye ihtiyacı yoktur; saplantı ve inat yeter...
Gözlemim şu: “FETÖ’nün siyasi ayağı” tartışması; hayata siyaset gözüyle bakan, iktidar olmak isteyen, iktidarını korumak isteyen, makam, mevki maddi güç peşinde olanlar açısından birbirini yıpratmanın en kestirme yolu oldu. Oysa FETÖ ile mücadele, bunu aşan önemli bir konudur.
Belki de, yönetimi ve tetikçileri sosyal medyada bol olan FETÖ’cüler örgütün siyasi ayağı konusunda açıklama yapsalar, bu tartışma bitecek. Kimsenin birbirini yemesine gerek yok; FETÖ’cüler örgütün siyasi ayağını açıklasın, en başa da en nefret ettiklerini koysunlar.
Peki neden yapmıyorlar? Çünkü FETÖ’nün siyasi ayağı yoktur, dönemden döneme değişen kullandığı siyasetçi vardır.
YABANCILARDAN ZARFTA ALINAN PARALAR
Yabancı elçilik görevlileri ve istihbaratçılarıyla, otel lobilerinde, AVM’lerde, otoparklarda araç içinde gizli gizli buluşan, onlara sadece dış politika değil, Türkiye’nin yurtdışı askeri operasyonları, iç siyasi gelişmeleri hakkında da raporlar yazan, karşılığında da zarflar içinde paralar alan eski bir subay olan Metin Gürcan’a kol kanat germesi, insanın gözlerini yaşartıyor!
‘MASUMİYET KARİNESİ’ AKLINA GELDİ!
Hele hele yasal dinleme ve izleme kayıtlarıyla delillendirilen “siyasi casusluk” iddialarına, “siyasi operasyon” yorumu yapması enteresan, komik, gülünç, “masumiyet karinesinden” söz etmesi ise mide bulandırıcı...
Sözde demokrat Babacan, unutulduğunu, unutturduğunu zannediyor, hukuktan, masumiyet karinesinden söz ediyor. “Siyasi operasyon” görmek istiyorsa 2010 yılına gidelim, “tam göbeğinde” olduğu FETÖ’nün İzmir Askeri Casusluk kumpasında, “masumiyet karinesi” aklına gelmeden imzasıyla yapılan bürokrat tasfiyelerini hatırlayalım.
Şimdiki kuşaklar bilmez; tam 11 yıl önce FETÖ’cülerin asker ve bürokraside kendilerinden olmayanları tasfiyeye yönelik giriştiği bu operasyonun baş kahramanlarından birisi dönemin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan’dı.
ABD’DEN GÖNDERİLEN MAİL İLE BAŞLADI
Kumpas, 10 Ağustos 2010’da, Amerika Maryland’deki
Yazıma bir soruyla başlayayım: FETÖ’nün en üst düzey 5 yöneticisiyle 766 görüşmeye dair HTS kaydınız olsa, FETÖ’nün kurduğu bir derneğin yöneticisi olsanız ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya’daki hesabınıza para yatırsanız, üstüne FETÖ’cülerin yaptığı ev toplantılarına katılsanız, mahkeme huzurunda verilen tanık ifadelerinde, yer, zaman, konum bilgisi dahi verilerek FETÖ ile ilişkiniz anlatılsa başınıza ne gelirdi?
Yani, mahkeme ne karar verirdi?
Ben söyleyeyim, bunların yalnız biri veya birkaçı olsa, “FETÖ üyeliğinden” ceza alırdınız.
Ekrem Yeter için bunların hepsi var hatta fazlası mevcut ama o yargılandığı ilk derece mahkemesi tarafından beraat ettirildi, üst mahkeme olan istinaf mahkemesi de, bir üye hâkimin itirazına rağmen iki hâkimin oyuyla o kararı onadı.
O KARARI BEN VERMİŞİM GİBİ UTANDIM
Evet karar kesinleşmedi bir de Yargıtay aşaması var ama kararın basına yansımasından itibaren irtibatta olduğumuz 15 Temmuz şehitlerinin aile üyelerinden ve bazı 15 Temmuz gazilerinden aldığım telefonlar nedeniyle bu satırları yazmak, onlara olan borcumdu.
Bu karar hiçbirinin içine sinmiyor hele kararı dikkatlice okuyan avukat bir şehit yakınının, “Nedim Bey, beraat kararına ve yeni delillere rağmen beraat kararı hakkındaki onama kararının gerekçesine, ‘Bülent Arınç’ın damadı olduğu için beraatine’ diye yazmayı unutmuşlar” deyince, ne diyeceğimi bilemedim.
Sanki o kararı ben vermişim, ben onamışım gibi utandım.
FETÖ’cüler ve CHP içinde bu konuda çalışanların yaratmaya çalıştığı “askeri öğrenci masumdur” algısına karşı gerçekleri yazmam hepsini rahatsız ediyor biliyorum.
FETÖ’cüler, her dönem olduğu gibi şimdi de kullanacak bir siyasi aktör buldular.
O yüzden, CHP yönetimine nasıl bir ateşle oynadıklarını anlatmak, Atatürk’ün kurduğu partinin çatısı altında örgüt üyelerinin ailelerini ağırlamak dahil bu konudaki tüm girişimlerinin ülke açısından çok tehlikeli sonuçlar doğuracağı konusunda onları uyarmak istiyorum.
CHP içinde bu konuyla uğraşanlardan bazılarının bildiğine eminim ama büyük çoğunluğu, askeri öğrenciler konusundaki gerçeklerden habersiz görünüyor.
Elimde Ankara, İstanbul ve İzmir savcılıklarının iddianamelerinde yer alan, 15 Temmuz darbe girişimi ile kapatılan ve bu tarihten önce askeri okullara yapılan kayıtlarla ilgili bilgiler var. Sırasıyla hepsini paylaşacağım ama önce, sizi 2013 yılına götürmek istiyorum.
2013 DHO ve DAMYO
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kriptoloji Anabilim dalı tarafından hazırlanan raporda da yer alan bilgilere göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2013 yılı Deniz Harp Okulu (DHO) ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) Öğrenci Seçme Mülakat sınavına 18 bin 465 kişi başvurdu.
Yapılan incelemede, aday numarasının 2 ve 3’üncü hanelerinin toplamı 9,10,11 ve 12 olan toplam 5 bin 326 kişi belirlendi.
CHP’nin bu tehlikeli kampanyaları hakkında “askeri öğrenci” konusunu topluma somut olgularla anlatmak zorundayız. Savcılıklar, TSK’daki yapıyı çökertmek için rütbeli personel yanında artık FETÖ iltisaklı askeri öğrencilere yönelik operasyonlara hız verdi. Dün İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın gözaltı kararı verdiği 112 kişi arasında 65 eski askeri öğrencinin bulunması dikkatlerden kaçmamıştır.
Savcılıkların tespitlerine göre, yıllara ve okullara göre değişmekle birlikte, bu kurumlar kapatıldığında öğrenci mevcudunun yüzde 80 ile yüzde 99.5’i FETÖ iltisaklıydı.
Bu kişiler, yazılı sınavı çalıntı sorularla, mülakatları aday numarası üzerinden şifreleme ile geçtiler. Sağlık engeli olanlar da FETÖ’cü hekimlerin sahte raporları ile okullara sokuldu. Yazımın devamında buna dair bir askeri öğrencinin itirafını okuyacaksınız.
Dahası, “Biz çocuklarımızı devlete teslim ettik, devletten isteriz” diyen ailelerin, çocuklarını daha askeri okula girmeden, ortaokul 2’nci ve 3’üncü sınıfta kod adı verilerek, evlerindeyken FETÖ üyesi haline getirildiğini göreceksiniz.
YÜZDE 58’İ İTİRAFÇI OLDU
Türkiye çapında bugüne kadar haklarında gözaltı kararı verilen askeri öğrenci sayısı 6 bin 386’ya ulaştı. Bunların 5 bin 896’sı gözaltına alındı. Yakalananlardan 3 bin 425’i yani yüzde 58’i etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.
TSK mensubu olan FETÖ’cülerde itirafçılık oranı yüzde 40’ı bulurken askeri öğrencilerde bu oran yüzde 60’a yakın seyrediyor.
Bu rakamları vermemin nedeni, CHP’nin yürüttüğü kampanya. Durumun vahametini bu kez ben değil, FETÖ mensubu bir askeri lise öğrencisi anlatacak...
Önce, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na, aday numarası üzerinden şifreleme yöntemiyle giren ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında FETÖ soruşturması yürütülen Ümit Can Özorman’ı ziyaret etti ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu adına desteklerini açıkladı.
Şimdi de askeri okulların yazılı sınavlarını çalıntı soru ile kazanan, mülakatlarını da aday numarası üzerinden şifreleme yöntemiyle geçen FETÖ mensubu askeri öğrencilerin aileleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde bir araya getirildi.
ATATÜRK’ÜN RESMİNDEN DE UTANMIYORLAR
Her biri henüz ortaokul ikinci ve üçüncü sınıfta, FETÖ dershanelerine giderken örgüte katılan bu gençlere, götürüldükleri “ışık evlerinde” önce iki şey öğretiliyordu; birincisi Atatürk’ün “Deccal” ikincisi FETÖ elebaşı Gülen’in de sözde “mehdi” olduğuydu...
Buna kanıt olarak da FETÖ elebaşı Gülen’in gerçekte 27 Nisan 1941 olan doğum gününün 11 Kasım 1938 olduğu, yani Atatürk’ün ölümünün ertesi günü dünyaya geldiği yalanını söylüyorlardı.
CHP Genel Merkezi’nde ağırlanan FETÖ’cü ailelerle çekilen fotoğrafta, arkadaki duvar boyunca asılan Atatürk fotoğrafını görünce, bir yandan Atatürk’ün kurduğu partinin ne hale geldiğine bakıp üzülüyorsun, diğer yandan, “Atatürk’ün resminden de utanmıyorlar” demeden edemiyorsun.
Üzüntü bir yana, FETÖ’ye bu derece kol kanat germenin ne anlama geldiğinin farkındalar mı, girişimlerinin bu devlet ve ihanete uğramış bu millet açısından nasıl bir felaket anlamına geldiğini görüyorlar mı, emin değilim.
Birincisi FETÖ’cüler, ikincisi PKK’ya yakın isimler, üçüncüsü de FETÖ’nün kumpas operasyonlarının dolgu malzemesi ve PKK’ya yakın isimlere toz kondurmayan liberaller...
Ortak özellikleri ise Amerika’nın ve Avrupa’nın elemanları olmaları.
CHP seçmen tabanını oluşturan Atatürkçü, ulusalcı kesim ve muhafazakârlar ise, pek inandırıcı gelmedi. Hatta parti içinde itiraz edenleri kastederek, “Kılıçdaroğlu önce CHP içindekilerle helalleşmeli” diye yazanlar bile oldu. “Helalleşme projesi”ne inanmış gibi yapanlar da oldukça ihtiyatlı.
Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme projesi” sadece seçime giderken “taktik” adımdan ileriye gitmeyecek özellik taşıyor.
Amacı, kendi seçmen tabanının yanına muhafazakâr ve HDP’ye yakın kesimleri çekmekten ibaret. Tıpkı, “KHK’lıları iade etme”, “Kürt sorunu çözeceğiz” açıklaması gibi altı doldurulmamış, ne olduğu tanımlanmamış, çözüm önerisi geliştirilmemiş projelerine benziyor.
HELALLEŞME TORBASI
“Helalleşme projesi”nin nasıl bir torba olduğu şu açıklamasından belli: “Helalleşeceğiz dostlarım. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız.
28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz.
Ben şaşırmıyorum, 15 Temmuz’a “kontrollü darbe” demiş bir partiden bunu beklemek doğal. Yalnız, girişimleri gitgide tehlikeli bir hal almaya başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ “şüphelisi” eski astsubay okulu öğrencisinin ayağına Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü’yü yollamış.
Konuyu, Jale Hanım’ın 1 Kasım 2021 günü Twitter hesabından öğrendik. Ümit Can Özorman isimli “FETÖ şüphelisi” kişi ile görüşmüş. Hatta beraber çektikleri kamera kaydını paylaşmış, dediğine göre Kemal Kılıçdaroğlu da ‘mağduriyetleri” biliyormuş.
Sonraki tweet’inde de şunu yazmış: “Ziyaretimizde yaşadıklarını kaleme aldığı ve Eskişehir’de en çok satan kitaplar arasında yer alan ‘MS’im Komutanım’ adlı kitabını hediye eden Özorman’ın ve suçsuz yere KHK ile mağdur edilen 16 bin askeri öğrencinin mücadelesinde yanında olmaya devam edeceğimizin sözünü verdik.”
KİM İLE KARŞI KARŞIYASINIZ?
Jale Hanım ne ile, kim ile karşı karşıya geldiğinin farkında mı bilmiyorum ama yakasındaki Atatürk rozeti onu aldatmasın. Çünkü Ümit Can Özorman, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya göre, FETÖ’nün mülakatta “şifreleme yöntemiyle” okula soktuğu kişilerden birisi.
2010’dan itibaren değişik askeri okul mülakat sınavlarında başarısız olan
AB, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından finanse edilen kuruluş, BM’ye üye tüm ülkelerin, git gide küresel bir sorun haline gelen ve organize suç örgütleri ile ilişkisini değerlendirdiği 95 sayfalık raporunda Türkiye’ye de yer ayırdı.
KAYNAĞI BELİRSİZ İSTATİSTİKLER
Her ülkeye belirlediği kategorilere 1 ile 10 arasında puan veren kuruluşun, Türkiye hakkındaki değerlendirme ve verdiği puanları incelediğinizde, kaynağı belirsiz puanlara bağlı sıralamalar ve tuhaf değerlendirmeler göze çarpıyor.
Rapor öyle bir yazılmış ki, Türkiye iç savaşların yaşandığı Ortadoğu ülkelerinden, darbelerle, yolsuzlukla, katliamlarla ve insan sömürüsü ile gündeme gelen Afrika ülkelerinden, mafya, uyuşturucu ile uyuşturucu kartelleri ile anılan Latin Amerika’dan, uluslararası mafya yapılarının cirit attığı Balkan ve Doğu Avrupa ve bazı Batı Avrupa ülkelerinden, küçük çocukların fuhuş amacıyla ticaret konusu yapıldığı bazı uzak Asya ülkelerinden, offshore bankacılık sistemi ile kara para aklama merkezine dönüşen bazı Avrupa ülkelerinden, uyuşturucunun en çok kullanıldığı AB ve ABD’den “beter” durumda.
TUHAF DEĞERLENDİRMELER
Raporu ve arkasındaki kuruluşu yakından incelediğinizde tuhaflığa, kullanılan “kaynakların” sebep olduğunu sonucunu çıkartabiliyorsunuz. Önce söz konusu raporun Türkiye hakkındaki tespitlerini, sonra “kaynakların” kimler olabileceğini aktarayım, tuhaflığı kendiniz göreceksiniz: Raporda, “Organize suç”, mafyavari eylemler yanında, uyuşturucu kaçakçılığı, eroin ticareti, kokain ticareti, insan ticareti, insan kaçakçılığı, vahşi yaşam, botanik ve yenilenemez kaynaklarla ilgili suçlar olarak sınıflandırılıyor.
Türkiye ise “yüksek suç oranına sahip ülke” olarak tanımlanmakla kalmıyor, “suçla mücadelede düşük profilli” ülke olarak gösteriliyor.
TÜRKİYE 12. SIRADA!
Yazımda, “...Bizzat yaşadığım olayları da birleştirince; ‘İyi’ olan sadece bu partinin ismi.
‘Kötü’, hakaret ve küfrü yöntem olarak kullanan şahsiyetlerini, ‘Çirkin’ ise bir şehit yakınına küfredecek kadar çürümüş sözlerini ve yüzlerini tarif ediyor” demiştim.
Hatta, yazımın sonunda İP Genel Başkanı Meral Akşener’e şu soruyu yöneltmiştim: “Bırakın bir siyasetçi olarak, bir kadın, bir anne, bir eş olarak acaba Meral Akşener, parti milletvekillerinin, teşkilat üyelerinin, sosyal medyadaki partililerinin nasıl küfürler ettiğinden, hakaretler yağdırdığından, İP’in sosyal medyadaki linç gruplarından haberdar mı?”
LAĞIM PATLADI
Pazartesi akşamı da TVNET kanalında katıldığım programda, “Bu partinin inanılmaz bir küfür ve hakaret kültürü ve bunu yapan hakaret ve küfür ordusu var. Lütfü Türkkan, sadece patlayan bir lağım gibidir, içerideki kokuyu yaymıştır” demiştim.
Bunu bizzat yaşadığım olaylar üzerinden örneklendirdim. Sadece, bir tweet’imde partinin ismini AKP gibi, CHP gibi “İP” şeklinde kısalttığım için il ve ilçe örgütlerinden, parti üyeleri tarafından inanılmaz bir hakaret ve linç kampanyası ile karşılaştım.
Üstüne, Denizli Milletvekili
Bir maçta, rakip kaleye yakın mesafede karşı takımın savunma oyuncusunun ayağındaki topu alırken beraber yere düştüler.
Nihat sinirlenmiş, yumruğunu yere vurmuş, hırsla ilk ayağa kalkan o olmuştu. Ama yüzünde kızgınlık yoktu, üstüne üstlük kendisini düşüren oyuncuya sağ elini uzatıp yerden kaldırarak centilmenliğini de göstermişti!
Nihat, rakip oyuncuyu yerden kaldırırken tuttuğu elini bırakmadığı gibi sol kolunu da sıkıca boynuna dolamıştı. Hakemi ve seyircileri şaşırtan bir şekilde samimi davranıyordu.
Nihat, bir yandan yüzündeki gülümsemeyi koruyor diğer yandan boynuna sarıldığı rakip oyuncunun kulağına ana avrat küfrediyordu.
Bunu küfredilen rakip oyuncu dışında duyan yoktu. Küfür işiten oyuncu, iğne batırılmışçasına bir anda Nihat’tan kurtulup onu itti. Nihat yere düştü ve küfür yiyen rakip oyuncu haklı olmasına rağmen sarı kartı gördü.
Nihat, antrenör ve takım arkadaşlarının olduğu yedek kulübesine bakıp pis pis sırıtıyordu. Hocası ve arkadaşları da onu alkışlıyordu.
Nihat’
Kılıçdaroğlu ve Akşener aynı gün içinde terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP gerçeğini bir kez daha keşfettiler!
Bunu sözlerine de yansıttılar; geçen hafta, PKK ve DEAŞ ile sınır ötesi mücadele için çıkartılan tezkereye HDP ile birlikte “Hayır” oyu kullanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağız. Söz veriyorum; o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler” dedi.
Siirt’te, HDP’li bir densizin, “Burası Kürdistan” sözüne hak ettiği cevabı veremeyen Meral Akşener de bu açığı, “Siirt’te... bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz bir esnafa gelip ‘Burası Kürdistan’ dedi. Nasıl olur da ‘Burası Kürdistan’ dermiş. Neye şaşırıyorsunuz? Bu kişi bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne diyoruz? ‘HDP’yi PKK’yı yanında konumlandırıyoruz’ sözleriyle kapattı.
PKK, ÇARESİZLİKLERİNİN FARKINDA
Ama ortada bir gerçek var; 2023 seçimlerine giderken, kendilerini PKK güdümündeki HDP’nin oylarına muhtaç hissediyorlar. Onun için CHP, HDP ile ortak hareket ediyor, Akşener, Siirt’te o densiz HDP’linin yüzüne söylemesi gereken sözleri TBMM’de grup konuşmasında yapıyor.
HDP de, onun politikasına yön veren PKK’da Millet İttifakı’nın çaresizliğinin farkında.
Nitekim bu durum PKK’nın, HDP’ye eylül ayı sonunda gönderdiği “talimata” da aynen yansımış durumda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 10 Ekim günü, PKK’nın 15 gün önce HDP’ye gönderdiği talimatlardan söz etmişti. Güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından ele geçirilen talimatın içeriğine bir iki yazımda değinmiştim. PKK talimatında şunlar yazıyordu:
“CHP, İYİ Parti gibi partiler demokrasi ittifakı, faşizme karşı mücadele etme ittifakına gelmezler. HDP’yle açık ilişkiye de girmezler.
Fakat HDP’nin seçimler açısından onlar için çok önemli olduğunu biliyorlar. HDP olmadan seçimleri kazanamayacaklarını, AKP ve MHP’den kurtulamayacaklarını biliyorlar. HDP bu partilere ‘Bize doğru yaklaşırsanız biz de yerel seçimlerdeki gibi yaklaşabiliriz, aksi takdirde kaybedersiniz’ biçiminde onlara hem umut vermeli hem de ‘Böyle bir politika yürütmemiz için bizleri cesaretlendirecek yaklaşım göstermelisiniz’ demelidir.
Yani karşılıksız bir yaklaşım göstermelerinin böyle bir tutumu ortaya koymayı zorlaştıracağı biçiminde uygun uyarılar olabilir. ‘Tabanımızın sizlerden böyle bir beklentisi var’, mesajını vermeliler. HDP yürüteceği siyasetiyle bunları kendine muhtaç hale getirebilir ve bunlardan yararlanabilir. Bunların HDP’ye karşı politika içinde olmaması bile önemlidir.”
‘EVET’ DEDİĞİNE ‘HAYIR’ DEDİ
Nitekim, gelişmeler PKK’nın gönderdiği talimatta yazıldığı gibi oldu. HDP CHP’ye, Suriye ve Irak’ta terör örgütleri ile mücadele için TBMM’ye gönderilen tezkereye “Hayır” oyu vermesi gerektiğini söyledi. Önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından yapılan açıklamayla, “Tarihi sorumlulukla davranacağız” diyerek “Evet” işareti veren CHP, HDP’lilerin uyarısı ve HDP Milletvekili İmam Taşçıer’in, “Tezkereye CHP evet diyecekse hiçbir Kürt CHP, AKP’den daha iyidir diye oy vermemeli, desteklememeli” şeklindeki uyarısı sonrası tutumunu değiştirdi.
Daha önce defalarca “Evet” dediği tezkereye “Hayır” oyu kullandı. Tek amacı ise seçime giderken HDP’nin desteğini kaybetmemekti. Her şey PKK’nın HDP’ye talimatında yaşandığı gibi gerçekleşti, oy şantajı tuttu.
Önce HDP sonra da PKK CHP’yi kutladı.
PKK ‘HAYIRLI İŞ YAPTI’ DEDİ
Hem de PKK elebaşlarından
CHP, terör örgütlerini desteklediği için mi? Hayır.
Terörle mücadele edilmesini istemediği için mi? Hayır.
“Türk askerinin yabancı topraklarda bulunmasını istemediği için mi?” Hayır.
“Yabancı askerlerin Türkiye topraklarında bulunmasını istemediği için mi?” Hayır.
Süresi iki yıl olduğu için mi?
Hayır.
Çünkü, daha önce Türk askerinin yurtdışı görevleri için çıkartılan süresi 18 ayı bulan tezkerelere “evet” oyu verdi.
Hatta, Suriye ve Irak’ta terörle mücadele amacıyla sunulan tezkerelere defalarca
19 Mayıs 1919’dan başlayarak 9 Eylül 1922’de düşmanı denize dökerek bağımsızlığımız için can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. O günlerden bu yana ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü için şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizin fedakârlıkları karşısında saygıyla eğiliyorum. Yurtiçinde ve yurtdışında terörle mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin de Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum
Cumhuriyetimizin 98’inci yılına her zamankinden buruk giriyorum. Hâlâ iki üç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan tezkere skandalını unutamıyorum.
Bugüne kadar Türkiye’nin terörle mücadelesine destek vermiş olan Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez, tezkerenin çıkarılmasına sebep olan PKK terör örgütünün siyasi kolu ile birlikte “Hayır” oyunu nasıl verdi, inanamıyorum.
‘TARİHİ SORUMLULUK’ DEDİLER
Tezkere oylamasından daha iki gün önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Türkiye’nin güvenliği, yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz varken daha önceki eleştirilerimizle birlikte ama İdlib konusundaki ağır tarihi sorumluluğu gözeterek bir karar vereceğiz” diyerek “Evet” sinyali vermişken, iki gün sonra HDP’lilerin tehdidi ile kararını “Hayır” olarak değiştirmesi akıl alır gibi değil.
Daha önceki “Evet” dediği tezkerelerin tamamında “Yabancı asker bulundurma” konusu varken ve hiçbir zaman gerçekleşmemiş ve gerçekleşmeyecek bu konuyu bahane etmek, süresinin iki yıl bahanesi gibi yaşanan bu skandalı örtmüyor.
TEZKERE GEÇMESEYDİ!!!
Bir an için “
‘Tek suçu düşünmek’ dediğiniz tıp öğrencisi terörist çıkarsa
PKK/KCK, DHKP-C, MLKP, MKP gibi terör örgütleri faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle haklarında soruşturma, gözaltı, tutuklama gibi işlem yapılan ya da örgütlerle bağlantılarına dair kayıtlar bulunan 557 kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınmasıyla ilgili tartışma sürüyor.
CHP’li belediye yönetimi ve onlara yakın gazete ve televizyoncular, “Adli sicil kayıtlarının temiz” olduğunu belirtip, örgüt faaliyetlerinden dolayı süren soruşturma, gözaltı ve tutuklama gibi işlemleri ya da terörle mücadele birimlerinde haklarında düzenlenen bilgileri yok sayıyorlar.
Ben de birkaç yıl önce yine içinde CHP’lilerin olduğu başka bir olay üzerinden, nasıl “ateşle oynadıklarını” örnekle göstereceğim.
O gün nasıl hata yaptılarsa bugün de, sırf HDP’lilerin oylarını almak için, büyük bir tehlikeye nasıl gözlerini kapattıklarını anlatmaya çalışacağım.
TBMM’DE TERÖRİSTLE TOPLANTI
Tarih, 3 Aralık 2012... CHP Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Muğla eski Milletvekili Nurettin Demir, altı aydır tutuklu bulunan tıp fakültesi öğrencilerinin aileleriyle birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Tutuklu 13 kişi için, “Öğrenciler hakkında ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmakla birliğe bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle üye olmak’ suçlamaları var. Hepsinin ortak özelliği, hayatlarında hemen hemen hiç silah görmemeleri. Bu genç sağlık öğrencilerin tek yaptıkları düşünmek ve meslekleriyle ilgili çalışma yapmak.” dedi.
Ardından, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Aydın kürsüye geldi ve “Bizler sağlığın piyasalaşmasına karşı çıkan, üniversitelerin satılmasına karşı çıkan, sağlık hakkını savunan, parasız, erişilebilir, anadilde sağlığı savunan, parasız eğitim, parasız sağlığı savunan öğrencileriz. 13 arkadaşımız Sincan’da ve tek nedeni Kürt olmaları” diye konuştu.
Ardından, CHP’li Veli Ağbaba, “Arkadaşlar bu tıp öğrencilerinin kullandıkları en önemli aletlerden biri. Bu Özge’nin stetoskopu...” diyerek hekimlerin muayenede kullandığı aleti Özge Aydın’ın koluna “kelepçe” biçiminde taktı. Özge Aydın da bu aletle bağlanan ellerini havaya kaldırarak poz verdi.
7 YIL SONRA SURİYE’DE ÖLDÜRÜLDÜ
3 Kasım 2019 günü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonunda öldürülenler arasında “Ceren Güneş” kod adlı terörist de vardı.
Terörist “Ceren Güneş”, CHP’liler tarafından, “masum öğrenci” diye tanıtılan Özge Aydın’dı.
Yasadışı DKP üyesi Aydın, PKK/YPG saflarına katılmış, TSK’nın operasyonuyla öldürülmüştü.
Özge Aydın, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı döneminde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, ataması Ağrı’ya yapıldığı halde görev yerine gitmemişti.
Bir hekim olarak Doğu’da görev yapmak yerine o terör örgütündeki faaliyetlerine devam etmiş, bu kapsamda ayrıca 3 Temmuz 2015’te TBMM’de eski CHP Milletvekili Necati Yılmaz’ı, 7 Temmuz 2015’te HDP Milletvekili Feleknas Uca’yı ziyaret etmişti.
AĞBABA’DAN SAVUNMA
Özge Aydın’ın öldürülmesinden sonra Veli Ağbaba, yaptığı basın toplantısı gündeme gelince, “Tanımıyordum, ben tıp öğrencisi olarak görüştüm” deyip kenara çekildi.
Oysa Veli Ağbaba tanıdığında, Özge Aydın aktif bir örgüt üyesiydi, hatta çok öncesinde terör örgütüne katılmıştı. Hakkında işlem de yapılmıştı.
Şimdi, “Devlet tutuklasaydı” diyecek, biliyorum, devlet başından beri gelişmeleri takip etmiş, sempatizan olduğu için raporlarını tutmuş, hakkında soruşturma da açmış, ama CHP’li Ağbaba, bu bilgiler yerine, “masum tıp öğrencisi” diye reklamına soyunmayı seçmişti. Tutuklananları “suçları düşünmek ve meslekleriyle ilgili çalışma yapmak” diyerek savunan da bizzat kendisiydi. Sonra da, Suriye’de bir militan olarak öldürülünce de, “Benim tanıdığımda öğrenciydi” deyip kenara çekildi.
SEMPATİZAN-MİLİTAN-DİRİJAN
1991 doğumlu Özge Aydın’ın terör örgütleri ile ilk teması lise döneminde DKP/BÖG terör örgütünün DEV-LİS isimli yapılanması ile oldu. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak Ankara’ya geldi. Özge Aydın, terör örgütlerince organize edilen yürüyüş, basın açıklaması, gösteri ve pankart açma gibi eylemlerde yer aldı.
2012 yılında ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Terör Örgütü Üyesi Olmak’ suçundan gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı. İşte CHP’li Veli Ağbaba ile Meclis’te basın toplantısına katılması da bundan sonra gerçekleşti.
2015 yılında tıp fakültesinden mezun bir hekim olarak Ağrı’ya atandı. Ancak örgütsel faaliyetlerine Ankara’da devam etmesi nedeniyle görev yerine gitmedi.
Hekim olarak hayat verip mesleğinde yükselmek yerine, her terörist gibi, “sempatizan-militan-dirijan” üçlemesini takip edip, elde silah, can almaya karar verdi. Artık örgütte “sempatizan” aşamasını geçen Özge Aydın, silahlı alana geçerek, “militan” olacaktı. Suriye’ye gitti, terör örgütü PKK/YPG saflarında, “sorumlu örgüt üyelerinden” birisi oldu, örgüt mensuplarına ilk yardım dersleri verdi ve yaralı teröristlerin ilk tedavilerini yaptı. Hayali “dirijan” yani örgüt yöneticisi olmaktı, 3 Kasım 2019 yılında Suriye’de girdiği çatışmada öldürüldü.
ATEŞLE OYNAMAK
Bu örneği vermemin nedeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınanların, PKK/KCK, DHKP-C, MLKP, MKP gibi terör örgütleri ile ilgili kayıtları bulunan, kimi gözaltına alınmış, kimi tutuklanmış, ama mahkeme kararı olmadığı için “adli sicil kaydı” temiz görünen kişilerin yaratacağı riske dikkat çekmektir.
“Tek suçu düşünmek ve mesleğiyle ilgili çalışmak” zannettiğiniz hem de tıp öğrencisi bir kişinin, terör örgütleriyle sempatizan düzeyinde bile bir ilişkisi varsa, bu konuda devletin elinde bilgiyi dikkate almak gerek. Nitekim Özge Aydın’ın, öldürüldüğü 2019’a kadar hakkında 6 açık dosya mevcuttu. Ayrıca 7 ayrı arama kararı olan, terör örgütleriyle ilişkili birisiydi. Bu olaydan Özge Aydın’ın ve ailesinin payına, bir hekim olarak ülkesinin insanlarına hizmet etmek varken, sempatizanlıktan militanlığa uzanan yolda, siyasetçilerin malzemesi ve terör örgütlerinin kurbanı olmak düştü.
Peki bizim çıkarmamız gereken ders ne derseniz; terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’lilerin referanslarıyla, sempatizan düzeyinde bile olsa terörle ilişkisi olanları belediyede işe almak, yaratacağı güvenlik riskleri açısından da ateşle oynamaktır.