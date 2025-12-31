Suriye’deki düğümü Öcalan’ın mesajı değil Erdoğan’ı överek Siyonist Netanyahu’yu döven Trump çözebilir

Haberin Devamı

“Suriye’nin kuzey doğusunda tesir alanı bulunan SDG/YPG henüz silah bırakmamış, 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir. İmralı’nın çağrısı PKK’nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. En azından bizim anladığımız böyledir, yorumumuz bu doğrultudadır. PKK’nın kurucu önderliği SDG/YPG’ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunarak Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir.”

ABD tarafından desteklenen ve kullanılan SDG terör örgütüne desteği, 8 Aralık 2024 Suriye devriminden sonra Ahmed Şara yönetimine verince, PKK/SDG arkasına aldığı Siyonist İsrail ile “adem-i merkeziyetçilik” adı altında federasyon ve özerlik şeklinde bölücülük faaliyetlerine hız verdi.

İsrail’in Suriye topraklarında bir kısım Dürzi ve Esad yönetimi kalıntısı Nusaryilere verdiği desteğe güvenen PKK/SDG, Siyonistlerin aparatı olarak iç savaş kışkırtıcılığına başladı. Bu nedenle 10 Mart 2025 tarihinde Suriye yönetimi ile imzalanan entegrasyon mutabakat metni konusunda tek bir adım atmadı. Onun yerine silahlı yapısını koruyup siyasi olarak talepleri gündeme getirdi. Türkiye içerisinde DEM Parti dahil olmak üzere PKK’ya bağlı tüm gruplar, SDG terör örgütü adına adeta lobi faaliyeti yaptı.

Haberin Devamı

ÖCALAN’IN İKİRCİKLİ AÇIKLAMASI

Bugüne kadar PKK’nın Suriye kolu SDG’nin bu faaliyetlerine sessiz kalan hatta açıklamalarıyla üstü kapalı destek olan PKK elebaşı Öcalan, nihayet dün 10 Mart Mutabakatı’na uyulması çağrısı yaptı. Öcalan, 30 Aralık 2025 tarihli yılbaşı mesajında şunları söyledi: “Suriye’de ortaya çıkan kaotik tablo da demokratikleşme ihtiyacının açık bir yansımasıdır. Yıllarca süren tekçi, baskıcı ve kimlikleri inkâr eden yönetim anlayışı; Kürtlerin, Arapların, Alevilerin ve tüm halkların özgürlük ve eşitlik talebini daha da güçlendirmiştir. SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart’ta imzalanan mutabakat çerçevesinde dile getirilen temel talep, halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği demokratik bir siyasal modeldir. Bu yaklaşım merkezi yapıyla müzakere edilebilir demokratik bir entegrasyon zeminini de içinde barındırmaktadır. 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır. Türkiye’nin bu süreçte kolaylaştırıcı, yapıcı ve diyaloğa açık bir rol üstlenmesi hayati önemdedir. Bu hem bölgesel barış açısından hem de kendi iç barışını güçlendirmesi bakımından da kritik bir öneme sahiptir.”

Haberin Devamı

10 MART MUTABAKATI DIŞINDA BÖLÜNME MESAJI

Öcalan’ın bu sözleri Suriye’nin toprak bütünlüğünü önemseyen ve PYD/YPG/SDG’yi milli güvenlik sorunu olarak gören Türkiye’nin beklentilerini karşılıyor mu?

Bence hayır, çünkü 10 Mart Mutabakatı’nda yer almamasına rağmen Öcalan, “merkezi yönetimle müzakere” ve “halkların kendi kendini yönetebileceği demokratik bir siyasi model” diyerek bir anlamda SDG terör örgütünün bölücü amaçlarına hizmet ediyor.

Evet, Öcalan’ın 10 Mart Mutabakatı’na uyulması çağrısı önemli, ama Türkiye’nin SDG terör örgütünün tamamen tasfiye edilmesi, Suriye topraklarında “tek devlet, tek ordu” anlayışı dışında ve sınırında terör yapılanması anlamına gelecek “adem-i merkeziyetçi” taleplerden vazgeçmesi gerekiyor.

Haberin Devamı

PKK/SDG MUTABAKATA UYMUYOR

Bunun için yol haritası da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü SDG’li Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında 10 Mart 2025 günü imzalanan mutabakat metni. 10 Mart Mutabakat metnine göre:

1- Tüm Suriyelilerin siyasi süreçte temsil edilme ve devlet kurumlarına katılım hakkı, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak liyakat esasına göre güvence altına alınacaktır.

2- Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir unsuru olarak kabul edilecek ve vatandaşlık hakları ile anayasal hakları güvence altına alınacaktır.

3- Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanacaktır.

4- Kuzeydoğu Suriye’deki (Rojava) tüm sivil ve askeri kurumlar, Suriye devleti yönetimi çerçevesinde entegre edilecek; sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları devlet kontrolüne alınacaktır.

Haberin Devamı

5- Tüm Suriyeli mültecilerin kendi şehir ve köylerine geri dönüşü güvence altına alınacak ve korunmaları Suriye devleti tarafından sağlanacaktır.

6- Suriye devleti, Esed rejiminin kalıntılarıyla ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden unsurlarla mücadelede desteklenecektir.

7- Bölünmeye yönelik çağrılar, nefret söylemi ve toplumdaki ayrışmayı körükleyen girişimler reddedilecektir.

8- Uygulama komisyonları, anlaşmanın yıl sonuna kadar tamamen hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecektir.

Görüldüğü gibi içeriğinde “halkların kendi kendini yönetebileceği demokratik bir siyasi bir model” maddesi bulunmayan mutabakat metninin imzalanmasının ardından neredeyse 10 ay geçmesine rağmen terör örgütü hiçbir maddesine uymadı. İsrail desteği ile Dürzilerle, Alevilerle iç savaş kışkırtıcılığı yaparak amacına ulaşmak için zaman kazanmaya çalıştı.

Haberin Devamı

TRUMP’IN NETANYAHU MESAJI

Trump’ın Suriye’yi bölme dahil bölgesel saldırı ve işgal planlarına destek almak için ABD’ye giden İsrail Başbakanı Netanyahu’yu karşılarken ve basın toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesi ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara’ya desteğini açıklaması önemli bir kırılma yaratabilir.

Trump’ın hem karşılama sırasında hem de basın toplantısı sırasında sözünü keserek, Suriye’de yaptıklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şu sözlerle övmesi Netanyahu’ya verilmiş önemli bir mesaj:

“Şunu unutmayın; Suriye’nin çok kötü bir liderini (Esad) ortadan kaldırmaya yardımcı olan kişi esasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı. Bunu Erdoğan yaptı. Övgüleri kabul etmek istemedi ama övgü alıyor. Bibi aynı fikirde, ben de aynı fikirdeyim, onun yaptığını biliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüyü hak ediyor, Suriye’nin bazı çok kötü insanlardan kurtulmasını sağladı. Bunu Suriye’de farklı isimler altında 1000 yıldır yapmak istiyorlardı ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük yardımda bulundu, bunu unutmayın. Bunun için hiçbir zaman övgü istemedi, ama gerçekten övgüyü hak ediyor. Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı’na (Ahmed Şara) saygı duyuyorum, kendisi güçlü biri. Suriye’nin şu anda ihtiyacı olan da bu. İsrail’in onunla iyi geçinmesini umuyorum.”

Trump’ın Netanyahu’ya karşı “Umarım Netanyahu, Suriye ile iyi geçinir; çünkü Suriye yeni Cumhurbaşkanı iyi çalışıyor” sözleri de Suriye’de bölücülüğü kışkırtan İsrail’e verilmiş bir mesajdı. Yani Suriye’deki düğümü Öcalan’ın açıklaması değil ABD’nin tutumu çözecektir.