Teğmenler ‘cuntacı’, ‘darbeci’ değil suçlama ‘disiplinsizlik’

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5 Teğmen yanında Kara Harp Okulu Alay Komutan vekili, Tabur ve Bölük komutanın da Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği incelemenin sonucu 25 Kasım’da açıklanacak. Herkes çok şey söyledi çok şey yazdı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise konuyla ilgili uzun bir açıklama yaptı. Beklentimi yazmadan önce Milli Savunma Bakanlığı’nın önemli gördüğüm açıklamasına yer vermek istiyorum. “Konu ile ilgili başlatılan inceleme ve akabindeki Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk süreci devam etmektedir. YDK’ya sevk edilmenin karar anlamına gelmediğini, sürecin devam ettiğini ve henüz bir karar verilmediğini ayrıca belirtmekte yarar var” diye başlayan açıklamada bazı öğrencilerin 29 Ocak 1999’da eklenen ve 29 Mart 2023 tarihli kararla Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi’nden çıkartılan “Subay andının okunması” için 7 kez yapılan başvurunun reddedildiği hatırlatılan açıklamada şu bilgiler verildi:

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PLANLI VE ORGANİZE EYLEM

“Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni öncesi bazı öğrenciler, yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletmiş, bunun mümkün olmadığı ise kendilerine defaatle tebliğ edilmiştir.

Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından teğmenlerin törenin icra edildiği sahada toplanmaları anons edilmiş, ailelerin alandan dışarı çıkmaları istenmiş, basın mensupları tören alanına davet edilmiştir.

-Kılıç çatma esnasında emirlerin hilafında kaldırılan metnin okunacağından sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu,

- Teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesi ile toplandıkları, Misafir Askerî Personelin de olay yerine gelmelerinin bu düşünceyi teyit ettiği,

- Yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı, önceden planlanarak organize edildiği,

- Bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları tespit edilmiştir.

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İNCELEME METİN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ DEĞİL

İsnat edilen suç, kılıç çatmak veya “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Olaya ilişkin yapılan inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi yoktur. Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin YDK’ya sevklerine yönelik sürecin başlatılması bunun en büyük göstergesidir.

Burada önemli olan, içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır.

Söz konusu eylem, amirlerin izni olmadan, grup hâlinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve emir-komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu, askerî hiyerarşi için kabul edilemez bir durumdur. Bunun görmezden gelinmesi mümkün değildir.

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Disiplinsizliğin “ama”sı, “lakin”i, “fakat”ı olmaz, olamaz, olmamalıdır. Olaya karışanların genç olmaları, daha önce disiplin cezası almamış olmaları, başarılı olmaları, okunan metnin daha önce yürürlükte olması gibi gerekçeler disiplinsizlik gerçeğini değiştirmez.

ATATÜRK’ÜN ‘DİSİPLİN’ SÖZÜ

Aklıselim insanların bunun bir disiplinsizlik olayı olduğunu anlamalarından memnuniyet duyuyoruz. Bu veya benzeri disiplinsizlikler emsal teşkil edebilir ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) birlik ve beraberliğine zarar vererek gruplaşmaları tetikleyebilir. Sıralı amirlerin emirlerine rağmen yapılan bu tür eylemler hiyerarşiye saygısızlığın yayılmasına ve astların üstlere karşı saygı ve güveninin azalmasına, itaatsizliğin normalleşmesine neden olur.

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Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Disiplin olmazsa ordular sevk edilemez.”

TSK’nın millî, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür. Ortak değerimiz olan Atatürk üzerinden bir ayrışma algısı yaratacak tavır ve davranışlar kabul edilemez.

Atatürk’ün adını anmak veya onun değerlerini savunuyoruz görüntüsü altında izinsiz hareketlere bir mazeret yaratılmamalıdır. Atatürk disiplinli bir orduya, hiyerarşik düzene ve kurallara saygıya önem veren bir liderdi. Onu savunmanın yolu bu değerlere saygı göstermekten geçer.

Yapılan bu disiplinsizlik ile TSK’ya mesnetsiz iftiralar atılmasına, kamuoyunda 3 aydır TSK’nın tartışılmasına ve yıpratılmasına zemin hazırlanmıştır.

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Sonuç olarak; askerliğin temeli disiplindir. Disiplin de binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerlerimizden oluşan kurallardır. TSK mensubu tüm personel bu kuralları bilir ve uygulamakla yükümlüdür. TSK’da müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır.”

YDK KARARI NE ÇIKACAK?

Bugüne kadar yapılanlar arasında olayın “disiplin” yönünü öne çıkartan en duyurucu açıklama bu oldu. Peki bu, “’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyenlere karşı bir cezalandırma yapılıyor” şeklinde algı operasyonu yapanlara ve dezenformasyona engel olacak mı?

Eğer teğmenler ihraç edilirse bu algı operasyonu ve dezenformasyon uzun süre devam edecek. Bu teğmenlere “Cemaatçi-tarikatçı” yaftası takan kesimler bu olaydan sonra sahip çıkma yarışına girmelerindeki amaç teğmenler değil hatta “Atatürk” bile değil sadece bir algı operasyonu üzerinden sözde muhalefet üretmek. Nasıl olsa bu operasyonlara açık bir kitle var ellerinin altında.

MSB kaynaklarının açıklaması teğmenlerin “darbeci” ya da “cuntacılıkla” suçlanmadığını ve meselenin disiplinsizlik olduğunu net olarak ortaya koydu. Peki “disiplinsizlik” TSK’dan ihracı gerektirir mi?

Askerde erlere eğitim verirken komutanlarımızın bugün de hayatımda etkili olan şu sözünü hatırlıyorum: “Askerde kişilik değil davranış cezalandırılır, askerin kişiliğini cezalandırırsanız sadece onu kaybetmez, düşman edersiniz. Ama ceza gerektiren bir eylem ya da söylemi olan kişinin davranışına yönelik cezalandırma, o kişinin davranışın değişmesini ve o kişiyi kazanmanızı sağlar.”