Sumud Filosu hedefine değil fakat amacına ulaştı

Arkasına aldığı ABD gücüyle BM kürsüsünden yalanlarla katliamlarını haklı çıkarmaya uğraşan soykırımcı Siyonist Netanyahu konuşmaya başladığında salonu terk edenler insanlığın vicdani tepkisini gösterdiler.

31 Ağustos’ta İspanya’dan kalkan 22 tekne ile yola çıkan Sumud Filosu ise 46 ülkeden 497 aktivistin katılımıyla Gazze’de soykırıma uğrayan ve açlığa mahkûm edilen Filistinlilere sadece insani yardım değil insanlığın vicdanını da taşıdı.

Gazze’ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu’nu kuşatan soykırımcı İsrail donanması askerleri daha önce olduğu gibi gemilere saldırı başlattı. 37’si Türk 201 aktivist Gazze’ye 69.3 mil (yaklaşık 112 kilometre) kala yasadışı biçimde uluslararası sularda Siyonist İsrail askerleri tarafından rehin alındı.

Saldırı sonucu ele geçirdiği gemiler zorla Aşdod limanına çekiyor. Soykırımcı İsrail’in rehin aldığı aktivistler arasında 37 Türk vatandaşı da bulunuyor. Rehin alınan 30 Türk’ün isimleri şöyle: “Fikret Kantoğlu, Abdülaziz Yalçın, Davut Taşkıran, Zeynep Tekocak, Metehan Sarı, Hüseyin Şuayip Ordu, Onur Murat Tolgu, Semih Şener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu, Abdülmecit Bahçıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevfik Yıldız, Bekir Turunç, Mesut Çakar, Müslim Ziyali, Sümeyye Polat, Semanur Sönmez Yaman, Evren Aka, Muhammed Emin Yıldırım, Umut Akdağ, Abdullah Gündem, Halil Rıfat Çanakçı, Haşmet Yazıcı, Ersin Çelik, Mehmet Sait Direkçi, Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan”

FİLO’DA OLMAYANLAR

Vicdan filosunda, Türkiye’den 56, Danimarka’dan 1, Almanya’dan 19, Hollanda’dan 10, Belçika’dan 4, İngiltere’den 19, İrlanda’dan 16, Lüksemburg’dan 1, İsviçre’den 19, Fransa’dan 23, İspanya’dan 49, ABD’den 22, İtalya’dan 48, Portekiz’den 4, Fas’tan 7, Moritanya’dan 1, Cezayir’den 17, Tunus’tan 28, Brezilya’dan 14, Arjantin’den 3, Kolombiya’dan 2 ve Meksika’dan 7, Japonya ve Endonezya’dan 1, Avusturalya’dan 6, Yeni Zelanda’dan 3, Pakistan’dan 2, kişi olmak üzere toplam 497 kişi bulunuyor.

Sumud Filosu’nda İsrail’i destekleyen batılı ülkelerin olduğu hatta Avrupalıların çoğunlukta olduğu ama Türkiye ve bir ikisi dışında Müslüman ülkelerin yer almadığı eminim dikkatinizi çekmiştir. Listede ne Suudi Arabistan ne Körfez ülkeleri ne de Mısır gibi ülkeler var. Yanı başında soykırıma uğrayan Filistinlilerin acıları karşısında eli kolu bağlı olan Arap ülkeleri maalesef Sumud Filosu’nda yer almıyor.

Oysa filo adını “Kararlılık” ve “Sarsılmaz azim” anlamına gelen Arapça kelimeden alıyor. İnsanlık vicdanının sarsılmaz azmini temsil eden filoyu Müslüman ülkelerin çoğu sadece seyretmekle yetiniyor.

MAVİ MARMARA’NIN AÇTIĞI YOL

İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısı, uluslararası hukukun ihlali olarak yorumlanıyor. İsrail 7 Ekim 2023’ten itibaren giriştiği soykırımda hem uluslararası tüm hukuk kurallarını alt üst etti hem de tüm kurumlarını işlevsiz kıldı. Nitekim, Gazze’ye yönelik ablukayı denizden kırmak için yapılan her girişimi aynı barbarlıkla engelledi.

Bunu da 31 Mayıs 2010’da Gazze Özgürlük Filosu adıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırı ile başlattı. Soykırımcı İsrail’in uluslararası sularda baskın yaparak 9’u Türk ve biri Türk asıllı ABD vatandaşı on kişiyi şehit etti.

Daha sonra, 2011’de Özgürlük Filosu 2 adıyla ilan edilen ve Yunanistan’dan hareket etmesi planlanan filo, siyasi baskı, teknik sabotaj ve yasal engeller nedeniyle yola çıkamadı. Yunanistan yönetimi de İsrail’den gelen baskı üzerine güvenliği gerekçe göstererek teknelerin yola çıkmasını yasakladı.

10 Mayıs 2015’te ise Özgürlük Filosu 3 İsveç’ten yola çıktı, çeşitli Avrupa kentlerine uğradıktan sonra Gazze yolculuğuna 25 Haziran 2015’te Atina’dan resmen başladı.

İsrail ordusu 29 Haziran’da filonun içindeki İsveç bandıralı Marianne gemisine baskın düzenledi, gemi İsrail’deki Aşdod limanına çekildi, diğer gemiler geri döndü.

2016 yılı ekim ayında ise kadın aktivistleri taşıyan “Gazze’ye Kadın Gemisi” yine Gazze’ye ulaşmadan soykırımcı İsrail askerlerince durduruldu.

2018’de Filistin için Adil Gelecek Filosuna ait iki gemi İsrail donanmasınca durdurularak el konuldu.



2025 yılı haziran ayında ise Gazze’ye doğru yola çıkan ve içinde İsveçli aktivist Greta Thunberg’in de bulunduğu Madleen gemisine İsrail askerleri baskın düzenledi, Thunberg dahil çok sayıda aktivist sınır dışı edildi. Temmuz ayında da Özgürlük Filosu projesi dahilinde yola çıkan Handala gemisine müdahale edildi. İsrail askerlerinin Gazze açıklarındaki uluslararası sularda baskın yaptığı gemideki aktivistler tutuklanarak sınır dışı edildi.

BARIŞ PLANI YALANI



Sumud Filosu ise taşıdığı insani yardımları hedefi olan Gazze’ye ulaştıramasa da asıl amacı olan Gazze’deki soykırıma dikkat çekerek ulaştı. Filoda yer alan Mikeno isimli geminin Türk kaptanı Muhammed Hufeyze Küçüktekin’in Gazze’ye 9 kilometre açığına kadar yaklaşarak ablukayı kırması ise küçük ama sembolik açıdan çok büyük anlam taşıyor. Evet Filo Gazze’ye gitme hedefine ulaşamasa da tüm dünyanın dikkatini Gazze’de açlığa mahkûm edilen Filistinlilerin yaşam koşullarına dikkat çekmeyi başardı. Soykırımcı İsrail’in hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya gösterdi. Öte yandan İsrail hala devam eden soykırımın suçunu işlerken, ABD Başkanı Trump ile Netanyahu’nun açıkladığı sözde barış planının da bir yalandan ibaret olduğunu ortaya koydu.

En önemlisi Sumud Filosu, tüm dünyaya soykırımcı İsrail ve suç ortağı ABD’nin insanlığın vicdanını yenemeyeceğini de gösterdi.