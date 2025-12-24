Suriye’de ortak düşman: Siyonist İsrail ve maşası PKK/SDG

Haberin Devamı

“‘Vaat edilmiş topraklar’ hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir. Türkiye içindeki bazı İsrail dostlarının, bazı Siyonist severlerin, gönüllü veya paralı Siyonizm propagandası yapan aparatların anlamadığı işte budur. İsrail’in, Filistin ve Lübnan’daki saldırılarını çok yakından takip ederken; Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle nasıl birer küçük uydu yapı kurmak istediğini de çok net görüyoruz.”

Bu konuşma sonrası TBMM’de yapılan kapalı oturumun ardından CHP’li Özgür Özel, İsrail’in tehdit olmadığını söylerken; aradan geçen 14 ay sonra Türkiye, bir yandan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile Kudüs’te yaptığı ittifak diğer yandan Suriye’de PKK/SDG’ye verdiği destek üzerinden İsrail tehdidi ile karşı karşıya geldi.

ÜÇ İSİMDEN UYARI

Özellikle Suriye’de 10 Mart Mutabakatı’na uymayan PKK’nın Suriye kolu SDG terör örgütünün arkasında İsrail’in desteği artık en üst düzeyde dile getiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Şam’ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’de mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında bunu açıkça dile getirdi: “SDG’nin (Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde) çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz. SDG’nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içinde yürütüyor olması, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel.”

Benzer açıklamayı hafta sonu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler düzenlediği basın toplantısında yaptı: “Terörü ve teröristi kullanarak jeopolitik dizayn girişimlerini terörü aparat yapmak isteyen ve bölge barışını hedef alanları görüyor ve biliyoruz...

İsrail’in son dönemde benimsediği, şüpheci güvenlik anlayışına dayalı, Suriye Hükümeti aleyhine devlet dışı aktörleri kışkırtıcı ve orantısız güç kullanan yaklaşımı bölgede zaten kırılgan olan dengeleri daha da zedelemekte ve istikrarsızlığı derinleştirmektedir. İsrail’in nefret dili kullanarak Türkiye’yi bölge için tehdit gösteren açıklamalarının aksine Türkiye, uluslararası hukuk çerçevesinde istikrarın korunmasına ve terörle mücadele hedefine odaklanmıştır. Buna karşın İsrail’in sürdürdüğü istikrarsızlaştırıcı askeri tutum ve oluşturmak istediği Suriye, Türkiye’nin de doğrudan milli güvenliğini etkileyen bir tehdit alanı oluşturmaktadır. İsrail, kendi güvenliğine ilişkin hassasiyetlerini Suriye’ye saldırarak, onu istikrarsızlaştırarak çözemeyeceğini idrak etmeli; Suriye’nin yeni yönetimiyle işbirliği temelinde, iyi komşuluk ve mütekabiliyet prensiplerine uygun olarak ilişki kurmalıdır.”

PKK/SDG GÜNEYE YÖNELDİ

Bakan Güler’in dikkat çektiği bir başka konu ise PKK/SDG terör örgütünün Suriye’nin güneyine doğru yeni mevziler oluşturduğuna dair şu sözleriydi: “Terör örgütünün Rakka ve Deyrizor’daki devam eden tünel kazma faaliyetlerini de yakından takip ediyoruz.”

PKK/SDG’nin Rakka ve Deyrizor’a yönelik faaliyetlerine dikkat çeken bir başka isim de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu: “SDG, Suriye’de PKK terör örgütüdür. Bu Türkiye için tehdit teşkil etmektedir...10 Mart Mutabakatı’na uyulması halinde bu yapı Türkiye için tehdit olmaktan çıkacaktır, Suriye için de...

Artık kimse birilerinin vekalet savaşının parçası olmasın.

Lazkiye bölgesinde birtakım odaklar yeniden Esad rejimi zamanına dönmek için birtakım faaliyetler yürütüyorlar bazı ülkelerin dolaylı desteğiyle. Şimdi Rakka ve Deyrizor’daki tahkimatı görüyoruz. Burada SDG’nin 10 Mart Mutabakatı yönünde ilerlemesi gerekirken bunun zıddında ilerlemesinin sebebi Siyonist katliamcılığın birtakım vaatlerine kanmasıdır.”

PKK/SDG “DAVUD KORİDORU”NA OYNUYOR

Yıl sonuna kadar verilen süre dolarken; PKK/SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uymayacağı anlaşılıyor. Süre uzatmaya yönelik adımlarla da Siyonist İsrail’in Suriye’yi bölme planının maşası olarak ülkenin kuzeyinden güneye doğru, Rakka ve Deyrizor’a güç kaydırarak “Davud Koridoru” için adım attığı görülüyor. Hedefinin Suriye’nin kuzeyinden güneyde Dürzi bölgesine uzanan İsrail’in stratejik hedefi olan “Davud Koridoru” olduğu anlaşılıyor.

Açıklamalar yanında basına yansıyan bilgilere göre; PKK/SDG bunun için İsrail ile işbirliği yanında Lübnan’da Esad yönetiminin eski üyeleri ile de görüşmeler yapıyor. İsrail ile yaptığı işbirliği ile çelişki gibi görünse de öte yandan işgal ettiği topraklarda yer tutan Hizbullah üyeleriyle de görüştüğü, hatta Kandil’deki PKK’lılar üzerinden de İran’la da temasları basına yansıyor.

HALEP SALDIRISIYLA MESAJ

Özellikle İsrail ile işbirliğinin verdiği güç ile önceki gün Suriye’ye giden Türk heyeti ülkeden ayrılır ayrılmaz Halep’te sivillere yönelik saldırısı da ne yapmak istediği hakkında fikir veriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın PKK/SDG terör örgütünün arkasındaki İsrail desteğine dikkat çektiği konuşmasından sonra ağır makineli silahlar ve topçu ateşiyle Suriye Arap Cumhuriyeti Ordusu’na ait noktalara ve yerleşim yerlerine saldırısı, arkasına İsrail’i alarak iç savaşı tetiklemeye yönelik bir provokasyon girişimiydi.

STRATEJİK SABIR TÜKENİYOR

Suriye yönetimi ise olup bitene sessiz kalmıyor. PKK/SDG’nin kuzeyde işgal ettiği alanlara yönelik ablukasını sürdürürken, Rakka ve Deyrizor’a yönelik birlik kaydırması yapıyor. Böylece petrol ve enerji kaynaklarını işgal altında tutan PKK/SDG’nin güneye yönelmesinin önünü alma, ülkenin toprak bütünlüğünü sağlama amacını ortaya koyuyor.

Türkiye ise olan biteni yakından takip ediyor. Asıl düşmanın Suriye’de PKK/SDG terör örgütü ve arkasında bir kısım Dürzi’leri de gizlice silahlandırarak iç savaş başlatmaya çabalayan İsrail olduğunu biliyor. “Stratejik sabır” içinde tüm hazırlıklarını da buna göre yapıyor. Suriye yönetiminin olası operasyonuna karşı PKK/SDG terör örgütüne karşı her türlü operasyon hazırlığını da masada tutuyor.