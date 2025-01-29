Tanju Özcan, dayı oğlundan neden şikâyetçi olmuyor

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Kiminle konuşsanız yüreğini yakan o kor ateşi hepimizin kelimelerine yansıyor. Herkes çaresizce siyah dumanların arasında yangın merdivenlerini ararken boğulanların, odasının tavanında yangın söndürme sisteminin çalışmasını beklerken ateşte yananların, son çare kendisini veya kurtulsun diye çocuğunu camdan boşluğa bırakanların çığlıklarını kulaklarında, acısını yüreklerinde hissediyor.

Türk milletinin her ferdi adı yangın olan katliamda hayatlarını kaybedenlerin sessiz yasını tutuyor, yakınlarının acısını yüreğinde hissediyor. Aradan geçen bir hafta acıları yapılan açıklamalarla öfkeye dönüştürmeye yetti.

OTEL SAHİBİNİN SÖZLERİ

Özellikle katliam otelinin sahibi Halit Ergül’ün aşçıbaşından garsonlara, elektrikçilerden güvenlikçilere herkesi suçlarken ne kendisi ne de herhangi bir resmi makamın sorumluluğundan söz etmemesi öfkeyi de körüklüyor.

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Bunun üzerine turizm tesislerinin her türlü denetiminden sorumlu Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile 16 Aralık 2024 günü otelde yapılan yangın denetiminde tespit edilen sekiz eksikliğin takibini yapmayan Bolu Belediyesi’nin ihmal ve kusurunu kabul etmeyen Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın sadece karşılıklı birbirini suçlaması toplumsal öfkeyi iyice kabartıyor. Katliamın en önemli sorumlusu otel sahibi Halit Ergül ve otel yöneticileri ise hemen arkasından denetim görevini yapmayan ve ihmal eden Turizm Bakanlığı geliyor. Konuyla ilgili Bakanlıktan tek bir kişinin bile ifadesine başvurulmaması tuhaf değil mi?

TÜM OTEL DENETLENMİŞ

En dikkate değer ayrıntı ise yangından çok kısa süre önce 12 Aralık 2024 günü verilen bir dilekçe üzerine 16 Aralık’ta Bolu İtfaiye Müdürlüğü’nün Grant Kartal Otel’in yangına karşı eksiklerini sekiz başlıkla rapor etmiş olması.

Aslında otel içinde kiralanan 70 metrekarelik restoran için başvuru yapılmasına rağmen Bolu Belediyesi’nden gelen ekip tüm otelin denetimini yapmış. Başvuruyu yapan Kadir Özdemir ifadesinde durumu şöyle anlatmış: “Aralık ayının 10’u gibi Mudurnu Anonim Şirketi yetkililerinden İsmail Karagöz beni arayarak Grand Otel içinde kiraladıkları yer için yangın uygunluk raporu istediklerini söyledi. Yangın raporu almak için Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gittim, oraya gittiğimde durumu anlattım ve orada bulunan formlardan verdim ve o formu doldururken restoranı bilmezler diye otelin ismini yazdım. Bu başvurum üzerine itfaiyeden gelip otelin tamamını denetlemişler. Denetlerken muhasebe elemanı Cemal Bey refakat etmiş, itfaiye raporu çıktıktan sonra otelin tamamının denetlendiğinden haberim oldu. Denetleme raporu çıktıktan sonra Cemal beni arayarak Emir Bey’le görüştüğünü, eksikliklerin çok masraflı olduğunu, bunları yapamayacaklarını, başvuruyu iptal etmemiz gerektiğini söylemiş. Ben de sonrasında Emir Bey’le görüşerek ‘Başvuruyu iptal edelim mi?’ diye sordum, o da ‘Tamam’ dedi. Ben de bunun üzerine Bolu Belediye Halkla İlişkiler Bölümü›ne giderek, ‘Önceki başvurumun iptal edilmesini istiyorum’ dedim Sonra da dilekçeni ver dediler, ben de sayılı yazılı dilekçemi verdim.”

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BAŞVURUYU GERİ ÇEKİN FİKRİ GÜLENER’DEN

Gerçekten de 16 Aralık’taki denetim raporunda eksikliklerin tespit edilmesi üzerine Grand Kartal Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir, 24 Aralık’ta ikinci bir dilekçe verip 12 Aralık 2024 tarihli dilekçeyi geri çekmiş.

Peki, Bolu İtfaiyesi’nin tespit ettiği eksiklikleri takip etmesi gerekirken “İlk başvuru dilekçesini çekin” diye rezil fikri veren kim? Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan’ın Bolu Belediye Başkan Yardımcısı yaptığı dayısının oğlu Sedat Gülener.

Kadir Özdemir, ifadesinde Sedat Gülener’in rolünü şöyle anlatıyor: “Grand Kartal için verilen itfaiye yangın denetleme raporu sonucu bana bildirildikten sonra otelin tamamında denetim yapıldığını öğrendim. Bu konuyu Ahmet Demir ile paylaştım Ahmet Demir, Gazelle Otel’de genel müdür olarak çalışır. Ancak resmi olarak belge sıfatı yoktur. Ama fiilen genel müdür olarak çalışır. Ahmet Demir de kendisiyle konuyu paylaşmam üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüşmüş. Sedat Gülener, Ahmet Demirel’e iptal dilekçesi vermemizi söylemiş. Daha sonra ben de Emir Bey’le konuyu paylaştım. Emir Bey de ‘Öyle oluyorsa iptal dilekçesi yazalım’ dedi.”

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ÖZCAN’DAN ‘KORKMUŞTUR’ SAVUNMASI

24 Aralık 2024 günü ilk dilekçenin iptali için başvururken, aynı gün 70 metrekarelik kafe restoranın yangın güvenliği için denetim raporu talebinde bulunmuş. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, 25 Aralık 2024 günü attığı imza ile hem 12 Aralık 2024 tarihli dilekçenin çekilmesini hem de restoran için denetim işlemini onaylamış.

Sedat Gülener kendi imzasıyla 2 Ocak 2025 günü otelde açılacak kafe restorana; bir adet 6 kilogramlık yangın tüpü bulunmasını, kaçak akım rölesi, acil aydınlatma olmasını yeterli görerek “LPG türü patlayıcı parlayıcı madde bulundurulmaması” gerektiği uyarısıyla yangın güvenliği raporu vermiş.

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Tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, oteldeki eksikliklerin giderilmesinin takibini yapacağına, yerine getirilmezse de işletme ruhsatının iptaline kadar gidecek süreci başlatıp görevini yapacağına başvuruyu geri çekmeleri aklını veriyor. Sedat Gülener’in ihmal ve kastı açık.

Peki Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, işletme yarın beni karalıyorsun diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir” diye durumu savunmak yerine neden Sedat Gülener’den şikâyetçi olmuyor?

Asıl kendisi bazı şeylerin ortaya çıkmasından korkuyor olabilir mi?